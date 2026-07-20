ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University

Группа «Самолет» и ИТМО подвели итоги первого набора совместной образовательной программы для ИТ-руководителей В Университете ИТМО состоялся первый выпуск студентов совместной с группой «Самолет» магистерской программы

В России открылась первая магистратура для инженеров гибридных сетей связи которые смогут объединять спутниковую и наземную связь в единую систему. Трек запускают университет ИТМО и российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440». Об этом CNews сообщили представители

YADRO объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ ). YADRO является базовой организацией программы, проводит стажировки студентов и трудоустраивает их, при этом учебная нагрузка рассчитана на совмещение с работой. Набор в магистратуру также проводит ИТМО: в рамках корпоративной программы YADRO «Инструменты разработки и анализа программ» вуз готовит специалистов по низкоуровневой разработке и системному программированию. Особенностью програ

Selectel инвестирует более 1 млрд руб. в совместное предприятие с ИТМО для развития ИИ-сервисов Selectel и Национальный исследовательский университет ИТМО объявили о создании совместного предприятия для развития сервисов в сфере искусственного

ИТМО и MWS AI открыли лабораторию по ускорению нейросетей и развитию языковых ИИ-моделей пользователи не могут полноценно использовать ИИ в повседневной жизни. Решением этих задач будут заниматься в новой лаборатории методов эффективного ИИ и инфраструктуры данных для низкоресурсных сред ИТМО и MWS AI. Исследователи будут разрабатывать новые модели для синтеза и распознавания речи на малоресурсных языках, а также работать над ускорением и сжатием существующих ИИ-моделей — напри

Сибирский медуниверситет и ИТМО научат будущих врачей-кибернетиков управлять искусственным интеллектом Сибирский государственный медицинский университет и университет ИТМО объединяют усилия для подготовки специалистов нового уровня. С сентября 2026 г. на медик

ИИ-эксперт от ИТМО поможет оценивать экономические последствия градостроительных решений Ученые ИТМО разработали программный комплекс Urbanomy, который с помощью ИИ прогнозирует экономическ

ИТМО и AIRI открыли лаборатории для разработки умных ассистентов и ускоренного поиска новых лекарств и материалов Университет ИТМО и институт AIRI открыли две совместные лаборатории в области искусственного интеллекта.

В ИТМО создали приложение для океанологов РАН, которое без сети анализирует данные с дрейфующих буев Студентка факультета программной инженерии и компьютерной техники ИТМО создала автономное приложение для Санкт-Петербургского института океанологии РАН, которое анализирует и визуализирует данные с дрейфующих в океане буев. Океанологи без навыков программиров

Школа «Сколково», «Яндекс» и ИТМО будут готовить директоров по ИИ Московская школа управления «Сколково», «Яндекс» и Университет ИТМО запустили образовательную программу для ИТ-руководителей, перед которыми стоит задача ИИ

«Геоскан» и ИТМО открыли молодежное конструкторское бюро Компания «Геоскан» и университет ИТМО запустили молодежное конструкторское бюро по беспилотным авиационным системам (БАС) и ко

В ИТМО разработали инструмент для улучшения поисковых систем и ИИ-ассистентов Исследователи из ИТМО создали библиотеку для обработки данных DocuMentor, чтобы точнее анализировать и извлека

Стартап магистранта ИТМО для автоматизации строительства частных домов привлек 120 миллионов инвестиций Магистрант программы AI Talent Hub Университета ИТМО Алексей Кушнир разработал ИИ-экосистему «Пазл Дом» для сквозного управления финансирован

«Сбер» и ИТМО запустили первую совместную «Робошколу» для студентов со всей страны «Сбер» совместно с ИТМО запустили «Робошколу» — онлайн-школу по робототехнике и искусственному интеллекту для студентов бакалавриата 3-4 курсов со всей России. Принять участие смогут студенты из любого города стр

Ozon подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом ИТМО Ozon подписал соглашение с Университетом ИТМО о совместной реализации программы топ-уровня «Компьютерные технологии искусственного инт

Студенты ИТМО разработали ИИ-помощника для «Яндекс Учебника», для оценки глубины понимания учебного материала Команда студентов магистратуры AI Talent Hub Университета ИТМО разработала прототип ИИ-помощника для «Яндекс Учебника», который способен выявлять глуби

Сбербанк и ИТМО открыли коворкинг в историческом здании университета в центре Санкт-Петербурга Сбербанк и Университет ИТМО — один из технических вузов России — открыли современное коворкинг-пространство площадью

Маршрут перестроен: в ИТМО разработали ИИ-сервис для оптимизации маршрутов общественного транспорта С помощью ИИ-инструмента ConnectPT от разработчиков из Института искусственного интеллекта ИТМО можно быстро и без дополнительных затрат проанализировать уже существующие маршруты горо

Россияне собрали робота-химика для проведения химических экспериментов Создание робота Ученые Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) разработали в октябре 2025 г. робота-манипулятора для автоматизации и изучения реакций,

Axenix проведет в ИТМО образовательный курс по ИТ-архитектуре Консалтинговая технологическая компания Axenix запускает Архитектурную школу в университете ИТМО. В ходе цикла лекций и практических занятий эксперты компании познакомят студентов с сам

Совместное исследование Yandex B2B Tech и университета ИТМО: 75% разработчиков уже используют ИИ-ассистенты при работе с кодом Yandex B2B Tech и университет ИТМО провели исследование инструментов разработки среди более чем 600 разработчиков, преподав

В ИТМО разработали метаповерхность, которая сделает оптические чипы в два раза эффективнее Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Photonics. Об этом CNews сообщили представители ИТМО. Свет — это колебания электрического и магнитного полей, которые имеют направление в про

ИТМО разработает новую российскую систему подготовки специалистов по ИИ Центр «Сильный ИИ в промышленности» ИТМО выиграл конкурс Аналитического центра при Правительстве России и займется разработкой компетентностно-ролевых моделей и образовательных программ в области искусственного интеллекта. С ее п

Tomoru и стартап ManagerAI из ИТМО создали ИИ-решение для голосовых роботов, которое снизило затраты в пять раз Международный разработчик голосовых решений Tomoru и ИИ-стартап ManagerAI из ИТМО AI Talent Hub запустили новую ML-модель для классификации голосовых запросов, снизив расходы на 80% по сравнению с LLM. Об этом CNews сообщили представители ИТМО. Tomoru — междунаро

Студенты ИТМО создали ИИ-ассистента для врачей Genotek Студенты AI Talent Hub, онлайн-магистратуры по искусственному интеллекту от университета ИТМО и Napoleon IT, создали прототип ИИ-ассистента для врачей — инструмент для борьбы с бюрок

Студенты ИТМО запустили производство экзоскелетов нового поколения – в несколько раз дешевле зарубежных аналогов Команда студентов из ИТМО запустила производство подвижных модульных экзоскелетов. Костюмы снижают нагрузку с опор

В ИТМО создали комнату для беспроводного питания неограниченного количества гаджетов Ученые ИТМО представили новую технологию беспроводной передачи энергии — WPT-комнату, в которой можн

Студенты ИТМО начнут карьеру в игровой индустрии во время учебы — университет заключил соглашение с WATT Studio Студия по производству игр и анимации WATT Studio и университет ИТМО в Санкт-Петербурге подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Теперь студенты в

В России созданы ультратонкие кристаллы для памяти современной электроники Кристаллы для хранения информации В ИТМО создали металл-органические кристаллы, самопроизвольно превращающиеся из 3D-структур в 2D, которые можно использовать в дизайне устройств памяти и платформ ИИ в качестве материала для мемр

Билайн и студенты университетов ищут технологичные способы убрать мазут в Анапе етного поступления или 100 баллов при поступлении в магистратуру факультета Экотехнологий (Гринтех) ИТМО без вступительных экзаменов, а 19 стали призерами конкурса. В рамках партнерства с ИТ

Ученые ИТМО создали систему локальной навигации для беспилотного транспорта, заменяющую GPS Сотрудники ИТМО разработали систему локальной навигации «Восток», которая помогает беспилотникам определять местоположение там, где отсутствует или неустойчиво работает GPS. Система будет полезна для дрон

«Билайн» и ИТМО открывают совместную дисциплину по устойчивому развитию в ИТ- и телеком-отраслях «Билайн» и Университет ИТМО объявляют о старте образовательного партнерства. Эксперты «Билайна» совместно с универси

Студенты ИТМО разработали фреймворк для тестирования чат-ботов на уязвимости с точностью 89% Фреймворк LLAMATOR, разработанный студентами AI Talent Hub, магистратуры по искусственному интеллекту ИТМО и Napoleon IT, в рамках совместной исследовательской лаборатории с AI-интегратором Raft, обеспечивает автоматизированную проверку систем на базе больших языковых моделей и помогает компани

Новый алгоритм ИИ от ИТМО в 30 раз ускорил поиск оптимального маршрута для автотранспорта ил логистические расчеты для автотранспорта. Разработка масштабируема и будет полезна как для организации курьерской доставки, так и для перевозки нефтепродуктов. Об этом CNews сообщили представители ИТМО. Специалисты исследовательского центра «Сильный ИИ в промышленности» ИТМО совместно с Лабораторией искусственного интеллекта Сбербанка создали открытую Python-библиотеку RIDE для ус

РТК-ЦОД и университет ИТМО реализовали проект по размещению государственной образовательной платформы в защищенном облаке Компания РТК-ЦОД и университет ИТМО внедрили проект по размещению критически значимой инфраструктуры государственной информа

ИТМО и Rocket Group внедряют образовательный модуль по генеративному ИИ для урбанистов тущий спрос на интеграцию технологий искусственного интеллекта в городское планирование университет ИТМО и компания Rocket Group, разработчик платформы территориального информационного моделиро

Ученые ИТМО автоматизировали разработку отраслевых систем ИИ с помощью больших языковых моделей В исследовательском центре «Сильный ИИ в промышленности» ИТМО создали новую гибридную систему искусственного интеллекта, которая объединила автоматическое машинное обучение и большие языковые модели. LLM-агент в этом решении служит гибким интерфейсом

В ИТМО разработана платформа для поиска подходящей локации для магазинов «Пятерочка» В ИТМО создали ИИ-приложение, которое может спрогнозировать выручку магазина в определенной локации. Алгоритм обучался на реальных коммерческих данных о работающих магазинах торговой сети «Пятеро

«Яндекс», Сбербанк и «Т-Банк»: ИТМО назвал лидеров Open Source в России Специалисты исследовательского центра «Сильный ИИ в промышленности» ИТМО изучили особенности и тенденции в развитии и использовании общемирового опенсорса в области машинного обучения и работы с данными в России. По результатам исследования, на данный момент «Я