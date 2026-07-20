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ИТМО Научно-образовательная корпорация СПбГУ ИТМО Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики ITMO University

ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University

ИТМО — национальный исследовательский университет. Альма-матер победителей международных соревнований по программированию. Приоритетные направления деятельности: IT и искусственный интеллект, фотоника, робототехника, квантовые коммуникации, трансляционная медицина, Life Sciences, Art & Science, Science Communication. Университет в топе международных рейтингов среди российских вузов. Входит в топ-5 российских университетов по качеству приёма на бюджетные места.

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Группа «Самолет» и ИТМО подвели итоги первого набора совместной образовательной программы для ИТ-руководителей

В Университете ИТМО состоялся первый выпуск студентов совместной с группой «Самолет» магистерской программы

20.07.2026 В России открылась первая магистратура для инженеров гибридных сетей связи

которые смогут объединять спутниковую и наземную связь в единую систему. Трек запускают университет ИТМО и российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440». Об этом CNews сообщили представители

08.07.2026 YADRO объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ

). YADRO является базовой организацией программы, проводит стажировки студентов и трудоустраивает их, при этом учебная нагрузка рассчитана на совмещение с работой. Набор в магистратуру также проводит ИТМО: в рамках корпоративной программы YADRO «Инструменты разработки и анализа программ» вуз готовит специалистов по низкоуровневой разработке и системному программированию. Особенностью програ
06.07.2026 Selectel инвестирует более 1 млрд руб. в совместное предприятие с ИТМО для развития ИИ-сервисов

Selectel и Национальный исследовательский университет ИТМО объявили о создании совместного предприятия для развития сервисов в сфере искусственного
17.06.2026 ИТМО и MWS AI открыли лабораторию по ускорению нейросетей и развитию языковых ИИ-моделей

пользователи не могут полноценно использовать ИИ в повседневной жизни. Решением этих задач будут заниматься в новой лаборатории методов эффективного ИИ и инфраструктуры данных для низкоресурсных сред ИТМО и MWS AI. Исследователи будут разрабатывать новые модели для синтеза и распознавания речи на малоресурсных языках, а также работать над ускорением и сжатием существующих ИИ-моделей — напри
15.06.2026 Сибирский медуниверситет и ИТМО научат будущих врачей-кибернетиков управлять искусственным интеллектом

Сибирский государственный медицинский университет и университет ИТМО объединяют усилия для подготовки специалистов нового уровня. С сентября 2026 г. на медик
11.06.2026 ИИ-эксперт от ИТМО поможет оценивать экономические последствия градостроительных решений

Ученые ИТМО разработали программный комплекс Urbanomy, который с помощью ИИ прогнозирует экономическ
02.06.2026 ИТМО и AIRI открыли лаборатории для разработки умных ассистентов и ускоренного поиска новых лекарств и материалов

Университет ИТМО и институт AIRI открыли две совместные лаборатории в области искусственного интеллекта.

02.06.2026 В ИТМО создали приложение для океанологов РАН, которое без сети анализирует данные с дрейфующих буев

Студентка факультета программной инженерии и компьютерной техники ИТМО создала автономное приложение для Санкт-Петербургского института океанологии РАН, которое анализирует и визуализирует данные с дрейфующих в океане буев. Океанологи без навыков программиров
25.05.2026 Школа «Сколково», «Яндекс» и ИТМО будут готовить директоров по ИИ

Московская школа управления «Сколково», «Яндекс» и Университет ИТМО запустили образовательную программу для ИТ-руководителей, перед которыми стоит задача ИИ
21.05.2026 «Геоскан» и ИТМО открыли молодежное конструкторское бюро

Компания «Геоскан» и университет ИТМО запустили молодежное конструкторское бюро по беспилотным авиационным системам (БАС) и ко
05.05.2026 В ИТМО разработали инструмент для улучшения поисковых систем и ИИ-ассистентов

Исследователи из ИТМО создали библиотеку для обработки данных DocuMentor, чтобы точнее анализировать и извлека
20.04.2026 Стартап магистранта ИТМО для автоматизации строительства частных домов привлек 120 миллионов инвестиций

Магистрант программы AI Talent Hub Университета ИТМО Алексей Кушнир разработал ИИ-экосистему «Пазл Дом» для сквозного управления финансирован
05.02.2026 «Сбер» и ИТМО запустили первую совместную «Робошколу» для студентов со всей страны

«Сбер» совместно с ИТМО запустили «Робошколу» — онлайн-школу по робототехнике и искусственному интеллекту для студентов бакалавриата 3-4 курсов со всей России. Принять участие смогут студенты из любого города стр
19.12.2025 Ozon подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом ИТМО

Ozon подписал соглашение с Университетом ИТМО о совместной реализации программы топ-уровня «Компьютерные технологии искусственного инт
08.12.2025 Студенты ИТМО разработали ИИ-помощника для «Яндекс Учебника», для оценки глубины понимания учебного материала

Команда студентов магистратуры AI Talent Hub Университета ИТМО разработала прототип ИИ-помощника для «Яндекс Учебника», который способен выявлять глуби
01.12.2025 Сбербанк и ИТМО открыли коворкинг в историческом здании университета в центре Санкт-Петербурга

Сбербанк и Университет ИТМО — один из технических вузов России — открыли современное коворкинг-пространство площадью
30.10.2025 Маршрут перестроен: в ИТМО разработали ИИ-сервис для оптимизации маршрутов общественного транспорта

С помощью ИИ-инструмента ConnectPT от разработчиков из Института искусственного интеллекта ИТМО можно быстро и без дополнительных затрат проанализировать уже существующие маршруты горо
21.10.2025 Россияне собрали робота-химика для проведения химических экспериментов

Создание робота Ученые Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) разработали в октябре 2025 г. робота-манипулятора для автоматизации и изучения реакций,
17.09.2025 Axenix проведет в ИТМО образовательный курс по ИТ-архитектуре

Консалтинговая технологическая компания Axenix запускает Архитектурную школу в университете ИТМО. В ходе цикла лекций и практических занятий эксперты компании познакомят студентов с сам
17.09.2025 Совместное исследование Yandex B2B Tech и университета ИТМО: 75% разработчиков уже используют ИИ-ассистенты при работе с кодом

Yandex B2B Tech и университет ИТМО провели исследование инструментов разработки среди более чем 600 разработчиков, преподав
03.09.2025 В ИТМО разработали метаповерхность, которая сделает оптические чипы в два раза эффективнее

Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Photonics. Об этом CNews сообщили представители ИТМО. Свет — это колебания электрического и магнитного полей, которые имеют направление в про
27.06.2025 ИТМО разработает новую российскую систему подготовки специалистов по ИИ

Центр «Сильный ИИ в промышленности» ИТМО выиграл конкурс Аналитического центра при Правительстве России и займется разработкой компетентностно-ролевых моделей и образовательных программ в области искусственного интеллекта. С ее п
11.06.2025 Tomoru и стартап ManagerAI из ИТМО создали ИИ-решение для голосовых роботов, которое снизило затраты в пять раз

Международный разработчик голосовых решений Tomoru и ИИ-стартап ManagerAI из ИТМО AI Talent Hub запустили новую ML-модель для классификации голосовых запросов, снизив расходы на 80% по сравнению с LLM. Об этом CNews сообщили представители ИТМО. Tomoru — междунаро
22.05.2025 Студенты ИТМО создали ИИ-ассистента для врачей Genotek

Студенты AI Talent Hub, онлайн-магистратуры по искусственному интеллекту от университета ИТМО и Napoleon IT, создали прототип ИИ-ассистента для врачей — инструмент для борьбы с бюрок
29.04.2025 Студенты ИТМО запустили производство экзоскелетов нового поколения – в несколько раз дешевле зарубежных аналогов

Команда студентов из ИТМО запустила производство подвижных модульных экзоскелетов. Костюмы снижают нагрузку с опор
28.04.2025 В ИТМО создали комнату для беспроводного питания неограниченного количества гаджетов

Ученые ИТМО представили новую технологию беспроводной передачи энергии — WPT-комнату, в которой можн
16.04.2025 Студенты ИТМО начнут карьеру в игровой индустрии во время учебы — университет заключил соглашение с WATT Studio

Студия по производству игр и анимации WATT Studio и университет ИТМО в Санкт-Петербурге подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Теперь студенты в
03.04.2025 В России созданы ультратонкие кристаллы для памяти современной электроники

Кристаллы для хранения информации В ИТМО создали металл-органические кристаллы, самопроизвольно превращающиеся из 3D-структур в 2D, которые можно использовать в дизайне устройств памяти и платформ ИИ в качестве материала для мемр
12.03.2025 Билайн и студенты университетов ищут технологичные способы убрать мазут в Анапе

етного поступления или 100 баллов при поступлении в магистратуру факультета Экотехнологий (Гринтех) ИТМО без вступительных экзаменов, а 19 стали призерами конкурса. В рамках партнерства с ИТ
03.03.2025 Ученые ИТМО создали систему локальной навигации для беспилотного транспорта, заменяющую GPS

Сотрудники ИТМО разработали систему локальной навигации «Восток», которая помогает беспилотникам определять местоположение там, где отсутствует или неустойчиво работает GPS. Система будет полезна для дрон
07.02.2025 «Билайн» и ИТМО открывают совместную дисциплину по устойчивому развитию в ИТ- и телеком-отраслях

«Билайн» и Университет ИТМО объявляют о старте образовательного партнерства. Эксперты «Билайна» совместно с универси
04.02.2025 Студенты ИТМО разработали фреймворк для тестирования чат-ботов на уязвимости с точностью 89%

Фреймворк LLAMATOR, разработанный студентами AI Talent Hub, магистратуры по искусственному интеллекту ИТМО и Napoleon IT, в рамках совместной исследовательской лаборатории с AI-интегратором Raft, обеспечивает автоматизированную проверку систем на базе больших языковых моделей и помогает компани
04.02.2025 Новый алгоритм ИИ от ИТМО в 30 раз ускорил поиск оптимального маршрута для автотранспорта

ил логистические расчеты для автотранспорта. Разработка масштабируема и будет полезна как для организации курьерской доставки, так и для перевозки нефтепродуктов. Об этом CNews сообщили представители ИТМО. Специалисты исследовательского центра «Сильный ИИ в промышленности» ИТМО совместно с Лабораторией искусственного интеллекта Сбербанка создали открытую Python-библиотеку RIDE для ус
31.01.2025 РТК-ЦОД и университет ИТМО реализовали проект по размещению государственной образовательной платформы в защищенном облаке

Компания РТК-ЦОД и университет ИТМО внедрили проект по размещению критически значимой инфраструктуры государственной информа
30.10.2024 ИТМО и Rocket Group внедряют образовательный модуль по генеративному ИИ для урбанистов

тущий спрос на интеграцию технологий искусственного интеллекта в городское планирование университет ИТМО и компания Rocket Group, разработчик платформы территориального информационного моделиро
30.09.2024 Ученые ИТМО автоматизировали разработку отраслевых систем ИИ с помощью больших языковых моделей

В исследовательском центре «Сильный ИИ в промышленности» ИТМО создали новую гибридную систему искусственного интеллекта, которая объединила автоматическое машинное обучение и большие языковые модели. LLM-агент в этом решении служит гибким интерфейсом
20.09.2024 В ИТМО разработана платформа для поиска подходящей локации для магазинов «Пятерочка»

В ИТМО создали ИИ-приложение, которое может спрогнозировать выручку магазина в определенной локации. Алгоритм обучался на реальных коммерческих данных о работающих магазинах торговой сети «Пятеро
17.09.2024 «Яндекс», Сбербанк и «Т-Банк»: ИТМО назвал лидеров Open Source в России

Специалисты исследовательского центра «Сильный ИИ в промышленности» ИТМО изучили особенности и тенденции в развитии и использовании общемирового опенсорса в области машинного обучения и работы с данными в России. По результатам исследования, на данный момент «Я
10.09.2024 Yadro и университет ИТМО запускают образовательную программу по искусственному интеллекту и машинному обучению

Yadro совместно с Высшей школой цифровой культуры ИТМО открывают программу Yadro AI School — школу для развития навыков и компетенций в области

Публикаций - 590, упоминаний - 1045

ИТМО и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9215 90
Ростелеком 10948 42
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
Microsoft Corporation 25774 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Google LLC 12687 22
9594 20
Napoleon IT - Наполеон Айти 79 19
VK - Mail.ru Group 3602 18
SAP SE 5601 16
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 14
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
Huawei 4675 11
Intel Corporation 12811 11
SAP CIS - САП СНГ 868 11
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Microsoft Corporation - GitHub 1075 10
Dell EMC 5180 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 9
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 9
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 9
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 8
Telegram Group 2940 8
АйТи 1519 8
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 8
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 146 8
МегаФон 10742 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 7
Softline - Софтлайн 3743 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 7
ИКС 538 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
Oracle Corporation 7074 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 75
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 23
Газпром нефть 725 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
РВК - Российская венчурная компания 571 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 11
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Почта России ПАО 2370 8
Альфа-Банк 1979 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Superjob - Суперджоб 858 7
Газпром ПАО 1493 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 6
Татнефть 243 6
Сконтел 10 6
ИТМО Хайпарк - ITMO Highpark 12 6
X5 Group - Перекрёсток 640 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 4
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 4
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Visa International 1993 3
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 59
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 41
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 40
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 34
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
РНФ - Российский научный фонд 201 12
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 9
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 7
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 17
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 11
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 9
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 3
ACM - Association for Computing Machinery 10 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
РСП - Российский союз правообладателей 12 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 2
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 230
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 124
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 114
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 96
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 90
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 81
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 78
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 59
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 57
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 56
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 56
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 52
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 50
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 49
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 48
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 45
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4861 45
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 43
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 41
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1369 40
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 39
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 39
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 32
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 31
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 31
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 28
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 26
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 25
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 24
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 24
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1226 24
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 22
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 22
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 22
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 20
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 20
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 36
Oracle Java - язык программирования 3469 31
Napoleon IT - AI Talent Hub 26 22
C/C++ - Язык программирования 894 21
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 14
Linux OS 11533 14
FreePik 1841 13
Google Android 15243 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 11
OpenAI - ChatGPT 719 10
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 9
JavaScript - JS - язык программирования 1425 8
Google Go - Golang - Язык программирования 102 8
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 118 8
Apple iOS 8583 8
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 7
Яндекс.Практикум 81 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 5
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 90 5
9-мм пистолет Макарова 7 5
Yandex B2B Tech - SourceCraft 29 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Microsoft Windows 16882 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 93 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 3
Васильев Владимир 40 26
Бухановский Александр 21 20
Путин Владимир 3454 19
Козлова Дарья 41 18
Чернышенко Дмитрий 580 17
Станкевич Андрей 17 15
Короткевич Геннадий 12 10
Макаров Валентин 251 9
Ведяхин Александр 180 9
Шадаев Максут 1210 8
Малеев Алексей 18 8
Медведев Дмитрий 1665 7
Ельцин Борис. 99 7
Мишустин Михаил 787 6
Бунина Елена 35 6
Кузнецов Антон 14 6
Касперская Наталья 319 5
Белоусов Сергей 254 5
Крайнов Александр 20 5
Ливанов Дмитрий 62 5
Митричев Петр 14 5
Глейм Артур 6 5
Никитин Николай 24 5
Рейман Леонид 1065 5
Волож Аркадий 268 4
Наквасин Сергей 20 4
Рыбинцев Андрей 45 4
Григоренко Дмитрий 249 4
Христенко Олег 6 4
Оселедец Иван 51 4
Воронин Павел 196 4
Резников Григорий 5 4
Трубникова Татьяна 16 4
Максимов Евгений 18 4
Ботов Дмитрий 4 4
Подкорытов Павел 15 4
Капун Евгений 4 4
Глазков Борис 48 3
Ускова Ольга 174 3
Песков Дмитрий 129 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 446
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 236
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 150
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 77
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 58
Россия - СФО - Новосибирск 4875 42
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 37
Беларусь - Белоруссия 6289 32
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 28
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 27
Европа 24962 26
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 25
Германия - Федеративная Республика 13220 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 19
Япония 13807 19
Индия - Bharat 5869 18
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 18
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 17
Канада 5081 16
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 14
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 13
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 12
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 12
Франция - Французская Республика 8176 11
Азия - Азиатский регион 5920 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 10
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 10
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 9
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 9
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 134
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 55
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 27
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 24
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 22
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 22
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 20
ТГУ - Томский государственный университет 233 20
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 20
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 19
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 16
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 15
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 15
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 15
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 14
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 14
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 14
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 13
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 13
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 13
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 12
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 11
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 11
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 11
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 10
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 10
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 10
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 9
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 9
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 39
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 33
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 25
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 16
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
День молодёжи - 27 июня 1087 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 9
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 8
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 7
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 6
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 6
Microsoft Imagine Cup 60 5
Meta - Facebook Hacker Cup 5 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 4
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