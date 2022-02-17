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ИТМО Научно-образовательная корпорация СПбГУ ИТМО Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики ITMO University

ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University


17.02.2022 В ИТМО создали управляемую светом антенну для надежной и быстрой передачи данных в сетях 5G
13.01.2022 X-Com оснастила рабочие места сотрудников университета ИТМО
21.12.2021 «Дом.рф» и Университет ИТМО займутся подготовкой кадров для цифровой экономики
05.10.2021 В ИТМО создадут новый российский центр развития сильного искусственного интеллекта
30.08.2021 Mail.ru Group и ИТМО расширяют сотрудничество в области образовательных и научно-исследовательских проектов
08.07.2021 Центр ИИ МТС и Университет ИТМО запускают проектную магистратуру
21.06.2021 ИТМО разработал телеграм-помощника для абитуриентов
09.06.2021 ИТМО открыл первую в России аспирантуру по научной специальности «искусственный интеллект»
27.04.2021 «Рексофт» подготовила образовательную программу для студентов университета ИТМО
14.01.2021 X-Com оснастила рабочие места администрации университета ИТМО
22.09.2020 Не видно невооруженным глазом: в ИТМО разработали уникальную технологию печати
21.08.2020 Выпускники совместной программы МТС и ИТМО стали резидентами центра 5G МТС
20.04.2020 МТС и Университет ИТМО будут обучать разговорному искусственному интеллекту
14.04.2020 Университет ИТМО и «Яндекс» запускают совместную магистратуру по анализу данных
23.03.2020 МТС запустил в ИТМО образовательную онлайн-программу для разработчиков инновационных 5G-решений
15.04.2019 Selectel помог Университету ИТМО модернизировать учебный дата-центр
22.03.2019 Университет ИТМО и «Сименс» открыли исследовательскую лабораторию
14.06.2018 Университет ИТМО и JetBrains открывают совместную магистерскую программу
12.03.2018 «Россети», Университет ИТМО и «Сервионика» испытали новое решение на базе квантового шифрования
21.02.2018 Сбербанк и Университет ИТМО заключили соглашение о сотрудничестве
18.01.2018 InfoWatch и Университет ИТМО открыли учебный центр по ИБ для студентов вуза
03.03.2017 SAP открыла центр инноваций для интернета вещей, AR и VR в университете ИТМО в Санкт-Петербурге
16.02.2017 ФПИ и Университет ИТМО создадут целевую поисковую лабораторию в сфере ИТ
27.12.2016 Университет ИТМО и Acronis займутся совместной подготовкой кадров для ИТ-индустрии
09.11.2016 ИТМО и SAP совместно обучат студентов цифровой трансформации бизнеса
26.09.2016 «Белтел» оснастил университет ИТМО интерактивным мультимедийным комплексом
20.05.2016 Команда Университета ИТМО стала серебряным призером студенческого чемпионата по программированию
12.11.2015 «Тринити» создала беспроводную сеть передачи данных Wi-Fi для университета ИТМО
15.10.2015 EMC и НИУ ИТМО объявили об открытии научно-образовательного центра
18.06.2015 SAP и Университет ИТМО запустили программу по содействию российским инновационным проектам
29.08.2014 НИУ ИТМО принимает участие в разработке ИТ-стратегии Вологодской области
04.12.2012 Студенты СПбНИУ ИТМО стали чемпионами России по программированию 2012 г.
03.09.2012 В НИУ ИТМО система управления освещением «умная аудитория» на базе светодиодов
25.11.2011 Mail.ru Group запустила образовательный проект совместно с СПбГУ ИТМО
01.11.2011 СПбГУ ИТМО и RSV Ventur Partners открыли венчурный фонд объемом $6 млн
28.10.2011 ИТ-стартапы смогут получить до $500 тыс. из венчурного фонда, создаваемого на базе НИУ ИТМО
08.09.2010 «АйТи» и СПбГУ ИТМО займутся разработкой платформы для «облачных вычислений»
08.02.2010 В СПбГУ ИТМО построена виртуальная ИТ-инфраструктура на базе VMware View 4.0
30.11.2007 Команда СПбГУ ИТМО выиграла чемпионат СНГ по программированию
24.07.2007 ИТМО объявил конкурс на поставку ПО для фотоники и оптоинформатики

Публикаций - 224, упоминаний - 407

ИТМО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 24
Yandex - Яндекс 5015 22
IBM - International Business Machines Corp 8941 16
Google LLC 10352 15
Microsoft Corporation 22497 14
VK - Mail.ru Group 3057 13
SAP SE 4595 12
SAP CIS - САП СНГ 821 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 9
Meta Platforms - Facebook 4267 9
Intel Corporation 11262 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 7
Dell EMC 4736 7
Huawei 3222 6
Siemens AG - Siemens Group 2311 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
СМАРТС 513 5
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 42 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
6072 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 4
Элемент ГК - Elementec 1523 4
Samsung Electronics 9333 4
InfoWatch - Инфовотч 842 3
Acronis - Акронис 424 3
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 95 3
Oracle Corporation 6035 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 202 3
Квант-Телеком 6 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 3
JetBrains 42 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 3
Академия криптографии РФ 6 3
СИНХ - Таттелеком 157 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 2
LG Electronics 3372 2
Promobot - Промобот 53 2
AltEll - АльтЭль 25 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 13
РВК - Российская венчурная компания 530 10
РЖД - Российские железные дороги 1458 7
Сконтел 7 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 4
Газпром нефть 439 4
HeadHunter Group - HH Group 423 3
Газпром ПАО 1008 3
Почта России ПАО 1853 3
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 31 3
Открытие ФК 2713 2
LEGO 202 2
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 29 2
ИТМО Хайпарк - ITMO Highpark 4 2
Uber 287 2
Accel Partners 48 2
Sequoia Capital 102 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 5 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Новый век 14 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Аэрофлот - Aeroflot 648 2
Garsdale Services 37 1
Runa Capital 155 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 1
Visa International 1809 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 53 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 124 1
UMG - Universal Music Group 253 1
Jaguar Land Rover 85 1
Jaguar Cars 115 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 10 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Мегаполис ТК 152 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 26
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 18
Президент Российской Федерации 3770 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 128 3
Правительство Москвы 1640 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 3
РНФ - Российский научный фонд 11 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 71 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 2
Администрация Президента РФ 904 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 146 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 14
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 2
Web development - Веб-разработка 0 2
РСП - Российский союз правообладателей 9 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 13 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 13 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 2
Умный город - Национальный консорциум развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 6 1
EULER Foundation - Международный благотворительный фонд поддержки математики имени Леонарда Эйлера 1 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 33
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 23
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 9
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 990 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 8
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MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 7
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 990 6
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 57 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 5
Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 81 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 293 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 1197 5
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Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 4
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 4
Big Data - Большие данные 3520 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии 361 4
Oracle Java - язык программирования 2554 12
Microsoft Windows 2000 2856 9
Python - высокоуровневый язык программирования 486 8
C++ - Язык программирования 445 8
Google Android 11959 7
Linux OS 7669 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 5
Microsoft Windows 10 11713 4
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет 44 3
Apple iOS 6422 3
Apple iPad 3663 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 2
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 2
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 10 2
Яндекс.Практикум 13 2
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 42 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
Superjob 217 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 40 2
SAP Leonardo 25 2
Новые облачные технологии - МойОфис 381 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 34 2
Intel x86 - архитектура процессора 1391 2
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 16 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 125 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 57 2
Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон 15 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 2
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 20 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 2
Ростех - НИИ Масштаб - Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 32 1
Ростех - НИИ Масштаб - VeiL VDI 44 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 83 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 1
МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 35 1
Васильев Владимир 29 17
Чернышенко Дмитрий 320 11
Короткевич Геннадий 12 10
Путин Владимир 2542 9
Станкевич Андрей 10 9
Макаров Валентин 173 7
Бунина Елена 32 6
Медведев Дмитрий 1604 5
Касперская Наталья 248 4
Митричев Петр 13 4
Резников Григорий 5 4
Козлова Дарья 5 4
Маврин Павел 3 3
Бухановский Александр 4 3
Збань Илья 3 3
Повалко Александр 36 3
Парменова Наталия 63 3
Ливанов Дмитрий 40 3
Малеев Алексей 11 3
Черникова Алевтина 27 3
Куликов Егор 5 3
Христенко Олег 6 3
Глейм Артур 4 3
Белоусов Сергей 233 3
Рейман Леонид 1009 3
Волож Аркадий 212 3
Ускова Ольга 154 3
Калинин Николай 5 3
Сергунин Андрей 2 2
Ахмедов Максим 4 2
Глазков Борис 41 2
Соломатин Алексей 3 2
Мишустин Михаил 376 2
Ипатов Михаил 2 2
Греф Герман 345 2
Горелкин Антон 38 2
Морозов Александр 17 2
Тихомиров Михаил 4 2
Худавердян Тигран 72 2
Кричевский Андрей 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 168
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 120
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 85
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 53
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 22
Россия - СФО - Новосибирск 3269 20
Беларусь - Белоруссия 3525 20
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 17
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 14
Россия - ПФО - Казань 2085 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 13
Япония 10069 13
Индия - Республика 4263 10
Канада 3319 10
Германия - Федеративная Республика 8903 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 10
Южная Корея - Республика 4394 9
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 351 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 8
Казахстан - Республика 4467 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 7
Китай - Тайвань 2115 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 7
Франция - Французская Республика 5665 6
Польша - Республика 1559 6
Украина 6212 6
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 5
Сингапур - Республика 1574 5
Россия - ПФО - Самарская область 939 5
Россия - Сибирь 1579 5
Европа 12319 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Азия - Азиатский регион 3803 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 63
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 61
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 33
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 12
Образование в России 460 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 188 7
Физика - Physics - область естествознания 889 7
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 5
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 4
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 4
Федеральное законодательство 1944 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 372 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 850 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 2
Информационное общество - Государственная программа 1238 2
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 33 2
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 2
Бизнес-акселератор 294 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities 76 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 2
Кредитование - Сrediting 1515 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
CNews Северо-Запад 24 2
The Bell - Издание 36 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 24 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
РБК Инновации 36 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
РИА Новости 766 1
The Washington Post 298 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 76 1
Известия ИД 307 1
Applied Physics Letters 32 1
IDC - International Data Corporation 4671 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 80 1
Tractica 7 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 5 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
Markets&Markets Research 97 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Microsoft Research 128 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 56
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 54
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 47
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 37
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 23
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 21
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 18
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 10
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 10
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 9
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 9
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 9
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 89 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 8
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 74 7
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 48 6
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 11 6
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 48 5
ТГУ - Томский государственный университет 92 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 5
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 30 5
ЕУ - Европейский университет в Санкт-Петербурге 4 4
РАН - Российская академия наук 1397 4
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 29 4
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 97 4
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 21 4
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 3
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 39 3
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 8 3
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 3
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 68 28
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 10
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 13 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 5
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 5
TopCoder Open 12 5
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 4
Meta - Facebook Hacker Cup 5 4
Worldskills - Ворлдскиллс 92 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 3
Russian Code Cup 12 3
Microsoft Imagine Cup 56 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 11 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 2 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 2
WRO - World Robotics Olympiad - Всемирная олимпиада роботов Википедия 8 2
Петербургский Цифровой Форум 6 2
VK Cup - чемпионат по программированию 6 2
Honor Cup 14 2
GeekBrains 49 2
Robotics Expo 5 1
Robotics Conference 2 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
Неделя высоких технологий и технопредпринимательства 2 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 1
МЭФ - Межрегиональный экспортный форум 1 1
Worldskills Hi-Tech 4 1
Data Science Challenge 2 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 12 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 61 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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