Индексная книга CNews*
ИТМО Научно-образовательная корпорация СПбГУ ИТМО Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики ITMO University
Публикаций - 224, упоминаний - 407
ИТМО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Васильев Владимир 29 17
|Чернышенко Дмитрий 320 11
|Короткевич Геннадий 12 10
|Путин Владимир 2542 9
|Станкевич Андрей 10 9
|Макаров Валентин 173 7
|Бунина Елена 32 6
|Медведев Дмитрий 1604 5
|Касперская Наталья 248 4
|Митричев Петр 13 4
|Резников Григорий 5 4
|Козлова Дарья 5 4
|Маврин Павел 3 3
|Бухановский Александр 4 3
|Збань Илья 3 3
|Повалко Александр 36 3
|Парменова Наталия 63 3
|Ливанов Дмитрий 40 3
|Малеев Алексей 11 3
|Черникова Алевтина 27 3
|Куликов Егор 5 3
|Христенко Олег 6 3
|Глейм Артур 4 3
|Белоусов Сергей 233 3
|Рейман Леонид 1009 3
|Волож Аркадий 212 3
|Ускова Ольга 154 3
|Калинин Николай 5 3
|Сергунин Андрей 2 2
|Ахмедов Максим 4 2
|Глазков Борис 41 2
|Соломатин Алексей 3 2
|Мишустин Михаил 376 2
|Ипатов Михаил 2 2
|Греф Герман 345 2
|Горелкин Антон 38 2
|Морозов Александр 17 2
|Тихомиров Михаил 4 2
|Худавердян Тигран 72 2
|Кричевский Андрей 5 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197443, в очереди разбора - 937678.
Создано именных указателей - 90907.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197443, в очереди разбора - 937678.
Создано именных указателей - 90907.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.