Ученые ИТМО представили новый веб-сервис для оценки соискателей с помощью искусственного интеллекта

Сервис «Эксперт HR» имеет максимальный функционал среди подобных продуктов: оценивает в процентах соответствие резюме вакансии, выявляет недостающие навыки у специалиста, генерирует вопросы для дополнительного профессионального видеотестирования, анализирует психологические характеристики кандидата по видео, определяет предпочтительную роль соискателя в команде и оптимальные для него рабочие задачи. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Когда концепция впервые была представлена бизнес-сообществу, она сразу вызвала большой интерес со стороны вузов, промышленных предприятий, государственных структур и компаний, которые занимаются профилированием сотрудников. Изначально подразумевалось, что подбирать с помощью веб-сервиса будут линейный персонал, но тестирования показали, что ограничений по квалификации и предметной области специалистов нет. Сервис подходит для любых профессий, дополнительно обучать его не нужно. В решении задействована большая языковая модель, и именно она генерирует вопросы для проверки квалификации соискателя.

Собеседование соискателя с искусственным интеллектом записывается на видео, после чего поведение человека оценивается по трем параметрам: уверенность, агрессивность и конгруэнтность. Разработка модулей, отвечающих за эти характеристики, потребовала от ученых проведения серии предварительных экспериментов для проверки гипотез и сбора данных для дообучения моделей.

«В эксперименте по определению уверенности участвовали сотрудники и студенты университета, плюс мы использовали данные из открытых источников. Всего получилось около 30 часов аудио- и видеоинформации, которая позволила обучить алгоритм на начальном уровне. Затем мы протестировали порядка 200 человек для выявления маркеров агрессивного поведения. Оценивая конгруэнтность мы, по сути, учились выявлять несоответствие аудиоряда, видеоряда и текста выступления. Потом мы интегрировали полученные знания и дополнительно протестировали инструмент в группах в формате игры, – сказала руководитель проекта Анастасия Лаушкина. – Решение было поддержано грантом ИТМО и разрабатывалось в контуре исследовательского центра «Сильный ИИ в промышленности», где я руковожу научной лабораторией когнитивных технологий MindLab. В моей команде есть специалисты по анализу данных и факт-чекингу, разработчики моделей машинного обучения и тестировщики. Благодаря им уже сейчас сервис «Эксперт HR» оценивает видео кандидатов в девять раз быстрее, а главное точнее, чем человек. Это делает наше решение отличным помощником HR-специалистов».