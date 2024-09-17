«Яндекс», Сбербанк и «Т-Банк»: ИТМО назвал лидеров Open Source в России

Специалисты исследовательского центра «Сильный ИИ в промышленности» ИТМО изучили особенности и тенденции в развитии и использовании общемирового опенсорса в области машинного обучения и работы с данными в России. По результатам исследования, на данный момент «Яндекс», Сбербанк и «Т-Банк» — в тройке лидеров среди российских разработчиков опенсорс-решений. Авторы также определили топ-5 проектов в разных категориях на основе мнений экспертов ведущих российских бигтехов и университетов, а также открытых данных на GitHub и PyPI. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Исследование разделили на две части. В первой авторы проанализировали, как используется опенсорс в России. Выяснилось, что почти все компании-разработчики открытых решений в Data/ML целятся не только на внутренний, но и на международный рынок. Пользователи, в свою очередь, также выбирают решения, исходя из их эффективности, а не принадлежности разработчика к конкретной стране.

На основе мнения экспертов и открытых данных на GitHub и PyPI исследователи определили топ-5 проектов в разных категориях – ML и алгоритмы, математика, инфраструктура, визуализация BI, хранение данных и MLOps. В список лидеров вошли разработки как отечественных, так и международных компаний – например, CatBoost, LangChain, Spark, MetaBase, Numpy, ClickHouse и др.

Во второй части исследования авторы определили лидеров среди российских компаний-разработчиков, опираясь на несколько критериев. Среди них – количество open-source проектов по тематическим категориям в области Data/ML, показатели используемости этих проектов в России, а также уровень качества реализации репозиториев, количество контрибьюторов и их активность. По большинству показателей среди российских компаний лидером стал «Яндекс», на втором и третьем месте – Сбербанк и «Т-Банк». В топ-10 также вошли Postgres Pro, VK, «Авито», Evrone, МТС, Selectel и топовые университеты.

В исследовании также приняли участие эксперты из «Яндекса», Сбербанка, «Т-Банка», VK, Wildberries, Рокет Контрол, CodeScoring и МФТИ. С их помощью удалось выделить сильные и слабые стороны опенсорса, определить работающие и неработающие способы популяризации и продвижения опенсорс-решений, а также сформулировать нюансы взаимодействия с сообществом.

По результатам экспертного опроса исследователи сформировали основные тенденции и мнения, связанные с общемировым опенсорс-движением. Основной тезис по использованию платформ — GitHub по прежнему считается стандартом де-факто для открытого кода, но интерес к альтернативным площадкам (Gitee, GitVerse) не спадает. Среди перспектив развития опенсорса эксперты выделяют сохранение ключевой роли человека на фоне ИИ, запрос на демократизацию и автоматизацию применения ИИ-решений, а также «международность» open source сообщества. Кроме того, участники исследования отмечают, что тезис «вклад в опенсорс – помощь конкурентам» уходит в прошлое — все больше компаний нацелены на развитие отрасли в целом. Также, по словам экспертов, необходимо вкладываться в опенсорс-проекты финансово — у бигтехов есть для этого ресурсы, но сейчас им важно сохранить позицию на рынке.

Авторы исследования входят в сообщество ITMO OpenSource — одно из крупнейших в стране сообществ открытого кода (около 1000 участников). Экосистема открытого кода в области ИИ, созданная в ИТМО — крупнейшая среди академических по своему масштабу и уровню проработки проектов. ITMO OpenSource проводит регулярные митапы, сотрудничает с сообществом Open Data Science, привлекает студентов и аспирантов к реализации открытых проектов. Исследование даст новым участникам опенсорс-движения представление о происходящем в этой области, познакомит с точками входа и лучшими практиками.