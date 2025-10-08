Разделы

Numpy язык программирования

Numpy - язык программирования

УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 Студент НГУ создал интеллектуального робота-манипулятора для автоматического сбора томатов в промышленных теплицах 1
06.11.2024 Cloud4Y предоставил «Витасофт» инфраструктуру с GPU 1
17.10.2024 Студенты Московского Политеха создали систему защиты данных для пользователей соцсетей и финансовых сервисов 1
17.09.2024 «Яндекс», Сбербанк и «Т-Банк»: ИТМО назвал лидеров Open Source в России 1
07.03.2024 В Сеченовском университете разрабатывают систему автоматической классификации электрокардиограмм с использованием нейросетей 1
19.01.2022 Технологии успешного SOC: анализ данных 1
10.11.2021 Nvidia представила говорящих аватаров, новые суперкомпьютеры и симуляции планетарного масштаба 1
13.09.2021 Среди языков программирования грядет смена «власти». Появился новый амбициозный лидер 1
27.04.2021 В облаке Dataline появились готовые рабочие места для анализа данных 1
04.12.2020 Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков 1
11.06.2019 Через четыре года Python заменит C и Java 1
24.09.2018 Облачная платформа интернета вещей MindSphere: связь цифровых двойников с физическим миром 1
17.04.2018 «Карма» запускает хакатон для крипто-анархистов 1
16.07.2009 Анонсирован выход Unladen Swallow 2009Q2: проект по оптимизации Python 1
01.07.2008 Вышел Scientific Linux 5.2 1

Nvidia Corp 3684 4
Microsoft Corporation 25137 3
Google LLC 12139 3
GitHub 940 3
Amazon Inc - Amazon.com 3099 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 854 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4403 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 497 1
Intel Corporation 12474 1
Oracle Corporation 6838 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 470 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 369 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
Dropbox 510 1
Yahoo! 3706 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 284 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3032 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1444 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 238 1
Microsoft Threat Intelligence Center - MSTIC - Microsoft Threat Intelligence Team 5 1
JetBrains 74 1
Equinix 45 1
Siemens AG - Siemens Group 2623 1
Red Hat 1342 1
SAP SE 5410 1
Ampere Computing 55 1
Yandex - Яндекс 8207 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13860 1
Selectel - Селектел 430 1
ВитаСофт - Вита-Софт 5 1
8813 1
Cloud4Y 300 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7965 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 1
Konecranes - Конекрейнс 4 1
Lockheed Martin 766 1
BMW Group 461 1
Siemens Energy 4 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 945 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1199 1
Авикос-АФЕС 3 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1325 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 338 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4733 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5136 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5727 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16936 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22620 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55866 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3817 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7270 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2190 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33326 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9727 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4069 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 718 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4358 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25652 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11791 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2900 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8036 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21611 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5156 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9984 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31516 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12044 3
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 735 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1494 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7892 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1696 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6719 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5866 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26799 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11146 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 489 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1854 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1121 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 914 2
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 119 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 867 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1154 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1156 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3455 1
OpenStack 524 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1089 8
Google TensorFlow 93 8
Python PyTorch 56 5
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 14 4
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 55 4
Oracle Java - язык программирования 3306 3
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 14 3
Python Matplotlib - Библиотека для работы с графикой 4 3
Linux OS 10710 3
Google YouTube - Видеохостинг 2857 2
Nvidia Tesla GPU 185 2
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 144 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 628 2
JavaScript - JS - язык программирования 1303 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 501 2
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 2
Docker - Платформа распределённых приложений 410 2
Microsoft Azure 1450 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 922 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3033 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 198 2
Microsoft Windows 16180 2
Apple iPhone 6 4861 2
C/C++ - Язык программирования 827 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 857 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 313 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1073 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Broadcom - VMware vSphere 590 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 364 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 50 1
Baidu 289 1
Siemens MindSphere 27 1
Ruby - Язык программирования 154 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 103 1
Nvidia RAPIDS 19 1
Google Cloud Storage 17 1
Siemens MindSphere Product Intelligence 2 1
Siemens MindSphere Gateway 1 1
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 2
Рафаловский Давид 32 1
Соколов Дмитрий 68 1
Соловьев Сергей 75 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 113 1
Рахметов Руслан 60 1
Луцив Данила 6 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 4 1
Кутепов Антон 2 1
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 1
Свинарчук Денис 1 1
Lambert John - Ламберт Джон 2 1
Путин Владимир 3312 1
Китиева Алина 1 1
Пителинский Кирилл 1 1
Бритвина Валентина 1 1
Куракин Георгий 1 1
Jansen Paul - Янсен Пол 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45203 2
Германия - Федеративная Республика 12888 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 1
Перу - Республика 284 1
Нидерланды 3609 1
Европа 24554 1
Финляндия - Финляндская Республика 3654 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31333 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14794 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19994 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5417 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10530 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9451 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50573 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2504 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5205 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5527 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7920 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17174 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1726 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7234 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1952 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8162 1
Физика - Physics - область естествознания 2789 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2896 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1503 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2487 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5314 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1244 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 729 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6698 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 344 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 406 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 397 1
Национальный проект - Наука и университеты 46 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 729 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 804 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 204 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 53 2
Wikipedia - Википедия 563 1
CodingDojo 3 1
ZDnet 662 1
23ABC News 172 1
IEEE Spectrum 16 1
Threat Hunter Playbook 1 1
DomainTools 4 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 76 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 139 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 240 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 220 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1059 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 506 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1225 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 80 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2570 3
InfoSec Jupyterthon 1 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 356 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
