Среди языков программирования грядет смена «власти». Появился новый амбициозный лидер

В рейтинге языков программирования, составляемом компанией Tiobe, совсем скоро может смениться лидер. К первому месту рвется Python, одолевший Java в битве за вторую строчку. До цели ему осталось совсем немного – он почти догнал С, своего главного и теперь единственного конкурента.

Python охотится на С

Языку программирования Python остался всего один шаг к первому месту среди всех языков программирования в мире. В рейтиге Tiobe за сентябрь 2021 г. он расположился на втором месте, сместив на третью строчку Java.

Как сообщал CNews, еще в июле 2021 г. Python сам занимал третье место, тогда как Java был на втором. Таким образом, борьба между языками за «серебро» длилась всего два месяца.

Теперь у Python остался лишь один соперник – язык С. Как пишет ZDnet, у Python есть все шансы сместить и его, и это может случиться в обозримом будущем. Если Python возглавит рейтинг Tiobe, то станет всего лишь третьим языком, которому удалось это сделать за все годы существования данного рейтинга. Он был запущен в 2003 г.

«Python никогда не был так близок к позиции №1 в индексе Tiobe. Чтобы превзойти C, нужно всего лишь 0,16%. Это может произойти в любой момент», – заявил Пол Янсен (Paul Jansen), руководитель отдела программного обеспечения Tiobe.

Популярность Python стремительно растет

Tiobe – это компания, занимающаяся тестированием программного обеспечения. Свой рейтинг с 18-летней историей она составляет путем подсчета результатов поисковых запросов, связанных с программированием, в которых упоминается тот или иной язык. Помимо прочего, при составлении учитывается наличие в этих запросах слов programming и language.

Статистика обновляется ежемесячно. Источником данных для подсчета являются логи поиска с самых популярных веб-сайтов, в том числе Google, Bing, Amazon, YouTube и др. Перечень самых популярных ресурсов они берут в рейтинге Alexa.

Несоответствие данных

Показания Tiobe идут вразрез со сведениями в других рейтингах самых популярных языков программирования. Таких списков несколько, но к наиболее авторитетным из них, помимо Tiobe, относится рейтинг журнала по электротехнике IEEE Spectrum.

Его составители оценивают Python как самый популярный язык программирования в мире, обгоняющий в этом плане не только Java, но и сам С вместе с JavaScript (второе, третье и четвертое места соответственно). Более того, по их мнению, этот титул Python удерживает как минимум с 2020 г.

Свой рейтинг имеется и у аналитической компании RedMonk. При его составлении авторы рассматривают использование языка в программных проектах, размещенных на GitHub, и учитывают обсуждения на крупнейшем форуме для разработчиков Stack Overflow.

Рейтинг RedMonk в разрезе лет

В этом рейтинге за июнь 2021 г., как и у Tiobe, Python находится на второй строчке, однако впереди здесь вовсе не С, которому досталось лишь десятое место. Лидером в данном перечне является JavaScript, Java получил «бронзу», а четвертую и пятую позицию занимают PHP и CSS.

Немного о Python

Язык Python намного младше своего основного соперника (по версии Tiobe). Он зародился в конце 80-х годов XX века, тогда как С появился в 1972 г. Создатель Python – нидерландский разработчик Гвидо ван Россум (Guido van Rossum), и он задумывал его в качестве наследника языка ABC.

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Впервые код Python был опубликован в феврале 1991 г. К тому моменту язык дорос до версии 0.9.0. Обновление до Python 1.0 состоялось лишь спустя еще три года, в январе 1994 г.

Гвидо ван Россум

Апдейта до версии 2.0 программисты дождались в октябре 2000 г., а Python 3.0 вышел в 2008 г. На момент публикации материала самая актуальная стабильная версия Python носила индекс 3.9.6 – ее выпуск состоялся 30 августа 2021 г.

Осталось недолго

Язык С, по версии экспертов ZDnet, остается популярным в первую очередь потому, что это базовый язык с прямым доступом к железной части устройств, для которых пишется та или иная программа. Однако при этом он также подвержен уязвимостям безопасности, связанным с памятью.

На замену С может прийти язык Rust, летом 2021 г. признанный разработчиками своим самым любимым. Он может сменить C в системном программировании, о чем свидетельствуют, помимо прочего, предпринимаемые в Google усилия по внедрению Rust в Android. Разработчики рассматривают его как второй язык после C для разработки ядра Linux, отчасти потому, что он может помочь устранить ошибки безопасности, связанные с памятью.

Первый показ языка Rust состоялся в начале июля 2010 г. Его разработка велась с 2006 г., и за ним стоит бывший сотрудник Mozilla Грэйдон Хор (Graydon Hoare). В настоящее время он используется, в том числе, в инфраструктуре облаке Amazon Web Services. Microsoft тоже планирует начать использование Rust в Windows и собственном облаке Azure.

Но Rust далеко не так популярен, как Python. Разработчики со всего мира отдают ему предпочтение, потому что он относительно прост в изучении и имеет множество библиотек и фреймворков для машинного обучения, к примеру, NumPy и TensorFlow.

Язык года

Python неоднократно удостаивался звания «Язык года» по версии Tiobe. Эту планку Python впервые взял в 2007 г., и в следующий раз повторить успех ему удалось в 2010 г.

У Python есть все шансы в 2021 году вновь стать языком года

После этого был длительный перерыв – в третий раз стать языком года Python смог лишь в 2018 г. В 2019 г. он тоже мог победить, но в итоге уступил языку С.

На момент публикации материала этот титул доставался Python четырежды – в 2020 г. он снова обошел всех конкурентов. Прогнозы на 2021 г. в Tiobe пока не делают.