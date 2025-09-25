Разделы

IEEE Spectrum


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 Нейросети убивают высокоуровневые языки программирования, в большой опасности JavaScript. Программисты тоже больше не нужны 1
26.11.2024 Хакеры научились взламывать беспилотные авто, чтобы наезжать на пешеходов 1
22.07.2024 Создан микродрон, который может летать вечно 1
18.08.2023 Древнейшие накопители из середины XX века громят HDD и SSD. Они дешевле в эксплуатации, их продажи бешено растут 1
11.10.2021 У языков программирования революция. Сменился самый популярный язык в мире 1
13.09.2021 Среди языков программирования грядет смена «власти». Появился новый амбициозный лидер 1
27.08.2021 Названы самые популярные языки программирования. C# стремительно рвется в лидеры 1
07.04.2021 Древнейший язык программирования восстал из мертвых и хочет стать самым популярным 1
20.10.2020 Сколько платят программистам C# в России? Назван потолок зарплат 1
28.07.2020 Названы самые популярные языки программирования. Среди них полумертвый COBOL 1
13.06.2018 Intel производит квантовые чипы на том же оборудовании, что и обычные процессоры 1
03.03.2016 IBM приступила к «крупнейшему сокращению штата в истории» 1
05.06.2012 Система беспроводной передачи энергии "подзарядила" БПЛА 1
07.04.2008 "Гуру" криптографии оценил риск ядерной войны 1
26.09.2007 Создатель Deep Blue перешел на го 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

IEEE Spectrum и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25063 5
Google LLC 12098 5
IBM - International Business Machines Corp 9508 4
GitHub 934 4
X Corp - Twitter 2898 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 838 2
Intel Corporation 12438 1
Arduino Software 67 1
Meta Platforms - Facebook 4503 1
Amazon Inc - Amazon.com 3087 1
Yahoo! 3702 1
Ростех - Автоматика Концерн 1718 1
OpenAI 320 1
Unitree Robotics 8 1
Nvidia Corp 3663 1
Superjob - Суперджоб 669 1
Лента - Сеть розничной торговли 2225 1
Резонанс НПП 379 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 426 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 212 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 480 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 134 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 306 1
РЕСО-Гарантия СК 49 1
Hyundai Motor Company 409 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 337 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3410 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5689 1
Linux Foundation 188 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1473 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2165 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14441 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3207 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16545 3
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 427 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1897 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16671 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5765 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7980 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22456 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10055 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8245 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 601 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1412 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21529 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 251 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12095 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7346 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6803 1
Микроскоп - Microscope 332 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1683 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5655 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11113 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17634 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 217 1
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 252 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10454 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1199 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1903 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1415 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 173 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9913 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 362 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 330 1
Встраиваемые системы - Embedded system 97 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31383 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3396 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4346 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11714 1
Mainframe - Мейнфрейм 269 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1077 5
Oracle Java - язык программирования 3291 5
JavaScript - JS - язык программирования 1297 5
C/C++ - Язык программирования 822 5
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 363 4
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 55 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1066 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 626 3
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 499 3
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 50 2
Google YouTube - Видеохостинг 2852 2
Microsoft Azure 1439 2
Microsoft Windows 16144 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 211 2
Google Dart 60 1
Intel Tangle Lake - Intel Tanglewood - 49-кубитный квантовый процессор 6 1
Linux Foundation - Open Mainframe Project 3 1
Google Android 14503 1
Linux OS 10657 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
ANSI Fortran 61 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 313 1
Google TensorFlow 93 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  360 1
Numpy - язык программирования 14 1
Perl - Язык программирования 151 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 49 1
IBM Deep Blue 45 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 188 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1004 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 22 1
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 2
Jansen Paul - Янсен Пол 8 2
Clarke Jim - Кларк Джим 7 1
Sammet Jean - Саммет Джин 3 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 1
Hellman Martin - Хеллман Мартин 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 153519 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53021 3
Нидерланды 3591 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45079 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2379 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18284 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4199 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1780 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2877 1
Россия - СФО - Новосибирск 4564 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3303 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1673 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2144 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1665 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1214 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 463 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 426 1
США - Орегон 252 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3019 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17849 1
Индия - Bharat 5613 1
Китай - Тайвань 4091 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 701 1
США - Вирджиния - Виргиния 272 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
Европа 24526 1
Беларусь - Минск 667 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 1
Солнечная система - Solar system 2538 1
Китай - Пекин - Beijing 1027 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5311 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14730 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8838 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31201 2
Физика - Градус Фаренгейта 45 1
Физика - Градус Цельсия 290 1
ГДР - Берлинская стена - Berliner Mauer 13 1
СССР и США - Холодная война 213 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4242 1
Закон Мура - Moore's law 209 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3244 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 746 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1988 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2683 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1614 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4265 1
Литий - Lithium - химический элемент 591 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1199 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1306 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 290 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 469 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 570 1
Спорт - Шахматы - Chess 249 1
СССР и США - Холодная война - Карибский кризис - Кубинский ракетный кризис 23 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 465 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5925 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 109 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 168 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5870 1
Энергетика - Energy - Energetically 5406 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 846 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1426 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1268 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54037 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19897 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9416 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 536 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 52 4
Reddit 343 2
ZDnet 662 2
Hacker News 67 2
Tom’s Hardware 486 2
Wikipedia - Википедия 556 1
The Register - The Register Hardware 1661 1
Bloomberg 1366 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 249 1
23ABC News 172 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 76 5
IDC - International Data Corporation 4931 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 295 9
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 45 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 167 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2566 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386125, в очереди разбора - 730099.
Создано именных указателей - 183677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

