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Древнейший язык программирования восстал из мертвых и хочет стать самым популярным

Бизнес Кадры Интеграция Техника
, Текст: Эльяс Касми

Язык программирования Fortran, созданный в 1957 г., переживает резкий всплеск популярности. В рейтинге TIOBE он еще летом 2020 г. занимал самое последнее 50 место, но к апрелю 2021 г. оказался на 20 строчке. Несмотря на почтенный возраст, Fortran продолжает развиваться и использоваться в различных сферах – его самая актуальная версия вышла в конце 2018 г.

Живее всех живых

Язык программирования Fortran после многих лет забвения вновь стал интересовать разработчиков. В рейтинге языков TIOBE за апрель 2021 г. он вошел в топ-20, опередив многие известные языки, включая Objective-C и Rust.

TIOBE – это один из самых авторитетных рейтингов языков программирования. Он существует с 2003 г., и его развивает одноименная компания (The Importance Of Being Earnest, отсылка к пьесе Оскара Уайлда «Как важно быть серьезным»). Рейтинг создается на основе результатов поиска информации о тех или иных языках на популярных сайтах, включая «Википедию» и YouTube, а также на основе запросов в поисковиках Google, Bing и др.

Fortran демонстрирует взрывной рост популярности, пришедший на смену постепенному забвению. Так, если в апреле 2020 г. он занимал 34 место, то к июню 2020 г. почти выбыл из рейтинга, скатившись на 50 строчку. В итоге менее чем за год Fortran отыграл 30 позиций, но составители рейтинга TIOBE пока не прогнозируют его дальнейшие успехи или, наоборот, неудачи.

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Fortran рвется к топ-10 самых популярных языков

За 18 лет существования рейтинга Fortran поднимался в нем максимум до 10 места. Этот личный рекорд он поставил в марте 2002 г., 19 лет назад, после чего его популярность стала падать. В 2005 г. был зафиксирован кратковременный рост интереса к нему, но затем вплоть до 2015 г. он держался примерно на одном уровне. С 2015 по 2017 гг. популярность Fortran вновь подскочила и затем снова рухнула. Не исключено, что новый рывок этого языка окажется началом следующего длительного периода роста его востребованности.

История Fortran

Fortran входит в число старейших языков программирования – он был создан в 1957 г. специалистами компании IBM. Название 64-летнего языка расшифровывается как FORmula TRANslator (переводчик формул).

Несмотря на свой почтенный возраст, Fortran по-прежнему востребован в ряде сфер, включая инженерные вычисления. Его разработка продолжается, и на момент публикации материала самой актуальной его версией была Fortran 2018 (ISO/IEC 1539-1:2018), вышедшая в конце ноября 2018 г.

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Fortran по-прежнему используется во всем мире

Широкое распространение Fortran в странах СССР началось спустя 10 лет с момента его создания. Толчком этому послужила разработка первого советского компилятора этого языка для ЭВМ «Минкс-2», плюс через год появился компилятор «Фортран-Дубна» для ЭВМ БЭСМ-6.

Комментируя новый всплеск популярности Fortran, составители индекса TIOBE заявили: «Этот динозавр вернулся в топ-20 спустя более 10 лет. Fortran был первым коммерческим языком программирования и набирает популярность благодаря огромной потребности в научных вычислениях». «С возвращением Fortran», – добавили они.

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Интеграция

Если Fortran сможет приблизиться к топ-10 языков программирования, ему будет непросто пробиться в него. В рейтинге TIOBE первые 10 мест почти не меняются на протяжении нескольких лет, и на апрель 2021 г их занимали, в порядке снижения популярности, следующие языки: C, Java, Python, C++, C#, Visual Basic, JavaScript, Assembly, PHP и SQL.

Конкуренты из прошлого

Fortran – не единственный язык программирования середины XX века, набирающий популярность в третьем десятилетии XXI века. В апреле 2020 г. в мире и, в особенности, в США резко взлетел спрос на разработчиков, пишущих на COBOL (COmmon Business Oriented Language).

Интерес к COBOL подхлестнула пандемия коронавируса, повлекшая за собой рост числа безработных. ПО, написанное на этом языке, используется в США в системе занятости, и в настоящее время оно требует обновления и оптимизации. COBOL младше Fortran на два года – он появился в 1959 г.

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COBOL почти догнал Fortran в рейтинге TIOBE

В середине апреля 2020 г. IBM, создатель Fortran, даже объявила о готовности провести обучающие курсы по языку COBOL, лишь бы увеличить суммарное число программистов во всем мире, знающих этот язык. В конце июля 2020 г. специалисты Института инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) опубликовали рейтинг языков программирования в своем ежемесячном журнале IEEE Spectrum. Он включает 55 позиций, и COBOL занял в нем 43 строчку.

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График изменения популярности COBOL

В рейтинге TIOBE COBOL тоже присутствует – по состоянию на апрель 2021 г. он находился в нем на 24 месте. В этом списке COBOL достигал максимум 8 места – сделать это ему удалось в августе 2011 г. Спустя ровно 11 лет, в августе 2011 г., COBOL оказался на 47 месте, и пока это наихудший его результат за все 18 лет существования рейтинга.



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