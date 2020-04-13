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IBM возрождает мертвый язык программирования

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Бизнес Кадры Интеграция ИТ в госсекторе Маркет
, Текст: Эльяс Касми

IBM готовится провести обучающие курсы по языку COBOL, спрос на специалистов по которому резко возрос из-за коронавируса. ПО системы занятости США написано на нем, и оно не справляется с резко возросшим числом заявок на пособия по безработице на фоне пандемии и всеобщего карантина.

COBOL восстанет из мертвых

Компания IBM собирается провести обучающие курсы по языку программирования COBOL, созданному более 60 лет назад и давно утратившему свою популярность. Инициатива обусловлена, в том числе, коллапсом американской системы занятости – используемое в ее работе ПО написано на этом языке, и оно перестало справляться с возложенными на него задачами на фоне резкого роста числа заявок на пособия по безработице, вызванного пандемией коронавируса. Программное обеспечение требует срочной модернизации, но специалистов по COBOL в мире практически не осталось. Ресурс Tom’s Hardware даже назвал COBOL мертвым языком.

Инициативу IBM поддержал проект Open Mainframe Project, предназначенный для создания ПО с открытым исходным кодом для запуска на мейнфреймах и курируемый организацией Linux Foundation. Сами курсы будут полностью бесплатными, и по их завершению IBM планирует выложить все материалы на GitHub в профиле Open Mainframe Project.

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COBOL не преподается в вузах десятилетиями. IBM хочет исправить это

COBOL (сокращение от COmmon Business Oriented Language) входит в число старейших языков программирования в мире – первая его версия увидела свет в 1959 г. Один и его соавторов, Джин Саммет (Jean Sammet), как сообщал CNews, умерла в 2017 г. в возрасте 89 лет.

С чего все началось

Крупномасштабный поиск специалистов по COBOL, как сообщал CNews, начался 7 апреля 2020 г., когда властям американского штата Нью-Джерси срочно потребовалось обновить программное обеспечение на мейнфреймах 40-летней давности, используемых в системе занятости. По словам комиссара Министерства труда и рабочей силы Нью-Джерси Роберта Азаро-Анджело (Robert Asaro-Angelo), объем запросов на получение пособий по безработице в масштабах всего штата подскочил на 1600% за последние несколько недель, а устаревшее много лет назад ПО оказалось неспособно обработать их все в кратчайшие сроки. Губернатор штата Фил Мерфи (Phil Murphy) подтвердил эту информацию, добавив, что найти программистов, знающих COBOL, оказалось очень непросто.

Вспомогательные меры популяризации COBOL

В дополнение к обучающим курсам IBM намерена возродить сообщество специалистов по COBOL, используя для этого современные методы коммуникации, актуальные даже во время всеобщих карантина и самоизоляции. Для этого она уже предприняла ряд действий, в том числе и создала несколько узкоспециальных веб-форумов, связанных конкретно с этим языком программирования.

Все форумы запущены на сайте Open Mainframe Project. На одном из них специалисты по COBOL могут совместно обсудить решение того или иного вопроса, связанного с программным кодом, а другой предназначен для поиска специалистов в этом языке. Это своего рода база данных программистов, знающих COBOL и способных прийти на помощь организациям, использующим ПО, написанное на этом языке и по тем или иным причинам не готовым отказаться от него.

Инициатива не нашла поддержку

Идея IBM по запуску обучающих курсов по COBOL заинтересовала пользователей ресурса Reddit, в отличие от инициативы правительства по поиску специалистов по этому языку. На портале участником Erglewalken 11 апреля 2020 г. была создана тема для обсуждения всего, что с этим связано, и на момент публикации материала она набрала свыше 430 ответов.

Большинство из отметившихся в теме пользователей высказывались о поисках правительством США программистов, знающих COBOL, в негативном ключе. Среди участников беседы нашлись и те, кто знает COBOL, но далеко не все из них готовы помогать компаниям, использующим соответствующее ПО, в его обновлении.

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Молодых специалистов по COBOL практически нет

Такого мнения, к примеру, придерживается пользователь Mesamunefire, владеющий этим языком: по его словам, он «не готов жертвовать своим временем». Пользователь NvrOnTime полностью солидарен с ним – он тоже не желает дарить властям свои время и опыт.

Пользователь Flaflashr, еще один участник беседы на Reddit, полагает, что простое обновление ПО не решит проблемы частных и государственных предприятий, до сих пор использующих программы на COBOL.

Почему нельзя отказаться от программ на COBOL

Несмотря на то, что сейчас COBOL практически никто не изучает, программы на нем по-прежнему весьма популярны. По информации Reuters, во всем мире в 2020 г. используется 220 млрд строчек кода этого языка.

В частности, программы на COBOL используются, помимо систем занятости, еще и в финансовых организациях. Как минимум 43% ПО, используемего в банковских сферах, написано на COBOL, к тому же, такой софт можно встретить в 95% банкоматов по всему миру.

Одна из основных причин, почему резкий отказ от написанных на мертвом языке программ невозможен, заключается в необходимости вливания значительных финансовых средств в переход на более современное ПО. Для примера, Банк содружества Австралии, решившийся на полную замену всех COBOL-приложений, потратил на это около $750 млн. На переход потребовалось пять лет.



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