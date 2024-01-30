IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники

Компания «Антиплагиат» добавила в систему более 5,5 млн новых документов для поиска заимствований на других языках вошло более 5,5 млн документов. Об этом CNews сообщили представители компании «Антиплагиат». IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated) – крупнейшее в мире проф

В топ-5 самых популярных языков программирования радикальные перемены. Python вот-вот будет повержен Институт инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) составил рейтинг самых популярных в 2022 г. языков программирования. В перечне все они

Названы самые популярные языки программирования. C# стремительно рвется в лидеры Институт инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) представил рейтинг наиболее популярных языков программирования 2021 г. Соответствующий

Названы самые популярные языки программирования. Среди них полумертвый COBOL нститута инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) опубликовали рейтиг языков программирования в своем ежемесячном журнале IEEE Spe

Oppo заключила стратегическое партнерское соглашение с IEEE Oppo объявила о начале сотрудничества с Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) с целью расширения академического об

Huawei поспособствует развитию «умных» электросетей в России Huawei и члены Рабочей группы P1901.1 Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) объявили о публикации «Стандартов IEEE 1901.1-2018 передачи данных по электричес

Через 12 лет 60% автомобилей будут оснащены интернетом итута инженеров по электротехнике и электронике (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE). По их мнению, оснащение автотранспорта доступом в Сеть повышает его безопасность на до

Обновлен стандарт Ethernet-сетей Организация IEEE Standards Association, входящая в состав Института инженеров электротехники и электроник

IEEE разработает два облачных стандарта инутая на международном уровне - до сегодняшнего дня стандартами в сфере облачных вычислений занимались преимущественно отраслевые консорциумы. В настоящее время инициатива включает в себя 2 проекта: IEEE P2301(tm), “Черновое руководство по обеспечению портативности и интероперабельности профилей облачных технологий”, и IEEE P2302(tm) – “Черновой стандарт по обеспечению интероперабел

Утвержден стандарт 100-гигабитных сетей Новый стандарт IEEE 802.3 ba 100GE утвержден организацией IEEE (Институтом инженеров по электротехник

RAID для домашнего использования: необходимость или излишество? йвер с прилагаемого к материнской плате диска. Конечно, можно использовать и внешние RAID 0, но такой вариант вынуждены использовать только владельцы компьютеров iMAC от Apple, обладающих интерфейсом IEEE-1394b и не имеющих возможности установить внутрь компьютера даже один жесткий диск. Для офисных же целей (или офисной работы дома, что тоже самое), RAID 0 не подходит в принципе, поскольку

Выбираем внешний накопитель купить как раз неудачную модель. На наш взгляд, основные критерии подбора для себя бокса таковы (в порядке убывания важности): Под какой жесткий диск (1.8", 2.5" или 3.5") Требуемые интерфейсы (USB, IEEE-1394a/b, eSATA или набор из них) Материал корпуса (металл или пластик) Репутация и известность компании-производителя Дизайн Несмотря на множество моделей представленных у нас боксов, наиб

Внешние HDD-накопители так внешних боксов под жесткие диски, покупаемые самим пользователем. Интерфейсы Исторически внешние накопители вне зависимости от исполнения, применяли всего два интерфейса для связи с компьютером — IEEE-1394a (Firewire) и USB 1.1. Года три тому назад USB 1.1 был заменен на более быстрый USB 2.0 и появились накопители с интерфейсом IEEE-1394b, так же существенно более быстром по сра

IEEE тормозит развитие стандарта 802.20 Организация по стандартам Institute of Electrical and Electronics Engineers сделала паузу в отношении принятия решения о новой продвинутой беспроводной технологии, которую поддерживает Qualcomm. Это выгодно Intel, поско

Topcom представил серию беспроводных продуктов . В стандартный комплект поставки карты PCI SKYR@CER 2101 gmr для работы в беспроводных сетях входит ПО для Windows 2000 и Windows XP. Кроме того, она поддерживает все стандарты предыдущего поколения IEEE.802.11b и IEEE.802.11g. Рекомендуемая цена в розничной торговле составляет 34,99 евро. Беспроводной маршрутизатор SKYR@CER WBR 7101 gmr. Беспроводной маршрутизатор SKYR@CER WBR 7101

Intel грозит "свергнуть" IEEE вого скоростного стандарта Wi-Fi, скорее всего, представит на рассмотрение Института стандартизации IEEE технологию, объединяющую разработки двух конкурирующих фракций. IEEE не сможет от

Внутри IEEE создается группа по Wi-Fi Группа производителей предложила создать рабочую группу внутри IEEE, которая бы занялась рассмотрением и созданием стандарта, который позволит беспроводным офисным сетям оперировать с голосовыми запросами. Хотя сейчас в IEEE рассматривается стандарт

IEEE ведет работу над 100-мегабитным стандартом WLAN Международный Институт инженеров электрики и электроники IEEE, ведет работу над созданием новой спецификации протокола связи в беспроводных локальных

HP выпустил точку беспроводного доступа с поддержкой протокола 802.11g ня, 24 сентября, департамент сетевых средств и систем ProCurve компании HP объявил о выпуске модели Wireless Enterprise Access Point 420 – полнофункциональной точки беспроводного доступа по протоколу IEEE 802.11g, предназначенной для малых, средних и крупных предприятий и способной работать в условиях комбинированных беспроводных локальных сетей (WLAN), в которых применяются протоколы 802.1

IEEE выпустит стандарт по безопасности операционных систем титут инженеров по электротехнике и электронике (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) начал разработку стандарта для определения основных требований к обеспечению безопаснос

IEEE закончил разработку протокола 802.15.3 н стандартизации телекоммуникационных технологий Институт инженеров по электротехнике и электронике(IEEE) сообщил о завершении разработки нового протокола беспроводной связи IEEE 802.15.

IEEE закончил разработку протокола 802.15.3 н стандартизации телекоммуникационных технологий Институт инженеров по электротехнике и электронике(IEEE) сообщил о завершении разработки нового протокола беспроводной связи IEEE 802.15.

Глава Nokia стал почетным членом IEEE (Jorma Ollila) награжден почетным членством в Институте инженеров по электротехнике и электронике (IEEE). Г-н Оллила награжден за вклад в развитие мобильных коммуникаций. С 1981 года в IEEE

IEEE готовит 320-мегабитный беспроводной стандарт Через два-три года скорость беспроводных локальных сетей (WLAN) увеличится до 108 и даже 320 Мбит/с против существующих сейчас 11 и 54 мегабит. В начале года IEEE, институт стандартизации сетевых протоколов, сформировал рабочую группу , которая занялась проработкой вопроса расширения существующих спецификаций протокола 802.11. В работе находятся спе

IEEE готовит 320-мегабитный беспроводной стандарт Через два-три года скорость беспроводных локальных сетей (WLAN) увеличится до 108 и даже 320 Мбит/с против существующих сейчас 11 и 54 мегабит. В начале года IEEE, институт стандартизации сетевых протоколов, сформировал рабочую группу , которая занялась проработкой вопроса расширения существующих спецификаций протокола 802.11. В работе находятся спе

WiMAX расширяется и начинает сертификацию оборудования на основе стандарта IEEE 802.16 требованиям стандарта 802.16, разработанного Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), с целью скорейшего развертывания широкополосных сетей во всем мире и, в частности, реш

WiMAX расширяется и начинает сертификацию оборудования на основе стандарта IEEE 802.16 требованиям стандарта 802.16, разработанного Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), с целью скорейшего развертывания широкополосных сетей во всем мире и, в частности, реш

ИКОС выигрывает в суде дело по иску ФАПРИД ного, специального и двойного назначения Министерства юстиции РФ (ФАПРИД) к компании ИКОС. Арбитражный суд г. Москвы принял решение отклонить этот иск. Основанием иска явилось упоминание на сайте www.ieee.org патента РФ N 2126551 "Устройство повышения быстродействия работы адаптера локальной вычислительной сети Ethernet", лицензию на который ФАПРИД приобрело у патентообладателя В.А. Дорохин

IEEE дополнил стандарт беспроводных городских сетей Институт инженеров-электриков и электронщиков (IEEE) в конце прошлой недели принял стандарт беспроводных городских сетей (MAN). В дополнение к 802.16-2001, утвержденному в апреле 2002 года, был введен стандарт 802.16a. Первый стандарт описы

IEEE дополнил стандарт беспроводных городских сетей Институт инженеров-электриков и электронщиков (IEEE) в конце прошлой недели принял стандарт беспроводных городских сетей (MAN). В дополнение к 802.16-2001, утвержденному в апреле 2002 года, был введен стандарт 802.16a. Первый стандарт описы

IEEE разработает спецификацию 10-Гбитного Ethernet по медным проводам сстоянии до 10 метров по обычным медным проводам и на расстоянии до 100 метров через кабели CAT 5. Это первая стадия процесса стандартизации такого вида соединений. Группы будут работать над тем, что IEEE называет "заявка на разрешение работать по проекту" (PAR) для стандартов, обозначенных 10G Base CX4 и 10G Base T для 10- и 100-метровых соединений соответственно. "Технология для 10G Base

Cisco Aironet 1200 - три стандарта в одном корпусе елекоммуникаций компании Cisco Systems, объявляет о выходе на рынок нового продукта - точки доступа Cisco Aironet серии 1200, поддерживающей оба основных стандарта беспроводных локальных сетей (WLAN) IEEE 802.11b и a, а в будущем - и стандарт 802.11g. Выпуск новой серии Cisco Aironet является долгожданным шагом в политике Cisco Systems по развитию беспроводного оборудования для корпоративны

Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 2) возможность последней "право на жизнь", возможность широкополосной связи "встроиться" в портативные устройства при помощи таких беспроводных стандартов связи на небольшие расстояния, как Bluetooth и IEEE 802.11, также вполне реальна. Наконец, последний тренд дает возможность использовать такие методы обработки сигналов, которые были недоступны всего несколько лет назад. В этом направлении

Беспроводные локальные сети нуждаются в новых стандартах безопасности не выдерживают критики в своей безопасности. Основываясь на этих исследованиях и своих работах, Gartner Group опубликовала отчет, в котором утверждает, что "30% компаний, установивших сети стандарта IEEE 802.11b, столкнутся с проблемами безопасности к концу 2002 года". Первая категория проблем возникнет при установке - это отключенная по умолчанию система WEP (Wired Equivalent Privacy, сис

Стандарт IEEE 1394: проблемы с совместимостью. Устройства, поддерживающие стандарт IEEE 1394, называемый также FireWire, испытывают серьезные проблемы с совместимости. Например, приставка PlayStation 2 обладает портом 1394, но несовместима с большинством устройств. Как утверж

Ученые из IEEE обещают появление 100 ГГц процессоров в течение пяти лет Ученые из Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) опубликовали сообщение о разработке новой технологии производства микросхем с использов

Maxtor выпустила внешние накопители IEEE 1394 Компания Maxtor Corp. приступила к производству двух новых внешних дисковых накопителей серии External Storage с интерфейсом IEEE 1394 (FireWire) для для платформ PC и Mac. Maxtor External Storage содержит встроенный винчестер DiamondMax и может хранить до 80 часов сжатого видео, 8000 3,3-мегапиксельных цифровых фото

Lucent получила награду IEEE за достижения в области оптических сетей тута инженеров по электротехнике и электронике (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE) за технологические достижения и передовые разработки в области оптических сетей. IEE

Очередная борьба стандартов: HiperLAN2 и IEEE 802.11 стандартов связи: HiperLAN2 и 802.11. За каждым из этих стандартов стоит группа производителей, каждый из них сертифицирован одной из стандартизующих организаций: HiperLAN2 - ETSI, стандарт 802.11 - IEEE. В чем особенности каждого из этих стандартов передачи данных и в чем их слабые и сильные стороны? Стандарт 802.11 был разработан достаточно давно и сейчас он повсеместно используется для