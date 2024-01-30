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IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers ИИЭР Институт инженеров электротехники и электроники

IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated) – крупнейшее в мире профессиональное научное объединение в области технологий и инженерии. IEEE спонсирует почти 2000 ежегодных конференций и мероприятий по всему миру (95 стран), осуществляет помощь в подборе передового контента для технических областей, интересных в рамках стандарта IEEE. При проведении конференций IEEE сотрудничает и спонсирует 1300 не-IEEE организаций во всем мире, привлекая около полумиллиона участников конференций. Издается более 1500 материалов конференций через Xplore® IEEE.

СОБЫТИЯ


30.01.2024 Компания «Антиплагиат» добавила в систему более 5,5 млн новых документов для поиска заимствований на других языках

вошло более 5,5 млн документов. Об этом CNews сообщили представители компании «Антиплагиат». IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated) – крупнейшее в мире проф
29.08.2022 В топ-5 самых популярных языков программирования радикальные перемены. Python вот-вот будет повержен

Институт инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) составил рейтинг самых популярных в 2022 г. языков программирования. В перечне все они

27.08.2021 Названы самые популярные языки программирования. C# стремительно рвется в лидеры

Институт инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) представил рейтинг наиболее популярных языков программирования 2021 г. Соответствующий

28.07.2020 Названы самые популярные языки программирования. Среди них полумертвый COBOL

нститута инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) опубликовали рейтиг языков программирования в своем ежемесячном журнале IEEE Spe
22.05.2020 Oppo заключила стратегическое партнерское соглашение с IEEE

Oppo объявила о начале сотрудничества с Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) с целью расширения академического об
11.09.2018 Huawei поспособствует развитию «умных» электросетей в России

Huawei и члены Рабочей группы P1901.1 Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) объявили о публикации «Стандартов IEEE 1901.1-2018 передачи данных по электричес
04.09.2013 Через 12 лет 60% автомобилей будут оснащены интернетом

итута инженеров по электротехнике и электронике (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE). По их мнению, оснащение автотранспорта доступом в Сеть повышает его безопасность на до
06.09.2012 Обновлен стандарт Ethernet-сетей

Организация IEEE Standards Association, входящая в состав Института инженеров электротехники и электроник
04.04.2011 IEEE разработает два облачных стандарта

инутая на международном уровне - до сегодняшнего дня стандартами в сфере облачных вычислений занимались преимущественно отраслевые консорциумы. В настоящее время инициатива включает в себя 2 проекта: IEEE P2301(tm), “Черновое руководство по обеспечению портативности и интероперабельности профилей облачных технологий”, и IEEE P2302(tm) – “Черновой стандарт по обеспечению интероперабел
24.06.2010 Утвержден стандарт 100-гигабитных сетей

Новый стандарт IEEE 802.3 ba 100GE утвержден организацией IEEE (Институтом инженеров по электротехник
10.12.2007 RAID для домашнего использования: необходимость или излишество?

йвер с прилагаемого к материнской плате диска. Конечно, можно использовать и внешние RAID 0, но такой вариант вынуждены использовать только владельцы компьютеров iMAC от Apple, обладающих интерфейсом IEEE-1394b и не имеющих возможности установить внутрь компьютера даже один жесткий диск. Для офисных же целей (или офисной работы дома, что тоже самое), RAID 0 не подходит в принципе, поскольку
06.12.2007 Выбираем внешний накопитель

 купить как раз неудачную модель. На наш взгляд, основные критерии подбора для себя бокса таковы (в порядке убывания важности): Под какой жесткий диск (1.8", 2.5" или 3.5") Требуемые интерфейсы (USB, IEEE-1394a/b, eSATA или набор из них) Материал корпуса (металл или пластик) Репутация и известность компании-производителя Дизайн Несмотря на множество моделей представленных у нас боксов, наиб
04.12.2007 Внешние HDD-накопители

так внешних боксов под жесткие диски, покупаемые самим пользователем. Интерфейсы Исторически внешние накопители вне зависимости от исполнения, применяли всего два интерфейса для связи с компьютером — IEEE-1394a (Firewire) и USB 1.1. Года три тому назад USB 1.1 был заменен на более быстрый USB 2.0 и появились накопители с интерфейсом IEEE-1394b, так же существенно более быстром по сра
19.06.2006 IEEE тормозит развитие стандарта 802.20

Организация по стандартам Institute of Electrical and Electronics Engineers сделала паузу в отношении принятия решения о новой продвинутой беспроводной технологии, которую поддерживает Qualcomm. Это выгодно Intel, поско
25.05.2006 Topcom представил серию беспроводных продуктов

. В стандартный комплект поставки карты PCI SKYR@CER 2101 gmr для работы в беспроводных сетях входит ПО для Windows 2000 и Windows XP. Кроме того, она поддерживает все стандарты предыдущего поколения IEEE.802.11b и IEEE.802.11g. Рекомендуемая цена в розничной торговле составляет 34,99 евро. Беспроводной маршрутизатор SKYR@CER WBR 7101 gmr. Беспроводной маршрутизатор SKYR@CER WBR 7101
17.10.2005 Intel грозит "свергнуть" IEEE

вого скоростного стандарта Wi-Fi, скорее всего, представит на рассмотрение Института стандартизации IEEE технологию, объединяющую разработки двух конкурирующих фракций. IEEE не сможет от
16.01.2004 Внутри IEEE создается группа по Wi-Fi

Группа производителей предложила создать рабочую группу внутри IEEE, которая бы занялась рассмотрением и созданием стандарта, который позволит беспроводным офисным сетям оперировать с голосовыми запросами. Хотя сейчас в IEEE рассматривается стандарт
29.09.2003 IEEE ведет работу над 100-мегабитным стандартом WLAN

Международный Институт инженеров электрики и электроники IEEE, ведет работу над созданием новой спецификации протокола связи в беспроводных локальных

24.09.2003 HP выпустил точку беспроводного доступа с поддержкой протокола 802.11g

ня, 24 сентября, департамент сетевых средств и систем ProCurve компании HP объявил о выпуске модели Wireless Enterprise Access Point 420 – полнофункциональной точки беспроводного доступа по протоколу IEEE 802.11g, предназначенной для малых, средних и крупных предприятий и способной работать в условиях комбинированных беспроводных локальных сетей (WLAN), в которых применяются протоколы 802.1
18.09.2003 IEEE выпустит стандарт по безопасности операционных систем

титут инженеров по электротехнике и электронике (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) начал разработку стандарта для определения основных требований к обеспечению безопаснос
08.08.2003 IEEE закончил разработку протокола 802.15.3

н стандартизации телекоммуникационных технологий Институт инженеров по электротехнике и электронике(IEEE) сообщил о завершении разработки нового протокола беспроводной связи IEEE 802.15.
08.08.2003 IEEE закончил разработку протокола 802.15.3

н стандартизации телекоммуникационных технологий Институт инженеров по электротехнике и электронике(IEEE) сообщил о завершении разработки нового протокола беспроводной связи IEEE 802.15.
11.07.2003 Глава Nokia стал почетным членом IEEE

(Jorma Ollila) награжден почетным членством в Институте инженеров по электротехнике и электронике (IEEE). Г-н Оллила награжден за вклад в развитие мобильных коммуникаций. С 1981 года в IEEE
15.04.2003 IEEE готовит 320-мегабитный беспроводной стандарт

Через два-три года скорость беспроводных локальных сетей (WLAN) увеличится до 108 и даже 320 Мбит/с против существующих сейчас 11 и 54 мегабит. В начале года IEEE, институт стандартизации сетевых протоколов, сформировал рабочую группу , которая занялась проработкой вопроса расширения существующих спецификаций протокола 802.11. В работе находятся спе
15.04.2003 IEEE готовит 320-мегабитный беспроводной стандарт

Через два-три года скорость беспроводных локальных сетей (WLAN) увеличится до 108 и даже 320 Мбит/с против существующих сейчас 11 и 54 мегабит. В начале года IEEE, институт стандартизации сетевых протоколов, сформировал рабочую группу , которая занялась проработкой вопроса расширения существующих спецификаций протокола 802.11. В работе находятся спе
11.04.2003 WiMAX расширяется и начинает сертификацию оборудования на основе стандарта IEEE 802.16

требованиям стандарта 802.16, разработанного Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), с целью скорейшего развертывания широкополосных сетей во всем мире и, в частности, реш
11.04.2003 WiMAX расширяется и начинает сертификацию оборудования на основе стандарта IEEE 802.16

требованиям стандарта 802.16, разработанного Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), с целью скорейшего развертывания широкополосных сетей во всем мире и, в частности, реш
19.03.2003 ИКОС выигрывает в суде дело по иску ФАПРИД

ного, специального и двойного назначения Министерства юстиции РФ (ФАПРИД) к компании ИКОС. Арбитражный суд г. Москвы принял решение отклонить этот иск. Основанием иска явилось упоминание на сайте www.ieee.org патента РФ N 2126551 "Устройство повышения быстродействия работы адаптера локальной вычислительной сети Ethernet", лицензию на который ФАПРИД приобрело у патентообладателя В.А. Дорохин
03.02.2003 IEEE дополнил стандарт беспроводных городских сетей

Институт инженеров-электриков и электронщиков (IEEE) в конце прошлой недели принял стандарт беспроводных городских сетей (MAN). В дополнение к 802.16-2001, утвержденному в апреле 2002 года, был введен стандарт 802.16a. Первый стандарт описы
03.02.2003 IEEE дополнил стандарт беспроводных городских сетей

Институт инженеров-электриков и электронщиков (IEEE) в конце прошлой недели принял стандарт беспроводных городских сетей (MAN). В дополнение к 802.16-2001, утвержденному в апреле 2002 года, был введен стандарт 802.16a. Первый стандарт описы
21.11.2002 IEEE разработает спецификацию 10-Гбитного Ethernet по медным проводам

сстоянии до 10 метров по обычным медным проводам и на расстоянии до 100 метров через кабели CAT 5. Это первая стадия процесса стандартизации такого вида соединений. Группы будут работать над тем, что IEEE называет "заявка на разрешение работать по проекту" (PAR) для стандартов, обозначенных 10G Base CX4 и 10G Base T для 10- и 100-метровых соединений соответственно. "Технология для 10G Base

29.04.2002 Cisco Aironet 1200 - три стандарта в одном корпусе

елекоммуникаций компании Cisco Systems, объявляет о выходе на рынок нового продукта - точки доступа Cisco Aironet серии 1200, поддерживающей оба основных стандарта беспроводных локальных сетей (WLAN) IEEE 802.11b и a, а в будущем - и стандарт 802.11g. Выпуск новой серии Cisco Aironet является долгожданным шагом в политике Cisco Systems по развитию беспроводного оборудования для корпоративны
27.04.2002 Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 2)

возможность последней "право на жизнь", возможность широкополосной связи "встроиться" в портативные устройства при помощи таких беспроводных стандартов связи на небольшие расстояния, как Bluetooth и IEEE 802.11, также вполне реальна. Наконец, последний тренд дает возможность использовать такие методы обработки сигналов, которые были недоступны всего несколько лет назад. В этом направлении

27.03.2002 Беспроводные локальные сети нуждаются в новых стандартах безопасности

не выдерживают критики в своей безопасности. Основываясь на этих исследованиях и своих работах, Gartner Group опубликовала отчет, в котором утверждает, что "30% компаний, установивших сети стандарта IEEE 802.11b, столкнутся с проблемами безопасности к концу 2002 года". Первая категория проблем возникнет при установке - это отключенная по умолчанию система WEP (Wired Equivalent Privacy, сис
30.11.2000 Стандарт IEEE 1394: проблемы с совместимостью.

Устройства, поддерживающие стандарт IEEE 1394, называемый также FireWire, испытывают серьезные проблемы с совместимости. Например, приставка PlayStation 2 обладает портом 1394, но несовместима с большинством устройств. Как утверж
29.11.2000 Ученые из IEEE обещают появление 100 ГГц процессоров в течение пяти лет

Ученые из Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) опубликовали сообщение о разработке новой технологии производства микросхем с использов
03.10.2000 Maxtor выпустила внешние накопители IEEE 1394

Компания Maxtor Corp. приступила к производству двух новых внешних дисковых накопителей серии External Storage с интерфейсом IEEE 1394 (FireWire) для для платформ PC и Mac. Maxtor External Storage содержит встроенный винчестер DiamondMax и может хранить до 80 часов сжатого видео, 8000 3,3-мегапиксельных цифровых фото
26.09.2000 Lucent получила награду IEEE за достижения в области оптических сетей

тута инженеров по электротехнике и электронике (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE) за технологические достижения и передовые разработки в области оптических сетей. IEE
07.04.2000 Очередная борьба стандартов: HiperLAN2 и IEEE 802.11

стандартов связи: HiperLAN2 и 802.11. За каждым из этих стандартов стоит группа производителей, каждый из них сертифицирован одной из стандартизующих организаций: HiperLAN2 - ETSI, стандарт 802.11 - IEEE. В чем особенности каждого из этих стандартов передачи данных и в чем их слабые и сильные стороны? Стандарт 802.11 был разработан достаточно давно и сейчас он повсеместно используется для

26.10.1999 Lucent анонсирует первую беспроводную сеть, совместимую со стандартом IEEE 802.11b

Lucent Technologies анонсировала предложение нового семейства продуктов WaveLAN Turbo 11 Mb, предназначенных для организации корпоративных беспроводных сетей и совместимых с международным стандартом IEEE 802.11b. Новые продукты, обеспечивая производительность, близкую к традиционному Ethernet, будут совместимы со всеми предыдущими версиями сетей WaveLAN, а также с беспроводными сетевыми пр

Публикаций - 307, упоминаний - 414

IEEE и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 60
Microsoft Corporation 25775 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
Sony 6739 18
Cisco Systems 5372 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
Apple Inc 13154 16
Lenovo Motorola 3566 15
Google LLC 12688 14
D-Link - Д-Линк Трейд 395 13
Dell EMC 5180 13
TI - Texas Instruments Incorporated 848 12
HP Inc. 5883 12
Huawei 4676 11
Samsung Electronics 11064 10
Netgear 253 9
Toshiba Corporation 2980 9
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 7
Acer Group - Acer Inc 2776 7
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
AMD Graphics Product Group - ATI 973 6
HP 3Com 681 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 6
LG Electronics 3735 6
Oracle Corporation 7074 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 5
Proxim - Proxim Corporation - Proxim Technologies 55 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Boeing 1031 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 4
Citi - Citibank 158 4
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
United Airlines - авиакомпания 95 4
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 4
Bosch Gasoline Systems 4 4
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 4
Allstate Insurance 7 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Carl Zeiss AG 307 2
Ford 434 2
Block - Square 203 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Elsevier 19 2
Белый Ветер 365 2
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Hyundai Motor Company 436 1
UPS 216 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
TMT Investments 115 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 7
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 6
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
WiMAX Forum 69 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
Международная академия связи - МАС 46 2
ACM - Association for Computing Machinery 10 2
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 92
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 91
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 83
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 53
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 50
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 49
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 44
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 44
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 42
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 42
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 38
Стандартизация - Standardization 2339 37
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 35
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 34
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 32
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 31
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 29
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 28
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 26
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 25
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 24
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 23
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 22
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 22
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 22
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 20
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 19
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 18
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 13
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 13
Oracle Java - язык программирования 3469 12
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 11
Linux OS 11533 11
C/C++ - Язык программирования 894 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 9
Microsoft Windows 16882 9
JavaScript - JS - язык программирования 1425 8
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 8
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 8
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 8
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 7
AMD Mobility Radeon 232 7
Microsoft Windows XP 2431 6
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 5
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 61 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 5
Google Android 15243 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 5
ANSI Fortran 61 4
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 4
Apple iPhone 6 4861 4
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 4
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 4
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 3
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 3
Stafory - робот Вера 377 3
Depositphotos - фотобанк 405 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Western Digital - WD MyBook 26 3
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 3
Microsoft Works Suite 38 3
Acer SignalUp 21 3
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 3
Microsoft Windows XP Home 196 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Овсянников Денис 23 5
Paulk Mark - Полк Марк 7 5
Иванников Виктор 23 4
Блохнин Сергей 10 4
Moore Gordon - Мур Гордон 66 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 3
Бровкин Дмитрий 55 3
Stuart Kerry - Керри Стюарт 3 3
Рубанов Владимир 76 2
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 2
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 2
Лебедев Сергей 67 2
Ксенин Алекс 311 2
Перминов Анатолий 131 2
Клинаичев Андрей 33 2
Жуков Игорь 7 2
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 2
Olsen Gregory - Олсен Грегори 14 2
Green Richard - Грин Ричард 4 2
Marcyk Gerald - Марчик Джеральд 11 2
Law David - Лоу Дэвид 3 2
Tirri Henry - Тирри Генри 3 2
McCarthy John - Маккарти Джон 12 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Гоц Роман 57 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Чубайс Анатолий 222 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Дворкович Аркадий 216 1
Нащекин Алексей 118 1
Ершов Андрей 52 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Hurd Mark - Херд Марк 97 1
Захир Максим 22 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Катаев Александр 40 1
Лукацкий Алексей 140 1
Инютин Артем 89 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 75
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 31
Европа 24964 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Япония 13807 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
США - Калифорния 4829 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Нидерланды 3746 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
США - Техас 1048 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Южная Корея - Республика 7052 6
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 6
Украина 7928 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 4
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 4
Швеция - Королевство 3782 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Канада 5081 4
Китай - Тайвань 4245 4
Солнечная система - Solar system 2569 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 3
Греция - Греческая Республика 1017 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Израиль 2856 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 58
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 10
Английский язык 7030 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 7
Энергетика - Energy - Energetically 5855 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 6
Закон Мура - Moore's law 214 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Ergonomics - Эргономика 1755 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
IEEE Spectrum 16 10
The Register - The Register Hardware 1784 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
Ars Technica 450 4
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 4
Computer Weekly 376 4
Tom’s Hardware 600 3
Wired - Издание 276 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Wikipedia - Википедия 650 3
Reddit 398 3
Bloomberg 1627 2
ZDnet 663 2
AP - Associated Press 2007 2
Hacker News 92 2
allNetDevices 160 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
23ABC News 183 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Korea Herald 47 1
Fortune 211 1
EE Times 160 1
MIT Technology Review 66 1
GigaOM 71 1
Electronista 166 1
DarkReading.com 105 1
MacWorld 134 1
Phys.org 972 1
Silicon 494 1
Silicon.com 364 1
NE Asia Online 313 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Telecom.paper 194 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
ScienceDaily 399 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
Gartner - Гартнер 3658 6
Samsung Research 20 4
IDC - International Data Corporation 4975 4
ABI Research 236 3
Forrester Research 834 2
Tolly Group 14 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
Dell'Oro Group 66 2
Fortune Global 500 295 2
AV-Test Institute 41 1
ITIC - Information Technology Intelligence Consulting 6 1
Synergy Research Group 48 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Current Analysis 24 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
Индекс потребительского доверия 20 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
РАН - Российская академия наук 2122 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 11
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 8
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 6
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 10 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 2
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 2
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 2
Georgetown University - Джорджтаунский университет 27 2
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 11
CeBIT 614 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Иванниковские чтения 1 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 5 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Ленинская премия 10 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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