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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рубанов Владимир
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 61, упоминаний - 121
Рубанов Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смирнов Алексей 142 11
|Горбачев Александр 18 8
|Никифоров Николай 1126 8
|Елистратов Николай 90 7
|Скляр Алексей 49 7
|Путин Владимир 1828 5
|Рыбчинский Михаил 14 4
|Варов Константин 24 4
|Касперская Наталья 197 3
|Кадыков Роман 15 3
|Массух Илья 192 3
|Вахрушев Илья 7 3
|Стрелков Сергей 12 2
|Рейман Леонид 413 2
|Герасимов Александр 40 2
|Ведев Дмитрий 16 2
|Пашенцев Виталий 11 2
|Андреев Сергей 40 2
|Мигранов Салават 7 2
|Круглов Максим 25 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Соколов Алексей 121 2
|Данилин Александр 12 2
|Сергеев Александр 21 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Прибочий Михаил 34 2
|Бокова Людмила 80 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Носков Константин 201 1
|Нуралиев Борис 205 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Богданов Кирилл 91 1
|Лебедев Михаил 38 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Скоробогатова Ольга 33 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Калинин Алексей 23 1
|Макаров Валентин 112 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
|CNews Analytics 1991 4
|IDC - International Data Corporation 2724 3
|Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 8 2
|Gartner 2194 1
|Forrester Research 386 1
|Frost & Sullivan 101 1
|TAdviser Report 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766298, в очереди разбора - 669984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766298, в очереди разбора - 669984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru