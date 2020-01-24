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Рубанов Владимир

СОБЫТИЯ


24.01.2020 Куратор Реестра российского ПО перешел в Huawei

у ПО при Минкомсвязи и управляющий директор компании «Росплатформа» (разработчик отечественного ПО) Владимир Рубанов трудоустроился в компанию Huawei. Официальное объявление об этом распростран
05.11.2019 Куратор Реестра российского ПО может перейти в Huawei

у ПО при Минкомсвязи и управляющий директор компании «Росплатформа» (разработчик отечественного ПО) Владимир Рубанов может трудоустроиться в российское подразделение китайской компании Huawei.

19.10.2015 Создатели одной из версий «российского Linux» ушли разрабатывать «российскую платформу»

ент и генеральный конструктор компании-разработчика отечественных Linux-дистрибутивов НТЦ ИТ «Роса» Владимир Рубанов перешел на работу в Parallels.По словам источника CNews в Parallels, переход
06.08.2013 В «Росе» назначен новый генеральный директор

ия «Роса» сообщила о том, что по решению совета директоров генеральным директором компании назначен Владимир Рубанов. Как пояснили CNews представители «Росы», назначение продиктовано переходом

26.09.2011 Директор центра верификации ОС Linux стал первым заместителем гендиректора «Росы»

го под брендом Mandriva, занялась усилением своих кадровых ресурсов. На работу в компанию приглашен Владимир Рубанов, занимавший ранее должность заведующего сектором операционных систем ИСП РАН

Публикаций - 76, упоминаний - 103

Рубанов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Росплатформа - Р-Платформа 98 42
Microsoft Corporation 25775 19
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 13
Новые облачные технологии (НОТ) 485 13
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 13
Huawei 4677 10
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 10
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 9
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 8
Крок - Croc 1964 8
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 7
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 7
Diasoft - Диасофт Платформа 25 7
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
Softline - Софтлайн 3743 6
9594 6
Oracle Corporation 7074 6
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 5
Google LLC 12690 5
Intel Corporation 12811 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Diasoft - Диасофт 1144 5
АйТи 1519 5
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 4
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 4
Odin 33 4
Центр верификации ОС Linux 5 4
ITERBI - Айтерби 14 4
Телеком-защита 54 4
Ростелеком 10948 4
SAP SE 5601 4
Yandex - Яндекс 9216 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Ред Софт - Red Soft 1236 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 4
Инвитро - Invitro 84 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Альфа-Банк 1979 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 2
En+ Group - Эн+ ГК 37 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Jones Day 17 2
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 2
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 2
Почта России ПАО 2370 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
Bayer AG - Байер 85 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
ЯКласс 69 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Новард УК - Novard 73 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 11 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
NGI Fund 36 1
РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания - Сахалинская ГРЭС 11 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 1
РусГидро - Гидроремонт-ВКК 3 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Фонд электронной демократии 8 1
WM-Logistik - Складской оператор 1 1
Хованский АКБ 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Федеральное собрание Российской Федерации 318 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Лига содействия оборонным предприятиям 9 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Russian Open Source Foundation 8 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ЛДПР 116 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 31
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 27
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 8
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 6
Стандартизация - Standardization 2339 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 5
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 5
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 583 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Linux OS 11533 26
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 9
Новые облачные технологии - МойОфис 958 7
Microsoft Windows 16882 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Росплатформа - Р-Хранилище 24 5
Росплатформа - Р-Виртуализация 25 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
Google Android 15244 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 68 3
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 3
Linux - Debian GNU 567 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText, АТекст - ACell, АТаблица - AConcept, АКонцепт - AMail, АМэйл - AGraph, АГраф 100 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 3
Google Mobile Services - GMS - Google Mobile App 97 2
Intel Xeon E 197 2
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux СПТ - Альт Линукс СПТ 53 2
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
Рикор EcoServer - серия ARM-серверов 23 2
Mandriva Linux 87 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 2
Apple iOS 8583 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Смирнов Алексей 269 17
Комиссаров Дмитрий 248 11
Никифоров Николай 1138 10
Путин Владимир 3454 9
Калина Роман 62 8
Бутенко Юрий 65 8
Рыжавский Дмитрий 8 8
Скляр Алексей 54 7
Массух Илья 239 7
Елистратов Николай 90 7
Макаров Валентин 251 6
Варов Константин 24 6
Киселева Екатерина 9 6
Рыбчинский Михаил 27 6
Шатилин Николай 6 6
Журавлёва Надежда 9 6
Энфиаджян Рубен 23 5
Рубанов Александр 17 5
Липунцов Юрий 7 5
Рейман Леонид 1065 5
Василенко Евгения 23 4
Шуравин Андрей 9 4
Сушкевич Антон 67 4
Журютин Михаил 9 4
Лемзакова Лилия 7 4
Новодворский Алексей 114 3
Бартунов Олег 54 3
Кирдяшов Федор 30 3
Пухов Евгений 12 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Рукавишникова Мария 23 3
Аглицкий Антон 5 3
Литвинов Павел 22 3
Сафронов Юрий 68 3
Кадыков Роман 15 3
Вахрушев Илья 7 3
Болотов Максим 4 3
Касперская Наталья 319 3
Соловьев Владимир 108 2
Дырмовский Дмитрий 149 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
Казахстан - Республика 6048 2
Европа 24964 2
Индия - Bharat 5870 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 2
Украина 7928 2
Евразия - Евразийский континент 643 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 56 1
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 35 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 49
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 7
Экономический эффект 1342 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 6
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 6
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
Будущее России. Национальные проекты 22 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Госрасходы - портал 70 1
CRN 50 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Forbes - Форбс 1002 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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IDC - International Data Corporation 4975 5
Gartner - Гартнер 3658 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Standish Group International - Standish Group 11 1
Fortune Global 500 295 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 834 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
РАН - Российская академия наук 2122 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
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CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 11
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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