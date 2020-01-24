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Рубанов Владимир
СОБЫТИЯ
|24.01.2020
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Куратор Реестра российского ПО перешел в Huawei
у ПО при Минкомсвязи и управляющий директор компании «Росплатформа» (разработчик отечественного ПО) Владимир Рубанов трудоустроился в компанию Huawei. Официальное объявление об этом распростран
|05.11.2019
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Куратор Реестра российского ПО может перейти в Huawei
у ПО при Минкомсвязи и управляющий директор компании «Росплатформа» (разработчик отечественного ПО) Владимир Рубанов может трудоустроиться в российское подразделение китайской компании Huawei.
|19.10.2015
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Создатели одной из версий «российского Linux» ушли разрабатывать «российскую платформу»
ент и генеральный конструктор компании-разработчика отечественных Linux-дистрибутивов НТЦ ИТ «Роса» Владимир Рубанов перешел на работу в Parallels.По словам источника CNews в Parallels, переход
|06.08.2013
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В «Росе» назначен новый генеральный директор
ия «Роса» сообщила о том, что по решению совета директоров генеральным директором компании назначен Владимир Рубанов. Как пояснили CNews представители «Росы», назначение продиктовано переходом
|26.09.2011
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Директор центра верификации ОС Linux стал первым заместителем гендиректора «Росы»
го под брендом Mandriva, занялась усилением своих кадровых ресурсов. На работу в компанию приглашен Владимир Рубанов, занимавший ранее должность заведующего сектором операционных систем ИСП РАН
Рубанов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнов Алексей 269 17
|Комиссаров Дмитрий 248 11
|Никифоров Николай 1138 10
|Путин Владимир 3454 9
|Калина Роман 62 8
|Бутенко Юрий 65 8
|Рыжавский Дмитрий 8 8
|Скляр Алексей 54 7
|Массух Илья 239 7
|Елистратов Николай 90 7
|Макаров Валентин 251 6
|Варов Константин 24 6
|Киселева Екатерина 9 6
|Рыбчинский Михаил 27 6
|Шатилин Николай 6 6
|Журавлёва Надежда 9 6
|Энфиаджян Рубен 23 5
|Рубанов Александр 17 5
|Липунцов Юрий 7 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Василенко Евгения 23 4
|Шуравин Андрей 9 4
|Сушкевич Антон 67 4
|Журютин Михаил 9 4
|Лемзакова Лилия 7 4
|Новодворский Алексей 114 3
|Бартунов Олег 54 3
|Кирдяшов Федор 30 3
|Пухов Евгений 12 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Рукавишникова Мария 23 3
|Аглицкий Антон 5 3
|Литвинов Павел 22 3
|Сафронов Юрий 68 3
|Кадыков Роман 15 3
|Вахрушев Илья 7 3
|Болотов Максим 4 3
|Касперская Наталья 319 3
|Соловьев Владимир 108 2
|Дырмовский Дмитрий 149 2
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