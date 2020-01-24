Рубанов Владимир

Куратор Реестра российского ПО перешел в Huawei у ПО при Минкомсвязи и управляющий директор компании «Росплатформа» (разработчик отечественного ПО) Владимир Рубанов трудоустроился в компанию Huawei. Официальное объявление об этом распростран

Куратор Реестра российского ПО может перейти в Huawei у ПО при Минкомсвязи и управляющий директор компании «Росплатформа» (разработчик отечественного ПО) Владимир Рубанов может трудоустроиться в российское подразделение китайской компании Huawei.

Создатели одной из версий «российского Linux» ушли разрабатывать «российскую платформу» ент и генеральный конструктор компании-разработчика отечественных Linux-дистрибутивов НТЦ ИТ «Роса» Владимир Рубанов перешел на работу в Parallels.По словам источника CNews в Parallels, переход

В «Росе» назначен новый генеральный директор ия «Роса» сообщила о том, что по решению совета директоров генеральным директором компании назначен Владимир Рубанов. Как пояснили CNews представители «Росы», назначение продиктовано переходом