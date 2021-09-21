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Рубанов Владимир


21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
13.07.2021 «Руссофт» рассказал о тенденциях рынка труда и подготовке кадров для софтверной отрасли 1
09.07.2021 «Руссофт»: кадровые службы софтверных компаний испытали в 2020 г. перегрузку 1
01.10.2020 Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил 1
10.09.2020 mfms представила отправку push-уведомлений на смартфоны Huawei и Honor через облако Huawei 1
24.01.2020 Куратор Реестра российского ПО перешел в Huawei 8
11.11.2019 Опрос CNews: Что происходит с импортозамещением? Есть ли проблема СПО? 3
05.11.2019 Куратор Реестра российского ПО может перейти в Huawei 8
08.10.2019 Axoft и «Росплатформа» будут вместе продвигать российские решения для виртуализации и хранения данных 1
25.09.2019 Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате 1
12.09.2019 Контроль ФСТЭК стал строже: «Росплатформа» получала сертификат полтора года 2
18.04.2019 SAP стремится попасть в Реестр российского ПО. Эксперт объяснил, как это можно сделать 2
22.02.2019 Создатели «Эльбрусов» разработали универсальную ОС для военных и тут же ее засекретили 2
28.01.2019 «Диалог» и «Росплатформа» протестировали совместимость своих продуктов 1
12.11.2018 В России поменяли «главных по отечественному ПО». Кого убрали? Кого добавили? 1
31.10.2018 «Базальт СПО» и «Росплатформа» объявили о совместимости новых версий своих продуктов 1
29.10.2018 Magic People, Value-Added People 2018: Премия о людях, создающих дополнительную ценность в ИТ 2
28.09.2018 Бардак в регулировании госзакупок российского ПО хотят устранить отдельным законом. Опрос 2
20.07.2018 Подтверждена работоспособность «Ред ОС 7.1 Муром сервер» в среде виртуализации «Росплатформы» 1
21.06.2018 Россияне за 30 миллионов создали импортозамещающее ПО для виртуализации 2
25.04.2018 Минкомсвязи серьезно меняет правила работы Реестра российского ПО 1
24.04.2018 Почему Реестр российского ПО так и не смог запустить в стране импортозамещение 4
13.04.2018 Госдума собралась запретить ПО и «железо» из США. Реакция ИТ-компаний 1
20.02.2017 Инвестор госмессенджера купил разработчика GosLinux и российской СУБД 1
13.01.2017 Импортозамещение в госсекторе: как сказка становится былью 1
27.07.2016 Российский ИТ-бизнес пригрозил исходом 30 тысяч программистов 2
01.07.2016 Почему российские компании боятся облаков 1
24.06.2016 ИТ-инфраструктура оптимизируется с помощью «облаков» 1
17.06.2016 Конференция CNews: Как уменьшить затраты на инфраструктуру? 1
10.06.2016 «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2016». Регистрация на конференцию CNews 1
23.05.2016 Россияне смогут судиться через интернет уже в 2016 году 1
13.05.2016 ФАС предлагает перекроить государственный «ИТ-ландшафт» и экономить 150 млрд в год 1
10.05.2016 Разработчики российского Linux потребовали убрать его с торрентов 1
22.04.2016 Счетная палата выложит штрафы чиновников в открытый доступ 1
22.04.2016 Развитие 2500 ИТ-систем государства: тихая революция 10
14.04.2016 Пенсионный фонд начинает строить «одну из крупнейших информсистем России» 1
06.04.2016 Отечественные ИТ превратят госсектор в сервисную службу 1
31.03.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
28.03.2016 Глава Минкомсвязи обсудил с ИТ-отраслью создание Фонда развития ИТ 1
25.03.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1

Публикаций - 61, упоминаний - 121

Рубанов Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 16
Росплатформа - Р-Платформа 56 14
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 8
Базальт СПО 206 5
Intel Corporation 4192 5
Телеком-защита 48 4
АйТи 752 4
Google LLC 7161 4
Крок 1221 4
Ланит ГК 1159 4
InfoWatch - Инфовотч 613 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Parallels Holdings 471 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Dr.Web - Доктор Веб 977 3
SAP SE 3216 3
IBM 3551 3
Virtuozzo - Parallels Holding 42 3
Huawei 2732 3
Компьюлинк ГК - Compulink 211 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 2
VIA Technologies 48 2
Siemens AG - Сименс Россия 665 2
Рикор Холдинг - Rikor 70 2
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
NEC 427 2
Samsung Electronics 5702 2
Acronis - Акронис 364 2
Центр верификации ОС Linux 2 2
Nutanix 70 2
Nokia Corporation 2447 2
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 2
Cisco Systems 2049 2
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 11 1
Прогноз 197 1
Открытые технологии 207 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 3
Сентинел Кредит Менеджмент 13 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
Фонд информационной демократии 27 2
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
МДМ Банк 150 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Альфа-Банк 1127 1
Аэрофлот 493 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 25
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 9
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 8
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 3
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Правительство РФ 2207 2
Президент Российской Федерации 1441 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Руссофт - Russoft 251 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Linux Foundation 157 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 2
ЛДПР 69 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 16 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 2 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 51 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
3D-печать 135 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 399 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 119 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 1
HMS - Home Media Server - Домашний медиа-сервер 46 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
OpenStack 347 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Linux OS 4267 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Intel x86 - Архитектура процессора 993 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
Microsoft Windows 10 6659 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Росплатформа Р-Хранилище 9 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Рикор EcoServer 21 2
Росплатформа Р-Виртуализация 6 2
Microsoft Windows 854 2
Google Android 10751 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 2
Numa Edge 1 1
Red Hat RPM - Package Manager 60 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 1
Apple macOS X 904 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Alfresco 114 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 1
Rakuten Viber 429 1
SAP NetWeaver 62 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 1
GNU C Library Glibc 12 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Google Mobile Services - GMS 37 1
Numa Arce 2 1
AltEll Trust 6 1
AltEll Neo 9 1
Linux - Debian GNU 273 1
МЦСТ - Эльбрус-Д - операционная система 2 1
HPE Integrity Superdome X - серия серверов 7 1
ReactOS 9 1
Microsoft Office Online 25 1
Cisco IDS Network Sensor 1 1
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
Смирнов Алексей 142 11
Горбачев Александр 18 8
Никифоров Николай 1126 8
Елистратов Николай 90 7
Скляр Алексей 49 7
Путин Владимир 1828 5
Рыбчинский Михаил 14 4
Варов Константин 24 4
Касперская Наталья 197 3
Кадыков Роман 15 3
Массух Илья 192 3
Вахрушев Илья 7 3
Стрелков Сергей 12 2
Рейман Леонид 413 2
Герасимов Александр 40 2
Ведев Дмитрий 16 2
Пашенцев Виталий 11 2
Андреев Сергей 40 2
Мигранов Салават 7 2
Круглов Максим 25 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Соколов Алексей 121 2
Данилин Александр 12 2
Сергеев Александр 21 2
Четвернин Алексей 651 2
Прибочий Михаил 34 2
Бокова Людмила 80 1
Рустамов Рустам 169 1
Вексельберг Виктор 97 1
Носков Константин 201 1
Нуралиев Борис 205 1
Матвеева Татьяна 83 1
Богданов Кирилл 91 1
Лебедев Михаил 38 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Скоробогатова Ольга 33 1
Соколов Дмитрий 45 1
Калинин Алексей 23 1
Макаров Валентин 112 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 2
Украина 3378 2
Казахстан - Республика 2641 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - Республика Крым 626 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Россия - Калининградская область 539 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Восточная Европа 1682 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Армения - Республика 689 1
Индия - Республика 2175 1
Франция - Французская Республика 2136 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Пиратство - Авторское право 209 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
CNews Analytics 1991 4
IDC - International Data Corporation 2724 3
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 8 2
Gartner 2194 1
Forrester Research 386 1
Frost & Sullivan 101 1
TAdviser Report 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 291 1
Интернет-экономика - форум 6 1
CNews APPWards 36 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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