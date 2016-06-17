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NGI Fund

СОБЫТИЯ

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17.06.2016 Власти США раскритиковали ФБР за слежку за людьми 1
04.03.2016 Топ-менеджера ВТБ объявили в розыск из-за захвата сотового оператора 1
01.06.2015 Разработчика легендарного Linux-дистрибутива загнали в гроб собственные сотрудники 1
27.05.2015 Ликвидирован создатель легендарного Linux-дистрибутива. Разработка выведена в Россию 1
16.09.2014 ФБР запустило инновационную систему слежки за гражданами на улицах 1
26.08.2014 ФБР оцифровало 83 млн. отпечатков пальцев граждан США 1
25.03.2014 СПО-интегратор Реймана и «АйТи» распался 1
16.09.2013 Артур Акопьян избран председателем совета директоров «МТТ Групп» 1
26.04.2013 ВТБ оказался контролирующим акционером МТТ 1
10.07.2012 Трагически погиб русский СПО-программист, бывший ключевой разработчик Mandriva 1
09.07.2012 Mandriva спасена - россияне дали денег 1
30.04.2012 Русские нашли способ спасти Mandriva 1
16.02.2012 Рейман вложился в онлайн-видео и интернет-дневник 1
01.02.2012 Совладельцы умирающей Mandriva не отпускают ее к другим инвесторам 1
11.01.2012 Mandriva будут банкротить 1
25.11.2011 Гигантские ИТ-проекты США. Россия меркнет 1
11.10.2011 Депутат Госдумы: Под видом "русской Windows" России могут подсунуть французскую Mandriva 1
27.09.2011 Прототип «русской Windows» разработают за 5 млн рублей 1
13.07.2011 Акционеры Mandriva опять сменили главу компании 1
12.07.2011 Mandriva потеряла главного разработчика 1
08.06.2011 Рейман объявил себя акционером «Ангстрема» 1
19.05.2011 Россияне во главе с Рейманом возглавили Mandriva 1
17.01.2011 Гендиректор «АйТи» Тагир Яппаров покидает свой пост и ищет инвестора 1
03.11.2010 Рейман официально занялся свободным ПО 1
08.10.2010 Рекомендации эксперта Red Hat не учитывают реалий стран БРИК 1
01.10.2010 Mandriva заменит французских разработчиков на российских 1
21.09.2010 Mandriva разворачивается в сторону Бразилии и России 1
20.09.2010 Фонд, близкий к Рейману, скупает Linux-активы 1
16.09.2010 Пользователи опасаются, что Mandriva перестанет существовать 1
10.09.2010 Рейман окончательно ушел из власти 1
22.07.2010 Национальная российская ОС на базе Linux появится в 2011г. 1
09.07.2010 Mandriva назвала своего партнера по внедрениям в России 1
06.07.2010 Русские спасают "умирающую" Mandriva для создания национальной ОС 1
04.05.2008 NGI: спецбиометрия нового поколения для ФБР 1
27.11.2001 Впервые осуществлена трансляция телевидения высокой четкости по IP-сети 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

NGI Fund и организации, системы, технологии, персоны:

Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 25
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 15
АйТи 1519 7
Питерская группа связистов 441 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
Conectiva 16 3
Ростелеком 10948 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Microsoft Corporation 25775 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Red Hat 1378 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 2
Edge-IT 3 2
МегаФон 10742 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
АйТи - Мобико - Мобильный Интернет 6 1
Cielo 3 1
МТС - МТТ Инновации 9 1
Connectiva 5 1
GDIT - General Dynamics Information Technology 2 1
Линукс-Онлайн 8 1
Армада - Союзинформ 34 1
АйТи - Ринтех 14 1
ЕПК - Единая почтовая корпорация - СГП - Системы гибридной печати 6 1
МТС - МТТ - Аудиотеле 25 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Huawei 4677 1
Accenture plc 719 1
Intel Corporation 12811 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Bryan Garnier - Occam 6 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 3
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 2
Lockheed Martin 777 2
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
Сумма - Сумма Капитал 13 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2370 1
Visa International 1993 1
Альфа-Групп 745 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Ford 435 1
Runica Investments 11 1
Sequoia Capital 115 1
UFG Private Equity 39 1
Intel Capital 148 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 20 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Prostor Capital - Простор Капитал 29 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 30 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
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WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Mainframe - Мейнфрейм 274 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 1
Управление финансами - Financial management 646 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 636 1
HTML - SHTML - Server Side Includes - включения на стороне сервера 72 1
Linux OS 11533 19
Mandriva Linux 87 15
U.S. FBI NGI-IPS - Next Generation Interstate Identification Photo System - NGI - Next Generation Identification 6 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 2
Mandriva Directory Server - MDS 9 1
Linux KDE Plasma 265 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 1
Microsoft Windows 16882 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 1
Apache OpenOffice 490 1
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 122 1
Red Hat RPM - Package Manager 191 1
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
TechMedia - Мой Круг - МойКруг 41 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 42 1
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 1
Fedora Russian 8 1
IBM Roadrunner 29 1
Рейман Леонид 1065 24
Комиссаров Дмитрий 248 13
Акопьян Артур 27 7
Медведев Дмитрий 1665 6
Loucougain Dominique - Лукугэн Доминик 5 5
Laprévote Arnaud - Лапрэвот Арно 5 4
Чапайкина Татьяна 4 3
Croset Jean-Manuel - Крозе Жан-Мануэль 3 3
Семавина Светлана 4 2
Чемезов Сергей 147 2
Новодворский Алексей 114 2
Нарышкин Сергей 51 2
Массух Илья 239 2
Яппаров Тагир 110 2
Касимов Игорь 21 2
Черников Алексей 53 2
Додонов Евгений 4 2
Огнянников Глеб 17 2
Бровман Григорий 6 1
Комисаров Дмитрий 2 1
Коврижных Дмитрий 1 1
Монахов Кирилл 1 1
Калошин Вячеслав 2 1
Корявов Денис 6 1
Рыкунова Раушан 5 1
Муллабаев Урал 1 1
Тимербаев Арстан 1 1
Горин Валентин 1 1
Van Roekel Steven - Ван Рокель Стивен 16 1
Tiemann Michael - Тайманн Майкл 13 1
Иванетор Дмитрий 1 1
Olson Erik - Олсон Эрик 2 1
Teresa Takai - Такай Тереза 2 1
Бурмашев Александр 1 1
Baker Roger - Бейкер Роджер 4 1
Franken Al - Франкен Эл 4 1
Szykman Simon - Сзикман Саймон 1 1
D'Anastasio Mark - д’Анастасио Марк 1 1
Smith Chris - Смит Крис 6 1
Путин Владимир 3454 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 28
Франция - Французская Республика 8177 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Бразилия - Федеративная Республика 2520 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Европа 24964 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Индия - Bharat 5870 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Кипр - Республика 636 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
США - Теннесси - Ок-Ридж 8 1
Казахстан - Республика 6048 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Польша - Республика 2031 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Ближний Восток 3154 1
Венгрия 855 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Украина 7928 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 1
Нидерланды 3746 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 350 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Бразилия - Сан-Паулу 182 1
США - Вирджиния - Виргиния 288 1
США - Колорадо - Денвер 122 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 13
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 4
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 3
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