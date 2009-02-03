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U.S. NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration National Oceanographic and Atmospheric Administration Национальное управление океанических и атмосферных исследований

U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований

СОБЫТИЯ


03.02.2009 Запуск ракеты Delta II с метеоспутником NOAA-N Prime запланирован на 4 февраля

ные 2 февраля на авиабазе ВВС США Ванденберг, подтвердил готовность ракеты Delta II и метеоспутника NOAA-N Prime к предстоящему запуску. Операция по выводу на солнечно-синхронную орбиту последн
30.08.2007 Американский спутник-долгожитель канул в вечность

NOAA-12 стал рекордсменом среди американских метеоспутников по продолжительности работы на орбите. Спутник NOAA-12 был выведен на орбиту 14 мая 1991 года и безупречно проработал 16 лет вместо расчетных 2 лет. Причиной прекращения эксплуатации стала неисправность бортовой системы электропитания. По д
08.08.2007 Американский метеоспутник останется на складе

Запуск последнего метеоспутника NOAA N-Prime старой серии POES отложен на год с марта 2008 на февраль 2009 г. Как объяснило американское управление по исследованию океанов и атмосферы NOAA в своем пресс-релизе, отсрочк
27.06.2007 Прямой прием метеоданных из космоса: поддержка новых спутников

ограммного продукта ScanMagic. Программа поставляется в комплекте с новой малогабаритной универсальной станцией, созданной на базе комплекса «Алиса-CК» для приема данных метеоспутников трех программ: NOAA (США), METOP (Европа), FengYun (Китай). Ранее станция «Алиса-СК» с программным продуктом ScanMagic LL обеспечивали прием и обработку изображений только со спутников серии NOAA в реж
22.06.2007 Разработана станция приема спутниковых метеоданных нового поколения

анной на базе комплекса «АЛИСА-СК» для приема метеоданных от спутников различных программ. В отличие от ранее выпущенных комплексов, принимавших изображения Земли только с американских метеоспутников NOAA, новая универсальная станция дополнительно обеспечивает прием данных различных форматов от космических аппаратов Европы и Китая. Универсальный приемный блок новой станции способен принимат
15.05.2006 Конгресс США пересматривает программу метеоспутников NPOESS

) была начата в 1994 году с проектной стоимостью $6,5 млрд. Планировалось изготовить шесть спутников NPOESS, которые с 2008 года заменили бы две старые метеопрограммы: военную DMSP и гражданскую POES-NOAA. Внимание Конгресса привлек рост стоимости проекта на $3 млрд. и трехлетняя задержка в реализации из-за неудовлетворительного менеджмента, который осуществляют три ведомства: министерство

15.05.2006 Конгресс США пересматривает программу метеоспутников NPOESS

) была начата в 1994 году с проектной стоимостью $6,5 млрд. Планировалось изготовить шесть спутников NPOESS, которые с 2008 года заменили бы две старые метеопрограммы: военную DMSP и гражданскую POES-NOAA. Внимание Конгресса привлек рост стоимости проекта на $3 млрд. и трехлетняя задержка в реализации из-за неудовлетворительного менеджмента, который осуществляют три ведомства: министерство

13.03.2006 Россию лишают доступа к метеоданным

В конце февраля национальная администрация по исследованию океанов и атмосферы США NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) и европейское метеоагентство EUMETSAT объяви
13.03.2006 Россию лишают доступа к метеоданным

В конце февраля национальная администрация по исследованию океанов и атмосферы США NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) и европейское метеоагентство EUMETSAT объяви
24.01.2006 Конгресс США хочет сэкономить на метеоданных

й схемы, сообщает «СканЭкс». Программа NPOESS предусматривает изготовление 6 космических аппаратов совместными усилиями трех ведомств: министерства ВВС, управления по исследованию океанов и атмосферы NOAA и космического агентства NASA. В результате реализации NPOESS предполагалось сократить расходы путем замены двух метеопрограмм DMSP (Defense Meteorological Satellite Program) ВВС США и POE
24.01.2006 Конгресс США хочет сэкономить на метеоданных

й схемы, сообщает «СканЭкс». Программа NPOESS предусматривает изготовление 6 космических аппаратов совместными усилиями трех ведомств: министерства ВВС, управления по исследованию океанов и атмосферы NOAA и космического агентства NASA. В результате реализации NPOESS предполагалось сократить расходы путем замены двух метеопрограмм DMSP (Defense Meteorological Satellite Program) ВВС США и POE

Публикаций - 147, упоминаний - 181

U.S. NOAA и организации, системы, технологии, персоны:

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 21
Polar - Полар 116 13
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - EarthWatch 131 6
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 5
Google LLC 12847 4
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 3
LunaCorp 6 3
Microsoft Corporation 25917 3
IBM - International Business Machines Corp 9723 3
Booz Allen Hamilton 36 2
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 2
Космотрас МКК - Международная космическая компания 15 2
Ростелеком 11098 2
SAP SE 5635 2
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 726 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3492 2
Apple Inc 13343 2
Dell Technologies - Dell Computer 2227 2
Intel Corporation 12900 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1282 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 134 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 2
OLS - Original Live Systems 11 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 348 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 263 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 1
Инверсия - Инверсия НПФ 158 1
TRW 29 1
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 126 1
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 1
SES Networks - O3b Networks 8 1
Совзонд - Sovzond 123 1
NHK - Nippon Hoso Kyokai 56 1
Compuware - CareTech Solutions 50 1
L3Harris Technologies - Harris Corporation 90 1
Digicel Antilles Francaises Guyane 14 1
Google - Keyhole 34 1
Siemens AG - Siemens Group 2677 1
MODIS - Одежда 3000 59 7
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 693 6
Lockheed Martin 778 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2005 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 5
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp - Ryan Aeronautical 240 5
TransOrbital 8 5
Boeing 1032 4
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 3
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 2
Ball Aerospace & Technologies 49 2
Египет - Асуанский гидроузел 2 2
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 635 2
Kickstarter 138 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 134 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 72 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 93 1
Royal Caribbean 8 1
Enron - Enrongate 122 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Германский национальный центр дистанционного зондирования Земли 1 1
NSPO - National Space Organization - Национальное космическое агентство Тайваня 4 1
NGI Fund 36 1
UK Met Office - The United Kingdom Meteorological Office - Национальная метеорологическая служба Соединенного Королевства 6 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 290 1
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 29 1
USGIF - United States Geospatial Intelligence Foundation 1 1
Ильинка АПК - агропромышленный комплекс 4 1
Charlotte Motor Speedway 3 1
REI - Recreational Equipment 6 1
Bharti Enterprises Group 57 1
Европейская агротехника 1 1
ВДМЦ АКО - Всероссийский детский и молодежный центр аэрокосмического образования им. С. П. Королева Мемориального музея космонавтики 4 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1320 1
Microsoft - LinkedIn 710 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 450 1
Visa International 1998 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 40
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 14
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1908 13
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 12
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1434 7
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3233 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 5
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 5
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6044 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 655 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1708 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 3
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 3
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 64 2
U.S. Department of Defense - OLS - Operational Linescan System - метеорологическая служба Министерства обороны США 2 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 667 2
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 2
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 8 2
U.S. NSTC - National Science and Technology Council - Национальный совет по науке и технологиям США - Совет по национальной науке и технологиям США 4 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1455 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 813 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5494 2
Минприроды РФ - МПР России - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 201 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 296 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 131 1
U.S. DOI - United States Department of the Interior - МВД США - Министерство внутренних дел США 15 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 131 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 117 1
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 104 1
Australian Bureau of Meteorology - Бюро метеорологии - Метеорологическое бюро Австралии 1 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 23 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 232 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 25 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7462 71
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10323 63
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2871 20
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11682 12
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3105 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26684 9
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1412 8
РЛС - Радиолокационная станция - Радар-детектор - радарные системы (комплексы) - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - радиопеленг - Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения 459 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24960 7
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3841 6
РЛС - L-диапазон - диапазон частот дециметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи 74 6
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 122 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2578 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16939 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6658 5
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1897 5
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1474 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13259 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17149 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34200 5
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2112 4
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 555 4
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2901 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6948 4
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2796 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5966 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9710 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2455 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1734 3
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 741 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10935 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1882 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13410 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5112 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация - Обеспечение связью и доступом к интернету малонаселенных пунктов 1789 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3480 3
U.S. NOAA GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - U.S. NOAA GOS - Global Observing System 42 23
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5286 13
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) 12 10
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 9
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 8
Scanex - Сканэкс НТЦ - Алиса-СК АПК 15 8
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 138 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1549 7
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 6
NASA Landsat 83 6
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 6
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 997 6
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 5
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - IKONOS - Иконос ДДЗ 130 5
NASA Lunar Trailblazer 12 5
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 5
Космодром Байконур 1072 5
Google Earth - Google Планета Земля 490 5
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 4
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - Fengyun - Феньянь, Фэнъюнь - метеорологический спутник 25 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - OrbView 37 4
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 156 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 3
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 3
ESA Copernicus Programme - The European Earth Observation Programme - ESA GMES - Global Monitoring for Environment and Security - глобальный мониторинг окружающей среды и обеспечение безопасности 26 3
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 35 3
ESA - ERS - European Remote-Sensing Satellite - спутник дистанционного зондирования Земли 20 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 3
Linux OS 11744 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 541 3
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 104 2
Microsoft Windows 2000 8675 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 89 2
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 92 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 649 2
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 2
Combs Larry - Комбс Ларри 6 6
Рахманов Максим 47 2
Андронов Алексей 28 2
Weatherhead Betsy - Уизерхед Бетси 2 2
Титов Василий 3 2
Laurie Dennis - Лоури Деннис 2 2
Шарипов Салижан 19 2
Kohl John - Кол Джон 3 2
Blakeslee Richard - Блэксли Ричард 4 2
Stevens Scott - Стивенс Скотт 3 2
Keeney Timothy - Кини Тимоти 3 2
Brekke Paal - Брекке Паал 2 2
Титов Борис 64 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Лисицын Андрей 8 1
Knutson Tom - Кнутсон Том 1 1
Чибисова Марина 1 1
Chahine Moustafa - Чахин Мустафа 1 1
Воронков Владимир 3 1
Бурнашев Василий 1 1
Табаченко Петр 3 1
Guhathakurta Lika - Гухатакурта Лика 1 1
Gray William - Грей Вильям 3 1
Gray William - Грэй Уильям 1 1
Powell Colin - Пауэлл Колин 15 1
Van Roekel Steven - Ван Рокель Стивен 16 1
Крамарева Любовь 1 1
Dikpati Mausumi - Дикпати Маусуми 4 1
Olson Erik - Олсон Эрик 2 1
Teresa Takai - Такай Тереза 2 1
Hansen James - Хансен Джеймс 9 1
Baker Roger - Бейкер Роджер 4 1
Beaumont Kevin - Бомонт Кевин 11 1
Szykman Simon - Сзикман Саймон 1 1
Schingler Robbie - Шинглер Робби 1 1
Dessler Andrew - Десслер Эндрю 1 1
O’Connell Matthew - О’Коннелл Мэтью 6 1
Smith Chris - Смит Крис 6 1
East Robyn - Ист Робин 1 1
Путин Владимир 3487 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 107
Земля - планета Солнечной системы 10933 75
Россия - РФ - Российская федерация 169543 61
Солнце - звезда Солнечной системы 5540 33
Европа 25062 24
Канада 5099 19
Солнечная система - Solar system 2575 17
Франция - Французская Республика 8219 15
Япония 13874 14
Германия - Федеративная Республика 13325 14
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 470 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13891 12
Индия - Bharat 5930 12
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 938 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19475 11
Азия - Азиатский регион 5970 9
США - Калифорния 4847 9
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 686 9
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19885 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3681 7
Африка - Африканский регион 3658 7
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1552 7
Мировой океан - World Ocean 532 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3177 6
Америка Южная 886 6
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 327 6
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 5
Арктика - Северный полюс 187 5
Атлантический океан - Мексиканский залив 67 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3258 5
США - Флорида 789 5
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 112 4
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 112 4
Юпитер - планета Солнечной системы 557 4
Индийский океан 162 4
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 316 4
Израиль 2879 4
Украина 7984 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34534 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58799 27
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2090 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9174 18
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 17
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1744 16
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3823 15
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1397 15
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6252 12
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 507 12
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4640 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12497 9
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 7
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1566 7
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 895 7
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 7
Земля Озоновый слой атмосферы - Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой - The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer 75 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2406 6
International Charter on Space and Major Disasters - Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам - Международная хартия Космос и стихийные бедствия 11 6
Физика - Physics - область естествознания 2982 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54428 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7786 5
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 386 5
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 492 5
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1468 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6920 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18519 4
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6005 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4806 4
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1023 4
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 127 3
СССР и США - Холодная война 215 3
Английский язык 7097 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1380 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5745 3
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Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 104 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1159 3
Металлы - Никель - Nickel 365 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1939 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 13
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
Space Daily 528 5
New Scientist 1448 4
Future - Space.com 200 4
LiveScience 154 4
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 4
CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11622 3
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 162 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
ScienceDaily 399 2
TerraDaily 141 2
Daily Mail 58 1
Phys.org 973 1
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Space Weather 117 1
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 89 1
e4 Engineering 107 1
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 36 1
GIS Development 28 1
Seattle Times 41 1
Nielsen Holdings - VNU - Verenigde Nederlandse Uitgeverijen - VNUNet - United Dutch Publishers 432 1
ZDnet 666 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 130 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 3
IDC - International Data Corporation 5004 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 554 1
Moody's Investors Service 136 1
In-Stat 115 1
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 5
GEO - Group on Earth Observations - Группа наблюдения Земли из космоса - GEOSS - Global Earth Observation System of Systems 11 4
РАН - Российская академия наук 2157 4
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 3
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 262 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 139 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 108 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 127 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 2
РАН - ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 220 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 34 1
РАН ДВО - ИВиС - Институт вулканологии и сейсмологии 12 1
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
Japan Meteorological Agency - Японское метеорологическое агентство 9 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 285 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 528 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 652 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 235 1
МТС - Телеком Идея 51 1
День молодёжи - 27 июня 1121 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1297 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
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