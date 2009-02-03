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Индексная книга CNews*
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U.S. NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration National Oceanographic and Atmospheric Administration Национальное управление океанических и атмосферных исследований

U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований


03.02.2009 Запуск ракеты Delta II с метеоспутником NOAA-N Prime запланирован на 4 февраля
30.08.2007 Американский спутник-долгожитель канул в вечность
08.08.2007 Американский метеоспутник останется на складе
27.06.2007 Прямой прием метеоданных из космоса: поддержка новых спутников
22.06.2007 Разработана станция приема спутниковых метеоданных нового поколения
15.05.2006 Конгресс США пересматривает программу метеоспутников NPOESS
15.05.2006 Конгресс США пересматривает программу метеоспутников NPOESS
13.03.2006 Россию лишают доступа к метеоданным
13.03.2006 Россию лишают доступа к метеоданным
24.01.2006 Конгресс США хочет сэкономить на метеоданных
24.01.2006 Конгресс США хочет сэкономить на метеоданных

Публикаций - 121, упоминаний - 180

U.S. NOAA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 19
Polar - Полар 61 8
DigitalGlobe 125 5
Прогноз 957 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 5
Google LLC 10352 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 26 3
Microsoft Corporation 22497 3
Rover - RoverComputers 397 3
Intel Corporation 11262 2
GeoEye 88 2
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 2
Dell Technologies - Dell Computer 984 2
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 290 2
OLS - Original Live Systems 9 2
Inmarsat - Инмарсат 96 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 181 2
NEC 1740 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 2
Совзонд - Sovzond 114 1
Nokia Siemens 107 1
TRW 29 1
Booz Allen Hamilton 0 1
CA Technologies - Computer Associates 385 1
Apple Inc 10683 1
Google - Keyhole 34 1
BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 63 1
Инверсия 117 1
Harris Corporation 84 1
123 солюшнс 221 1
IBS Platformix - СИЛА 262 1
Compuware 51 1
Siemens AG - Siemens Group 2311 1
Verizon Communications 883 1
Iridium Satellite - Iridium Communications 65 1
HP EDS - Electronic Data Systems 227 1
Softline - Софтлайн 1870 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 47 1
MODIS 49 7
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 6
Northrop Grumman 200 5
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 4
Lockheed Martin 730 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 4
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 3
Boeing 957 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
Самолёт ГК 216 3
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
Ball Aerospace & Technologies 46 2
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 28 2
Kickstarter 117 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 155 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 145 1
NSPO - National Space Organization - Национальное космическое агентство Тайваня 4 1
Германский национальный центр дистанционного зондирования Земли 1 1
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 1
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 0 1
Россети Ленэнерго 786 1
NGI Fund 34 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
Sequoia Capital 102 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 1
Ford 386 1
Точка 1820 1
Visa International 1809 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 1
Государственная Третьяковская галерея 43 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 1
CLAAS 6 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 35
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 12
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 12
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 115 9
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 5
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 5
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 49 4
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 4
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 3
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 2 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 0 2
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 2
Администрация Президента РФ 904 2
U.S. Department of Defense - OLS - Operational Linescan System - метеорологическая служба Министерства обороны США 2 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 3 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 82 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Australian Bureau of Meteorology - Бюро метеорологии - Метеорологическое бюро Австралии 1 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
Авиалесоохрана ФБУ 12 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 91 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 1
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 3 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 19 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 39 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 4 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 98 1
ГИС-Ассоциация 231 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 0 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 36
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 14
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография - геозоны, geo-fence 312 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 11
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 1259 6
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 96 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 1084 5
Оптические технологии - Высокотехнологичная оптико-электронная техника 2377 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 4
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 0 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 903 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы 586 3
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 2062 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 1338 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 1264 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 995 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1274 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 1197 2
ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 20 2
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3043 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации 488 2
Аналоговые технологии 546 2
Мобильное приложение - Mobile app 4966 1
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 228 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 1
AAC - Advanced Audio Coding 390 1
Microsoft WMA - Windows Media Audio 942 1
WAV - Waveform Audio File Format 463 1
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 26 15
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 10
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 0 9
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 8
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 63 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 6
DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 89 5
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 307 5
Google Earth - Google Планета Земля 451 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 5
Космодром Байконур 1025 5
ЭОС Дело СЭД 4365 4
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 135 4
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 4
NASA Landsat 53 3
Age of Kings 498 3
GeoEye IKONOS 95 3
EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 3
Linux OS 7669 3
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 3
GeoEye - космический спутник 57 3
Космос - МКА - Малые космические аппараты 81 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) 5 3
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 2
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 48 2
EADS Astrium - Beagle - Бигль 53 2
IBM Power5 24 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 72 2
IBM Power4 39 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
Microsoft Surface - Планшет 383 2
NASA STEREO - Solar Terrestrial Relations Observatory 0 2
Google Maps - Карты Google 678 2
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 2
NASA Aura - искусственный спутник 0 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 2
Champ 13 1
EUMETSAT Meteosat - MSG, Meteosat Second Generation - MTG, Meteosat Third Generation 0 1
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 59 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 403 1
Титов Борис 40 2
Исанин Антон 9365 2
Андронов Алексей 27 2
Циолковский Константин 30 1
Путин Владимир 2542 1
Брыкин Арсений 42 1
Bush George - Буш Джордж 301 1
Woodward Alan - Вудвард Алан 4 1
Рахманов Максим 47 1
Лисицын Андрей 0 1
Knutson Tom - Кнутсон Том 0 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 89
Земля - планета Солнечной системы 7427 62
Россия - РФ - Российская федерация 108428 52
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 27
Европа 12319 19
Канада 3319 17
Солнечная система - Solar system 2236 16
Франция - Французская Республика 5665 13
Япония 10069 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 10
Арктика - Арктический регион 387 10
Индия - Республика 4263 10
Азия - Азиатский регион 3803 9
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 6 9
Германия - Федеративная Республика 8903 9
Луна - спутник Земли 1184 7
Африка - Африканский регион 2928 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 7
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибы 249 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 6
США - Калифорния 3381 6
Австралия - Австралийский Союз 2791 6
Арктика - Северный полюс 109 5
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 424 5
Америка Южная 680 5
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 522 5
США - Флорида 734 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 4
Индийский океан 151 4
Украина 6212 4
Нигерия - Федеративная Республика 236 4
США - Луизиана - Новый Орлеан 94 4
Юпитер - планета Солнечной системы 529 4
Атлантический океан - Атлантика 233 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 362 3
США - Колумбия - Вашингтон 1169 3
США - Аляска 236 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 460 3
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 12
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология 0 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 9
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 4
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 4
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 86 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 3
Холодная война между США и СССР 170 3
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 3
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 83 3
ЧС - Чрезвычайная ситуация 154 3
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 146 3
Английский язык 764 2
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 0 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 2
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 89 2
Физика - Physics - область естествознания 889 2
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 2
Недвижимость - Real estate - Realty 1713 1
Истец 142 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1049 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 1
Экспорт - Экспортные операции 1024 1
Парковка - Паркинг - Parking - Стоянка - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service 451 1
Homo Sapiens - Человек разумный 23 1
Финансовые показатели 786 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 630 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 1
Аренда 949 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 1
Человеческий фактор - Human factor 1099 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 11
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
LiveScience 153 4
Space Daily 528 4
Future - Space.com 195 4
New Scientist 1447 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
CNews RND - R&D.CNews 2112 3
SpaceDaily - Space Daily 187 2
ScienceDaily 400 2
Vnunet 225 1
ZDnet 584 1
Phys.org 972 1
Der Spiegel 143 1
Space Weather 117 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
Los Angeles Times 69 1
500 Startups 4742 3
IDC - International Data Corporation 4671 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
In-Stat 81 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 10
РАН - Российская академия наук 1397 4
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 34 3
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 8 3
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 66 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 26 2
Yale University - Йельский университет 116 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 34 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 14 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 8 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 7 1
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