Индексная книга CNews*
U.S. NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration National Oceanographic and Atmospheric Administration Национальное управление океанических и атмосферных исследований
Публикаций - 121, упоминаний - 180
U.S. NOAA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Титов Борис 40 2
|Исанин Антон 9365 2
|Андронов Алексей 27 2
|Циолковский Константин 30 1
|Путин Владимир 2542 1
|Брыкин Арсений 42 1
|Bush George - Буш Джордж 301 1
|Woodward Alan - Вудвард Алан 4 1
|Рахманов Максим 47 1
|Лисицын Андрей 0 1
|Knutson Tom - Кнутсон Том 0 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 11
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
|LiveScience 153 4
|Space Daily 528 4
|Future - Space.com 195 4
|New Scientist 1447 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
|CNews RND - R&D.CNews 2112 3
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|ScienceDaily 400 2
|Vnunet 225 1
|ZDnet 584 1
|Phys.org 972 1
|Der Spiegel 143 1
|Space Weather 117 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
|Los Angeles Times 69 1
|500 Startups 4742 3
|IDC - International Data Corporation 4671 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|In-Stat 81 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196272, в очереди разбора - 941852.
Создано именных указателей - 89231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196272, в очереди разбора - 941852.
Создано именных указателей - 89231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.