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U.S. NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration National Oceanographic and Atmospheric Administration Национальное управление океанических и атмосферных исследований
- U.S. NOAA GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - U.S. NOAA GOS - Global Observing System
- U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами
- U.S. Department of Defense - United States Navy, USN
United States Naval Research Laboratory, NRL
СОБЫТИЯ
|03.02.2009
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Запуск ракеты Delta II с метеоспутником NOAA-N Prime запланирован на 4 февраля
ные 2 февраля на авиабазе ВВС США Ванденберг, подтвердил готовность ракеты Delta II и метеоспутника NOAA-N Prime к предстоящему запуску. Операция по выводу на солнечно-синхронную орбиту последн
|30.08.2007
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Американский спутник-долгожитель канул в вечность
NOAA-12 стал рекордсменом среди американских метеоспутников по продолжительности работы на орбите. Спутник NOAA-12 был выведен на орбиту 14 мая 1991 года и безупречно проработал 16 лет вместо расчетных 2 лет. Причиной прекращения эксплуатации стала неисправность бортовой системы электропитания. По д
|08.08.2007
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Американский метеоспутник останется на складе
Запуск последнего метеоспутника NOAA N-Prime старой серии POES отложен на год с марта 2008 на февраль 2009 г. Как объяснило американское управление по исследованию океанов и атмосферы NOAA в своем пресс-релизе, отсрочк
|27.06.2007
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Прямой прием метеоданных из космоса: поддержка новых спутников
ограммного продукта ScanMagic. Программа поставляется в комплекте с новой малогабаритной универсальной станцией, созданной на базе комплекса «Алиса-CК» для приема данных метеоспутников трех программ: NOAA (США), METOP (Европа), FengYun (Китай). Ранее станция «Алиса-СК» с программным продуктом ScanMagic LL обеспечивали прием и обработку изображений только со спутников серии NOAA в реж
|22.06.2007
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Разработана станция приема спутниковых метеоданных нового поколения
анной на базе комплекса «АЛИСА-СК» для приема метеоданных от спутников различных программ. В отличие от ранее выпущенных комплексов, принимавших изображения Земли только с американских метеоспутников NOAA, новая универсальная станция дополнительно обеспечивает прием данных различных форматов от космических аппаратов Европы и Китая. Универсальный приемный блок новой станции способен принимат
|15.05.2006
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Конгресс США пересматривает программу метеоспутников NPOESS
) была начата в 1994 году с проектной стоимостью $6,5 млрд. Планировалось изготовить шесть спутников NPOESS, которые с 2008 года заменили бы две старые метеопрограммы: военную DMSP и гражданскую POES-NOAA. Внимание Конгресса привлек рост стоимости проекта на $3 млрд. и трехлетняя задержка в реализации из-за неудовлетворительного менеджмента, который осуществляют три ведомства: министерство
|15.05.2006
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Конгресс США пересматривает программу метеоспутников NPOESS
) была начата в 1994 году с проектной стоимостью $6,5 млрд. Планировалось изготовить шесть спутников NPOESS, которые с 2008 года заменили бы две старые метеопрограммы: военную DMSP и гражданскую POES-NOAA. Внимание Конгресса привлек рост стоимости проекта на $3 млрд. и трехлетняя задержка в реализации из-за неудовлетворительного менеджмента, который осуществляют три ведомства: министерство
|13.03.2006
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Россию лишают доступа к метеоданным
В конце февраля национальная администрация по исследованию океанов и атмосферы США NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) и европейское метеоагентство EUMETSAT объяви
|13.03.2006
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Россию лишают доступа к метеоданным
В конце февраля национальная администрация по исследованию океанов и атмосферы США NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) и европейское метеоагентство EUMETSAT объяви
|24.01.2006
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Конгресс США хочет сэкономить на метеоданных
й схемы, сообщает «СканЭкс». Программа NPOESS предусматривает изготовление 6 космических аппаратов совместными усилиями трех ведомств: министерства ВВС, управления по исследованию океанов и атмосферы NOAA и космического агентства NASA. В результате реализации NPOESS предполагалось сократить расходы путем замены двух метеопрограмм DMSP (Defense Meteorological Satellite Program) ВВС США и POE
|24.01.2006
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Конгресс США хочет сэкономить на метеоданных
й схемы, сообщает «СканЭкс». Программа NPOESS предусматривает изготовление 6 космических аппаратов совместными усилиями трех ведомств: министерства ВВС, управления по исследованию океанов и атмосферы NOAA и космического агентства NASA. В результате реализации NPOESS предполагалось сократить расходы путем замены двух метеопрограмм DMSP (Defense Meteorological Satellite Program) ВВС США и POE
U.S. NOAA и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 3
|IDC - International Data Corporation 5004 2
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 554 1
|Moody's Investors Service 136 1
|In-Stat 115 1
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