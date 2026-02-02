Разделы

Роскванториум ФГАУ ФНФРО Фонд новых форм развития образования

Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования

СОБЫТИЯ


02.02.2026 Создателей учительской соцсети «Горизонт» посадили на сроки от пяти до семи лет. Им грозило 10 1
09.06.2025 Завершено расследование кражи 38 миллионов при создании соцсети для педагогов 1
12.04.2024 Арестован экс-директор проекта «Гостеха». Ему грозит 10 лет лишения свободы 1
01.10.2021 Арестован управляющий директор ИТ-дивизиона Сбербанка 2
19.08.2020 Softline оснастила Кванториум в Омске 1
24.01.2020 Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики 1
01.10.2019 Samsung открывает Innovation Campus для подготовки молодежи к карьере в сфере ИТ 1
29.12.2018 Softline оснастила детский технопарк «Кванториум» в Калуге высокотехнологичным оборудованием 2
03.11.2017 Детям из отдаленных областей учиться помогут мобильные «Кванториумы» 2
17.10.2017 «Ростелеком» и Фонд новых форм развития образования помогут школьникам осваивать IT-технологии 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

Роскванториум и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 2
Softline - Софтлайн 3317 2
Умник 36 1
Samsung Electronics 10688 1
Ростелеком 10393 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
ХайТэк - Hi-Tech 225 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Сбер - СберОбразование 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8283 1
РВК - Российская венчурная компания 558 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 93 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 449 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 271 6
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1479 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3275 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 833 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12999 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3139 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3474 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 235 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6328 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 391 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 44 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 1
Талант и успех - Общественный фонд 20 1
Знание - Российское общество 7 1
Глобальные университеты 1 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 357 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6925 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73675 3
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 700 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18569 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 891 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2051 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2507 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 1
ЦУМК - Цифровой учебно-методический комплекс 1 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2825 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Трансфер технологий 157 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
EdTech - Электронные учебники - Electronic textbooks 72 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 736 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3733 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6187 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3560 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5970 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 2
FreePik 1485 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5903 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
Google Android 14802 1
Oracle Java - язык программирования 3345 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 1
Демченко Ярослав 4 3
Ракова Марина 12 3
Аникин Антон 5 2
Прошко Артем 2 2
Циолковский Константин 46 1
Kang Seonghee - Кан Сонги 1 1
Кожевников Михаил 25 1
Журавлева Наталья 5 1
Инкин Максим 1 1
Бондарева Ольга 1 1
Зак Евгений 1 1
Крючкова Кристина 1 1
Хамардюк Анна 1 1
Стеценко Артур 1 1
Панова Ксения 2 1
Голунов Александр 1 1
Осеевский Михаил 333 1
Россия - РФ - Российская федерация 158076 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46035 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1684 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1098 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1369 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3249 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1306 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18763 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3305 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4315 1
Россия - СФО - Новосибирск 4692 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1219 1
Индонезия - Республика 1020 1
Украина 7810 1
Испания - Королевство 3770 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1708 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1074 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 656 1
Таиланд - Королевство 873 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Чили - Республика 486 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 517 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 558 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Образование в России 2563 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2254 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 229 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 190 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15227 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
Философия - Philosophy 501 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 670 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 440 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 62 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3742 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 51 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2199 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1158 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11436 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 1
Рен ТВ - телеканал 79 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 35 1
Samsung IT Школа 11 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 265 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1113 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1292 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 13 1
Samsung Исследовательский центр 8 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 77 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
