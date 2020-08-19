Softline оснастила Кванториум в Омске

Softline приняла участие в создании детского технопарка Кванториум в Омске. С помощью оборудования и программного обеспечения, поставленного компанией, ученики центра могут строить прототипы ракет и другой космической техники, изучать лазерную резку, 3D-моделирование и другие производственные технологии.

Кванториум – это площадка дополнительного образования, созданная для содействия ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала российской молодежи. В процессе обучения дети изобретают и тестируют новые решения, разработанные с помощью специализированного программного обеспечения и оборудования. Создание детских технопарков курирует ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», а с 2018 г. направление включено в Федеральный проект «Успех каждого ребенка», в рамках НП «Образование». На сегодняшний день в России работает уже 110 таких площадок различной специализации в 76 регионах России, к 2024 г. сеть должна включать 245 Кванториумов и 340 мобильных детских технопарков.

Детский технопарк в Омске рассчитан на обучение детей от 10 до 18 лет. Он состоит из пяти квантумов (энерджиквантум, биоквантум, аэроквантум, IT-квантум, космоквантум) и высокотехнологичной лаборатории Хайтек, на базе которой ребята учатся работать с 3D-принтерами, лазерными станками и выполнять фрезерные работы.

В Омске действует одно из старейших промышленных предприятий России, специализирующееся на производстве авиационной и ракетно-космической техники, и местные школьники традиционно интересуются этой тематикой. SoftLine оснастила детский технопарк обучающими комплексами для изучения баллистики, спутникостроения, электропитания и технических режимов летательных аппаратов, комплектами для приема данных со спутников и изучения напланетной робототехники, техникой для строительства прототипов. Ученики Кванториума могут строить прототипы ракет, напланетных роверов, конструировать систему маневрирования наноспутника и много другое.

«Оборудование, которое используется в Кванториумах, должно быть безопасным, интуитивно-понятным для детей, удобным в использовании, привлекательным и компактным. При этом важно, чтобы в решении применялись самые передовые технологии, так как они не должны потерять своей актуальности и работать без сбоев как минимум в ближайшие три-пять лет. Эксперты Softline помогли нам подобрать оборудование, соответствующее всем перечисленным требованиям. В нашем технопарке ребята изучают реальные производственные процессы и получают прототипы настоящих изделий. Они учатся на оборудовании, по характеристикам максимально приближенном к производственному, и при этом – максимально безопасном, соответствующим всем нормативным требованиям. Таким образом, они могут выполнять большую часть работы самостоятельно под руководством педагогов Кванториума», – сказал директор Омского Кванториума Александр Голунов.