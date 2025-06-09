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Демченко Ярослав
УПОМИНАНИЯ
|09.06.2025
|Завершено расследование кражи 38 миллионов при создании соцсети для педагогов 1
|12.04.2024
|Арестован экс-директор проекта «Гостеха». Ему грозит 10 лет лишения свободы 2
|18.10.2021
|Вузы получили стратегии цифровой трансформации 1
Демченко Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 1
|ИКС 341 1
|Ростелеком 9955 1
|FreePik 1150 1
|Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 312 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1024 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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