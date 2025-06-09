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Демченко Ярослав


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Завершено расследование кражи 38 миллионов при создании соцсети для педагогов 1
12.04.2024 Арестован экс-директор проекта «Гостеха». Ему грозит 10 лет лишения свободы 2
18.10.2021 Вузы получили стратегии цифровой трансформации 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Демченко Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 1
ИКС 341 1
Ростелеком 9955 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7635 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5580 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 801 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 251 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 9 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2235 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32019 1
FreePik 1150 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 312 1
Панова Ксения 2 1
Ожаровский Александр 5 1
Гаркуша Наталья 3 1
Ковалев Андрей 31 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44292 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 471 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 717 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1556 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 538 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 521 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3018 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 846 1
Образование в России 2372 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52759 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2905 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7102 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2504 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4055 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30283 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10207 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1024 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 46 1
УрГАХУ - Уральский государственный архитектурно-художественный университет 1 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 565 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1005 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 40 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 60 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 554 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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