Ковалев Андрей


СОБЫТИЯ


05.02.2026 ITKey получила сертификат ФСТЭК на облачную платформу KeyStack 1
10.11.2025 «Хайстекс» и ITKey заключили стратегическое технологическое партнерство 1
23.09.2025 MIND Software интегрировала свои решения с отечественной платформой KeyVirt 1
Облачные сервисы 2024 2
Андрей Ковалев, ITKey: Мы не пытаемся создавать «клаудштейна» 2
09.09.2025 «Авито Авто»: машины с пробегом за год подешевели на 5,9% 1
28.03.2025 «Авито Авто»: наибольший выбор кабриолетов с пробегом наблюдается летом 1
26.03.2025 Директором направления стратегических инициатив и партнерств «Авито Авто» назначен Гаджи Курбанов 1
29.01.2025 «Авито Авто»: интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10% за год 1
09.12.2024 «Авито Авто»: предложение на автомобили с пробегом дороже 1,5 млн рублей за год выросло более чем на треть 1
18.11.2024 Директором направления «Автомобили с пробегом» в «Авито Авто» стал Андрей Ковалев 2
28.10.2024 Андрей Ковалев -

Андрей Ковалев, ITKey: Переход на open source в облачной инфраструктуре дает чувствительный прирост производительности

 1
29.05.2024 Как устроена open source платформа для создания облачной инфраструктуры 1
27.03.2024 Подтверждена совместимость облачной платформы KeyStack и сервера С2041И от «Гравитон» 1
25.12.2023 X5 Group внедрила решение российской компании ITKey в качестве инфраструктурного слоя облачной платформы X5 Salt 1
29.07.2022 Монополизация рынка рекламы: какими будут последствия для классифайдов и их пользователей? 1
18.10.2021 Вузы получили стратегии цифровой трансформации 1
23.05.2016 Cognitive Technologies протестировала систему «КогнитивЛот» на аппаратной платформе Inspur 1
13.05.2016 СУБД Postgres Pro протестирована на аппаратной платформе Inspur 1
30.03.2016 Электронный замок «Соболь» протестирован на аппаратной платформе Inspur 1
07.09.2015 Ведущий ИТ-поставщик Inspur приглашает на московский форум Inspur Worldwide Roadshow 2015 1
24.03.2015 Как обеспечить безопасность данных в облаках 1
13.06.2013 Dell предлагает новые конфигурации своих аппаратных решений для работы с SAP HANA 1
19.03.2013 Третья конференция «МСФО: практика применения» состоится в Москве 2
12.10.2012 Dell и Server-Unit оптимизировали ИТ-инфраструктуру «Международной зерновой компании» 1
30.01.2009 «Мосэнергосбыт» построил платежную систему на платформе Kabira 1
12.11.2008 «Москва.ком» запустила онлайн-конференции 1
13.11.2007 В "EMC Россия" произошли новые назначения 1
11.05.2007 Борцы с пиратами очистили Питер и идут на Москву 2
19.04.2007 Россия: впервые пирату дали срок 1
18.04.2007 В Санкт-Петербурге будет создано представительство ЭСИС 1
30.06.2006 Американская ИТ-выставка №1 прощупала Россию 1
22.03.2002 Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике 1
17.08.2001 "Система управления ПАРУС" придет на службу химической промышленности 1

Публикаций - 35, упоминаний - 40

Ковалев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 25 9
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 80 4
Broadcom - VMware 2510 3
Dell EMC 5105 3
Cisco Systems 5234 3
Microsoft Corporation 25325 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5319 2
МегаФон 10077 2
SAP SE 5461 2
Dell Technologies - Dell Computer 2162 2
SAS Institute 1039 2
Red Hat 1347 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 292 2
Box inc - box.com - box.net 367 2
Питерская группа связистов 437 2
Mirantis - Мирантис 36 2
Softkey - Софткей 212 2
PanAmSat Holding 33 1
Космос ТВ 44 1
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 38 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 68 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 503 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Московский телепорт 20 1
Hispasat 15 1
SES Networks - SES Americom 22 1
Dell Technologies Russia - Делл Россия 21 1
Windstream - McLeodUSA 27 1
ITT Corporation - Indosat PT Tbk - Indosat Ooredoo 27 1
MIND Software - Майнд Софт 49 1
Пентаком 7 1
Sumitomo - NEC Space Systems - Toshiba Space Systems 11 1
Thaicom - Shin Satellite Plc 8 1
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 109 1
Teledesic - BATSAT - Broadband Advanced Technologies Satellite 18 1
Mitnick Security Consulting 9 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 201 1
Черус 22 1
Ростелеком 10405 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3154 1
Amazon Inc - Amazon.com 3160 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1365 7
Техноресурс 9 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 2
BMW Group 469 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 536 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 140 2
Hyundai Motor Company 421 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 204 2
Ford 424 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 2
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 32 1
Слата 17 1
Chevrolet 41 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
Киномир - Кодак-Киномир 12 1
Мечел Майнинг 1 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 188 1
X5 Group - Чижик 53 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
Автокард холдинг 21 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Changan Automobile Group - AVATR - Avatr Technology 10 1
МЗК Экспорт - Международная зерновая компания - Витерра Рус 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1040 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1071 1
Альфа-Банк 1888 1
Tesla Motors 434 1
X5 Group - Перекрёсток 613 1
McDonald’s - Макдоналдс 216 1
Boeing 1020 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 1
Volkswagen Group - VW 301 1
Евросеть 1417 1
Renault Groupe 164 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 3
Мосгордума - Московская городская Дума 147 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3508 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6335 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3569 2
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1483 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2827 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 535 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2093 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 666 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 132 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 159 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 88 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 211 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 107 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 71 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3074 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8202 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17166 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 7
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1256 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10144 6
OpenStack 534 6
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 125 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12071 5
Нагрузочное тестирование - Load testing 685 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4579 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2974 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5687 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8144 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4514 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 2
Ventra - ITKey - KeyStack 16 7
Avito - Авито авто 69 6
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 23 3
Ventra - ITKey - KeyVirt 5 3
KIA Sportage 6 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 102 2
Apple iPhone 6 4861 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 183 2
Toyota Camry 31 2
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 127 1
Галактика Zoom 7 1
Kerio WinRoute Firewall - Kerio StaR - Kerio Web Filter - Kerio Administration Console - Kerio VPN Client 21 1
Toyota Land Cruiser 28 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО - ПСЭК АИС - Платежная система энергосбытовой компании 1 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1563 1
Dell EMC EqualLogic SAN 24 1
Volkswagen ID. series 11 1
IBM Proventia Network IPS - Network Intrusion Detection, Prevention System - IBM Proventia ESC - IBM Proventia Endpoint Secure Control - Proventia Web Filter 26 1
BMW 5 Series Gran Turismo - BMW GT 8 1
Mitsubishi Lancer - Mitsubishi Lancer Evolution - Mitsubishi Evo 16 1
MIND Software - MIND Migration - MIND Migrate 15 1
MIND Software - MIND Guard 11 1
Apache JMeter 13 1
Geely Zeekr 21 1
Недобросовестная конкуренция 51 1
Avito - Авито Спецтехника 5 1
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 9 1
Ford Mustang 16 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 881 1
Microsoft Office 3992 1
Intel x86 - архитектура процессора 1992 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1124 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 494 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 121 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 502 1
Богданов Леонид 9 2
Земляков Вячеслав 6 2
Михайличенко Юрий 2 2
Шуклин Андрей 22 1
Прижимов Валерий 2 1
Васюков Григорий 14 1
Воронков Константин 13 1
Наумов Сергей 36 1
Альтов Павел 9 1
Рожной Антон 6 1
Осорин Максим 16 1
Лавренко Андрей 1 1
Климов Геннадий 1 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 18 1
Mickos Marten - Микос Мартен 23 1
Горбатова Лариса 2 1
Верников Андрей 2 1
Ненарочкин Сергей 2 1
Шкулёв Андрей 2 1
Мущенко Сергей 1 1
Головачев Павел 1 1
Юрченко Надежда 1 1
Кирьянов Артем 17 1
Максимова Татьяна 1 1
Миронова Анна 3 1
Семенова Вера 3 1
Мартынов Евгений 33 1
Склярова Яна 2 1
Саркисов Михаил 1 1
Басырова Диляра 4 1
Ефремова Маргарита 1 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 59 1
Шалахметова Асель 2 1
Kappauf Alexis - Каппауф Алексис 1 1
Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
Симонов Константин 8 1
Александрова Любовь 2 1
Гусь Владимир 3 1
Панина Татьяна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 3
Европа 24678 3
Япония 13565 2
Индия - Bharat 5728 2
Франция - Французская Республика 7999 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3246 2
Индийский океан 161 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 66 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4115 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1163 1
Земля - планета Солнечной системы 10692 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Армения - Республика 2381 1
Беларусь - Белоруссия 6073 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1875 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 758 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3207 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 1
Израиль 2788 1
США - Нью-Йорк 3155 1
Германия - Федеративная Республика 12959 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Ближний Восток 3051 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1789 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 441 1
Италия - Итальянская Республика 4435 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2992 1
Индонезия - Республика 1020 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2143 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3215 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1787 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1824 2
Аудит - аудиторский услуги 3114 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Импортозамещение - параллельный импорт 566 2
Reference - Референс 206 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 835 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 878 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 301 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
CNews Северо-Запад 24 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 2
АСИ - Агентство социальной информации 7 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
Gartner - Гартнер 3620 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
Mobile Research Group 85 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 2
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 13 2
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 7 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
УрГАХУ - Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н. С. Алфёрова 6 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1114 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 609 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 53 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 288 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 679 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 42 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
