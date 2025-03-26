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Директором направления стратегических инициатив и партнерств «Авито Авто» назначен Гаджи Курбанов

«Авито» объявляет о назначении Гаджи Курбанова на должность директора направления стратегических инициатив и партнерств «Авито Авто». Гаджи продолжит свою карьеру на новой должности в компании, к команде которой присоединился в 2022 г. в рамках M&A сделки как один из основателей проекта Haraba. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В новой роли Гаджи Курбанов будет отвечать за развитие партнерств «Авито Авто» и реализацию стратегических инициатив бренда. Новая должность Гаджи предусматривает активное взаимодействие с ключевыми подразделениями компании для достижения амбициозных целей направления «Автомобили с пробегом, а именно с командами продаж и развития бизнеса, маркетинга, продукта и технологий, департаментом доверия и безопасности «Авито» и с Центром рыночной экспертизы.

Гаджи Курбанов присоединился к команде «Авито Авто» в 2022 г. после приобретения компанией мажоритарной доли агрегатора объявлений о продаже авто с пробегом Haraba, одним из основателей которого являлся Гаджи. Проект был успешным: он был создан в 2016 г. как ИТ-стартап, разработавший онлайн-сервис для профессиональных автопродавцов, а к концу 2021 г. охватил в том числе сегмент дилерских продаж и увеличил выручку до 122 млн руб.

На должности генерального директора «Автохаба» Гаджи Курбанов отвечал за развитие бизнеса сервиса. Сегодня «Автохаб» – это сервис одного окна для управления ключевыми бизнес-процессами автодилера: от выкупа до продажи. Он помогает автоматизировать работу, управлять циклом сделки и увеличивать прибыль.

Среди других значимых достижений Гаджи – создание федеральной конференции для профессиональных продавцов «Хараба».

«Назначение Гаджи на эту стратегически важную позицию – знаковое событие не только для нашей компании, но и для всего российского автомобильного рынка. Сегодня он является признанным амбассадором авторынка, чье мнение уважают как профессиональные участники отрасли, так и частные клиенты. Его глубокое понимание специфики автомобильного бизнеса и опыт, накопленный за годы работы в этой сфере, делает его уникальным экспертом, способным выстраивать эффективный диалог между всеми участниками рынка. Кроме того, назначение Гаджи – уникальное для нас событие: это первый случай в истории «Авито», когда основатель успешного бизнеса остается в составе команды после полной интеграции актива. Это демонстрирует высокий уровень доверия и общее видение дальнейшего развития направления», – отметил Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито Авто».

«Автомобильный рынок России находится на этапе глубокой трансформации, и «Авито Авто» играет ключевую роль в этом процессе. В своей новой роли я намерен сосредоточиться на реализации масштабных инициатив, направленных на повышение прозрачности и безопасности сделок для всех участников рынка, доверия покупателей к взаимодействию с дилерами и профпродавцами, а также на улучшение пользовательского опыта. Уверен, что наша команда продолжит делать автомобильный рынок более цивилизованным и удобным как для частных лиц, так и для бизнеса. Я рад возможности вносить существенный вклад в развитие отрасли вместе с «Авито Авто» и использовать весь накопленный опыт для достижения этих амбициозных целей», – сказал Гаджи Курбанов.

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