Hispasat

Hispasat

28.01.2026 В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink 1
31.10.2012 Евросоюз запретил Ирану вещать на своей территории 1
26.07.2012 Испанская Canal + по итогам 2 квартала 2012 г. выросла на 8,8% 1
28.06.2012 Китай собирается инвестировать в платформу Hispasat 1
27.02.2012 От Hispasat оказывается одна из компаний-основателей 2
05.10.2009 Ariane 5: успешный запуск 1
02.10.2009 Ariane 5 вывела на орбиту спутники COMSATBw-1 и AMAZONAS-2 1
09.07.2009 ФГУП "Космическая связь" стало 6-м в рейтинге мировых спутниковых операторов 1
03.03.2005 Борьба за Galileo закончилась патом 1
23.09.2002 Одиннадцатый спутник Alcatel Space вышел на орбиту 3
22.08.2002 Операторы спутниковой связи "Интерспутник" и "Евтелсат" заключили дистрибьюторское соглашение 1
22.03.2002 Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике 1
06.03.2002 Создана Европейская ассоциация операторов спутниковой связи 1
22.01.2002 EADS приобрела 5% акций испанского оператора спутниковой связи Hispasat 1
06.08.2001 Eutelsat приобретет крупный пакет акций Hispasat 1

Hispasat и организации, системы, технологии, персоны:

SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 109 5
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 3
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 3
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 121 3
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 118 3
SES Networks - SES Americom 22 1
Windstream - McLeodUSA 27 1
Lockheed Martin Intersputnik - Локхид Мартин Интерспутник 7 1
ITT Corporation - Indosat PT Tbk - Indosat Ooredoo 27 1
Пентаком 7 1
iNavSat consortium - Galileo positioning system - Thales, EADS, Inmarsat 3 1
Sumitomo - NEC Space Systems - Toshiba Space Systems 11 1
Thaicom - Shin Satellite Plc 8 1
Teledesic - BATSAT - Broadband Advanced Technologies Satellite 18 1
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 46 1
Черус 22 1
МегаФон 10034 1
Cisco Systems 5231 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14490 1
Intel Corporation 12569 1
9080 1
Toshiba Corporation 2957 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 1
Vodafone Group 1394 1
Lenovo Motorola 3530 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 1
Сонет 170 1
Прайм Груп - Prime Group 73 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 1
Globalstar - Глобалстар 185 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 217 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 188 9
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 690 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 180 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 241 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 40 1
Автокард холдинг 21 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
Boeing 1020 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Walt Disney Company 638 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
Arianespace 85 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 262 1
Lockheed Martin 767 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 49 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1909 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 535 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 665 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 132 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 211 1
UK Ofcom - Office of Communications 32 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 54 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 10
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2969 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3944 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17151 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 2
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 419 2
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 182 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 2
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 289 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 263 1
Спутниковая связь - Спутниковый модем - SCPC, Single Channel per Carrier, Single Carrier per Channel - MCPC, Multiply Channels per Carrirer - выделенные спутниковые каналы 28 1
Inmarsat BGAN - Broadband Global Area Network - широкополосная спутниковая сеть 16 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4944 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31924 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2349 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8466 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3107 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4151 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 85 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6639 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4365 1
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 136 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 1
Advent International - Maxar Technologies - SSL Amazonas 6 3
Hispasat Amazonas 2 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2899 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 501 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 177 2
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - OpenSky 7 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 1
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 39 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 1
Гарсиа Ясинто 1 1
Шалахметова Асель 2 1
Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
Гусь Владимир 3 1
Pinto Salvatore - Пинто Сальваторе 1 1
Zarghami Ezzatollah - Заргами Эзатолла 2 1
Bausch Romain - Бош Ромен 3 1
Fall Jonathan - Фолл Джонатан 6 1
Ahmadinejad Mahmoud - Ахмадинжан Махмуд 44 1
Barrot Jacques - Барро Жак 5 1
Horwitz Alex - Хорвиц Алекс 1 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Истомин Максим 26 1
Ковалев Андрей 34 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Испания - Королевство 3767 12
Европа 24669 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 6
Россия - РФ - Российская федерация 157987 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4108 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 4
Ближний Восток 3046 4
Америка Латинская 1888 4
Франция - Французская Республика 7991 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 2
Земля - планета Солнечной системы 10685 2
Япония 13562 2
Индия - Bharat 5719 2
Америка Южная 870 2
Канада 4992 2
Германия - Федеративная Республика 12953 2
Африка - Африканский регион 3576 2
Бразилия - Федеративная Республика 2456 2
Индонезия - Республика 1017 2
Бельгия - Брюссель 237 2
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1158 1
Азия - Азиатский регион 5756 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18750 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8200 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3599 1
Израиль 2785 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1785 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 441 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2982 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 508 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2692 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3384 1
Нидерланды 3641 1
Иран - Исламская Республика Иран 1123 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1078 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 1
Айсберг - Eisberg 192 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 500 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2968 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1349 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 109 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1046 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Английский язык 6883 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Персидский язык - фарси 49 1
Испанский язык 61 1
IRIB - Islamic Republic of Iran Broadcasting - Голос Исламской Республики Иран 3 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
SpaceNews 72 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
FT - Financial Times 1262 1
Bloomberg 1552 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 434 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 502 1
Newsweek 39 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
