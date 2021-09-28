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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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U.S. Department of State
Госдепартамент США
Государственный департамент



28.09.21 Разработчика Ethereum посадят на 20 лет 1
04.08.21 Госдеп США поголовно сидит на устаревшей Windows и пускает в свою секретную сеть кого попало 3
22.01.21 Трамп напоследок наказал облачным провайдерам США усилить шпионаж за иностранными клиентами 1
21.01.21 Белый дом открыл вакансию технического специалиста, которую смогут увидеть только программисты 6
18.11.20 Главой инфобезопасности Twitter стал легендарный хакер 1
17.11.20 Хрестоматийное качество российских дорог изучит искусственный интеллект 1
11.08.20 Таинственная хакерская группировка захватила четверть узлов Tor 1
27.07.20 США обвинили Россию в испытаниях «убийцы спутников» 1
23.07.20 США заплатят $2 млн за информацию об украинских хакерах, которых не могут поймать 4 года 4
20.07.20 Иранские госхакеры проболтались о своих методах взлома американцам 1
16.07.20 Трамп разрешил ЦРУ вести кибервойну против России и других стран 1
30.06.20 Власти США запретили продавать российским военным и полицейским ОС Windows и iPhone 1
20.04.20 Tor уволил треть сотрудников. Власти США срезали финансирование 2
14.04.20 Власти США изгоняют из страны китайского телеком-гиганта 1
05.02.20 Трамп придумал, как построить 5G без Huawei. Ему помогут Dell и Microsoft 1
10.01.20 Чужой аккаунт TikTok можно легко захватить с помощью официального приложения 1
06.12.19 США назначили за «российского хакера» рекордную награду в истории киберпреступлений 1
30.10.19 Таинственные злоумышленники рэкетируют финансовые компании по всему миру, притворяясь «русскими хакерами» 1
05.08.19 Пентагон закупился на $32 млн полными «дыр» ПК Lenovo, камерами и принтерами 1
02.07.19 В США хотят запретить Telegram, WhatsApp и Signal 1
26.06.19 Министерства США не могут залатать в своих ИТ-системах «дыры», о которых известно 10 лет 1
17.06.19 Intel и Qualcomm просят простить Huawei. Иначе американские ИТ понесут многомиллиардные убытки 1
17.06.19 Американцы признались в кибератаках на российскую инфраструктуру 1
14.06.19 США надолго отложили запрет на Huawei. Слишком велика технологическая зависимость 1
10.05.19 iPhone резко подорожают из-за указа Трампа 1
15.04.19 Министр связи Носков заработал за год в 5 раз больше своего предшественника 1
06.02.19 Трамп назначил силовика на пост ИТ-директора Белого дома 4
18.01.19 IBS продала «Медиалогию» госбанку ВТБ 1
13.12.18 Владелец «Билайна» нашел себе постоянного гендиректора. Им стала знакомая Барака Обамы 1
24.10.18 ИТ-компании США станут сдавать в аренду сотрудников-патриотов Дональду Трампу 1
02.10.18 «Цифровой экономике» придется в два раза сократить в стране бедность и в семь раз повысить инновационность 1
03.05.18 Регулирование телекома: успехи и неудачи Минкомсвязи 1
27.03.18 Топ-менеджера, создавшего Veon, сменила чернокожая американка 1
26.03.18 Госдепартамент США покупает приборы для взлома iPhone в 13 раз дешевле, чем российские силовики 1
05.02.18 Аналитики InfoWatch рассказали о громких утечках госданных 2017 года 1
20.11.17 В США создана госпрограмма по сокрытию от общественности уязвимостей в популярном ПО 1
23.10.17 InfoWatch представила дайджест утечек пользовательских данных в крупных компаниях 1
15.09.17 Касперского вызвали на допрос в Сенат США 1
14.09.17 Трамп приказал удалить ПО «Касперского» из госорганов США 1
29.08.17 Советники Трампа по кибербезопасности массово уволились 4

Публикаций - 367, упоминаний - 514

U.S. Department of State упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 9366 38
Microsoft Corporation 20922 33
Twitter 2274 20
Meta - Facebook 4102 18
Apple Inc - Эппл Рус 10060 17
Cisco Systems 4617 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3721 13
Yahoo! 3467 11
Intel Corporation 10761 11
Amazon Inc - Amazon.com 2500 11
Oracle Corporation 5752 10
SEC Consult Services 1267 9
IBM 8608 8
Huawei 3107 7
InfoWatch - Инфовотч 810 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7432 6
Sony 5558 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7716 6
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1581 6
PayPal 615 6
Марс ФГУП НПО 1021 5
Anonymous - Хакерская группировка 55 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8485 5
Yandex - Яндекс 4520 5
ZTE Corporation 635 5
AMD - Advanced Micro Devices 3477 5
Информзащита 558 4
Spirit DSP - Спирит Корп 408 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 230 4
AT&T Inc 1517 4
Ангстрем-Т 97 4
Dell EMC 4458 4
Qualcomm Technologies 1515 4
Accenture - Аксенчер 766 3
Samsung Electronics 8903 3
Verizon 824 3
Trend Micro 555 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 629 3
Broadcom Inc 446 3
Nokia Corporation 5228 3
eBay Inc 1557 8
Visa International 1635 6
Lockheed Martin 659 5
Bank of America - Банк Америки 208 5
Boeing 895 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1592 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 291 3
The Walt Disney Company 478 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 3
United Airlines - авиакомпания 87 2
Sony Pictures Entertainment 133 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 136 2
Свобода 36 2
LinkedIn 545 2
Газпром ПАО 738 2
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 86 1
Intel Capital 149 1
Avon - Косметическая компания 30 1
Uber 273 1
УЭК - Универсальная электронная карта 522 1
Jaguar Land Rover 74 1
РКС - Российские космические системы 110 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 82 1
Honda 183 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 71 1
GM - General Motors 418 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 54 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 339 1
Oradell Equites 2 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 150 1
Mars Wrigley 19 1
Спецмаш-диагностика 1 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 60 1
РЖД - Российские железные дороги 1302 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1835 1
Uber Technologies 274 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 164 1
Почта России ПАО 1757 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 830 1
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 58
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1023 45
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 250 44
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 22
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 20
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 15
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2266 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 883 13
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 349 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2318 11
U.S. Navy - Военно-морские силы США 422 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 290 10
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 10
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 76 8
U.S. President - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 13 8
Правительство РФ 2616 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1070 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1932 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1863 6
Администрация Президента РФ 321 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 6
Президент Российской Федерации 1700 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1620 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 926 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 4
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 312 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 348 3
МКС - Международная космическая станция 1381 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 147 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1461 3
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 69 3
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 3
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 15 3
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 464 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 360 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 580 5
Демократическая политическая партия США 48 4
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 173 4
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 23 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 54 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 64 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 1
Linux Foundation 161 1
АРБ - Ассоциация российских банков 147 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 65 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3900 21
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 972 13
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1769 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12010 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1454 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3155 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1381 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2461 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 682 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 890 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 745 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2100 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1894 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1059 2
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 129 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 299 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 138 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 263 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1624 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1861 2
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 17 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1798 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 381 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2386 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 646 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6221 2
ARM64 - Архитектура процессора 1209 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 613 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2098 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 92 1
Lightning 150 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 641 1
Cookie - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 92 1
U.S. FedRAMP - Federal Risk and Authorization Management Program - Федеральная программа США по управлению рисками и авторизацией 5 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 77 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 97 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 562 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 146 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 210 11
Microsoft Windows 10 10058 7
Apple iPhone - серия смартфонов 5791 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2046 6
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1664 5
Google Android 11587 5
Google YouTube - Видеохостинг 2155 5
NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 137 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1108 3
Космодром Байконур 1004 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 230 3
Google Maps - Карты Google 578 3
Drupal - CMS-система 71 3
Apple iPad 3529 3
Apple iOS 6169 3
Microsoft Office 2932 3
JavaScript - Язык программирования 874 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 370 2
Dropbox - Файловый хостинг 418 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 295 2
NASA Cassini - Кассини - автоматическая межпланетная станция 245 2
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 83 2
Google Gmail 774 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 247 2
WordPress 187 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 2
MyDoom - вирус 81 2
Microsoft Word 552 2
Microsoft Windows 1328 2
Java - Язык программирования 2380 2
Microsoft Windows XP 2205 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 179 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 717 2
Linux OS 7134 2
Microsoft Edge - браузер 1768 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 493 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 131 1
ByteDance TikTok 100 1
WhatsApp Messenger 682 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 57
Trump Donald J. - Трамп Дональд 332 23
Bush George - Буш Джордж 270 19
Путин Владимир 2374 10
Медведев Дмитрий 1577 9
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 44 8
Щеголев Игорь 682 6
Никифоров Николай 1130 6
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 5
Schmidt Howard - Шмидт Говард 12 5
Касперский Евгений 285 5
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 277 4
Steve Jobs - Стив Джобс 976 3
Рейман Леонид 985 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 272 3
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 34 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 544 3
Собянин Сергей 218 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 835 3
Biden Joe - Байден Джо 35 3
Соколов Алексей 125 3
Носков Константин 205 3
Podesta John - Подеста Джон 4 3
Савельев Михаил 37 2
Иванов Сергей 337 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 134 2
Сурков Владислав 62 2
Себрант Андрей 19 2
Володин Вячеслав 65 2
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 32 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 2
Rogers Michael - Роджерс Майкл 12 2
Ковалев Александр 156 2
Федулов Владислав 59 2
Греф Герман 337 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 2
Липов Андрей 50 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 270 2
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 2
Богачев Евгений 8 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 278
Россия - Российская федерация - РФ 81551 98
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 61
США - Колумбия - Вашингтон 1074 38
Иран - Исламская Республика Иран 921 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 20
Земля - планета Солнечной системы 6382 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 17
Луна 1132 16
Украина 5496 16
Индия - Республика 4051 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1677 14
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 456 13
Канада 2834 13
США - Калифорния 3039 12
США - Нью-Йорк 2581 11
Япония 7875 11
Южная Корея - Республика 3238 10
Германия - Федеративная Республика 7754 9
Ирак - Республика 574 9
Китай - Пекин 813 9
Франция - Французская Республика 4912 8
Австралия - Австралийский Союз 2484 8
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 530 8
Европа 7221 8
Сирия - Сирийская Арабская Республика 214 8
Америка 989 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11963 7
США - Калифорния - Кремниевая долина 620 7
Казахстан - Республика 4104 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11481 7
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1000 6
США - Пенсильвания 278 6
Грузия 1026 6
Саудовская Аравия - Королевство 485 6
США - Аризона 390 6
Беларусь - Белоруссия 3177 6
Армения - Республика 1035 5
Северная Америка 2522 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4000 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4919 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2636 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2216 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 775 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1149 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3578 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 508 2
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 2
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 8 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 392 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1863 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1441 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1498 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1446 1
Русский язык 1478 1
Холодная война 62 1
U.S. NDS - National Defense Strategy USA - Стратегия национальной безопасности США 2 1
Коррупция 23 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 788 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1050 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
Federal Mobility Strategy 2 1
Болезнь Альцгеймера 185 1
Информационное общество - Государственная программа 296 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 116 1
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