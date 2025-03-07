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Sacks David Сакс Дэвид
Sacks David и организации, системы, технологии, персоны:
|Ford Motor 166 2
|eBay Inc 1622 2
|Unsplash 867 1
|Tesla Motors 401 1
|Andreessen Marc - Андрессен Марк 36 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 462 1
|Gracias Antonio - Грасиас Антонио 1 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 346 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 199 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5933 1
|Bloomberg 1301 1
|FT - Financial Times 1227 1
|The Washington Post 337 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 241 1
|Fortune Global 500 286 3
|Gartner - Гартнер 3562 1
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