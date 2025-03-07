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Индексная книга (каталог) CNews*
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Sacks David Сакс Дэвид


07.03.2025 Трамп создал стратегический резерв США из конфискованных криптомонет 2
03.11.2022 Илон Маск обещал не увольнять 75% штата Twitter, поэтому разгонит всего 50% 2
20.08.2012 Предсказан конец Кремниевой долины 2
26.06.2012 Microsoft встроит соцсеть в ERP, CRM и офис 2
14.06.2012 Microsoft может купить деловую социальную сеть Yammer 1
21.03.2002 PayPal объявила о внедрении продуктов Macromedia в PayPal Developer Network 1

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Sacks David и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2851 4
PayPal 656 3
Microsoft Corporation 24709 3
Meta Platforms - Facebook 4448 3
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 361 2
Adobe Macromedia 218 1
Microsoft Office Division 9 1
Google LLC 11859 1
Цифровые активы 124 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 91 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3988 1
Oracle Corporation 6725 1
Amazon Inc - Amazon.com 3023 1
Cisco Systems 5132 1
Netscape Communications Corporation 421 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 233 1
Salesforce.com 428 1
Ford Motor 166 2
eBay Inc 1622 2
Unsplash 867 1
Tesla Motors 401 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 506 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1230 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10615 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5103 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6323 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 915 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1477 1
Web development - Веб-разработка 271 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7430 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4294 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51376 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4792 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6726 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12154 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 3
Microsoft SharePoint Server 706 1
Adobe Macromedia UltraDev 9 1
VK Клипы 51 1
Google YouTube Shorts 14 1
Meta - Facebook - Instagram Reels 15 1
PayPal Developer Network 2 1
Vine - видеосервис 16 1
Adobe Macromedia Dreamweaver 71 1
Microsoft Office 365 947 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 386 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 654 1
ByteDance - TikTok 260 1
Google YouTube - Видеохостинг 2771 1
Stafory - робот Вера 331 1
XRP - Криптовалюта 13 1
Microsoft Dynamics 1177 1
The Digital Box ADA 25 1
Cardano - криптовалюта - блокчейн 10 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 32 1
Apple iPhone 6 4862 1
Andreessen Marc - Андрессен Марк 36 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 462 1
Gracias Antonio - Грасиас Антонио 1 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 346 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1416 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17203 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2142 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51641 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4879 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1171 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1594 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 732 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1560 1
Английский язык 6683 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7689 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 1
Solana 22 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6974 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4930 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 199 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5933 1
Bloomberg 1301 1
FT - Financial Times 1227 1
The Washington Post 337 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 241 1
Fortune Global 500 286 3
Gartner - Гартнер 3562 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2456 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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