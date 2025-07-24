Получите все материалы CNews по ключевому слову
Kratsios Michael Крациос Майкл
УПОМИНАНИЯ
|24.07.2025
|Трамп представил план тотального внедрения ИИ-технологий во все сферы жизни американцев. Илон Маск не участвует 2
|30.06.2025
|Нью-Йорк внедрит систему дронов-перехватчиков с тепловизорами для борьбы с БПЛА 2
Kratsios Michael и организации, системы, технологии, персоны:
|ИИ-Технологии 162 1
|X Corp - xAI - X.AI Corp 12 1
|Tesla Motors 414 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 543 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 380 1
|Sacks David - Сакс Дэвид 9 1
|New York Post 48 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 1
|Bloomberg 1343 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5976 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.