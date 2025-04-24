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Индексная книга (каталог) CNews*
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X Corp xAI X.AI Corp

X Corp - xAI - X.AI Corp

УПОМИНАНИЯ


24.04.2025 Smart Engines представила ИИ для распознавания любых документов без «галлюцинаций» 1
17.02.2025 Модели ИИ будут обучать по-новому, и это может «приземлить» Nvidia 1
24.12.2024 Головотяпство и халатность: Разработчики ИИ наплевательски относятся к управлению рисками 1
24.04.2023 Илон Маск назначил главным по искусственному интеллекту хулигана с российским именем 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

X Corp и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 259 3
Google DeepMind 51 3
Anthropic 24 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1490 1
X Corp - Twitter 2879 1
Microsoft Corporation 24823 1
Intel Corporation 12300 1
IBM - International Business Machines Corp 9468 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 384 1
PayPal 656 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 83 1
Google LLC 11935 1
Nvidia Corp 3561 1
Tesla Motors 406 1
Microsoft - LinkedIn 660 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5561 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3300 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4613 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4070 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5650 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6976 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21149 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6838 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16313 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1444 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9366 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1286 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1001 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7026 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6834 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10771 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1098 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11484 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6386 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3873 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24867 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3504 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1958 1
Фотобанк - Photobank 175 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 763 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 809 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 947 1
Linux OS 10199 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 857 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4669 1
Google Brain 7 1
Smart Engines - Smart Document Engine 35 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 33 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 118 1
OpenAI ChatGPT 390 1
FreePik 1127 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 359 2
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 9 2
Мельникова Анастасия 409 1
Арлазаров Владимир 238 1
Гвоздев Дмитрий 134 1
Бабушкин Игорь 4 1
Thiel Peter - Тиль Питер 30 1
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 1
Altman Sam - Альтман Сэм 33 1
Livingston Jessica - Ливингстон Джессика 5 1
Philip Brian - Филип Брайан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13398 1
Германия - Федеративная Республика 12779 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Великобритания - Лондон 2390 1
США - Калифорния 4641 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1419 1
США - Калифорния - Санта-Клара 181 1
США - Делавэр 172 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
США - Невада 211 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5219 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6332 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 922 1
НКО - Некоммерческая организация 514 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8741 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 306 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 853 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 127 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11106 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 265 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 403 1
Английский язык 6729 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6844 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7906 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5740 1
Энергетика - Energy - Energetically 5213 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6384 1
Паспорт - Паспортные данные 2583 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 518 1
Азартные игры - Покер 54 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5948 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 246 1
The Information 60 1
New York Post 46 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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