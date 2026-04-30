Google отказалась от создания системы голосового управления роем БПЛА по заказу Пентагона

Google отказала Пентагону

Google внезапно вышла из программы Министерства обороны США по разработке технологии голосового управления роем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По сообщению Bloomberg, компания уведомила правительство США о том, что не намерена продолжать принимать участие в конкурсе, победа в котором сулила вознаграждение в размере $100 млн. По данным источника, соответствующее решение было принято к 11 февраля 2026 г., через несколько недель после присоединения американского интернет-гиганта к программе. При этом с поставленной задачей разработчики Google справлялись вполне успешно.

Согласно документам Google, изученным Bloomberg News, выходу из программы предшествовала внутренняя проверка инициативы на соответствие стандартам этики, принятым в компании. Тем не менее в качестве причины такого решения в них указана «нехватка ресурсов», причем эти записи были внесены уже после выхода из программы.

Как отмечает Bloomberg, несколько сотрудников Google, имевших непосредственно отношение к работе над технологией, в которой заинтересован Пентагон, выразили разочарование решением работодателя. Какая часть сотрудников Google была осведомлена о присоединении к инициативе Минобороны США, неизвестно, однако впоследствии персонал компании в значительном количестве выступил против использования ее передовых технологий в военных целях и условиях секретности.

Фото Павла Червинского на Unsplash

«Рассмотрев этот проект, мы решили не принимать участия в конкурсе, а сосредоточиться на инициативах, где наши модели наиболее эффективны, – заявил в разговоре с Bloomberg представитель Google. По его словам, компания ежегодно дает оценку сотням проектов в госсекторе и отдает приоритет участию в тех из них, что наилучшим образом соответствуют имеющимся ресурсам и техническим возможностям. На вопросы, касающиеся проверки условий проекта комиссией по этике, представитель не ответил.

Содержание проекта

Упомянутая ранее инициатива реализуется силами Группы автономных оборонных систем (DAWG) Командования специальных операций США (SOCOM) и Отдела оборонных инноваций (DIU) при Минобороны США. В ее рамках американские военные планирую обзавестись системой, управления скоплениями дронов при помощи голосовых команд.

Командование специальных операций США переадресовало вопросы Bloomberg относительно проекта Пентагону, представители которого, в свою очередь, отказались от комментариев. Отдел оборонных инноваций Минобороны США не ответил на вопросы журналистов.

По данным Bloomberg, в программе также принимают участие такие ИИ-гиганты как OpenAI, Palantir и xAI. Она реализуется в несколько этапов и рассчитана на шесть месяцев. Один из последних этапов предусматривает разработку системы, обеспечивающей «распознавание, отслеживание цели и обмен данными о ней» (“target-related awareness and sharing”) и полное сопровождение процесса – «от запуска до уничтожения» (“launch to termination”).

Компания Anthropic, еще один сильный игрок на рынке ИИ, тоже подавала заявку на участие в конкурсе, но получила отказ, отмечает агентство.

Протест сотрудников Google и итоговое решение руководства

Как ранее сообщил CNews, в конце апреля 2026 г. 600 работников Google, в том числе ряд высокопоставленных руководителей и инженеров DeepMind, обратились к гендиректору Google Сундару Пичаю (Sundar Pichai) с петицией. Ее подписанты попросили главу компании воздержаться от участия в секретных проектах Пентагона, которые могут предусматривать использование ИИ-технологий компании с целью массового наблюдения и создания смертоносных автономных систем вооружения. К таковым, вероятно, можно отнести и разрабатываемые в рамках 100-милионного проекта, упомянутого ранее.

Тем не менее, как отмечает Bloomberg, Google все же разрешила Пентагону использовать свою ИИ-модель Gemini в обработке засекреченных данных, перезаключив действующий договор с ведомством на новых условиях.

По новым условиям соглашения, Google обязуется оказывать американским военным помощь в настройке фильтров и параметров безопасности используемой ими модели. Условиями договора Пентагону запрещается использовать технологии компании для целей массового наблюдения и в автономных системах вооружения «без надлежащих надзора и контроля со стороны человека». Однако имеется и оговорка, согласно которой Google не имеет права «накладывать вето на законные оперативные решения правительства». Если принимать во внимание эту оговорку, гарантии Пентагона могут показаться не такими уж твердыми.

В 2018 г. Google прислушалась к работникам, выступившим против участия компании в проекте Минобороны США – Project Maven. В его рамках было необходимо разработать облачную систему для анализа видеоизображений и фотографий с БПЛА.