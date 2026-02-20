Palantir Technologies

Разделы

СОБЫТИЯ

20.02.2026 ИТ-гигант заставляет руководителей использовать ИИ, угрожая оставить без продвижения 1
06.10.2025 Любой пользователь может получить доступ к данным армии США. В системе боевой связи от Palantir и Anduril найдены «дыры» 1
18.02.2025 Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером 1
26.12.2024 Sk Capital проанализировала Gen AI с точки зрения инвестиционной привлекательности 1
02.12.2024 У Google снижается число кликов на рекламу. Доля на рынке поисковой рекламы в США впервые падает ниже 50% 1
06.12.2021 Технологии успешного SOC: тактика и стратегия сбора событий 1
19.08.2021 ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя» 2
30.04.2021 Директор некрупного ИТ-подрядчика силовиков получил зарплату в миллиард долларов 2
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 1
03.12.2020 HPE бежит из Кремниевой долины 1
16.09.2019 Microsoft отказался продавать властям ПО для распознавания лиц 1
14.08.2019 Amazon научила ИИ распознавать человеческий страх, чтобы получить $950 миллионов 1
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 1
01.11.2016 ИТ-стартап победил армию США 2
29.04.2015 Когнитивное электронное правительство России 1
12.01.2015 Впервые стало известно, какое специальное ПО применяют в ФБР, ЦРУ и АНБ 2
27.03.2014 Инвестиции в стартапы Big Data в 2013 г. достигли $3,6 млрд 1
27.02.2014 Almaz Capital вложился в американского разработчика обучающих игр для детей IfYouCan 1
13.08.2012 "Мозг" разведки оказался электронным хламом 1
07.04.2008 Филиал ГЛПУ «Лечебно-оздоровительный центр МИД России» купит оборудование для кинозала 1

Microsoft Corporation 25346 10
Meta Platforms - Facebook 4557 6
Amazon Inc - Amazon.com 3165 4
X Corp - Twitter 2915 4
Apple Inc 12769 4
PayPal 663 4
Google LLC 12354 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 3
Cisco Systems 5238 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 887 3
OpenAI 413 3
Broadcom - VMware 2512 2
Intel Corporation 12589 2
IBM - International Business Machines Corp 9566 2
Dropbox 515 2
Google DeepMind 68 2
Nextron Systems 5 1
Hugging Face 45 1
Fast Radius 1 1
Alphabet 159 1
SAP SE 5467 1
Xiaomi 2043 1
Commvault 179 1
Dell Technologies - Dell Computer 2162 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 274 1
ИКС 413 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
HP Inc. 5776 1
9119 1
AMD - Advanced Micro Devices 4500 1
Oracle Corporation 6908 1
GitHub 996 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 1
ОТР ГК - ОТР 2000 223 1
Honeywell 294 1
McKinsey & Company Int 281 1
EA - Electronic Arts 1299 1
HP - Hewlett-Packard 3645 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1046 1
Anduril Industries 6 2
Microsoft - LinkedIn 691 2
Tesla Motors 439 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 2
Block - Square 198 2
Charles Schwab 89 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 234 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 1
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8324 1
Газпром ПАО 1427 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Citi Ventures - Citigroup Ventures - венчурный фонд 11 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1815 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1405 1
Coursera 63 1
Альфа-Банк 1891 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
Лента - Сеть розничной торговли 2293 1
Роснефть НК - нефтяная компания 538 1
Boeing 1020 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Walt Disney Company 639 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Airbnb 99 1
Blackstone Group 46 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 50 1
Новатэк Новафининвест 58 1
Google Ventures - GV 37 1
Uber 342 1
Lockheed Martin 767 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 68 1
CMWP - Commonwealth Partnership - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 9 1
Greylock Partners 38 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
FF Angel - Founders Fund 16 1
ДЗГ - Детская здравница имени Гагарина - Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина 5 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 626 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5783 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1177 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1625 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 338 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 3
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 21 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13069 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 296 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 932 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6353 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 443 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1461 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 604 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1365 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 69 1
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 13 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74042 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18894 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23095 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17225 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32150 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7475 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57702 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14954 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16693 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6008 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9735 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32044 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12394 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3781 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9411 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6238 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7683 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1860 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3573 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6718 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1535 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9821 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8235 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23341 2
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 199 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5863 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7754 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5911 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13688 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26178 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11356 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3357 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12380 2
ICE - Interactive Connectivity Establishment 133 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12324 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7061 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8171 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13114 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10069 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 622 2
Palantir Gotham 3 3
Palantir Metropolis 3 3
Google Chrome - браузер 1663 2
Amazon Rekognition 6 2
OpenAI - ChatGPT 591 1
MITRE CAR - MITRE Cyber Analytics Repository 2 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 83 1
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 891 1
ByteDance - TikTok 332 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Apple iPad 3945 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1172 1
Microsoft Windows 16450 1
Apple - App Store 3021 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5938 1
Google Cloud Platform - GCP 348 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 318 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5223 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 420 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1132 1
Apache Hadoop 449 1
Google - Gmail 991 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
StatCounter 458 1
Mozilla Firefox - браузер 1921 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 127 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 71 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 547 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3445 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
IBM API Connect 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 461 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 35 1
Thiel Peter - Тиль Питер 32 4
Houston Drew - Хьюстон Дрю 6 2
Lonsdale Joe - Лонсдейл Джо 4 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 396 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 423 2
Anandkumar Anima - Анандкумар Анима 3 2
Карп Александр 2 2
Abbott Greg - Эбботт Грег 4 2
Levchin Max - Левчин Макс 13 1
Cohen Stephen - Коэн Стивен 13 1
Щиголев Дмитрий 3 1
Hallgrimson Erik - Халлгримсон Эрик 1 1
Hawkins Trip - Хокинс Трип 1 1
Garciga Leonel - Гарсига Леонель 1 1
Рахметов Руслан 63 1
Чаркин Евгений 314 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 1
Филатов Андрей 115 1
Бойко Елена 152 1
Сотин Денис 216 1
Нестеров Алексей 172 1
Богачев Игорь 182 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 171 1
Hurd Mark - Херд Марк 97 1
Евраев Михаил 264 1
Рахтеенко Владимир 41 1
Гусев Дмитрий 80 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 1
Меньшов Кирилл 130 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Размахаев Сергей 45 1
Дергилёв Никита 44 1
Ермолаев Артем 379 1
Smith Brad - Смит Брэд 100 1
Вышлов Андрей 23 1
Елистратов Николай 90 1
Леонов Владимир 17 1
Пенязь Дмитрий 22 1
Гагарин Юрий 94 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53611 16
Россия - РФ - Российская федерация 158736 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 4
США - Колорадо 385 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18391 3
США - Калифорния 4782 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 3
США - Колорадо - Денвер 121 3
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46176 2
США - Нью-Йорк 3156 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1442 2
США - Колумбия - Вашингтон 1456 2
США - Техас 1015 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 411 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 812 2
США - Техас - Остин 179 2
США - Техас - Хьюстон 252 2
США - Калифорния - Санта-Моника 41 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Южная Корея - Республика 6885 1
Беларусь - Белоруссия 6087 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3061 1
Ирландия - Республика 1030 1
Сингапур - Республика 1916 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Китай - Тайвань 4151 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 1
Украина 7820 1
Нидерланды 3649 1
США - Вашингтон - Сиэтл 404 1
Мальта - Республика 134 1
США - Флорида 776 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
США - Массачусетс 514 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 146 1
США - Невада 214 1
США - Флорида - Орландо 128 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55173 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8921 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51443 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17461 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2077 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7821 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5918 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2257 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32043 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2925 3
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 211 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4270 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6392 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20459 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5319 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3412 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2991 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 933 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15291 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7612 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2595 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4926 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5336 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2074 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6977 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10779 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1977 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6516 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1690 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 977 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 54 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - финансовые пирамиды 54 1
Средства производства 52 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 626 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4343 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10515 1
Bloomberg 1557 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 3
The Verge - Издание 602 2
Wikipedia - Википедия 605 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 255 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 229 2
The Information 74 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
The Washington Post 344 1
New York Post 49 1
IDC - International Data Corporation 4947 3
Gartner - Гартнер 3623 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3770 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
НМГ - Медиалогия 35 1
Vanson Bourne 49 1
S&P 500 562 1
eMarketer 206 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 183 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews AWARDS - награда 557 1
Oracle OpenWorld 65 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 147 1
День молодёжи - 27 июня 1008 1
