HPE бежит из Кремниевой долины

HPE переносит штаб-квартиру в Техас

Hewlett Packard Enterprise (HPE) вслед за рядом других крупных компаний сокращает свое присутствие в Кремниевой долине. По сообщению Bloomberg, HPE перенесет свою штаб-квартиру из Сан-Хосе (Калифорния) в Хьюстон (Техас). Как отмечает издание, это позволит урезать расходы на содержание недвижимости в штате, который славится своей дорогостоящей недвижимостью и высокими налогами.

Новая штаб-квартира HPE разместится в «новом ультрасовременном комплексе» компании, открытие которого должно состояться в начале 2022 г. Освободившиеся офисные площади займут сотрудники компании, работающие в оставшихся офисах на территории области залива Сан-Франциско. Кроме того, в Сан-Хосе продолжит работу инновационный хаб HPE.

Количество вовлеченных в переезд сотрудников HPE не уточняется. В компании обещают, что обойдутся без сокращения штата. Действующие подразделения HPE в Техасе расположены в Остине, Плейно и Хьюстоне.

По заявлению губернатора Техаса Грега Эббота (Greg Abott), в хьюстонском офисе на данный момент работает более 2,6 тыс. сотрудников HPE. Глава штата также считает, что перенос головного офиса компании в Хьюстон поспособствует созданию в регионе дополнительных рабочих мест в течение следующих нескольких лет.

Все бегут из Калифорнии

Пандемия коронавируса дала ряду компаний и видных деятелей Кремниевой долины повод покинуть «дорогую» Калифорнию, отмечает CNBC.

Так, компания Palantir Technologies, разработчик программного обеспечения анализа данных, объявила о переносе своей штаб-квартиры из Пало-Альто в Денвер (Колорадо). Ее сооснователь – Джо Лонсдейл (Joe Lonsdale) – также озаботился переносом другого своего «детища» – венчурной компании 8VC – из Сан-Франциско в Остин (Техас).

HPE сокращает присутствие в Калифорнии

Производитель электронных сигарет Juul Labs перебрался в Вашингтон из Сан-Франциско. Его примеру последовала Charles Schwab Corporation, одна из крупнейших американских банковских и брокерских компаний, перенеся штаб-квартиру в Уэстлейк (Техас).

Главный исполнительный директор (CEO) Dropbox Дрю Хьюстон (Drew Houston), по данным The Information, также распрощался с Сан-Франциско и поселился в Остине.

С появлением возможности перейти на удаленный режим работы, которую сегодня предоставляют многие компании, не только крупный бизнес и топ-менеджеры стремятся избавиться от калифорнийской «прописки» ради оптимизации расходов. Однако такой маневр может негативно сказаться на заработной плате. Как сообщал CNews, снижение размера оплаты труда в случае смены места жительства сотрудника на удаленке практикуют VMware, Facebook и Twitter. «Плата» за удаленку может составить 18% от зарплаты.

Все та же Dropbox с октября 2020 г. не требует от сотрудников физического присутствия на рабочем месте. Twitter и Square позволили персоналу оставаться на удаленке столько, сколько это необходимо. Microsoft, как ранее сообщало издание The Verge, внедряет гибридный режим работы, который позволит сотрудникам корпорации трудиться из дома по согласованию с начальством, причем даже после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии.

История и финансовые успехи HPE

HPE была создана в 2015 г. наряду с HP Inc., в результате раскола материнской компании Hewlett-Packard, занимавшейся производством техники с 1939 г. HP Inc. унаследовала все активы по разработке и выпуску персональных вычислительных систем и принтеров, в то время как HPE достался весь корпоративный бизнес предшественника. HPE возглавила Мег Уитман (Meg Whitman) бывший генеральный директор Hewlett-Packard.

Причиной раскола стало многолетнее ухудшение финансовых показателей Hewlett-Packard. Так, например, по итогам 2013-2014 финансового года выручка компании снизилась на 1%, а падение прибыли составило 2%. Мег Уитман, возглавившая компанию в 2011 г., не смогла добиться улучшения финансовых показателей. После этого было принято решение разделить бизнес и сфокусировать деятельность каждой компании на отдельной сфере, а также провести массовые сокращения штата и другие мероприятия по реструктуризации.

При разделе Hewlett-Packard доходы по итогам 2015 г. были распределены следующим образом: HPE получила $53 млрд, а HP Inc. – $57,3 млрд.

По итогам IV квартала 2020 финансового года выручка HPE составила $7,2 млрд, что примерно соответстветствует показателю за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль компании снизилась более чем в три раза, составив $157 млн. Скорректированная прибыль составила 37 центов на акцию, несколько превысив ожидания аналитиков, которые предсказывали ее на уровне 34 центов.