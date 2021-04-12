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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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США
Техас
Хьюстон

США - Техас - Хьюстон


12.04.2021 «1С:Предприятие» внедрено в подразделениях «Вэлбор интегрити сервис» в России и Казахстане 1
03.12.2020 HPE бежит из Кремниевой долины 1
14.10.2019 ABB представила концеп мобильного лабораторного робота для «Больницы будущего» 1
31.10.2018 SecureNOK обеспечит ИБ для сетевого оборудования Siemens Ruggedcom 1
19.05.2017 Zebra Technologies предлагает новое решение для печати карт и бейджей крупного формата 1
01.03.2017 Россиянин получил 11 лет тюрьмы за экспорт электроники в Россию из США 2
27.12.2016 Хакеры взломали Российский визовый центр в США 1
27.10.2015 Россиянам грозят десятки лет тюрьмы за закупку электроники в США 2
05.02.2015 Panasonic покупает разработчика ПО для систем видеонаблюдения Video Insight 1
20.10.2014 Представлен самый большой в мире электромобиль 2
27.05.2014 Вимал Капур возглавил направление промышленной автоматизации в Honeywell 1
13.12.2013 Мигрируя в облака, бизнес получает не только экономический эффект 1
01.08.2013 От электронного правительства к мобильному: старт дан 1
04.10.2012 США обвинили Россию в краже секретной микроэлектроники 2
17.08.2012 IBM покупает разработчика SSD-накопителей 1
25.06.2012 HP анонсировала энергоэффективную серверную платформу на базе Intel Atom Centerton 1
14.06.2012 Россиянок задержали в США за махинации с iPhone 1
14.11.2011 HP анонсировала создание новой серверной платформы со сверхнизким энергопотреблением 1
16.09.2011 AT&T запустит LTE 18 сентября 1
28.07.2011 Нефтяные магнаты США спонсируют разработку школьного ПО советского ученого 1
17.11.2010 Intel вложила $2 млн в российское ПО для «Газпрома» и «Лукойла» 1
12.11.2010 HP выплатит штраф $16,25 млн за подкуп американских школ 1
21.10.2010 HP перевела шесть внутренних ЦОДов на собственное магистральное оборудование 1
13.04.2009 Cisco намерена приобрести Tidal Software 1
03.12.2007 Rolls-Royce и Royal Dutch Shell стали жертвой китайского кибершпионажа 1
04.06.2007 Жизнь полицейских Техаса под угрозой: утечка приватных данных 1
14.02.2007 В Хьюстоне создадут самую большую в США сеть Wi-Fi 1
16.10.2006 НАСА ввело в строй новый ЦУП 1
13.09.2006 Экипаж Atlantis продолжает работы в открытом космосе 1
07.02.2006 Частицы вещества кометы Wild: новый снимок 1
31.01.2006 Stardust перешел в "летаргический сон" 1
19.01.2006 Кометная пыль ждет исследователей 1
16.01.2006 Stardust: материя пояса Койпера уже на Земле 1
19.10.2005 На МКС возникла нештатная ситуация 1
19.10.2005 Роскосмос: Полет бразильского космонавта состоится в марте 2006 г. 1
23.09.2005 Хьюстон отдал МКС под контроль России в связи с ураганом 2
22.09.2005 Управление МКС перейдет ЦУПу 1
06.09.2005 Бразилия пошлет своего космонавта на МКС на российском "Союзе" 1
19.08.2005 Вирус пытался закрыть границы США 1
12.07.2005 "Интернет в электророзетке" поможет избежать блокаута 1

Публикаций - 43, упоминаний - 48

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 3615 5
Microsoft Corporation 14364 3
Arc Electronics 5 3
Intel Corporation 5568 3
Oracle Corporation 4055 3
Cisco Systems 2594 3
Twitter 2208 2
VMware 1893 2
IBM 4727 2
Oracle Россия и СНГ 169 1
AT&T Inc 743 1
Verizon 501 1
Spirit DSP - Спирит Корп 274 1
Zebra Technologies 94 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1215 1
Custis 75 1
AMD - Advanced Micro Devices 2157 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 73 1
Google LLC 8627 1
Nvidia Corp 2385 1
Ростех Росэлектроника завод Метеор 11 1
ARM Holdings 53 1
Honeywell 154 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 229 1
Canonical 176 1
Red Hat 769 1
Nokia Corporation 3301 1
InfoWatch - Инфовотч 788 1
Марс ФГУП НПО 212 1
4502 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1592 1
HP - Hewlett-Packard 1355 1
Siemens AG - Сименс Россия 1090 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 240 1
Facebook 3964 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 437 1
Square 39 1
Royal Dutch Shell - Шелл 81 1
Газпром нефть 386 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 272 1
Intel Capital 102 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 45 1
ТНК-ВР Холдинг 206 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 547 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2120 2
МКС - Международная космическая станция 263 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1786 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1099 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1121 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 499 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 60 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 232 1
Пентагон - Министерство обороны США 516 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 754 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 170 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 444 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 174 1
World Bank Group - Всемирный банк 172 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 130 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 23 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 246 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 571 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11110 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8363 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1292 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 252 1
LTE-смартфон 138 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 130 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 50 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 132 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 28 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 767 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1248 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2283 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3319 1
Робототехника промышленная 5 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4009 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 995 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 345 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1390 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3478 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 372 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 185 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 83 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1094 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Siemens Ruggedcom 5 1
Secure-NOK - SNOK Enterprise Solution 2 1
ABB YuMi - коллаборативный робот 3 1
Symbian OS 963 1
HPE ProLiant - Серия серверов 125 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 1
Nvidia GeForce GTX 2428 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 479 1
Microsoft SQL Server 891 1
1С:ERP Управление предприятием 204 1
Apple iPhone 4 700 1
IBM PureSystems - expert integrated systems 13 1
Zebra ZC - серия принтеров 2 1
Фишенко Александр 4 3
Пособилов Александр 3 3
Whitman Meg - Уитман Мэг 99 1
Atiya Sami - Атия Сами 2 1
Захаренко Максим 47 1
Лавров Сергей 14 1
Василенко Александр 64 1
Прянишников Николай 239 1
Морозов Дмитрий 16 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 12 1
Хайретдинов Рустэм 43 1
Бессарабский Алексей 29 1
Фищенко Александр 1 1
Зенкин Денис 220 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18755 19
США - Техас 344 17
Россия - Российская федерация - РФ 67095 9
Земля - планета Солнечной системы 1807 5
США - Нью-Йорк 1438 5
США - Калифорния 1380 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21149 4
США - Лос-Анджелес 401 3
Индия - Республика 2720 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7095 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1057 3
США - Колумбия - Вашингтон 501 3
Солнечная система 309 3
Малайзия 427 2
США - Джорджия - Атланта 76 2
Северная Америка 1700 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 510 2
США - Техас - Даллас 46 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 234 2
СССР - Ленинград 91 2
США - Юта 60 2
Азия - Азиатский регион 1930 2
Украина 4305 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9564 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5487 2
Казахстан - Республика 3241 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 86 2
США - Техас - Остин 70 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 877 2
США - Миссури 31 2
США - Огайо 96 1
Марокко - Королевство 94 1
США - Пенсильвания 102 1
США - Орегон 85 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 154 1
Израиль 923 1
США - Массачусетс 176 1
Бахрейн - Королевство 76 1
Кения - Республика 71 1
США - Вирджиния - Виргиния 79 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1095 2
Марс - планета Солнечной системы 1 143 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1381 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3666 1
Associated Press 750 2
The Verge - Издание 448 1
Bloomberg 799 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 117 1
The Information 39 1
The Wall Street Journal 755 1
Thomson Reuters - Рейтер 3162 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1132 1
РИА Новости 701 1
NYT - The New York Times 639 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 683 1
23ABC News 89 1
BuzzFeed 13 1
IDC - International Data Corporation 3271 2
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 39 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 84 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 72 1
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Ключевых фраз выявлено - 908349, в очереди разбора - 811327.
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