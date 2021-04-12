Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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США
Техас
Хьюстон
Публикаций - 43, упоминаний - 48
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|HP Inc. 3615 5
|Microsoft Corporation 14364 3
|Arc Electronics 5 3
|Intel Corporation 5568 3
|Oracle Corporation 4055 3
|Cisco Systems 2594 3
|Twitter 2208 2
|VMware 1893 2
|IBM 4727 2
|Oracle Россия и СНГ 169 1
|AT&T Inc 743 1
|Verizon 501 1
|Spirit DSP - Спирит Корп 274 1
|Zebra Technologies 94 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1215 1
|Custis 75 1
|AMD - Advanced Micro Devices 2157 1
|Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 73 1
|Google LLC 8627 1
|Nvidia Corp 2385 1
|Ростех Росэлектроника завод Метеор 11 1
|ARM Holdings 53 1
|Honeywell 154 1
|Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 229 1
|Canonical 176 1
|Red Hat 769 1
|Nokia Corporation 3301 1
|InfoWatch - Инфовотч 788 1
|Марс ФГУП НПО 212 1
|1С 4502 1
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1592 1
|HP - Hewlett-Packard 1355 1
|Siemens AG - Сименс Россия 1090 1
|ABB Group - Asea Brown Boveri 240 1
|Facebook 3964 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 437 1
|Square 39 1
|Royal Dutch Shell - Шелл 81 1
|Газпром нефть 386 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 272 1
|Intel Capital 102 1
|ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 45 1
|ТНК-ВР Холдинг 206 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 246 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 571 1
|Associated Press 750 2
|The Verge - Издание 448 1
|Bloomberg 799 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 117 1
|The Information 39 1
|The Wall Street Journal 755 1
|Thomson Reuters - Рейтер 3162 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1132 1
|РИА Новости 701 1
|NYT - The New York Times 639 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 683 1
|23ABC News 89 1
|BuzzFeed 13 1
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Ключевых фраз выявлено - 908349, в очереди разбора - 811327.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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