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США Техас Хьюстон
СОБЫТИЯ
|27.05.2026
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Глава и сооснователь Dropbox ушел в отставку после 19 лет в должности. Его обвинили в захвате власти
Сооснователь Dropbox покидает должность CEO Сооснователь облачного сервиса Dropbox Дрю Хьюстон (Drew Houston) покинет пост генерального директора (CEO), на котором топ-менеджер и предприниматель пребывал последние 19 лет. По сообщению Reuters, на протяжении переходного периода ру
|31.10.2024
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Dropbox увольняет каждого пятого сотрудника
го штата, что эквивалентно 528 сотрудникам. О таких планах объявил генеральный директор Dropbox Дрю Хьюстон (Drew Houston) в блоге ИТ-компании. Компания ожидает, что расходы на выходные пособия
|14.02.2007
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В Хьюстоне создадут самую большую в США сеть Wi-Fi
в Лос-Анджелесе к 2009 г., однако ее охват составит около 1 тыс. кв. километров. Возведение сети в Хьюстоне начнется уже в середине апреля и закончится к 2009 г. После этого EarthLink сможет п
|25.11.2005
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В Хьюстоне объявлен конкурс марсоходов
Рассчитывая оживить интерес к событию, Университет Хьюстона предложил хьюстонским школам до вторника, 29 ноября, принять участие в 4 ежегодном конкурсе марсоходов. Юные светлые головы Хьюстона получили возможность разработать и продемонс
|23.09.2005
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Хьюстон отдал МКС под контроль России в связи с ураганом
Из-за приближающегося урагана Рита космический центр NASA в Хьюстоне передал управление Международной космической станцией (МКС) российскому Центру управления полетов, сообщает ВВС. Как ожидается, Рита ударит по Техасу в конце недели. В среду было приня
|30.04.2002
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Ученые из Хьюстона предлагают получать энергию с Луны
Ученые из Хьюстона нашли (как они полагают) способ спасти Землю от проблем с загрязнением окружающей среды, происходящим при производстве энергии в различных видах. Исследовательская группа под руководст
|30.04.2002
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Ученые из Хьюстона предлагают получать энергию с Луны
Ученые из Хьюстона нашли (как они полагают) способ спасти Землю от проблем с загрязнением окружающей среды, происходящим при производстве энергии в различных видах. Исследовательская группа под руководст
|22.08.2001
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Все жители Хьюстона получат бесплатный интернет
ожет совершенно бесплатно выходить в онлайн. Бесплатный массовый интернет был давней мечтой мэра, и Хьюстон стал первым городом США, где это стало возможным. В основу программы легла разработка
|27.06.2001
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Compaq учавствует в модернизации информационной инфраструктуры Хьюстона
ной магистрали города. Полная стоимость трехлетнего контракта Compaq составляет $30 млн. Пока что в Хьюстоне существуют множество разрозненных департаментов с десятками автономных сетей и систе
США и организации, системы, технологии, персоны:
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