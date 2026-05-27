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США Техас Хьюстон

США - Техас - Хьюстон

СОБЫТИЯ


27.05.2026 Глава и сооснователь Dropbox ушел в отставку после 19 лет в должности. Его обвинили в захвате власти

Сооснователь Dropbox покидает должность CEO Сооснователь облачного сервиса Dropbox Дрю Хьюстон (Drew Houston) покинет пост генерального директора (CEO), на котором топ-менеджер и предприниматель пребывал последние 19 лет. По сообщению Reuters, на протяжении переходного периода ру
31.10.2024 Dropbox увольняет каждого пятого сотрудника

го штата, что эквивалентно 528 сотрудникам. О таких планах объявил генеральный директор Dropbox Дрю Хьюстон (Drew Houston) в блоге ИТ-компании. Компания ожидает, что расходы на выходные пособия
14.02.2007 В Хьюстоне создадут самую большую в США сеть Wi-Fi

в Лос-Анджелесе к 2009 г., однако ее охват составит около 1 тыс. кв. километров. Возведение сети в Хьюстоне начнется уже в середине апреля и закончится к 2009 г. После этого EarthLink сможет п
25.11.2005 В Хьюстоне объявлен конкурс марсоходов

Рассчитывая оживить интерес к событию, Университет Хьюстона предложил хьюстонским школам до вторника, 29 ноября, принять участие в 4 ежегодном конкурсе марсоходов. Юные светлые головы Хьюстона получили возможность разработать и продемонс
23.09.2005 Хьюстон отдал МКС под контроль России в связи с ураганом

Из-за приближающегося урагана Рита космический центр NASA в Хьюстоне передал управление Международной космической станцией (МКС) российскому Центру управления полетов, сообщает ВВС. Как ожидается, Рита ударит по Техасу в конце недели. В среду было приня
30.04.2002 Ученые из Хьюстона предлагают получать энергию с Луны

Ученые из Хьюстона нашли (как они полагают) способ спасти Землю от проблем с загрязнением окружающей среды, происходящим при производстве энергии в различных видах. Исследовательская группа под руководст
30.04.2002 Ученые из Хьюстона предлагают получать энергию с Луны

Ученые из Хьюстона нашли (как они полагают) способ спасти Землю от проблем с загрязнением окружающей среды, происходящим при производстве энергии в различных видах. Исследовательская группа под руководст
22.08.2001 Все жители Хьюстона получат бесплатный интернет

ожет совершенно бесплатно выходить в онлайн. Бесплатный массовый интернет был давней мечтой мэра, и Хьюстон стал первым городом США, где это стало возможным. В основу программы легла разработка
27.06.2001 Compaq учавствует в модернизации информационной инфраструктуры Хьюстона

ной магистрали города. Полная стоимость трехлетнего контракта Compaq составляет $30 млн. Пока что в Хьюстоне существуют множество разрозненных департаментов с десятками автономных сетей и систе

Публикаций - 260, упоминаний - 280

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Google LLC 12688 12
HP Inc. 5883 11
Intel Corporation 12811 10
HP - Hewlett-Packard 3662 9
Cisco Systems 5372 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Apple Inc 13154 6
Oracle Corporation 7074 6
Dell EMC 5180 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Dropbox 527 5
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 5
Райс - Rise Company 24 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
AT&T Inc 1725 4
Yahoo! 3726 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 4
Arc Electronics 5 3
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 3
Samsung Electronics 11064 3
Broadcom - VMware 2610 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
X Corp - Twitter 2938 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Perimetrix - Периметрикс 274 3
Nvidia Corp 4002 3
BMC Software 97 3
Infinera 40 2
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 2
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 2
Earthlink 156 2
RFD - Rock Flow Dynamics - Рок Флоу Динамик 3 2
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 45
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 6
Tesla Motors 461 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Charles Schwab 89 2
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Газпром нефть 725 2
Golden Gate Capital 19 2
Block - Square 203 2
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 2
Intel Capital 148 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Dyson 157 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 1
Enron Capital & Trade Resources Corp 1 1
Enron - Enrongate 122 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
Резонанс НПП 407 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Cantor Fitzgerald 12 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
Ashford.com Inc 18 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
Wellbore Integrity Solutions - Вэлбор Интегрити Сервис, ВИС 1 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 32 1
101Hotels.com 456 1
Международный аэропорт Орландо - Orlando International Airport - ИАТА: MCO, ИКАО: KMCO, FAA LID: MCO 6 1
Panasonic Avionics Corporation - PAC 15 1
Essilor - Essilor Luxottica - Эссилор ЕГРМ - Essilor Group Russia Management - Эссилор-Луйс-Оптика 5 1
Lilly - Eli Lilly and Company 30 1
Gatwick Airport - Аэропорт Гатвик - ИАТА: LGW, ИКАО: EGKK 10 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 55
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 10
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 17 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
ASTA - Anti-Spam Technical Alliance - Анти-спамовый альянс - Антиспамерский технический альянс 3 1
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OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
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NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 8
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 7
Microsoft Windows 16882 7
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 4
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 4
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Linux OS 11533 4
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 3
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
HPE ProLiant 409 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 2
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 2
Fujitsu Futro 14 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 2
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 2
Nvidia Blackwell 56 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Office 365 1042 2
Apple iPhone 6 4861 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 2
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 2
Космодром Байконур 1072 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Google Armadillo 15 2
Microsoft Dynamics 1197 2
Oracle APEX - Oracle Application Express 69 2
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 5
Houston Drew - Хьюстон Дрю 7 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 5
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 5
Novak Lisa - Новак Лиза 24 4
Brownlee Donald - Браунли Дональд 9 4
Brownlee Don - Браунли Дон 6 4
Фишенко Александр 5 3
Пособилов Александр 3 3
Онуфриенко Юрий 5 3
Абдулаев Шавкат 3 3
Grunsfeld John - Грансфельд Джон 12 3
Дятлова Анастасия 3 3
Bursch Daniel - Bursch Dan - Берш Дениэл 13 3
Walz Carl - Вальц Карл 15 3
Hawes Michael - Хоэс Майкл 3 3
Schenker Paul - Шенкер Пол 5 3
Morris Stephen - Моррис Стивен 3 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Зенкин Денис 263 2
Маленченко Юрий 58 2
Токарев Валерий 19 2
Abbott Greg - Эбботт Грег 4 2
Austin Lambert - Остин Ламберт 2 2
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 2
Gibbs Richard - Гиббс Ричард 2 2
Lu Edward - Лу Эдвард 19 2
Stefanyshyn-Piper Heidemarie - Стефанишин-Пайпер Хайдемари 12 2
Husband Rick - Хасбэнд Рик 4 2
McArthur William - МакАртур Уильям 16 2
McCool William - Маккул Уильям 4 2
Parsons William - Парсонс Уильям 2 2
Ro Tony - Ро Тони 3 2
Allchin Jim - Олчин Джим 23 2
Linnehan Rick - Линеган Рик 4 2
O'Keefe Sean - О’Киф Шон 24 2
Hewlett Walter - Хьюлетт Уолтер 40 2
Riel Heike - Риль Хайке 2 2
Saur Shae - Саур Шэ 2 2
Roe Ralph - Ро Ральф 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 154
США - Техас 1048 69
Россия - РФ - Российская федерация 166167 53
Земля - планета Солнечной системы 10865 41
Европа 24964 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 31
США - Калифорния 4829 26
Азия - Азиатский регион 5920 25
Америка - Американский регион 2206 25
США - Нью-Йорк 3180 24
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 23
Великобритания - Лондон 2432 22
Сингапур - Республика 1953 21
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 20
США - Техас - Даллас 185 18
Солнечная система - Solar system 2569 17
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
США - Иллинойс - Чикаго 440 14
США - Флорида 786 14
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Япония 13807 11
США - Колумбия - Вашингтон 1487 11
Юпитер - планета Солнечной системы 557 10
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 10
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 9
США - Техас - Остин 189 8
США - Джорджия - Атланта 265 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Канада 5081 7
США - Калифорния - Сан-Диего 370 7
США - Флорида - Майами 200 7
США - Техас - Сан-Антонио 50 6
Южная Корея - Республика 7052 6
Индия - Bharat 5869 6
Бразилия - Федеративная Республика 2520 6
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 6
Колумбия - Республика 551 6
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 10
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Английский язык 7030 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 7
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Парашют - Прыжки с парашютом 119 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 5
Физика - Physics - область естествознания 2940 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 5
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 15
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 13
AP - Associated Press 2007 10
Bloomberg 1627 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
SpaceDaily - Space Daily 187 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
Space Daily 528 5
The Register - The Register Hardware 1784 5
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
New Scientist 1448 3
Newsbytes News Network 379 3
NEWSru.com 229 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
NYT - The New York Times 1100 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Euronews - телеканал 52 2
Optics 143 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Axel Springer - Telegraph Media Group - Daily Telegraph 53 2
Times 661 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
The Verge - Издание 619 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
The Washington Post 350 2
The Information 83 2
NBC News 188 2
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ABC News 52 1
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ТАСС Телеком 38 1
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IDC Russia - IDC Россия 183 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 9
University of Houston - Хьюстонский университет 22 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
Brazilian Space Agency - Agência Espacial Brasileira; AEB - Agencia Espacial Brasileira - Бразильское космическое агентство 4 3
University of California - Калифорнийский университет 101 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 2
RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology - Мельбурнский королевский технологический университет 14 2
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UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 1
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 1
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 15 1
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 1
USF - University of South Florida - Южно-Флоридский университет - Университет Южной Флориды 12 1
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 1
UND - University of North Dakota - Университет Северной Дакоты 7 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Oracle OpenWorld 65 1
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