Cantor Fitzgerald


СОБЫТИЯ

09.02.2026 Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта 1
20.11.2025 Рынок криптовалют потерял $1,2 трлн всего за месяц 1
11.10.2013 Поставщики комплектующих: Следующий iPhone получит огромный дисплей 1
14.11.2011 HP анонсировала создание новой серверной платформы со сверхнизким энергопотреблением 1
25.06.2008 Amazon создает «убийцу» PayPal 1
23.06.2008 Yahoo в кадровом хаосе 1
11.04.2008 Google выиграет от сделки Microsoft-Yahoo 1
20.07.2007 Зарплаты сотрудников обрушили акции Google 1
14.09.2001 ESpeed International террористам не сдаcтся 1
10.07.2001 NASDAQ: четырехдневное падение сменилось ростом 1
27.09.2000 В Сети появится еще одна площадка для торговли энергоресурсами 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Cantor Fitzgerald и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12332 3
Microsoft Corporation 25327 2
Yahoo! 3711 2
Dinosaur Securities 1 1
HP Discovery Lab 1 1
Calxeda - Smooth-Stone 7 1
Amazon Inc - Amazon.com 3161 1
Apple Inc 12729 1
Intel Corporation 12577 1
HP Inc. 5770 1
AMD - Advanced Micro Devices 4494 1
Red Hat 1347 1
Canonical 211 1
PayPal 663 1
Киевстар - Kyivstar 559 1
ARM Holdings 91 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
Julius Bär Group - Группа Юлиус Бэр 13 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2766 2
ICE - Intercontinental Exchange 6 1
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 1
eBay Inc 1632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
Районный суд Киева 26 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 1
Часы - Watch 998 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4954 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6329 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12073 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25692 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73753 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1329 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13028 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5149 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2377 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1483 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Amazon Pay - Amazon Payments - Checkout By Amazon 5 1
Calxeda EnergyCore 3 1
Google YouTube - Видеохостинг 2913 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7402 1
Google Android 14810 1
Intel x86 - архитектура процессора 1992 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 968 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 4 791 1
HPE ProLiant 399 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 543 1
HPE Datacenter Suite 21 1
Enron Online 4 1
Brown Derek - Браун Дерек 6 4
Meehan Bill - Миан Билл 2 2
Gallagher Brett - Галлахер Бретт 8 2
Decker Susan - Decker Sue - Деккер Сью - Декер Сьюзен 20 1
Zawodny Jeremy - Заводны Джереми 3 1
Makhijani Vish - Махиджани Виш 6 1
Fayyad Usama - Файад Усама 3 1
Gillis Colin - Джиллис Коллин - Гиллис Колин 7 1
Misek Peter - Мисек Питер 17 1
Hsieh David - Хси Дэвид 9 1
White Brian - Уайт Брайан 12 1
Weiner Jeff - Вейнер Джефф 7 1
Lutnick Howard - Лютник Говард 10 1
Santeler Paul - Сантелер Пол 4 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 626 1
Yang Jerry - Янг Джерри 96 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53571 4
Европа 24678 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18353 1
Южная Корея - Республика 6878 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Япония 13565 1
Канада 4996 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1789 1
США - Нью-Джерси 304 1
США - Техас - Хьюстон 252 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7806 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1409 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
FT - Financial Times 1264 1
Bloomberg 1554 1
Viacom - Video & Audio Communications 116 1
EcomWorld 31 1
Internet Stock Report 994 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
NPD DisplaySearch 284 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417996, в очереди разбора - 726720.
Создано именных указателей - 190304.
