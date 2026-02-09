Получите все материалы CNews по ключевому слову
Cantor Fitzgerald
СОБЫТИЯ
|09.02.2026
|Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта 1
|20.11.2025
|Рынок криптовалют потерял $1,2 трлн всего за месяц 1
|11.10.2013
|Поставщики комплектующих: Следующий iPhone получит огромный дисплей 1
|14.11.2011
|HP анонсировала создание новой серверной платформы со сверхнизким энергопотреблением 1
|25.06.2008
|Amazon создает «убийцу» PayPal 1
|23.06.2008
|Yahoo в кадровом хаосе 1
|11.04.2008
|Google выиграет от сделки Microsoft-Yahoo 1
|20.07.2007
|Зарплаты сотрудников обрушили акции Google 1
|14.09.2001
|ESpeed International террористам не сдаcтся 1
|10.07.2001
|NASDAQ: четырехдневное падение сменилось ростом 1
|27.09.2000
|В Сети появится еще одна площадка для торговли энергоресурсами 1
Cantor Fitzgerald и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12332 3
|Microsoft Corporation 25327 2
|Yahoo! 3711 2
|Dinosaur Securities 1 1
|HP Discovery Lab 1 1
|Calxeda - Smooth-Stone 7 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3161 1
|Apple Inc 12729 1
|Intel Corporation 12577 1
|HP Inc. 5770 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4494 1
|Red Hat 1347 1
|Canonical 211 1
|PayPal 663 1
|Киевстар - Kyivstar 559 1
|ARM Holdings 91 1
|HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
