Получите все материалы CNews по ключевому слову
Lutnick Howard Лютник Говард
УПОМИНАНИЯ
Lutnick Howard и организации, системы, технологии, персоны:
|BMW Group 461 1
|Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 480 1
|Cantor Fitzgerald 10 1
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 3
|КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 36 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 576 5
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 170 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 392 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387632, в очереди разбора - 729615.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.