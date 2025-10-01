Разделы

Lutnick Howard Лютник Говард


УПОМИНАНИЯ


01.10.2025 Тайвань отвергает сделку по производству чипов в США несмотря на угрозы драконовских пошлин 1
23.06.2025 В США производитель мощных полупроводников обанкротился из-за отсутствия господдержки 2
17.06.2025 Торговая война США и Китая: TP-Link уволила большинство разработчиков микросхем 2
06.06.2025 Трамп пересматривает гранты на микроэлектронику. У производителей чипов хотят отнять щедрые субсидии Байдена 2
19.05.2025 США собрались запретить распространение по миру китайского «убийцы» Android 2
16.05.2025 США хотят запретить китайские роутеры TP-Link: Слишком дешево продаются 2
17.03.2025 Уволился глава программы по проводке интернета в села США. Он был не согласен, что теперь упор будет сделан на Starlink Илона Маска 2
14.09.2001 ESpeed International террористам не сдаcтся 2

Публикаций - 8, упоминаний - 15

Lutnick Howard и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4124 2
Intel Corporation 12442 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 992 2
TP-Link - ТП-Линк 213 2
Samsung Electronics 10507 1
Ростелеком 10144 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3049 1
Microsoft Corporation 25077 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1552 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 410 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 450 1
GlobalFoundries - GF 95 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 313 1
Google LLC 12109 1
Nvidia Corp 3669 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 57 1
BMW Group 461 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 480 1
Cantor Fitzgerald 10 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 401 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1334 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1599 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1836 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1165 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 650 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 634 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12612 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3305 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 283 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 725 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 522 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 278 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 386 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 36 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4419 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3140 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12820 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8255 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 588 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6570 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9547 1
Умные платформы 1820 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 331 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4811 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2918 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14840 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26721 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1613 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1284 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12176 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7305 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1172 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 151 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2666 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9979 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11076 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7125 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1076 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 109 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 898 1
Google Android 14512 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 211 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 135 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 112 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 70 1
Pixabay 174 1
FreePik 1315 1
TP-Link SOHO 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 576 5
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 170 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 392 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 5
Азия - Азиатский регион 5694 3
США - Колумбия - Вашингтон 1430 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4056 2
США - Арканзас 61 2
Россия - РФ - Российская федерация 153796 1
Европа 24540 1
Южная Корея - Республика 6801 1
Сингапур - Республика 1891 1
США - Нью-Йорк 3140 1
Германия - Федеративная Республика 12868 1
Китай - Тайвань 4096 1
США - Нью-Джерси 302 1
США - Аризона 535 1
Китай - Синьцзян-Уйгурский автономный район - Урумчи - Карамай - Наньшань 29 1
США - Северная Каролина 319 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17139 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3569 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8428 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2315 2
Natcast - National Center for the Advancement of Semiconductor Technology - National Semiconductor Technology Center, NSTC - CHIPS Act of 2022 - CHIPS and Science Act - Research and Development, Competition, and Innovation Act Supreme Court Security Fundi 33 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2945 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 447 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3645 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 604 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19934 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5798 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8846 1
СССР и США - Холодная война 213 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1879 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1152 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10390 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1614 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7185 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 385 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5208 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6267 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2641 1
Галлий - Gallium - химический элемент 343 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8134 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1654 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 490 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1271 1
Bloomberg 1372 3
Wikipedia - Википедия 561 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5989 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 1
The Verge - Издание 587 1
NYT - The New York Times 1082 1
PC Magazine - PCMag 93 1
South China Morning Post 69 1
Huawei Central 16 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 226 1
SCMP - South China Morning Post 25 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 35 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387632, в очереди разбора - 729615.
Создано именных указателей - 184022.
