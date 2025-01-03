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Индексная книга (каталог) CNews*
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South China Morning Post



03.01.2025 Китай ввел контрсанкции против 28 компаний из США, включая General Dynamics, Boeing и Lockheed Martin 1
02.12.2024 Китайцы отказываются торговать на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете». Им не нравится курс рубля 1
21.11.2024 Создана самая мощная в мире центрифуга. На ней будут заметны эффекты замедления времени и искривления пространства 1
18.10.2024 Китай начал производить роботов-гуманоидов для работы на заводах, чтобы решить проблему нехватки рабочих рук. Видео 1
14.10.2024 Китай в капкане Nvidia. Пропагандируемый чиновниками отказ от ее «железа» грозит компаниям колоссальными тратами 1
08.10.2024 Эскалация торговой войны. Nvidia хотят выгнать из Китая – власти приказали местным компаниям отказаться от ее «железа» на радость Huawei 1
18.09.2024 Найден способ обнаруживать американские самолеты-невидимки с помощью фундаментальных свойств сети Starlink 1
09.09.2024 Обожаемые россиянами бренды смартфонов под ударом. Арестован финдиректор гигантского холдинга, выпускающего Infinix и Tecno 1
08.08.2024 Китайские производители чипов на 70% перешли на оборудование местного производства 1
16.07.2024 Китай разработал систему слежения за военными кораблями по всему миру 1
10.07.2024 В Сеть выложены 250 ГБ секретных данных об американских истребителях F-35 и F-15 1
20.05.2024 Создана рельсовая пушка, запускающая снаряд на гиперзвуковой скорости в стратосферу 1
27.04.2024 Сразу после TikTok в США под запрет попадет DJI, пионер и лидер мирового рынка БПЛА 1
18.04.2024 Как сработали санкции США: Китай превращается в мирового лидера по сверхнужным «зрелым» чипам 1
05.02.2024 Крупная международная компания перевела $25 млн мошенникам по распоряжению дипфейка финдиректора 1
31.01.2024 В МФТИ создан терминал космической лазерной связи 1
15.12.2023 Amazon испытал лазерный спутниковый интернет 1
20.09.2023 Китай срочно ищет местное «железо» для литографии чипов памяти, чтобы заменить американское. Выделены миллиарды долларов 1
18.09.2023 Китай победил США в суперкомпьютерной гонке. Но держит это в тайне, опасаясь санкций 1
31.08.2023 В Китае создается замена сверхбыстрой памяти HBM, которую использует в передовых ускорителях Nvidia 1
15.08.2023 В Китае оттепель. Иностранцам разрешат иметь большую долю в VPN-сервисах ради улучшения инвестиционного климата 1
07.08.2023 Китай просчитался по-крупному. Санкции против США внезапно сыграли на руку его сильнейшим конкурентам 1
30.05.2023 Санкции Китая против Micron больно ударили по крупному китайскому производителю SSD 1
27.02.2023 Китай готовит к запуску гигантский космический флот для «уничтожения» Starlink Илона Маска 1
16.02.2023 Мировую экономику ждет встряска из-за санкций против производства чипов в Китае. Последствия могут быть необратимыми 1
07.02.2023 Крупный китайский производитель флеш-памяти массово увольняет людей и выгоняет их из квартир. Виноваты санкции США 1
17.01.2023 Голландцы взбунтовались: Больше не будем по первому требованию США останавливать продажу Китаю станков для выпуска чипов 1
21.10.2022 Доисторические накопители выжили и продаются сотнями тысяч 1
26.07.2022 Мировое производство чипов спасено. Россия резко увеличит производство дефицитного неона 1
24.06.2022 Из-за санкций США Китай создаст новую процессорную архитектуру RISC-X и поделится ей с Россией 1
18.03.2022 Сырье для производства чипов подорожало в 9 раз. На этом заработает Китай 1
27.01.2022 Крупный американский производитель чипов сломя голову бежит из Китая. Местные бессовестно переманивают у него сотрудников 1
15.04.2021 США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei 1
18.09.2020 Китайские компании выгоняют с работы владельцев iPhone 1
14.09.2020 Microsoft осталась без TikTok. Китайцы ей отказали в пользу неожиданного конкурента 1
29.05.2019 Хроники торговой войны: поставщик Apple потратит $1 млрд, чтобы производить компоненты iPhone не в Китае 1
06.02.2019 В Китае отключают искусственный интеллект, который слишком эффективно искал коррумпированных чиновников 1
23.04.2018 ZTE запретили использовать чипы Qualcomm и могут оставить без Android 1
14.07.2017 Китай оставит «в живых» часть VPN 1
13.04.2017 Глава Huawei не видит пользы в гаджетах, выпускаемых его собственной компанией 1

Публикаций - 56, упоминаний - 57

South China Morning Post и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12100 10
Huawei 3933 9
Samsung Electronics 10254 8
AMD - Advanced Micro Devices 4231 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 5
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 5
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 429 5
Intel Corporation 12197 4
Micron Technology - Crucial - Ballistix 338 4
Nvidia Corp 3487 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 4
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 125 4
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 43 4
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
X Corp - Twitter 2845 3
ZTE Corporation 747 3
Google LLC 11775 3
Xiaomi 1732 3
China Telecom - Чайна Телеком 257 3
China Mobile 407 3
Applied Materials 293 3
Alphabet 130 2
Microsoft Corporation 24625 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 404 2
ByteDance 30 2
Sugon - Dawning Information Industry Company 26 2
Lenovo Group 2292 2
Lam Research - Novellus Systems 107 2
China Satcom - ChinaSat - China Satellite Communications - China Satellite Network Group - China Telecommunications Broadcast Satellite 11 2
Yandex - Яндекс 7339 2
CXMT - ChangXin Memory Technologies 10 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Qualcomm Technologies 1822 1
LG Electronics 3614 1
Oracle Corporation 6688 1
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 60 1
PT Sat Nusapersada 1 1
Yidaheng Technology 2 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Unsplash 763 7
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 2
Ингаз 6 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 13 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
SoftBank Group 258 1
Sequoia Capital 111 1
Jiangsu Capital Wine & Spirits Co 2 1
General Atlantic - GA 27 1
LinkedIn 635 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Carl Zeiss AG 303 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 1
Blue Origin 19 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Ford 411 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Boeing 1009 1
Lockheed Martin 756 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
AeroVironment 18 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 25 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 15 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 12
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 63 1
Китай - Государственный совет КНР - SASAC - State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council - Комитет по контролю и управлению государственным имуществом 1 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 635 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 40 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
Демократическая политическая партия США 115 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 139 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 11
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 7
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EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2683 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 5
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NAND flash memory - флеш-память 626 3
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 891 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 3
DDR - Double data rate 2730 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 9
FreePik 980 5
Google YouTube - Видеохостинг 2747 3
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 3
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 3
ByteDance - TikTok 256 2
Apple iPad 3860 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 2
Opera Browser - Браузер 1021 2
Apple iPhone 6 4862 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 37 2
CNSA XSLC - Xichang Satellite Launch Center - космодром Сичан 38 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 179 2
Amazon Kuiper Systems - Amazon Kuiper - Amazon KuiperSat 9 2
Google Android 13994 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Apple iPhone 7 282 1
MyDrivers 44 1
ByteDance - Douyin 7 1
Apple iPhone 5 772 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 244 1
Huawei Watch - Умные часы 90 1
Apple iPod Touch 745 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 448 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Sunway TaihuLight 18 1
Huawei P9 - Серия смартфонов 33 1
Statista 229 1
Fujitsu Fugaku 10 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Amazon Fire TV - Amazon Fire OS 30 1
Apple iPod 1537 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 5
Biden Joe - Байден Джо 127 3
Biden Joseph - Джозеф Байден 58 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 55 1
Ignatius Warsito - Игнатиус Варсито 1 1
Ross Wilbur - Росс Уилбур 4 1
Liao SJ - Ляо Эс Джей 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 1
Ющенко Александр 25 1
Кудрявцев Максим 41 1
Рыжак Николай 10 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Xu Eric - Эрик Сюй 13 1
Wang Lifu - Ванг Лифу 1 1
Шадаев Максут 1008 1
Путин Владимир 3171 1
Мантуров Денис 106 1
Ohboshi Kouji - Охбоши Куджи 1 1
Бондаренко Лариса 2 1
Изумрудов Олег 38 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
Завьялов Иван 3 1
Манкевич Виталий 9 1
Jackson Paul - Джексон Пол 6 1
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 8 1
Warner Mark - Уорнер Марк 7 1
Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 5 1
Kotick Bobby - Котик Бобби 19 1
Raimondo Gina - Раймондо Джина 18 1
Bell Gordon - Белл Гордон 9 1
Jospeh Biden - Байден Джозеф 10 1
Stefanik Elise - Стефаник Элиз 1 1
Llamas Ramon - Ламас Рамон 15 1
Иванов Иван 17 1
Kotick Robert - Котик Роберт 10 1
Gallagher Mike - Галлахер Майк 3 1
Johnson Mike - Джонсон Майк 11 1
Sullivan Jake - Салливан Джейк 4 1
Cantwell Maria - Кантвелл Мария 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 34
Россия - РФ - Российская федерация 144197 14
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 13
Китай - Тайвань 3984 11
Китай - Пекин - Beijing 1001 10
Япония 13282 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 7
Южная Корея - Республика 6646 7
Азия - Азиатский регион 5528 7
Китай - Шанхай 787 7
Земля - планета Солнечной системы 10374 6
Индия - Bharat 5432 5
Украина 7608 5
Нидерланды 3517 5
Франция - Французская Республика 7845 5
США - Колумбия - Вашингтон 1389 4
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Америка - Американский регион 2160 3
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 3
Европа 21767 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Иран - Исламская Республика Иран 1083 2
Новая Зеландия 719 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Сингапур - Республика 1849 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
Китай - Хубэй - Ухань 60 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Канада 4881 1
Индонезия - Республика 956 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 1
Китай - Цзянсу 68 1
Китай - Чунцин 23 1
Китай - Хунань 20 1
Китай - Маньянг 1 1
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 98 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 22
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 19
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 6
Blacklist - Чёрный список 617 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 4
Английский язык 6634 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 3
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 2
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 91 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 303 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 14 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
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