Блокировки интернета больше не нужны. Китай изобрел мегарезак для уничтожения дорогущих подводных кабелей

Китай разработал глубоководный электрогидростатический резак для уничтожения интернет-кабелей и трубопроводов на глубине до 3500 метров. Устройство успешно прошло испытания в полевых условиях и готово к использованию. С его помощью можно полностью отключать города и страны от интернета, и средства блокировки не потребуются.

Чик – и всё

В Китае создан глубоководный электрогидростатический резак для перерезания проложенных по морскому и речному дну кабелей и труб. Как пишет Tom’s Hardware, устройство способно работать на глубине до 3500 метров. Очень часто под водой размещают интернет-кабели, а также нефте- и газопроводы.

В середине апреля 2026 г. устройство с успехом прошло испытания в реальных условиях. Китайское издание South China Morning Post утверждает, что в них принимало участие «исследовательское судно» (research vessel), но эксперты Tom’s Hardware не сомневаются – это устройство явно пригодно для использования в военных целях.

Судя по всему, испытания действительно очень успешными. South China Morning Post пишет, что власти Китая положительно отреагировали на результаты тестирования устройства и заявили о «преодолении разрыва между разработкой и применением» (bridging of the gap between development and application). Это может быть намеком на готовность к использованию резака уже без тестовых ограничений, отмечает Tom’s Hardware.

Гидравлика и немного электроники

Новое изобретение Китая – это электрогидростатический привод. Фактически это гидравлическая система, электромотор и электронный блок управления, объединенные в одном устройстве. Такая компоновка существенно уменьшает размер конструкции и, главное, избавляет от необходимости городить громоздкие внешние маслопроводы для работы гидравлики, пишет Tom’s Hardware.

Greece-China News / Pexels На плакате написано: «К новым успехам в глубоководных исследованиях!»

Корпус резака дополнительно усилен, чтобы выдерживать давление воды на глубине до 3500 метров. Дополнительно он имеет защиту от коррозии. За счет этого устройство способно выполнять «точные механические задачи» (precise mechanical tasks) на очень больших глубинах. South China Morning Post уточняет, что это устройство ранее позиционировалось как прибор «для перерезания подводных кабелей и работы с глубоководными грейферами» (for cutting subsea cables and operating deep-sea grabs).

Испытания резака проходили 11 апреля 2026 г., пишет South China Morning Post. В них участвовало морское исследовательское судно Haiyang Dizhi 2, и это была его первая глубоководная миссия в 2026 г.

И блокировки не нужны

Новость об успешных испытаниях глубоководного устройства для уничтожения кабелей появилась именно в тот период, когда вокруг подводной инфраструктуры и без того много не самых позитивных новостных поводов. Она становится новым очагом напряженности в современной геополитике, считают аналитики Tom’s Hardware.

Например, в феврале 2025 г. CNews писал об обнаружении в Балтийском море сразу двух поврежденных оптоволоконных кабелей «Ростелекома». Пролегающие на дне моря, они связывают основную территорию России с Калининградской областью. Инцидент произошел в экономической зоне Финляндии.

В 2025 г. в Красном море было перерезано несколько подводных кабелей, отмечает Tom’s Hardware.

В мае 2024 г. одновременно вышли из строя три из пяти подводных интернет-кабелей Вьетнама. На тот момент это был второй крупный раунд отключений в стране чуть более чем за год. Проблемы с тремя кабелями, соединяющими Вьетнам с США, Европой и Азией, значительно повлияли на интернет-соединение Вьетнама с миром.

Лучик надежды

Как пишет Tom’s Hardware, новый подводный резак Китая предназначен не только для уничтожения интернет-кабелей. Его вполне можно применять при ремонте и строительстве подводных нефте- и газопроводов.

Несколько проектов в рамках китайской подводной инициативы значительно повысили эффективность таких задач. Например, В 2022 г. при ремонте морского трубопровода бригада китайских инженеров потратила пять часов только на один разрез на 45-сантиметровом участке поврежденной трубы. Всего год спустя суда, управляемые дистанционно, смогли вырезать 20-сантиметровый поврежденный участок трубы диаметром до 96 сантиметров на глубине 600 метров всего за 20 минут.