Прямо перед визитом Путина вышли из строя три из пяти подводных интернет-кабелей Вьетнама

Три из пяти подводных интернет-кабелей Вьетнама вышли из строя. Это второй крупный раунд отключений в стране чуть более чем за год. Проблемы с тремя кабелями, соединяющими Вьетнам с Соединенными Штатами, Европой и Азией, значительно повлияли на интернет-соединение Вьетнама с миром.

Повреждение интернет-кабелей

Состояние интернет-соединения Вьетнама с внешним миром вновь ухудшилось после того, как три из пяти подводных интернет-кабелей вышли из строя примерно 15 июня 2024 г. и до сих пор не восстановлены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ страны.

По информации Reuters, неясно, полностью или частично отключены три упомянутых кабеля, на которые приходится большая часть полосы пропускания. Сроки ремонта кабелей не называются. Вьетнам подключен к глобальному интернету в основном через пять подводных кабелей с общей пропускной способностью около 62 ТБ/с.

В 2023 г. подводные волоконно-оптические кабельные линии (ВОЛС), которые соединяют Вьетнам с международным рынком, имели серьезные технические проблемы. Это серьезно повлияло на скорость интернета из страны на международный рынок. Многие пользователи также не могут получить доступ к веб-сайтам и использовать онлайн-сервисы с серверами, расположенными за границей. После ремонта оптоволоконных кабелей на этих подводных оптоволоконных кабелях постоянно появлялись новые ошибки.

Vov Рабочий устраняет разрыв подводного кабеля AAE-1 в 2023 г.

Проблемы с подводными интернет-кабелями нередки во Вьетнаме, ведь в начале прошлого года все пять кабелей были повреждены на несколько недель. Инциденты постоянно происходили на двух маршрутах оптоволоконного кабеля AAE-2023 (Азия – Африка – Европа) и APG (Азия – Тихий океан). Интернет-пользователи во Вьетнаме лишь в последних месяцах 2023 г. стали пользоваться интернетом без перебоев в связи с тем, что все проблемы на пяти подводных оптоволоконных линиях были решены.

Ранее также сообщалось о том, что в обрыве подводных интернет-кабелей, связывающих тайваньские острова, виноваты суда. Между тем в ремонте также нуждаются четыре из пяти подводных ВОЛС, обеспечивающих подключение к интернету Вьетнама. Кабель Taiwan-Matsu No. 2, соединяющий главный остров Тайвань и острова Мацзу, был перерезан китайским рыболовным судном. Такую информацию распространила Национальная комиссия по коммуникациям страны (NCC). Вторая подводная линия, Taiwan-Matsu No. 3, была перебита неопознанным грузовым судном.

Помимо подводных волоконно-оптических кабельных маршрутов, в настоящее время существует и ряд наземных маршрутов, соединяющих Вьетнам с другими международными пунктами назначения. Однако большая часть интернет-трафика во Вьетнаме передается по подводным оптоволоконным кабелям.

Фактически, инциденты с подводными оптоволоконными кабелями из Вьетнама в международные в последнее время стали довольно привычными, почти каждый год, по крайней мере, несколько раз, вызывая множество трудностей, а также трудности, столь же неудобные для внутренних пользователей интернета.

Интернет-операторы во Вьетнаме также ищут решения, позволяющие перенаправить эксплуатацию оптоволоконных кабелей на суше, чтобы не подвергаться воздействию поломок морских оптоволоконных кабелей. Однако в настоящее время интернет-трафик из Вьетнама в международные пункты назначения по-прежнему зависит в основном от подводных оптоволоконных кабелей.

Президент России посетит Вьетнам

По информации издания «Известия», Россия активно наращивает связи с партнерами в Азии и для этого Президент России Владимир Путин посетит КНДР и Вьетнам с официальным визитом. Предстоящая поездка уже вызвала бурную реакцию в Вашингтоне и Сеуле, которые продолжают обвинять Москву в военных связях с Пхеньяном. Сотрудничество с Северной Кореей осложняется санкциями, за которые голосовала в том числе и Россия. Больше возможностей у России углубить сотрудничество с Вьетнамом, однако Ханой пока слишком зависим от Пекина и Вашингтона. США же пытаются убедить Вьетнам отказаться от российского вооружения.

18–19 июня 2024 г. Владимир Путин поедет с официальным визитом в КНДР. В Пхеньян его пригласил лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (Kim Chen In) после своего визита во Владивосток в сентябре 2023 г. Путин же приезжал в Северную Корею более 20 лет назад, еще в начале своего первого президентского срока. В июле 2000 года российский лидер встречался с предыдущим главой КНДР Ким Чен Иром (Kim Jong Il). Президента России сопровождает внушительная делегация в том числе глав МИД, Минобороны, вице-премьеров, гендиректоров «Роскосмоса» и РЖД. Стороны обсудят взаимодействие в области экономики, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, а также вопросы безопасности и сотрудничество на международной арене.

Владимир Путин затронет ключевые вопросы со всей четверкой руководителей Вьетнама, а именно с генсеком Центрального комитета (ЦК) Нгуен Фу Чонгом (Nguyen Phu Trong), президентом То Ламом (To Lam), премьер-министром Фам Минь Тинем (Phạm Minh Chính) и председателем Нацсобрания Чан Тхань Манном (Tran Thanh Man). Сторонам действительно есть что обсудить: проекты во Вьетнаме развивают «Газпром», «Новатэк», «Росатом». С 2016 г. успешно действует соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Кроме того, страна - один из ведущих членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с которой у России официально установлены отношения стратегического партнерства.

Экономика Вьетнама

В условиях экономической нестабильности экономика Вьетнама в 2022 г. выросла на 8%, а сектор информационных телекоммуникаций (ИКТ) продемонстрировал феноменальный рост на 8,8% по сравнению с 2021 г.

Истоки вьетнамских технологий восходят к середине 1980-х гг., в период реформ и с тех пор в экономике Вьетнама произошел переход от централизованной экономики к смешанной и глобально интегрированной. В соответствии с глобальной ориентацией страны сектор ИКТ Вьетнама стал глобальным и превратился в один из самых перспективных секторов экономики страны.

Вьетнам обладает разнообразными микро- и макроусловиями, способствующими экономическому развитию и технологическим инновациям. Вьетнам находится в самом сердце Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - двух самых динамичных регионов мира для экономических обменов и технологических стартапов. За 40 лет своего развития в направлении глобальной интеграции страна приобрела относительную экономическую мощь в регионе.

Кроме того, во Вьетнаме стабильное общество, где религии прекрасно сосуществуют под управлением одной политической партии. Благодаря такой прочной социальной структуре и поддержке правительства, в 2022 г. условия для ведения бизнеса во Вьетнаме были признаны одними из 21 лучших в мире, по данным Всемирного банка. В результате Вьетнам стал глобальным производственным центром для многонациональных технологических гигантов, таких как Samsung и Intel, привлекая $18 млрд в виде прямых иностранных инвестиций (ПИИ) только за первые 8 месяцев 2023 г.

Технологические инновации и цифровая трансформация во Вьетнаме

Что касается технологических инноваций, то экосистема стартапов Вьетнама развивается в соответствии с цифровым импульсом в регионе АТР. В 2016 г. правительство Вьетнама утвердило проект «Поддержка национальной инновационной стартап-экосистемы до 2025 года». Цифры говорят о результатах: сейчас в стране насчитывается около 4 тыс. стартапов, 4 единорога и 11 компаний стоимостью более $100 млн.

Начиная с 2020 г., правительство Вьетнама реализует «Национальную программу цифровой трансформации» до 2025 г. с перспективой до 2030 г. Программа направлена на развитие цифровой экономики, цифрового общества и цифровых граждан, а также на создание вьетнамского цифрового бизнеса с глобальным потенциалом. Благодаря четкому видению и стратегии программа закладывает прочный фундамент для того, чтобы к 2030 г. Вьетнам стал региональным цифровым хабом в регионе АТР.

Вьетнам станет ведущим центром программного обеспечения (ПО) в Юго-Восточной Азии

В последние годы Вьетнам стал привлекательным направлением ИТ-аутсорсинга для компаний из стран АТР, Европы и Северной Америки. Ключевое развитие технологических возможностей и цифровой инфраструктуры в сочетании с конкурентоспособными производственными затратами сделали Вьетнам потенциальным крупным игроком на мировом рынке ИТ.

После двух десятилетий выхода на мировой рынок Вьетнам утвердил свою позицию в качестве ведущего поставщика ИТ-услуг на глобальной технологической карте. С 2014 г. он стал вторым по популярности технологическим партнером на японском рынке, а также завоевал признание на таких крупных рынках, как США, Европа, Южная Корея, Гонконг и Австралия.

На протяжении десятилетий Хошимин и Ханой были основными технологическими центрами во Вьетнаме. Кроме того, в последние годы мы наблюдаем, как Дананг становится новой перспективной землей для технологических бизнес-поселений, а Куй Нхон - идеальным местом для технологических исследований и разработок (R&D), особенно в области искусственного интеллекта (ИИ). Если смотреть в будущее, то Ханой и Хошимин останутся главной движущей силой вьетнамской экосистемы стартапов. В то же время Дананг постепенно станет идеальной альтернативой для предприятий, стремящихся к снижению операционных расходов, а Куй Нхон превратится в долину ИИ во Вьетнаме.

Ведущие подсектора ИТ-индустрии во Вьетнаме

Как государственный, так и частный сектор Вьетнама склоняется к внедрению ИКТ-решений. Ниже вы познакомитесь с 5 перспективными технологическими подсекторами, которые выиграют от цифровой трансформации во Вьетнаме.

Умный город – концепция была впервые представлена во Вьетнаме в 2017 г. Министерством строительства Вьетнама. Год спустя правительство страны утвердило проект «Развитие устойчивых умных городов во Вьетнаме в период 2018-2025 гг. с перспективой до 2030 г.». На сегодняшний день 58 из 63 городов и провинций Вьетнама получили разрешение на создание «умного города». Из них 10 уже наладили партнерские отношения с местными и международными поставщиками.

Финансовые технологии (FinTech) - в 2019 г. вьетнамский сектор FinTech занял второе место в АСЕАН по объему финансирования и привлек 36% всех финтех-инвестиций региона. По словам представителя Robocash, ожидается, что к концу 2024 г. объем рынка FinTech во Вьетнаме достигнет $18 млрд. Во Вьетнаме насчитывается более 150 FinTech-компаний, специализирующихся на платежах через электронные кошельки и одноранговом кредитовании. Помимо традиционных FinTech, несколько вьетнамских игроков получили признание на рынке децентрализованных финансов (DeFi), таких как Coin98, Sky Mavis и TomoChain.

Образовательные технологии (EdTech) - вьетнамский рынок EdTech, по оценкам, достигнет $3 млрд в 2023 г. Вьетнамский рынок для индивидуальных учеников демонстрирует большие перспективы благодаря естественному акценту на образовании среди вьетнамских родителей в сочетании с эффектом пандемии COVID-19, а также уровню использования смартфонов 73,5% и охвату 4G 98,4%.

В национальном масштабе цифровая трансформация происходит в системе образования Вьетнама, особенно в Хошимине и Ханое, с большим упором на применение ИТ и ИИ. Тем не менее, процент вьетнамских студентов и преподавателей, использующих технологии в учебных классах, составляет менее 5%. Это так мало по сравнению с соседними странами, такими как Сингапур (около 80%) и Япония (около 70%), что оставляет огромный простор для роста.

Кибербезопасность - в связи с активным внедрением технологий в различных вертикальных отраслях Вьетнам становится перспективным рынком для решений и услуг в области кибербезопасности. По данным Statista, доходы вьетнамского рынка кибербезопасности достигнут $269,1 млн в 2023 г. Кроме того, поскольку страна реализует различные проекты в области электронного правительства и «умных городов» в рамках Национальной программы цифровой трансформации, цифровая экономика Вьетнама будет продолжать расти и вызывать повышенный спрос на кибербезопасность.

Телекоммуникации - в настоящее время во Вьетнаме насчитывается около 82 млн интернет-пользователей и 91,3 млн абонентов смартфонов, а в 2025 г. число абонентов 5G составит 6,3 млн. Эти показатели в сочетании с растущими государственными инвестициями в беспроводной интернет более высокого качества способствуют росту рынка телекоммуникаций Вьетнама. Объем рынка телекоммуникационных услуг Вьетнама оценивается в $6,3 млрд в 2022 г. Ключевыми игроками на рынке являются Vietnamobile, Viettel, EVNTelecom, AT&T и MobiFone.

Какое будущее ждет технологическую отрасль Вьетнама

Будущее вьетнамской технологической отрасли многообещающе, поскольку она пользуется огромным спросом со стороны процветающей вьетнамской цифровой экономики и бурно развивающегося мирового ИТ-рынка. В то же время рынок опирается на молодую и энергичную рабочую силу, благоприятные условия для ведения бизнеса, значительные государственные инвестиции в цифровую инфраструктуру и совместные усилия в национальном масштабе.

Кроме того, вьетнамские технологические компании увеличивают инвестиции в исследования и разработки для создания высокотехнологичных вьетнамских ИТ-услуг. В ближайшие годы мы можем ожидать, что вьетнамские ИТ-компании будут подниматься вверх по цепочке создания стоимости в индустрии ПО, обладая первоклассными возможностями консалтинга и проектирования, а также всемирно известными программными продуктами.

С другой стороны, сдерживающими факторами для вьетнамского ИТ-сектора остаются сложное регулирование, низкий уровень владения английским языком и ограниченные возможности в области высоких технологий. Стране потребуются относительные усилия для упрощения административных процедур для иностранных инвесторов, а также для повышения своей глобальной конкурентоспособности.