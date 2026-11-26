Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Вьетнама органы государственной власти
СОБЫТИЯ
Публикаций - 34, упоминаний - 44
Правительство Вьетнама и организации, системы, технологии, персоны:
|Tan Dung Nguyen - Тан Зунг Нгуен 12 6
|Путин Владимир 3496 5
|Изосимов Александр 192 4
|Морошкин Александр 118 2
|Королев Игорь 65 1
|Нагорный Алексей 3 1
|Доронин Александр 6 1
|Савватин Максим 66 1
|Сидоров Василий 53 1
|Голубева Надежда 43 1
|Синчуков Алексей 11 1
|Прытков Роман 3 1
|Садохо Валерий 1 1
|Варданян Раиса 1 1
|Жумаханов Бекетжан 1 1
|Мирзоян Эрик 3 1
|Внуков Константин 1 1
|Зубцова Елена 1 1
|Сторожев Петр 1 1
|Осеевский Михаил 359 1
|Зайцев Михаил 351 1
|Никифоров Николай 1143 1
|Карпов Иван 79 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Кузнецов Сергей 166 1
|Батай Илья 59 1
|Евтушенков Владимир 221 1
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
|Лукьянов Михаил 7 1
|Петерсон Дмитрий 14 1
|Никифоров Алексей 16 1
|Лукашенко Александр 104 1
|Гончарук Александр 92 1
|Ажигиров Андрей 23 1
|Башлыков Михаил 23 1
|Шутемов Владимир 4 1
|Калинин Дмитрий 40 1
|Шевяхов Евгений 7 1
|Медведев Дмитрий 1667 1
|Бочкарев Игорь 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489032, в очереди разбора - 720724.
Создано именных указателей - 205045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489032, в очереди разбора - 720724.
Создано именных указателей - 205045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.