CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group

Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж зал на маленькую черную коробку под брендом Verizon. Это был мобильный Wi-Fi-роутер, подключенный к CDMA-сети «Интертелекома». Verizon - это американский оператор стандарта CDMA. Постсоветские

Новый сотовый оператор Южной Осетии потерпел крах. Tele2 распродает оборудование Tele2 не придет в Южную Осетию Компания Tele2 выставила на продажу оборудование сети стандарта CDMA-450, которое до этого в Южную Осетию завез «Скай Линк». Об этом CNews рассказал глава Ко

В России закрылся последний CDMA-оператор Гц. Большинство таких операторов вошло в холдинг «Скай Линк», но к настоящему времени все операторы CDMA-450 также прекратили свою работу. Нынешний владелец «Скай Линка» оператор Tele2 в ряде р

АФК «Система» не по карману переход с CDMA на LTE овных городах страны — Дели и Мумбаи) и BSNL (работает на остальной территории). Кроме того, частью CDMA-частот готов поделиться CDMA-оператор Tata Teleservices. Это позволит высвободить спектр

Сотовый оператор Игоря Коломойского уходит из Крыма горь Коломойский, губернатор Днепропетровской области Если в Крыму не останется ни одного оператора CDMA-800, пользователи попросту могут выбросить модемы и телефоны, так как в другом стандарте

GSM-лобби не пускает «дочку» АФК «Система» в LTE стот во всех остальных регионах страны (по 1,25 МГц). Оба оператора вместе обслуживают лишь 20 тыс. CDMA-абонентов, сконцентрировавшись на технологии GSM. Также частью CDMA-частот может поделит

«Ростелеком» не отдаст «Скай Линк» в Tele2 большей зоной обслуживания (порядка 40 км), чем в остальных диапазонах. Это позволяет использовать CDMA-450 для покрытия глубинки. Еще два года назад «Ростелеком» начал в Костромской области п

Власти России отомстят за МТС ераторов Узбекистана: Rubicon Wireless Communications (RWC, стандарт CDMA-800) и Uzmobile (стандарт CDMA-450). ФАС подозревает их в картельном сговоре с целью устранения с узбекского рынка осно

«Ростелеком» обеспечил ЮФО и СКФО телеком-услугами по технологии CDMA ализации проекта по развитию беспроводных сетей связи, завершил модернизацию собственной сети CDMA (Code Division Multiple Access) на Юге России. До сегодняшнего дня услуги на основе сети CDMA

Huawei завершила испытания хэндовера модернизированной сети eHRPD Компания Huawei успешно завершила испытания коммерческой модернизированной сети высокоскоростной передачи пакетных данных (eHRPD) с хэндовером между сетями CDMA и LTE. eHRPD – это модернизированная и усовершенствованная версия сети CDMA EV-DO, являющаяся переходным этапом от CDMA к LTE без прерывания обслуживания, обеспечивающая защи

Хозяева МТС просят индусов о пощаде нзии. В том числе были аннулированы лицензии на 21 из 22, имеющихся у контролируемого АФК «Система» CDMA-оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India). В 2008 г. лицензи

«Казахтелеком» модернизировал 44 базовые станции в Южно-Казахстанской области естности является вторым этапом проекта по разворачиванию сети беспроводной связи на базе стандарта CDMA-450, который входит в число прорывных и реализовывается в рамках государственной програм

Huawei представила интегрированные с WiFi минисоты CDMA Компания Huawei представила первое в мире интегрированное с WiFi решение минисот CDMA на саммите CDMA 2011 в Гонконге. По словам представителей компании, резкое увеличение трафика данных отдельного абонента мобильного широкополосного доступа является свершившимся фак

«Радиозавод им. А.С. Попова» и ZTE будут сотрудничать в области производства цифровых транкинговых продуктов для CDMA-сетей естве. Соглашением предусмотрено сотрудничество в области производства и внедрения комплексных решений на базе технологии GoTa (Global openTrunking architecture) - цифровых транкинговых продуктов для CDMA-сетей. Стороны договорились осуществлять совместные проекты по созданию новой техники и технологий, проводить научно-исследовательские работы и маркетинговые исследования. Соглашение о сот

«МТС Индия» запускает новое поколение технологии CDMA p – торговой ассоциации, способствующей продвижению и дальнейшему эволюционному развитию технологии CDMA2000, заявил: «Сегодня у нас исторический день, поскольку «МТС Индия» первой в мире начал

«Ростелеком – Центр» начал оказывать в ЦФО услуги беспроводной связи стандарта CDMA-450 под маркой «Домолинк-MOBI» рческому предоставлению услуг беспроводной телефонной связи с использованием оборудования стандарта CDMA-450 на всей территории Центрального Федерального округа. «Ростелеком-Центр» будет предос

У МТС, «Билайна» и «Мегафона» появится конкурент в 3G мира сети CDMA работают в диапазонах 800 и 1900 МГц, под эти сети и производятся телефоны. Стандарт CDMA-450 распространен мало, в связи с чем «Скай Линк» постоянно испытывает проблемы с ассорт

«Скай Линк» полностью обновляет модельный ряд телефонов. ФОТО для сетей CDMA-800, такие как Sony–Ericsson, Motorola и пр., пока не спешат выпускать телефоны для CDMA-450. Тем не менее список производителей телефонов для этого стандарта изменился: вместо

«Голден Телеком» завершает эпоху CDMA в Красноярске д «Голден Телеком») объявила о прекращении с 1 января 2011 г. предоставления услуг телефонной связи CDMA-800 в Красноярске в связи с окончанием срока действия разрешения на радиочастоты в данно

Россия: количество абонентских устройств стандарта CDMA-450 по итогам первого полугодия превысило 1,5 млн ользователей 3G; оставшиеся 57% делят между собой 4 оператора, которые используют технологию EV-DO (CDMA2000 1xEV-DO Rev.0 и CDMA2000 1xEV-DO Rev.A). По прогнозу J&P, количество пользова

«Скай Линк» начал продажи адаптированного для CDMA-сети роутера Dlink DIR-320 водным Wi-Fi роутером Dlink DIR-320 с программным обеспечением, разработанным D-link специально для CDMA-сети «Скай Линк». Dlink DIR-320 позволяет с помощью беспроводного 3G-модема быстро орган

«Большая тройка» предоставляет услуги 3G во всех городах РФ с населением свыше полумиллиона человек го поколения (3G). В частности, J&P провела исследование покрытия коммерческих сетей 3G стандарта W-CDMA/HSPA по состоянию на конец 3-го квартала 2010 г. в населенных пунктах Российской Федерац

«Скай Линк» подписал заявление операторов – членов CDG SIG450 о расширении спектра 450МГц для сетей 4G ичества частотных блоков, включенных в настоящее время в Band Class 5 (Band Class Specification for cdma2000 Spread Spectrum Systems, C.S0057-D v1.0) с целью гармонизации использования частотно

«Скай Линк» и Olive Telecom представили первый телефон на базе нового чипсета Qualcomm ильной связи «Скай Линк» совместно с компанией Olive Telecom представили на российском рынке первый CDMA-телефон Skylink Simple на базе нового чипсета с высокой степенью интеграции Qualcomm QSC

Телефоны для «Скай Линка» смогут выпускать Samsung, Motorola и Sony Ericsson Американская корпорация Qualcomm в конце года представит новый чипсет для CDMA-модемов MDM-6600 с поддержкой диапазонов 450 и 800 МГц, рассказал CNews глава российског

Apple заказала несколько миллионов чипов для CDMA-версии iPhone Компания Apple стала на один шаг ближе к запуску в январе 2011 года CDMA-версии своего смартфона iPhone. Устройство должно появиться в продаже в сети американско

Sistema Shyam TeleServices завершила построение сети CDMA2000 в южной части Индии хра-Прадеш, население которого составляет около 82 млн человек (примерно 7,3% населения Индии). Таким образом, SSTL охватила сотовой связью все 4 штата южной Индии, завершив построение сети стандарта CDMA2000 в этом регионе страны. Совершать звонки и пользоваться услугами национального роуминга могут жители 557 городов штата Андхра-Прадеш, услуги мобильного интернета доступны абонентам круп

Новый iPhone будет представлен в июне iPhone 3GS и предназначена для работы в сетях стандарта GSM. Вторая модель будет предназначена для CDMA-сетей, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Стандарт CDMA

Число абонентов сотовой связи стандарта IMT-MC-450 «Сибирьтелекома» достигло 200 тыс. йтелеком» отметили совместный рубеж в 200 тыс. абонентов сотовой связи стандарта третьего поколения IMT-MC-450 (CDMA 2000 1X). Впервые с этим стандартом компания вышла на сибирский рынок в 2005

Новый радиомодуль Alcatel-Lucent позволит мобильным операторам поддерживать любые комбинации услуг 2G, 3G и 4G/LTE в единой сети модуль позволит мобильным операторам одновременно поддерживать любые комбинации услуг 2G GSM, 3G W-CDMA/HSPA+ и 4G/LTE. Помимо использования в новых сетях, представленный радиомодуль можно уст

«Скай Линк» прощается с «питерскими» связистами Система» «Система-Инвенчур», другое - «МС-Директ», которая в 2002 г. планировала строить в регионах CDMA-сети, но впоследствии была приобретена «Скай Линк». Кроме этого, «Система-Инвенчур» полу

Huawei завершил строительство сотовых сетей CDMA2000 1x EV-DO Rev.B в двух городах Китая Компания Huawei завершила строительство двухдиапазонных сотовых сетей 2,1 ГГц/800 МГц стандарта CDMA2000 1x EV-DO Rev.B в двух городах Китая, сообщает Прайм-Тасс. Сети построены для сотовог

«Связьинвест» построит сети за «Скай Линк» электросвязи «Центртелеком» подписали соглашение о совместном строительстве сотовых сетей стандарта CDMA2000–450 в Центральном федеральном округе. Соглашение предусматривает, что «Центрете

Huawei представила решение CDMA2000 1xEV-DO версии B Компания Huawei Technologies объявила о вводе в эксплуатацию первого решения CDMA2000 1xEV-DO версии B, готового к коммерческому использованию, в рамках четвертого Всемир

"Вымпелком" прокатили с 3G стандарт UMTS предназначен, в первую очередь, для кооперации со стандартом второго поколения GSM, а CDMA-сети EVN Telecom и Hanoi Telecom и так предоставляют 3G-услуги благодаря поддержки техно

Аналитики: CDMA еще жив Несмотря на то, что позитивную динамику мирового рынка систем CDMA затмили более заметные успехи UMTS/HSPA, а также миграция на LTE, операторы CDMA строят сети обновленного стандарта. В таких сетях предоставляется расширенный набор услуг нового пок

«Скай Линк» открыл двусторонний роуминг с Кировом С 1 июля открыт двусторонний роуминг голосовых услуг, SMS, мобильной передачи данных в режимах CDMA 450 1Х (до 153 Кбит/сек) и EV-DO (до 2,4 Мб/сек) между Санкт-Петербургом (оператор – ЗАО

«Байкалвестком» увеличил скорость передачи данных в сетях GSM и CDMA в сентябре текущего года мобильный оператор намерен запустить комплекс в коммерческую эксплуатацию. Решение Venturi будет доступно абонентам сетей обоих стандартов – GSM (в протоколах GPRS и EDGE) и CDMA (в протоколах 1x, EV-DO Rev. 0 и Rev. A). По словам генерального директора ЗАО «Байкалвестком» Владимира Шаповалова, установка программного обеспечения Venturi позволит абонентам увеличить

Индусы превращают «Систему» в дойную корову операторам стандарта CDMA - по 2,5 МГц. Таким образом, если данное предложение будет принято, цена CDMA-частот возрастет для «дочки» «Системы» до $800 млн (без учета гарантий), а если россияне