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CDMA Code Division Multiple Access множественный доступ с кодовым разделением технология радиосвязи CDMA Development Group



12.01.2018 В России закрылся последний CDMA-оператор
31.05.2011 «Ростелеком – Центр» начал оказывать в ЦФО услуги беспроводной связи стандарта CDMA-450 под маркой «Домолинк-MOBI»
25.11.2010 Россия: количество абонентских устройств стандарта CDMA-450 по итогам первого полугодия превысило 1,5 млн
17.11.2010 «Скай Линк» начал продажи адаптированного для CDMA-сети роутера Dlink DIR-320
23.09.2010 «Скай Линк» подписал заявление операторов – членов CDG SIG450 о расширении спектра 450МГц для сетей 4G
14.05.2010 Sistema Shyam TeleServices завершила построение сети CDMA2000 в южной части Индии
18.03.2010 Число абонентов сотовой связи стандарта IMT-MC-450 «Сибирьтелекома» достигло 200 тыс.
22.01.2010 Huawei завершил строительство сотовых сетей CDMA2000 1x EV-DO Rev.B в двух городах Китая
11.06.2009 Huawei представила решение CDMA2000 1xEV-DO версии B
06.03.2008 Инвестиции "Скай Линка" в развитие CDMA-сети в 2008 г. составят около $160 млн
04.03.2008 Altimo избавился от «умирающего» актива CDMA-800
29.02.2008 Абонентская база сетей CDMA2000 в мире выросла на 16%
30.11.2007 Число абонентов Wellcom в Томской области выросло в 2 раза
14.11.2007 Центр контроля качества нуждается в связи стандарта CDMA-450
31.07.2007 Правительство «добивает» CDMA-800
18.06.2007 Alcatel-Lucent разворачивает высокоскоростное решение для UMC
22.03.2007 "Енисейтелеком" получил разрешение на эксплуатацию сети подвижной связи IMT-MC 450
30.11.2006 Общее количество абонентов CDMA2000 достигло 302 млн. человек
12.10.2006 CDMA2000 продолжает экспансию в России
31.08.2006 "Скай Линк" внедрит технологию CDMA2000 1X EV-DO в Краснодаре
02.08.2006 МТС инвестирует в развитие стандарта CDMA в дочерней UMC менее $100 млн.
17.07.2006 МТС построит 3G-сеть на Украине
05.07.2006 "Скай Линк" получил право обслуживания CDMA-телефонов Kyocera
23.06.2006 Бесплатные входящие разорят CDMA-операторов
07.06.2006 "Скай Линк" установит самую компактную базовую станцию Lucent для CDMA450
15.05.2006 Сети HSPA похоронят CDMA2000
03.04.2006 "Сибирьтелеком" запускает сеть IMT-MC-450 в Томске под маркой Wellcom
10.02.2006 Военные тормозят сотовиков
17.01.2006 Российских CDMA-операторов вынуждают сворачиваться
16.12.2005 "Скай Линк" ввел в коммерческую эксплуатацию сеть IMT-MC-450 во Владимире
06.12.2005 Количество абонентов сотовой связи "Сибирьтелеком" превысило 1,8 млн.
01.12.2005 CDMA450 откроет мир контент-услуг
28.09.2005 "Скай Линк" монополизировал 3G
23.08.2005 Впервые в России: звонок на ВСПС
15.07.2005 Huawei вступила в российскую ассоциацию CDMA 450
05.07.2005 Операторам упростят доступ к "Экспрессам"
27.06.2005 Финляндия дала "пощечину" CDMA
27.05.2005 Pantech увеличил продажи в России телефонов CDMA450
13.05.2005 Siemens и "Скай Линк" продемонстрировали мультимедийные услуги
12.05.2005 "Скай Линк" стартовал в Омске

Публикаций - 1937, упоминаний - 2496

CDMA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 263
Samsung Electronics 9674 185
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9998 179
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7998 171
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9339 104
Siemens AG - Siemens Group 2531 101
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1309 90
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6863 86
Huawei 3462 83
Verizon Communications 917 81
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 79
Qualcomm Technologies 1692 73
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5576 68
АФК Система ПАО 1688 67
Apple Inc 11113 65
Intel Corporation 11627 65
Microsoft Corporation 23402 62
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 218 62
Lenovo Motorola 3502 54
AT&T Inc 1651 53
Ростелеком - Связьинвест 1703 48
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2472 46
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 43
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 40
LG Electronics 3530 38
China Mobile 396 37
Nortel Networks 1295 36
Huawei Technologies 391 36
IBM - International Business Machines Corp 9170 33
Google LLC 10876 29
ZTE Corporation 719 28
KDDI Corporation 263 28
NTT DoCoMo 1132 28
Dell EMC 4893 27
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 26
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 24
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 688 24
Ситроникс - Sitronics 1036 23
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 267 23
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 22
Альфа-Групп 659 19
Евросеть 1397 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5705 15
Альфа-Банк 1581 9
IPOC 123 9
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 75 9
РЖД - Российские железные дороги 1598 7
Связной ГК 1329 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2337 6
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 6
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1003 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 528 5
Dixis - Диксис 359 5
Hyundai Motor 333 5
Почта России ПАО 1975 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 4
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 5 3
Альфа-Эко 52 3
Fellowes 32 3
MIG - Metromedia International Group 58 3
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 347 3
Commerzbank AG - Коммерцбанк 63 3
Daewoo 102 3
Северсталь ПАО - Severstal 356 2
GM - General Motors 448 2
Восточный Банк 279 2
Связь-банк 146 2
Yamaha - Ямаха 102 2
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 39 2
UMA - United Music Agency 38 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2831 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 30 2
Беталинк 103 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 183 2
BP - British Petroleum 177 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 258 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17796 132
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8934 115
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10309 100
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 591 37
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2322 36
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2007 18
Судебная власть - Judicial power 2076 16
Президент Российской Федерации 3669 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2929 10
Верховный суд Российской Федерации 777 10
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 197 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1628 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2489 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 477 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3042 7
Правительство Москвы 1970 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 853 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2661 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 285 5
Верховный суд Индии 22 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 887 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2421 4
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 4
Президент Украины 118 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3631 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 827 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 4
Администрация Президента РФ 977 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2335 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 697 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1201 3
DoT India - Департамент телекоммуникаций Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 11 3
Международный арбитраж 32 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 40 2
Конституционный суд РФ 102 2
СБУ - Служба безопасности Украины 72 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 123
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 14
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
TIA - Telecommunications Industry Association 86 3
WiMAX Forum 68 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 13 1
Единая Россия - Политическая партия 261 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 21 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 652 224
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14372 218
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5929 192
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6165 166
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11461 144
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7333 139
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12422 119
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17323 119
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 116
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1356 101
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19133 100
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21755 96
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22039 95
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78800 81
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 357 80
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17215 74
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 175 71
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3899 69
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8174 63
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5620 61
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8401 55
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6139 52
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь 854 50
Голосовые сообщения - Voice messages 1648 49
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6682 41
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7440 36
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2335 34
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3536 34
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3468 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11472 31
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9288 28
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1264 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта 467 26
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 258 24
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3869 23
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2912 22
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1018 21
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13526 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24773 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9625 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4342 84
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 55
Google Android 12448 44
Microsoft Windows 10 13416 39
Oracle Java - язык программирования 2753 36
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 20
Nokia Symbian OS 1399 20
Microsoft Windows 2000 12616 18
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2342 17
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 94 16
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 13
ACCESS PalmSource - Palm OS 448 12
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 11
Microsoft Outlook 1273 11
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1560 10
Google Play - Google Store - Android Market 2900 10
Apple iOS 6731 9
Google YouTube - Видеохостинг 2408 8
Microsoft Skype 1966 8
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 7
ЭОС Дело СЭД 202 6
Apple iPod 1531 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3995 6
Apple - App Store 2566 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2494 6
Nokia Alcatel-Lucent CDMA 5 5
HP - palmOne Treo 95 5
Nokia 7650 62 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6575 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1742 5
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1881 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1017 5
Eastwind SMS Center - Eastwind SMSC - Eastwind SMS Gateway 15 5
Microsoft Edge - браузер 1926 4
Microsoft Windows 2693 4
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 4
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 4
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 584 4
Intel XScale - микропроцессорное ядро 247 4
Рейман Леонид 1030 19
Хасьянова Гульнара 120 14
Медведев Дмитрий 1626 13
Исанин Антон 29 13
Путин Владимир 2698 12
Пестерева Ольга 29 10
Морошкин Александр 118 9
Есиков Александр 16 9
Нестеров Александр 29 8
Никифоров Николай 1172 8
Брюквин Юрий 285 8
Погребинский Антон 45 7
Щеголев Игорь 689 7
Костров Владимир 9 7
Солонин Виталий 89 7
Евтушенков Владимир 198 7
Малис Александр 156 6
Кусков Денис 218 6
Умаров Михаил 56 6
Васин Владислав 16 6
Яшин Валерий 79 6
Розинова Раиса 14 5
Рожецкин Леонид 48 5
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Бескоровайный Андрей 49 5
Ершова Элеонора 64 5
Меламед Леонид 150 4
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49991 466
Россия - РФ - Российская федерация 121640 287
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14943 251
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14834 204
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39048 174
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16991 158
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13085 99
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Украина 7220 89
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1618 36
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Европа 21243 35
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1322 33
Россия - ЦФО - Владимирская область 644 32
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1132 31
Азия - Азиатский регион 4635 30
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2467 30
Узбекистан - Республика 1392 30
Италия - Итальянская Республика 4211 28
Казахстан - Республика 4757 26
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2308 25
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1421 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12780 24
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Нидерланды 3290 23
Америка Северная 2828 23
Россия - Сибирь 2006 21
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 20
Европа Восточная 2990 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14898 81
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23649 61
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5186 42
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3623 38
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3242 28
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8819 21
Абонентская база - Абонентская плата 5284 20
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4139 20
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 828 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3826 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8205 15
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 747 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41275 11
Skynet 51 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 5123 9
Статистика - Statistics - статистические данные 1594 8
Федеральный бюджет Российской Федерации 2315 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3089 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6824 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10575 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4102 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10037 6
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 890 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3929 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5630 5
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 0 5
Юриспруденция - Jurisprudence 6167 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 429 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1831 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4873 4
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 89 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41510 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 622 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4193 3
Экономический эффект 804 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9889 3
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 80 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3591 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1706 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 100
Thomson Reuters - Рейтер 5764 49
RCR News 107 13
Cellular News 233 12
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 567 12
Economic Times 42 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 782 7
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 6
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 5
Telecom Today - Today in Telecom 138 5
CNews - ZOOM.CNews 1757 5
DigiTimes - Издание 1292 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1171 4
Inquirer 463 4
ComNews - Медиа-бизнес 94 4
Прайм - Агентство экономической информации 857 4
NE Asia Online 313 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 411 4
FT - Financial Times 1159 4
InfoSync 35 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 97 3
Мобильные системы 113 3
Korea Times 129 3
Telecom.paper 167 3
Стрим-ТВ - телекомпания 157 3
New Scientist 1447 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 2
Total Telecom 613 2
HPC.ru 117 2
Maeil Business Newspaper 79 2
Bloomberg 1072 2
Silicon.com 364 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 379 2
allNetDevices 160 2
РБК ТВ - телеканал 82 2
Telegraph 205 2
Electronic News 60 2
AP - Associated Press 1994 2
IDG - International Data Group 99 2
Сellular News 31 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7407 94
IDC - International Data Corporation 4841 19
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 16
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 13
Strategy Analytics 283 6
Gartner - Dataquest 348 5
Gartner - Гартнер 3468 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2044 4
500 Startups 14236 4
NPD DisplaySearch 282 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 3
In-Stat/MDR 64 2
S&P - Standard and Poor’s 480 2
Mobile Research Group 67 1
Yankee Group 169 1
IHS iSuppli 397 1
Yankee Group - Broadband Subscriber Forecast 2 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
Synergy Research Group 39 1
Harris Interactive 83 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
Mercury Research 63 1
Frost & Sullivan 200 1
Forrester Research 812 1
ABI Research 232 1
Fortune Global 500 283 1
Juniper Research 501 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24891 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 195 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 203 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 186 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 80 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 112 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 911 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 132 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 199 1
РАН - Российская академия наук 1791 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 103 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 1
CeBIT 461 6
Связь-Экспокомм 94 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 3
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 3
ИнфоКом 85 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11547 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1712 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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