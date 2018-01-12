Индексная книга CNews*
CDMA Code Division Multiple Access множественный доступ с кодовым разделением технология радиосвязи CDMA Development Group
Публикаций - 1937, упоминаний - 2496
CDMA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 1030 19
|Хасьянова Гульнара 120 14
|Медведев Дмитрий 1626 13
|Исанин Антон 29 13
|Путин Владимир 2698 12
|Пестерева Ольга 29 10
|Морошкин Александр 118 9
|Есиков Александр 16 9
|Нестеров Александр 29 8
|Никифоров Николай 1172 8
|Брюквин Юрий 285 8
|Погребинский Антон 45 7
|Щеголев Игорь 689 7
|Костров Владимир 9 7
|Солонин Виталий 89 7
|Евтушенков Владимир 198 7
|Малис Александр 156 6
|Кусков Денис 218 6
|Умаров Михаил 56 6
|Васин Владислав 16 6
|Яшин Валерий 79 6
|Розинова Раиса 14 5
|Рожецкин Леонид 48 5
|Провоторов Александр 154 5
|Бескоровайный Андрей 49 5
|Ершова Элеонора 64 5
|Меламед Леонид 150 4
|Панкратова Оксана 42 4
|Розанов Всеволод 42 4
|Климов Андрей 23 4
|Мардер Наум 114 4
|Гиголаев Хасан 6 4
|Кочетков Владислав 247 4
|Ambani Anil - Амбани Анил 7 4
|Кабисов Георгий 7 4
|Белашева Марина 37 4
|Есекеев Куанышбек 36 4
|Борушевский Денис 36 4
|Голомолзин Анатолий 74 4
|Джиоев Мириан 6 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210790, в очереди разбора - 892339.
Создано именных указателей - 106259.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210790, в очереди разбора - 892339.
Создано именных указателей - 106259.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.