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Индексная книга (каталог) CNews*
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CDMA Code Division Multiple Access множественный доступ с кодовым разделением технология радиосвязи CDMA Development Group

CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group

СОБЫТИЯ

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02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж

зал на маленькую черную коробку под брендом Verizon. Это был мобильный Wi-Fi-роутер, подключенный к CDMA-сети «Интертелекома». Verizon - это американский оператор стандарта CDMA. Постсоветские

05.09.2018 Новый сотовый оператор Южной Осетии потерпел крах. Tele2 распродает оборудование

Tele2 не придет в Южную Осетию Компания Tele2 выставила на продажу оборудование сети стандарта CDMA-450, которое до этого в Южную Осетию завез «Скай Линк». Об этом CNews рассказал глава Ко
12.01.2018 В России закрылся последний CDMA-оператор

Гц. Большинство таких операторов вошло в холдинг «Скай Линк», но к настоящему времени все операторы CDMA-450 также прекратили свою работу. Нынешний владелец «Скай Линка» оператор Tele2 в ряде р
26.12.2014 АФК «Система» не по карману переход с CDMA на LTE

овных городах страны — Дели и Мумбаи) и BSNL (работает на остальной территории). Кроме того, частью CDMA-частот готов поделиться CDMA-оператор Tata Teleservices. Это позволит высвободить спектр
19.05.2014 Сотовый оператор Игоря Коломойского уходит из Крыма

горь Коломойский, губернатор Днепропетровской области Если в Крыму не останется ни одного оператора CDMA-800, пользователи попросту могут выбросить модемы и телефоны, так как в другом стандарте
17.01.2014 GSM-лобби не пускает «дочку» АФК «Система» в LTE

стот во всех остальных регионах страны (по 1,25 МГц). Оба оператора вместе обслуживают лишь 20 тыс. CDMA-абонентов, сконцентрировавшись на технологии GSM. Также частью CDMA-частот может поделит
25.12.2013 «Ростелеком» не отдаст «Скай Линк» в Tele2

большей зоной обслуживания (порядка 40 км), чем в остальных диапазонах. Это позволяет использовать CDMA-450 для покрытия глубинки. Еще два года назад «Ростелеком» начал в Костромской области п
21.05.2013 Власти России отомстят за МТС

ераторов Узбекистана: Rubicon Wireless Communications (RWC, стандарт CDMA-800) и Uzmobile (стандарт CDMA-450). ФАС подозревает их в картельном сговоре с целью устранения с узбекского рынка осно
23.11.2012 «Ростелеком» обеспечил ЮФО и СКФО телеком-услугами по технологии CDMA

ализации проекта по развитию беспроводных сетей связи, завершил модернизацию собственной сети CDMA (Code Division Multiple Access) на Юге России. До сегодняшнего дня услуги на основе сети CDMA

28.06.2012 Huawei завершила испытания хэндовера модернизированной сети eHRPD

Компания Huawei успешно завершила испытания коммерческой модернизированной сети высокоскоростной передачи пакетных данных (eHRPD) с хэндовером между сетями CDMA и LTE. eHRPD – это модернизированная и усовершенствованная версия сети CDMA EV-DO, являющаяся переходным этапом от CDMA к LTE без прерывания обслуживания, обеспечивающая защи
27.04.2012 Хозяева МТС просят индусов о пощаде

нзии. В том числе были аннулированы лицензии на 21 из 22, имеющихся у контролируемого АФК «Система» CDMA-оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India). В 2008 г. лицензи
29.03.2012 «Казахтелеком» модернизировал 44 базовые станции в Южно-Казахстанской области

естности является вторым этапом проекта по разворачиванию сети беспроводной связи на базе стандарта CDMA-450, который входит в число прорывных и реализовывается в рамках государственной програм
15.12.2011 Huawei представила интегрированные с WiFi минисоты CDMA

Компания Huawei представила первое в мире интегрированное с WiFi решение минисот CDMA на саммите CDMA 2011 в Гонконге. По словам представителей компании, резкое увеличение трафика данных отдельного абонента мобильного широкополосного доступа является свершившимся фак
23.09.2011 «Радиозавод им. А.С. Попова» и ZTE будут сотрудничать в области производства цифровых транкинговых продуктов для CDMA-сетей

естве. Соглашением предусмотрено сотрудничество в области производства и внедрения комплексных решений на базе технологии GoTa (Global openTrunking architecture) - цифровых транкинговых продуктов для CDMA-сетей. Стороны договорились осуществлять совместные проекты по созданию новой техники и технологий, проводить научно-исследовательские работы и маркетинговые исследования. Соглашение о сот
01.09.2011 «МТС Индия» запускает новое поколение технологии CDMA

p – торговой ассоциации, способствующей продвижению и дальнейшему эволюционному развитию технологии CDMA2000, заявил: «Сегодня у нас исторический день, поскольку «МТС Индия» первой в мире начал
31.05.2011 «Ростелеком – Центр» начал оказывать в ЦФО услуги беспроводной связи стандарта CDMA-450 под маркой «Домолинк-MOBI»

рческому предоставлению услуг беспроводной телефонной связи с использованием оборудования стандарта CDMA-450 на всей территории Центрального Федерального округа. «Ростелеком-Центр» будет предос
10.03.2011 У МТС, «Билайна» и «Мегафона» появится конкурент в 3G

мира сети CDMA работают в диапазонах 800 и 1900 МГц, под эти сети и производятся телефоны. Стандарт CDMA-450 распространен мало, в связи с чем «Скай Линк» постоянно испытывает проблемы с ассорт
09.02.2011 «Скай Линк» полностью обновляет модельный ряд телефонов. ФОТО

для сетей CDMA-800, такие как Sony–Ericsson, Motorola и пр., пока не спешат выпускать телефоны для CDMA-450. Тем не менее список производителей телефонов для этого стандарта изменился: вместо

01.12.2010 «Голден Телеком» завершает эпоху CDMA в Красноярске

д «Голден Телеком») объявила о прекращении с 1 января 2011 г. предоставления услуг телефонной связи CDMA-800 в Красноярске в связи с окончанием срока действия разрешения на радиочастоты в данно
25.11.2010 Россия: количество абонентских устройств стандарта CDMA-450 по итогам первого полугодия превысило 1,5 млн

ользователей 3G; оставшиеся 57% делят между собой 4 оператора, которые используют технологию EV-DO (CDMA2000 1xEV-DO Rev.0 и CDMA2000 1xEV-DO Rev.A). По прогнозу J&P, количество пользова
17.11.2010 «Скай Линк» начал продажи адаптированного для CDMA-сети роутера Dlink DIR-320

водным Wi-Fi роутером Dlink DIR-320 с программным обеспечением, разработанным D-link специально для CDMA-сети «Скай Линк». Dlink DIR-320 позволяет с помощью беспроводного 3G-модема быстро орган
25.10.2010 «Большая тройка» предоставляет услуги 3G во всех городах РФ с населением свыше полумиллиона человек

го поколения (3G). В частности, J&P провела исследование покрытия коммерческих сетей 3G стандарта W-CDMA/HSPA по состоянию на конец 3-го квартала 2010 г. в населенных пунктах Российской Федерац
23.09.2010 «Скай Линк» подписал заявление операторов – членов CDG SIG450 о расширении спектра 450МГц для сетей 4G

ичества частотных блоков, включенных в настоящее время в Band Class 5 (Band Class Specification for cdma2000 Spread Spectrum Systems, C.S0057-D v1.0) с целью гармонизации использования частотно
10.09.2010 «Скай Линк» и Olive Telecom представили первый телефон на базе нового чипсета Qualcomm

ильной связи «Скай Линк» совместно с компанией Olive Telecom представили на российском рынке первый CDMA-телефон Skylink Simple на базе нового чипсета с высокой степенью интеграции Qualcomm QSC
08.09.2010 Телефоны для «Скай Линка» смогут выпускать Samsung, Motorola и Sony Ericsson

Американская корпорация Qualcomm в конце года представит новый чипсет для CDMA-модемов MDM-6600 с поддержкой диапазонов 450 и 800 МГц, рассказал CNews глава российског
09.08.2010 Apple заказала несколько миллионов чипов для CDMA-версии iPhone

Компания Apple стала на один шаг ближе к запуску в январе 2011 года CDMA-версии своего смартфона iPhone. Устройство должно появиться в продаже в сети американско
14.05.2010 Sistema Shyam TeleServices завершила построение сети CDMA2000 в южной части Индии

хра-Прадеш, население которого составляет около 82 млн человек (примерно 7,3% населения Индии). Таким образом, SSTL охватила сотовой связью все 4 штата южной Индии, завершив построение сети стандарта CDMA2000 в этом регионе страны. Совершать звонки и пользоваться услугами национального роуминга могут жители 557 городов штата Андхра-Прадеш, услуги мобильного интернета доступны абонентам круп
31.03.2010 Новый iPhone будет представлен в июне

iPhone 3GS и предназначена для работы в сетях стандарта GSM. Вторая модель будет предназначена для CDMA-сетей, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Стандарт CDMA
18.03.2010 Число абонентов сотовой связи стандарта IMT-MC-450 «Сибирьтелекома» достигло 200 тыс.

йтелеком» отметили совместный рубеж в 200 тыс. абонентов сотовой связи стандарта третьего поколения IMT-MC-450 (CDMA 2000 1X). Впервые с этим стандартом компания вышла на сибирский рынок в 2005
12.02.2010 Новый радиомодуль Alcatel-Lucent позволит мобильным операторам поддерживать любые комбинации услуг 2G, 3G и 4G/LTE в единой сети

модуль позволит мобильным операторам одновременно поддерживать любые комбинации услуг 2G GSM, 3G W-CDMA/HSPA+ и 4G/LTE. Помимо использования в новых сетях, представленный радиомодуль можно уст
29.01.2010 «Скай Линк» прощается с «питерскими» связистами

Система» «Система-Инвенчур», другое - «МС-Директ», которая в 2002 г. планировала строить в регионах CDMA-сети, но впоследствии была приобретена «Скай Линк». Кроме этого, «Система-Инвенчур» полу
22.01.2010 Huawei завершил строительство сотовых сетей CDMA2000 1x EV-DO Rev.B в двух городах Китая

Компания Huawei завершила строительство двухдиапазонных сотовых сетей 2,1 ГГц/800 МГц стандарта CDMA2000 1x EV-DO Rev.B в двух городах Китая, сообщает Прайм-Тасс. Сети построены для сотовог
18.11.2009 «Связьинвест» построит сети за «Скай Линк»

электросвязи «Центртелеком» подписали соглашение о совместном строительстве сотовых сетей стандарта CDMA2000–450 в Центральном федеральном округе. Соглашение предусматривает, что «Центрете
11.06.2009 Huawei представила решение CDMA2000 1xEV-DO версии B

Компания Huawei Technologies объявила о вводе в эксплуатацию первого решения CDMA2000 1xEV-DO версии B, готового к коммерческому использованию, в рамках четвертого Всемир
09.04.2009 "Вымпелком" прокатили с 3G

стандарт UMTS предназначен, в первую очередь, для кооперации со стандартом второго поколения GSM, а CDMA-сети EVN Telecom и Hanoi Telecom и так предоставляют 3G-услуги благодаря поддержки техно
20.08.2008 Аналитики: CDMA еще жив

Несмотря на то, что позитивную динамику мирового рынка систем CDMA затмили более заметные успехи UMTS/HSPA, а также миграция на LTE, операторы CDMA строят сети обновленного стандарта. В таких сетях предоставляется расширенный набор услуг нового пок
02.07.2008 «Скай Линк» открыл двусторонний роуминг с Кировом

С 1 июля открыт двусторонний роуминг голосовых услуг, SMS, мобильной передачи данных в режимах CDMA 450 1Х (до 153 Кбит/сек) и EV-DO (до 2,4 Мб/сек) между Санкт-Петербургом (оператор – ЗАО
26.06.2008 «Байкалвестком» увеличил скорость передачи данных в сетях GSM и CDMA

в сентябре текущего года мобильный оператор намерен запустить комплекс в коммерческую эксплуатацию. Решение Venturi будет доступно абонентам сетей обоих стандартов – GSM (в протоколах GPRS и EDGE) и CDMA (в протоколах 1x, EV-DO Rev. 0 и Rev. A). По словам генерального директора ЗАО «Байкалвестком» Владимира Шаповалова, установка программного обеспечения Venturi позволит абонентам увеличить
15.04.2008 Индусы превращают «Систему» в дойную корову

операторам стандарта CDMA - по 2,5 МГц. Таким образом, если данное предложение будет принято, цена CDMA-частот возрастет для «дочки» «Системы» до $800 млн (без учета гарантий), а если россияне
01.04.2008 АФК «Система» рассчитывает в течение 2 месяцев получить CDMA-частоты в Индии

течение месяца-двух нам обещали", - заявил он. Виталий Савельев также отметил, что после получения CDMA-частот можно будет оценивать шансы Shyam Telelink на частоты GSM. "Теоретически шансы ес

Публикаций - 2303, упоминаний - 3687

CDMA и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 428
Qualcomm Technologies 1974 270
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 258
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 226
Samsung Electronics 11065 222
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 222
Lenovo Motorola 3566 222
МегаФон 10742 176
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 164
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 157
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 154
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 139
Ростелеком 10948 123
Siemens AG - Siemens Group 2673 118
LG Electronics 3735 117
Huawei 4677 116
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 109
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 101
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 101
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 95
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 93
Apple Inc 13156 89
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 89
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 87
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 83
Motorola Inc 1156 82
Ростелеком - Связьинвест 1719 81
Intel Corporation 12811 77
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 76
Microsoft Corporation 25775 71
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 132 70
Vodafone Group 1412 70
Сонет 173 70
AT&T Inc 1726 61
ZTE Corporation 800 59
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 54
China Mobile 436 51
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 48
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 47
Sony 6739 46
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 59
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 39
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 21
Альфа-Групп 745 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 17
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 17
Евросеть 1421 17
Россети Ленэнерго 1699 14
Hyundai Motor Company 436 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 14
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 11
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Связной ГК 1401 9
Альфа-Банк 1979 9
Почта России ПАО 2370 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 8
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 7
Dixis - Диксис - Dиксис 371 7
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 7
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 6
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 6
Bharti Enterprises Group 57 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 5
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 5
Daewoo 104 5
Fellowes 32 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 5
Merrill Lynch 454 5
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 4
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 9 4
Телефорум 93 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 4
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 148
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 74
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 40
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 36
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 23
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Судебная власть - Judicial power 2500 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 21
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 19
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 14
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Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 12
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 12
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 11
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 10
Правительство Индии - FIFP - Foreign Investment Facilitation Portal - FIPB - Foreign Investment Promotion Board - Совет по содействию иностранным инвестициям 21 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
Правительство Молдавии - НАРЭКИТ - НАРЭИ - Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова 42 7
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Президент Украины 128 5
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 5
Правительство Молдавии - органы государственной власти 10 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 897
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 34
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 33
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 18
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 15
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
Ассоциация операторов сетей МДКР 6 6
WiMAX Forum 69 5
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 5
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 4
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 4
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
Ассоциация-800 20 3
Национальный союз организаций и операторов связи 5 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
Ассоциация менеджеров 107 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 2
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 2
Международная академия связи - МАС 46 2
МЕРКОСУР - Mercosur - Mercosul - Mercado Común del Sur - Mercado Comum do Sul - Ñemby Ñemuha - Southern Common Market 4 2
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 2
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
Международная академия информатизации 14 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1162
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 622
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 622
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 591
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 380
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 319
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 224
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 224
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 218
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 203
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 193
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 187
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 184
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 176
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 175
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 169
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 164
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 160
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 154
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 143
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 137
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 137
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 128
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 125
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 122
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 110
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 109
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 107
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 103
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 98
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 187 97
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 96
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 94
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 94
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 90
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 88
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 87
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 87
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 87
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 86
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 115
Microsoft Windows 2000 8678 88
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 85
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 80
Google Android 15244 62
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 60
Microsoft Windows 16882 55
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 51
Oracle Java - язык программирования 3469 44
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 36
Apple iPad 4012 34
Apple iPhone 6 4861 34
Apple iPhone 4 800 32
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 31
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 29
Linux OS 11533 28
Nokia Symbian OS 1411 27
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 23
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 22
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 22
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 21
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 18
Apple iOS 8583 18
HP - palmOne - Handspring Treo 119 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 17
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 16
Microsoft Windows Mobile 6 250 16
Samsung SCH - серия мобильных телефонов 34 16
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 16
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 16
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 16
Microsoft Windows BitLocker 942 15
Samsung SVR-диктофон 464 14
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 14
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 13
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 13
Apple iPhone 5 783 13
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 12
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 12
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 12
Хасьянова Гульнара 156 29
Рейман Леонид 1065 28
Пестерева Ольга 34 22
Морошкин Александр 118 18
Никифоров Николай 1138 16
Брюквин Юрий 300 16
Евтушенков Владимир 217 15
Солонин Виталий 90 14
Погребинский Антон 45 14
Путин Владимир 3454 13
Щеголев Игорь 699 13
Медведев Дмитрий 1665 13
Розанов Всеволод 47 12
Нестеров Александр 52 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 10
Кочетков Владислав 248 10
Малис Александр 158 9
Есиков Александр 18 9
Умаров Михаил 56 9
Яшин Валерий 80 8
Савватин Максим 66 8
Розинова Раиса 16 8
Устюжанин Виктор 13 8
Кусков Денис 221 8
Гончарук Александр 92 8
Бабаев Кирилл 56 7
Нефедов Павел 46 7
Проколов Роман 48 7
Васин Владислав 16 7
Свердлов Денис 201 7
Есекеев Куанышбек 40 7
Костров Владимир 10 7
Ambani Anil - Амбани Анил 9 7
Королев Игорь 65 6
Богатов Антон 79 6
Зобнина Маргарита 54 6
Хасьянова Гюльнара 18 6
Швайбович Владислав 19 6
Пиотровский Александр 9 6
Семенов Кирилл 9 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 771
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 544
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 374
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 309
Европа 24964 256
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 250
Южная Корея - Республика 7052 239
Япония 13807 202
Индия - Bharat 5870 162
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 117
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 117
Азия - Азиатский регион 5920 109
Украина 7928 102
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 96
Швеция - Королевство 3782 95
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 90
Германия - Федеративная Республика 13221 83
Канада 5082 80
Финляндия - Финляндская Республика 3697 79
Беларусь - Белоруссия 6289 69
Казахстан - Республика 6048 62
Америка - Американский регион 2206 62
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 57
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 55
Франция - Французская Республика 8177 54
Китай - Тайвань 4245 53
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 50
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 49
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 48
Европа Восточная 3138 47
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 43
Россия - СФО - Новосибирск 4876 43
Африка - Африканский регион 3641 40
Узбекистан - Республика 2005 39
Индия - Раджастхан - Раджастан 61 38
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 38
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 37
Молдавия - Республика Молдова 738 37
Норвегия - Королевство 1858 36
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 296
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 226
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 157
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 156
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 147
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 139
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 119
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 93
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 74
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 72
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 68
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 65
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 58
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 54
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 54
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 50
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 49
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 48
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 47
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 44
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 42
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 39
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 39
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 39
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 36
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 33
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 33
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 31
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 30
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 30
Английский язык 7030 29
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 28
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 27
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 27
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 26
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 26
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 25
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 25
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 24
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 107
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 60
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 32
Total Telecom 613 29
Cellular News 234 22
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 21
RCR News 107 21
CNews - ZOOM.CNews 1866 20
Economic Times 43 19
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 17
DigiTimes - Издание 1331 17
FT - Financial Times 1296 16
allNetDevices 160 15
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 14
Telecom Today - Today in Telecom 138 11
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 10
HPC.ru 117 10
NE Asia Online 313 9
Newsbytes News Network 379 9
Maeil Business Newspaper 90 9
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 9
AppleInsider 400 9
Korea Times 132 8
Bloomberg 1627 8
ComNews - Медиа-бизнес 142 8
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 7
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 7
Telecom.paper 194 7
Computer.Tradeshow.Ru 59 7
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 7
Мобильные системы 118 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 6
Dow Jones - MarketWatch 334 6
Engadget - Блог о технологиях 429 6
Inquirer 463 6
Стрим-ТВ - телекомпания 166 5
InfoSync 35 5
Boy Genius Report - BGR 50 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 105
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 33
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 29
IDC - International Data Corporation 4975 21
Gartner - Гартнер 3658 19
Рустелеком ТК 305 16
Gartner - Dataquest 353 12
Strategy Analytics 285 12
Internet Stock Report 994 10
In-Stat/MDR 74 7
ABI Research 236 7
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 6
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 6
Dell'Oro Group 66 5
In-Stat 115 5
Mobile Research Group 87 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
Frost & Sullivan 207 5
Bear Stearns 79 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
NPD DisplaySearch 285 3
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 3
Synergy Research Group 48 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
S&P 500 565 2
Consumer Reports 40 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
IMS Research 31 2
Multimedia Research Institute 3 2
Informa - Ovum - Omdia 156 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Harris Interactive 81 1
eMarketer 206 1
TeleGeography Research 40 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Moody's Investors Service 136 1
Datamonitor 83 1
SmartMarketing 74 1
Allied Business Intelligence 16 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 8
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 7
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 5
РАН - Российская академия наук 2122 5
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 4
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 2
SIBIS - СибИС - Информационно-исследовательский центр 15 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
Минтранс РФ - Росжелдор - РГУПС - Ростовский государственный университет путей сообщения - РИИЖТ - Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта 6 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
АйкомИнвест - НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
UC Davis, UCD - University of California Davis - Калифорнийский университет в Дейвисе 21 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
CATR - BUPT - Beijing University of Posts and Telecommunications - Пекинский университет почты и телекоммуникаций 6 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
CATR - China Academy of Telecommunication Research - China Academy of Telecommunications Technology - Китайская академия телекоммуникационных исследований 4 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
Harbin Institute of Technology - Харбинский политехнический университет 17 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
Chongqing University of Posts and Telecommunications - Чунцинский университет почты и телекоммуникаций - Университет почтовой и телекоммуникационной связи Чунцин 5 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 50
Связь-Экспокомм 276 35
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 26
CeBIT 614 21
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 13
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 6
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 5
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 4
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
PC Expo 36 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 2
CBOSS User Group 2 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
Международный женский день - 8 марта 418 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
EastWind - EW Формула - пользовательская конференция 1 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
Samsung World Tour - DigitAll Inspiration 1 1
MacWorld Expo 35 1
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Земля из космоса 51 1
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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