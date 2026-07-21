Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197975
ИКТ 15280
Организации 11717
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 27006
Персоны 86292
География 3105
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2817
Мероприятия 895

Harbin Institute of Technology Харбинский политехнический университет

Harbin Institute of Technology - Харбинский политехнический университет

СОБЫТИЯ


21.07.2026 Создана модель для прогнозирования работы датчиков на основе углеродных нанотрубок при экстремальных температурах 1
22.10.2025 Россия и Китай создали новый электронный компонент для ИИ-процессоров 1
03.04.2025 В России созданы ультратонкие кристаллы для памяти современной электроники 1
07.04.2016 В ZTE избран новый руководитель и обновлен состав совета директоров 1
18.06.2015 Надежная радиосвязь на гиперзвуковых скоростях возможна 1
31.05.2013 Алекс Ли назначен гендиректором Pantum Europe S.A. 1
23.04.2009 Россия - снова чемпион мира по программированию 1
05.11.2008 В Китае успешно запущены два экспериментальных спутника 1
24.10.2008 Разработан светодиодный монитор двуокиси азота в воздухе 1
16.04.2008 Германия и Китай будут совместно разрабатывать космических роботов 2
26.12.2007 В Китае создан робот-физкультурник 1
10.12.2007 Созданы роботы-танцоры 1
10.11.2003 Китайский робот будет работать экскурсоводом 1
10.11.2003 Китайский робот будет работать экскурсоводом 1
19.09.2000 В Китае разработан новый робот с дистанционным управлением 1
19.09.2000 В Китае разработан новый робот с дистанционным управлением 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Harbin Institute of Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2441 1
ZTE Corporation 800 1
Pantum - Пантум 77 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1118 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2406 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
Резонанс НПП 406 1
РНФ - Российский научный фонд 192 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7408 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10240 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22146 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10157 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14730 2
Композит - композитный материал - композиционный материал 394 1
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 396 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9875 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5010 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26648 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22489 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 841 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3793 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6517 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1211 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7518 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8584 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1252 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6389 1
RRAM - ReRAM - Resistive RAM - Resistive random-access memory - резистивная память с произвольным доступом - микросхемы энергонезависимой резистивной памяти 20 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 288 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 210 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16085 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22841 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10722 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4756 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7372 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2421 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1187 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2510 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4009 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1874 1
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 1
CNSA Jiǔquán wèixīng fāshè zhōngxīn - Чанчэнцзе, Шуанчэнцзы - Цзюцюаньский космодром (Цзюцюань) 3 1
Перовский Лев 7 1
Красников Дмитрий 16 1
Насибулин Альберт 5 1
Бачинин Семен 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19036 10
Россия - РФ - Российская федерация 165371 2
Европа 24927 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13789 2
Индия - Bharat 5857 2
Земля - планета Солнечной системы 10843 1
Швеция - Королевство 3775 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19459 1
Сингапур - Республика 1948 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3327 1
Германия - Федеративная Республика 13182 1
Турция - Турецкая республика 2604 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 930 1
Греция - Греческая Республика 1016 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Китай - Северо-Западный Китай 26 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5473 1
Китай - Хэйлунцзян - Харбин 35 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33582 13
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 300 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5666 2
Физика - Physics - область естествознания 2932 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2269 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3019 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6153 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4632 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 882 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1349 1
Образование в России 2778 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6700 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57430 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4794 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2557 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3457 1
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 511 1
Перовскит - минерал, титанат кальция - эмпирическая формула: CaTiO3 33 1
Металлы - Серебро - Silver 824 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1767 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1897 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 6
SPIE - Optics.org 29 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1255 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 586 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 450 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 643 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 257 2
KAUST - King Abdullah University of Science and Technology - Научно-технологический университет имени короля Абдаллы 16 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1462 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 25 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 13 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 57 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов - Лаборатория интегральной фотоники Сколтеха 11 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще