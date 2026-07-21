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Harbin Institute of Technology Харбинский политехнический университет
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 17
Harbin Institute of Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|Lenovo Group 2441 1
|ZTE Corporation 800 1
|Pantum - Пантум 77 1
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
|РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
|CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 1
|CNSA Jiǔquán wèixīng fāshè zhōngxīn - Чанчэнцзе, Шуанчэнцзы - Цзюцюаньский космодром (Цзюцюань) 3 1
|Перовский Лев 7 1
|Красников Дмитрий 16 1
|Насибулин Альберт 5 1
|Бачинин Семен 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.