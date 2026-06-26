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Китай Северо-Западный Китай

Китай - Северо-Западный Китай

СОБЫТИЯ


26.06.2026 Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад 1
17.08.2016 Запущен первый в мире невзламываемый спутник с квантовым шифрованием 1
27.04.2009 В Северо-Западном Китае обнаружено поселение неолитической эпохи 1
22.04.2009 Уточнена протяженность Великой китайской стены 1
10.03.2009 Новый китайский космодром будет сдан в эксплуатацию в 2013 году 1
24.02.2009 Землетрясение в Китае сопровождается многочисленными афтершоками 1
09.12.2008 Археологи Китая обнаружили руины царского дворца 475-221 гг. до н.э. 1
01.12.2008 Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли 1
05.11.2008 В Китае успешно запущены два экспериментальных спутника 1
25.09.2008 25 сентября Китай запускает пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-7" 1
12.09.2008 На западе Китая произошло новое сильное землетрясение 1
05.08.2008 Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2Ф" доставлена на космодром 1
17.07.2008 В Китае произошло землетрясение силой 5,3 балла 1
05.05.2008 Китай создает крупнейшую в мире базу ветроэлектростанций 1
18.04.2008 Северо-Западный Китай 130 млн. лет назад был "царством динозавров" 1
09.04.2008 Китай создает второй производственный центр космической промышленности 1
08.04.2008 В ходе обследования Великой китайской стены выявлены разрушения 1
29.02.2008 Готовится выход в открытый космос китайского космонавта 1
22.02.2008 Китай успешно испытал систему для выхода человека в открытый космос 1
28.01.2008 Китай спасает от деградации одну из крупнейших черноземных зон в мире 1
24.01.2008 В Китае найдены захоронения эпохи неолита 1
04.12.2007 Учрежден фонд охраны лошадей Пржевальского 1
26.11.2007 В Китае ожидается сезон полных солнечных затмений 1
03.10.2007 В целях охраны птиц изменен маршрут строящейся скоростной автомагистрали 1
28.05.2007 Китай увеличил число радарных разведспутников до двух 1
08.07.2005 Смертельный грипп прилетит с птицами 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 476 1
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - State Bureau of Surveying and Mapping - China Meteorological Administration, CMA 20 1
U.S. Department of Defense - USSTRATCOM - United States Strategic Command - Стратегическое командование Вооружённых сил США 22 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 131 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10221 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7359 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4726 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1666 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 427 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4972 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 832 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 679 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1559 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5138 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7881 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14122 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 149 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3630 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13725 1
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 4
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 17 2
CNSA -Tàiyuán Wèixīng Fāshè Zhōngxīn - Космодром Тайюань 24 2
CNSA Jiǔquán wèixīng fāshè zhōngxīn - Чанчэнцзе, Шуанчэнцзы - Цзюцюаньский космодром (Цзюцюань) 3 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
CNSA XSLC - Xichang Satellite Launch Center - космодром Сичан 38 1
CNSA WSLC - China Wenchang Spacecraft Launch Site - Космодром Вэньчан 5 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Зейлингер Антон 5 1
Gisin Nicolas - Гизин Николас 5 1
Gisin Nicolas - Жизан Николас 9 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18945 19
Китай - Цзюцюань - Juiquan 27 9
Земля - планета Солнечной системы 10826 6
Китай - Шэньси - Сиань 42 5
Китай - Шанхай 827 4
Европа 24903 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5455 2
Китай - Юго-Западный Китай 31 2
Китай - Северо-Восточный Китай 9 2
Китай - Цинхай 11 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54433 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3325 2
Китай - Синьцзян-Уйгурский автономный район - Урумчи - Карамай - Наньшань 40 2
Китай - Южный Китай 17 2
Китай - Северный 26 1
Китай - Сычуань - Чэнду 39 1
Китай - Хэйлунцзян - Харбин 35 1
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 35 1
Китай - Хэйлунцзян 19 1
Китай - Аньхой - Хэфэй 17 1
Китай - Хайнань - Хайкоу 27 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47258 1
Япония 13753 1
Индия - Bharat 5836 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 1
Канада 5057 1
Солнечная система - Solar system 2564 1
Китай - Хубэй - Ухань 64 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1212 1
Австрия - Австрийская Республика 1353 1
Европа Западная 1496 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 63 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 259 1
Азия Восточная 186 1
США - Аляска 246 1
Китай - Чунцин 24 1
Китай - Цзянсу - Сучжоу 30 1
Китай - Сычуань 96 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 777 1
Китай - Ляонин 30 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 4
CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 76 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33352 4
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 781 3
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57100 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6578 2
Зоология - наука о животных 2866 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1472 2
Китай - Великая Китайская стена 29 2
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 296 2
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 433 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4474 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1706 2
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 1
Физика - Physics - область естествознания 2916 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1321 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1189 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1989 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 139 1
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 97 1
Ботаника - Растения - Plantae 1153 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 581 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 438 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21375 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1222 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2090 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 24
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
Nature 827 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 2
UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 1
CASC - CAST - China Association for Science and Technology - China Academy of Space Technology - Китайская Академия космических технологий 6 1
Northeast Agricultural University China - Северо-Восточный сельскохозяйственный университет Китай 1 1
Harbin Institute of Technology - Харбинский политехнический университет 15 1
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