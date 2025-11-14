Разделы

CNSA WSLC China Wenchang Spacecraft Launch Site Космодром Вэньчан


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


14.11.2025 «Геоскан» будет реализовывать образовательные инициативы в Африке 1
10.03.2009 Новый китайский космодром будет сдан в эксплуатацию в 2013 году 2
21.08.2008 Определены сроки сдачи в эксплуатацию китайского космодрома Вэньчан 1
05.03.2008 Тяжелая китайская РН: дебют запланирован на 2014 1
24.09.2007 Китай построит космодром в Хайнани 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

CNSA WSLC и организации, системы, технологии, персоны:

Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7163 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10016 2
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 406 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1626 1
CNSA XSLC - Xichang Satellite Launch Center - космодром Сичан 38 2
CNSA -Tàiyuán Wèixīng Fāshè Zhōngxīn - Космодром Тайюань 24 1
CALT Long March - космические ракеты 9 1
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 1
Китай - Хайнань - Хайкоу 26 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18085 4
Китай - Цзюцюань - Juiquan 27 2
Китай - Южный Китай 16 2
Китай - Северный 15 1
Китай - Юго-Западный Китай 31 1
Китай - Северо-Западный Китай 25 1
Китай - Сычуань 96 1
Земля - планета Солнечной системы 10634 1
Китай - Шаньси - Тайюань 3 1
Китай - Шаньси 28 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4305 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 4
