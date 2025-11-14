Получите все материалы CNews по ключевому слову
CNSA WSLC China Wenchang Spacecraft Launch Site Космодром Вэньчан
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
CNSA WSLC и организации, системы, технологии, персоны:
|CNSA XSLC - Xichang Satellite Launch Center - космодром Сичан 38 2
|CNSA -Tàiyuán Wèixīng Fāshè Zhōngxīn - Космодром Тайюань 24 1
|CALT Long March - космические ракеты 9 1
|CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 1
|Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4305 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399676, в очереди разбора - 732414.
Создано именных указателей - 185836.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.