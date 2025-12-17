Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187525
ИКТ 14517
Организации 11259
Ведомства 1495
Ассоциации 1073
Технологии 3540
Системы 26524
Персоны 81040
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Китай Шаньси


СОБЫТИЯ


17.12.2025 Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов 1
17.05.2022 Китай построит огромную дамбу без участия людей. Дронами и 3D-печатью будет управлять искусственный интеллект 1
22.07.2021 Московские компании прошли в финал российско-китайского конкурса инноваций 1
20.12.2019 Сотрудники Foxconn заработали миллионы на iPhone из краденных бракованных деталей 1
06.09.2017 Ericsson и China Unicom запустили в коммерческую эксплуатацию сеть Gigabit LTE в Китае 1
30.09.2014 Производитель iPhone обещает выпускать «народные» электромобили 1
16.01.2009 В работах по исследованию Великой китайской стены применялись технологии ДЗЗ 1
27.10.2008 В Китае произведен запуск 2 спутников "Шицзянь-6" 1
25.09.2008 МЧС Китая получило собственные спутники для экологического мониторинга 1
04.09.2008 В Китае готовят к запуску два спутника для экологического мониторинга 1
03.09.2008 Motorola модернизирует GSM-сеть China Mobile 1
18.06.2008 В Китае продолжаются землетрясения 1
30.01.2008 Китай запустит метеоспутник взамен сбитого в учебных целях 1
24.09.2007 Китай построит космодром в Хайнани 1
20.09.2007 Китай с Бразилией выходят на рынок геоданных 1
19.09.2007 Китай с Бразилией выходят на космический рынок 1
18.06.2007 Китай возводит «Великую зеленую стену» 1
13.02.2007 Huawei Softswitch помогает China Mobile в стратегии ALL-IP 1
12.02.2007 Ученые измерят точную длину Великой китайской стены 1
26.10.2006 Alcatel подписал контракты на 53 млн. евро на расширение сетей China Mobile 1
15.05.2006 Китай испытывает новый самолет класса АВАКС 1
15.05.2006 Китай испытывает новый самолет класса АВАКС 1
27.04.2006 Китай открыл космический сезон 2006 года 1
27.04.2006 Китай открыл космический сезон 2006 года 1
30.08.2004 China Netcom разворачивает NGN-сеть 1
08.04.2003 В Китае будет создан центр производства сверхпроводников 1
08.04.2003 В Китае будет создан центр производства сверхпроводников 1
11.10.2001 Nortel получила три заказа от China Telecom 1
29.08.2001 Motorola заключила шесть новых контрактов с China Unicom на сумму $260 млн. 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 3
China Mobile 420 3
Apple Inc 12642 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 425 2
Honeywell 294 2
Lenovo Motorola 3530 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 288 2
Motorola Inc 1150 2
Superconductor International Technology Co Ltd 2 2
Huawei 4225 1
Xiaomi 1979 1
BBK OPPO Electronics 430 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 88 1
Huawei Technologies 404 1
VNPT - Vietnam Posts and Telecommunications Group - Вьетнамская почтовая и телекоммуникационная группа 20 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 107 1
Технологии Будущего 158 1
China Netcom Group Corporation Limited 63 1
Netcom 53 1
Just Air 1 1
Роскосмос РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 1
JSMCC - Jiangsu Mobile Communication Company 5 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 2
BMW Group 465 1
Tesla Motors 428 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Volkswagen Audi Group 224 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 13 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 2
U.S. Department of Defense - USSTRATCOM - United States Strategic Command - Стратегическое командование Вооружённых сил США 22 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - State Bureau of Surveying and Mapping - China Meteorological Administration, CMA 20 1
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности Китая 15 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 38 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18253 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73382 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7419 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 2
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 122 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 2
VoIP - IP Centrex - центрекс - централизованные услуги в области телефонии 44 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9345 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4832 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3960 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 716 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 622 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6315 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7641 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31809 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3101 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17131 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1555 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3354 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1036 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 187 1
CNSA -Tàiyuán Wèixīng Fāshè Zhōngxīn - Космодром Тайюань 24 9
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 6
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 2
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 17 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 34 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7375 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 135 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 258 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPhone 8 186 1
Apple iPhone 5 777 1
Tesla Model 3 50 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 8 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Tesla Model S 77 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 83 1
Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 25 1
Nokia Alcatel-Lucent IP Centrex 2 1
Nokia Alcatel-Lucent TCA SGSN 1 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 1
Huawei Softswitch 7 1
Apple iAd 49 1
CNSA XSLC - Xichang Satellite Launch Center - космодром Сичан 38 1
CNSA WSLC - China Wenchang Spacecraft Launch Site - Космодром Вэньчан 5 1
ISRO - IRS - Indian Remoste Sensing Satellite 23 1
CASC - Dōng Fāng Hóng Yīhào - Dong Fang Hong - Дунфан Хун 4 1
Motorola Horizonsystems 5 1
Houghton Chris - Хогхтон Крис 2 1
Сергунина Наталья 372 1
Гвоздев Дмитрий 137 1
Андронов Алексей 28 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18242 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 7
Китай - Пекин - Beijing 1051 7
Земля - планета Солнечной системы 10662 6
Россия - РФ - Российская федерация 157116 5
Китай - Цзянсу 69 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 5
Китай - Тайвань 4138 4
Китай - Сычуань 96 4
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 32 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 3
Япония 13556 3
Китай - Шанхай 807 3
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 45 3
Китай - Тяньцзинь 46 3
Китай - Ляонин 30 3
Китай - Шаньдун 29 3
Китай - Цзилинь 14 3
Китай - Гуаньдун - Квантунский полуостров 12 2
Китай - Хайнань - Хайкоу 26 2
Южная Корея - Республика 6865 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 2
Швеция - Королевство 3716 2
Канада 4985 2
Израиль 2785 2
Бразилия - Федеративная Республика 2452 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 2
Украина - Киев 1141 2
Маврикий - Республика 50 2
Китай - Хунань 22 2
Китай - Шэньси - Сиань 42 2
Китай - Северный 15 2
Китай - Шаньси - Тайюань 3 1
Восточно-Китайское море - Янцзы 22 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45773 1
Азия - Азиатский регион 5752 1
Индия - Bharat 5704 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Америка Южная 869 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2539 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 5
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 2
CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 76 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1405 2
Китай - Великая Китайская стена 28 2
Экватор - Equator 205 2
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 569 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1538 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 1
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 56 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 10
Computer.Tradeshow.Ru 59 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
DigiTimes - Издание 1326 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 3
Northwest University China - Северо-западный университет Китая 3 2
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 53 1
CASC - CAST - China Association for Science and Technology - China Academy of Space Technology - Китайская Академия космических технологий 6 1
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - National Institute for Space Research - Бразильский национальный институт космических исследований 7 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408326, в очереди разбора - 732441.
Создано именных указателей - 187525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще