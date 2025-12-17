Получите все материалы CNews по ключевому слову
Китай Шаньси
СОБЫТИЯ
Китай и организации, системы, технологии, персоны:
|Houghton Chris - Хогхтон Крис 2 1
|Сергунина Наталья 372 1
|Гвоздев Дмитрий 137 1
|Андронов Алексей 28 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 10
|Computer.Tradeshow.Ru 59 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
|DigiTimes - Издание 1326 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408326, в очереди разбора - 732441.
Создано именных указателей - 187525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.