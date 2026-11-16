Индексная книга (каталог) CNews*
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Китай Северный
СОБЫТИЯ
Публикаций - 27, упоминаний - 27
Китай и организации, системы, технологии, персоны:
|Пыхтя Дмитрий 4 1
|Кашкет Филипп 4 1
|Schneider Philipp - Шнейдер Филипп 1 1
|Лю Юй 11 1
|Кирьянова Александра 182 1
|Куртуков Евгений 12 1
|Монин Сергей 10 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 721 1
|Сергеев Александр 32 1
|Герасимов Александр 47 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Лебедев Павел 36 1
|Аншина Марина 79 1
|Носов Николай 13 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Левин Владимир 21 1
|Синчуков Алексей 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.