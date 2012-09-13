Система жизнеобеспечения
|13.09.2012
|
Водяная стена защитит космонавтов от радиации
Американское космическое агентство НАСА начало проект по разработке системы жизнеобеспечения (СЖО), которая сможет с помощью воды защитить космонавтов во время д
|23.09.2008
|
В Москве состоится конференция по системам жизнеобеспечения в космосе
Как сообщает пресс-служба РАН, 24 – 27 сентября в Президиуме Российской академии наук состоится международная конференция «Системы жизнеобеспечения как средство освоения человеком дальнего космоса». Конференцию проводят: Российская академия наук, Отделение биологических наук РАН, Российское космическое агентство, Ф
|09.08.2006
|
Жизнь в открытом космосе: за лишайником последуют животные
На МКС начался российский эксперимент "Аквариум", цель которого - создать биологические системы жизнеобеспечения экипажей межпланетных кораблей и экосистемы будущих поселений на других планетах. По словам заведующего лабораторией Института медико-биологических проблем РАН (ГНЦ РФ-
|09.08.2006
|
Жизнь в открытом космосе: за лишайником последуют животные
На МКС начался российский эксперимент "Аквариум", цель которого - создать биологические системы жизнеобеспечения экипажей межпланетных кораблей и экосистемы будущих поселений на других планетах. По словам заведующего лабораторией Института медико-биологических проблем РАН (ГНЦ РФ-
|13.03.2002
|
"АРМО-Инжиниринг" открыла первый в России Центр моделирования и интеграции систем Интеллектуального здания
а Управления Зданием на платформе METASYS компании Johnson Controls является ядром Интеллектуального здания. По LonWork и BacNet сетям, через распределенные сетевые процессоры NCM, она объединяет все системы жизнеобеспечения здания в единую отказоустойчивую архитектуру. Система электроснабжения и освещения здания на базе оборудования компаний Schneider Electric и APC включает интеллектуальн
Система жизнеобеспечения и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 3
|Леонов Алексей 79 3
|Ананьин Алексей 81 2
|Бобровников Борис 103 2
|Беляев Павел 4 2
|Самарин Георгий 2 2
|Шелепов Владимир 24 2
|Patrick Nicholas - Патрик Николас 6 2
|Лысаков Сергей 7 2
|Лемешева Татьяна 7 2
|Behnken Robert - Бенкен Роберт 11 2
|Лавров Владимир 68 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Ляк Александр 50 2
|Крикалев Сергей 26 2
|Гидзенко Юрий 9 2
|Ример Владимир 5 2
|Gillette Walt - Жиллетт Уолт 2 2
|Воскресенский Дмитрий 4 2
|Бекиров Руслан 43 2
|Давыдова Татьяна 2 2
|Козин Алексей 43 2
|Лукацкий Алексей 119 1
|Долматовский Евгений 2 1
|Аронович Евгений 2 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Тюрин Антон 8 1
|Вольф Андрей 3 1
|Гагарин Юрий 88 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 185 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Добровольская Ольга 1 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Ожегов Юрий 2 1
|Тимофеев Юрий 2 1
|Акаткин Юрий 3 1
|Успенская Лариса 1 1
|Романов Алексей 48 1
|Мутко Виталий 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.