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Система жизнеобеспечения



13.09.2012 Водяная стена защитит космонавтов от радиации

Американское космическое агентство НАСА начало проект по разработке системы жизнеобеспечения (СЖО), которая сможет с помощью воды защитить космонавтов во время д
23.09.2008 В Москве состоится конференция по системам жизнеобеспечения в космосе

Как сообщает пресс-служба РАН, 24 – 27 сентября в Президиуме Российской академии наук состоится международная конференция «Системы жизнеобеспечения как средство освоения человеком дальнего космоса». Конференцию проводят: Российская академия наук, Отделение биологических наук РАН, Российское космическое агентство, Ф
09.08.2006 Жизнь в открытом космосе: за лишайником последуют животные

На МКС начался российский эксперимент "Аквариум", цель которого - создать биологические системы жизнеобеспечения экипажей межпланетных кораблей и экосистемы будущих поселений на других планетах. По словам заведующего лабораторией Института медико-биологических проблем РАН (ГНЦ РФ-
09.08.2006 Жизнь в открытом космосе: за лишайником последуют животные

На МКС начался российский эксперимент "Аквариум", цель которого - создать биологические системы жизнеобеспечения экипажей межпланетных кораблей и экосистемы будущих поселений на других планетах. По словам заведующего лабораторией Института медико-биологических проблем РАН (ГНЦ РФ-
13.03.2002 "АРМО-Инжиниринг" открыла первый в России Центр моделирования и интеграции систем Интеллектуального здания

а Управления Зданием на платформе METASYS компании Johnson Controls является ядром Интеллектуального здания. По LonWork и BacNet сетям, через распределенные сетевые процессоры NCM, она объединяет все системы жизнеобеспечения здания в единую отказоустойчивую архитектуру. Система электроснабжения и освещения здания на базе оборудования компаний Schneider Electric и APC включает интеллектуальн

Публикаций - 148, упоминаний - 153

Система жизнеобеспечения и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1639 11
Microsoft Corporation 24623 9
Ростелеком 9699 8
Крок - Croc 1777 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 7
AMT Group - АМТ-Груп 351 6
Cisco Systems 5114 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 5
Softline - Софтлайн 2810 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
Siemens AG - Siemens Group 2589 5
8213 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 4
МегаФон 8803 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 4
HP Inc. 5685 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 4
Schneider Electric 575 4
Intel Corporation 12197 4
Stack Group - Стек Групп 159 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 4
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 4
Emerson 84 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 289 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 3
Восход ФГБУ НИИ 644 3
АРМО ГК 144 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 2
Yandex - Яндекс 7339 2
ФОРС - Центр разработки 636 2
Dell EMC 5027 2
Telegram Group 1983 2
Oracle Corporation 6687 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 5
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 42 4
Boeing 1009 4
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 3
Синара ГК - Sinara Group 100 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 2
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 22 2
Наукоград - технопарк 134 2
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 26 2
Верный - торговая сеть 291 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 30 2
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 2
Аталайя 22 2
Станкостроитель ПТП 3 2
Домостроитель ГК 8 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 459 1
Crocus Group - Крокус Групп 14 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
Деловые Линии ГК 66 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
Lockheed Martin 756 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 3
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 2
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 32 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 2
TIA - Telecommunications Industry Association 89 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 79 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Метро Международная ассоциация 4 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 6 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 75
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 46
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 37
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 29
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 24
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 22
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 20
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 18
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Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 13
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 13
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 12
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 12
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 10
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 10
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Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 10
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 10
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 9
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 15
Microsoft Windows 15656 6
Linux OS 9936 6
Космодром Байконур 1066 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 5
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 3
Apple iPhone 6 4862 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 3
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 3
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 2
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 116 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
РКК Энергия - Восход - советская космическая программа 8 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 2
Астерос Контакт Авиа 18 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 2
Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 41 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Microsoft Windows XP 2399 2
Acer Predator 206 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 179 2
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 55 2
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 2
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Building Operation, SBO 5 2
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 74 1
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Путин Владимир 3171 3
Леонов Алексей 79 3
Ананьин Алексей 81 2
Бобровников Борис 103 2
Беляев Павел 4 2
Самарин Георгий 2 2
Шелепов Владимир 24 2
Patrick Nicholas - Патрик Николас 6 2
Лысаков Сергей 7 2
Лемешева Татьяна 7 2
Behnken Robert - Бенкен Роберт 11 2
Лавров Владимир 68 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Ляк Александр 50 2
Крикалев Сергей 26 2
Гидзенко Юрий 9 2
Ример Владимир 5 2
Gillette Walt - Жиллетт Уолт 2 2
Воскресенский Дмитрий 4 2
Бекиров Руслан 43 2
Давыдова Татьяна 2 2
Козин Алексей 43 2
Лукацкий Алексей 119 1
Долматовский Евгений 2 1
Аронович Евгений 2 1
Солдатов Алексей 98 1
Тюрин Антон 8 1
Вольф Андрей 3 1
Гагарин Юрий 88 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 185 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Шеховцов Юрий 34 1
Добровольская Ольга 1 1
Ляпунов Игорь 121 1
Ожегов Юрий 2 1
Тимофеев Юрий 2 1
Акаткин Юрий 3 1
Успенская Лариса 1 1
Романов Алексей 48 1
Мутко Виталий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 32
Земля - планета Солнечной системы 10374 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 17
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 10
Германия - Федеративная Республика 12681 10
Европа 21767 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 9
Луна - спутник Земли 1475 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 8
Беларусь - Белоруссия 5637 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 7
Россия - СФО - Новосибирск 4290 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 6
Азия - Азиатский регион 5528 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 5
Франция - Французская Республика 7845 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 5
Япония 13282 5
Солнечная система - Solar system 2522 4
Бразилия - Федеративная Республика 2361 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 4
Армения - Республика 2280 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 552 4
Нидерланды 3517 3
Китай - Тайвань 3984 3
Казахстан - Республика 5525 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 3
Италия - Итальянская Республика 4352 3
Испания - Королевство 3706 3
США - Колумбия - Вашингтон 1389 3
Украина 7608 3
Канада 4881 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 38
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 33
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 28
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1329 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 19
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 16
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 14
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 10
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 8
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 8
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 7
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
N+1 - Издание 158 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
The Times 73 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
The Washington Post 333 1
Space Daily 528 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Wikipedia - Википедия 502 1
Tom’s Hardware 393 1
Ведомости 996 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
AP - Associated Press 2004 1
Известия ИД 624 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 3
IDC - International Data Corporation 4910 2
Gartner - Гартнер 3556 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 75 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 96 1
РАН - Российская академия наук 1870 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 3
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 64 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 2
Drexel University - Дрексельский университет - Университет Дрекселя 19 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 56 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 153 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 49 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
Литинститут - ЛИ имени А. М. Горького - Литературный институт имени А.М. Горького 6 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
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РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 36 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 5 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 83 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 1
Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса 3 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 3
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