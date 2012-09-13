Система жизнеобеспечения

Водяная стена защитит космонавтов от радиации Американское космическое агентство НАСА начало проект по разработке системы жизнеобеспечения (СЖО), которая сможет с помощью воды защитить космонавтов во время д

В Москве состоится конференция по системам жизнеобеспечения в космосе Как сообщает пресс-служба РАН, 24 – 27 сентября в Президиуме Российской академии наук состоится международная конференция «Системы жизнеобеспечения как средство освоения человеком дальнего космоса». Конференцию проводят: Российская академия наук, Отделение биологических наук РАН, Российское космическое агентство, Ф

Жизнь в открытом космосе: за лишайником последуют животные На МКС начался российский эксперимент "Аквариум", цель которого - создать биологические системы жизнеобеспечения экипажей межпланетных кораблей и экосистемы будущих поселений на других планетах. По словам заведующего лабораторией Института медико-биологических проблем РАН (ГНЦ РФ-

Жизнь в открытом космосе: за лишайником последуют животные На МКС начался российский эксперимент "Аквариум", цель которого - создать биологические системы жизнеобеспечения экипажей межпланетных кораблей и экосистемы будущих поселений на других планетах. По словам заведующего лабораторией Института медико-биологических проблем РАН (ГНЦ РФ-