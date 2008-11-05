ИнфоКом
|05.11.2008
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"Инфоком 2008": все надежды на государство
Восьмая выставка "Инфоком" прошла в конце октября на традиционной площадке "Крокус Экспо". Несмотря на открытие станции метро "Строгино" в непосредственной близости от выставочного комплекса, посетители традицио
|22.10.2008
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«Ситроникс» представит свои новинки на «ИнфоКом-2008»
Компания «Ситроникс» примет участие в 8-й ежегодной международной выставке «ИнфоКом-2008», которая пройдет с 22 по 25 октября в МВЦ «Крокус Экспо». Отметим, то «ИнфоКом» - это крупнейшее событие российской отрасли информационно-коммуникационных технологий, на ко
|14.10.2008
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C 22 по 25 октября в Москве пройдет выставка-форум «ИнфоКом 2008»
C 22 по 25 октября в Москве в павильоне №1 МВЦ «Крокус-Экспо» пройдет 8-я международная выставка-форум «ИнфоКом-2008». Выставку проводит компания Formika при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. «ИнфоКом 2008» - это более 200 российских и зарубежных иг
|07.11.2007
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"Инфоком-2007": дан старт 3G в России
афон". В настоящий момент у компании уже имеется небольшая (30 станций) сеть третьего поколения в Санкт-Петербурге. Открытие сети для коммерческого использования было специально приурочено к выставке Инфоком 2007. Исторический для компании первый видеозвонок сделал министр Мининформсвязи Леонид Рейман, поговорив с губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко. Десятиминутная беседа был
|30.10.2007
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«Инфоком» и «Монис» строят сеть нового поколения
В октябре 2007 г. альтернативный украинский оператор «Инфоком» (г. Ровно) совместно с компанией «Монис», членом международной группы компаний Iskratel приступил к развитию сети нового поколения на базе оборудования SI3000 МSAN. Проект предполагает
|22.10.2007
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24 октября состоится форум «ИнфоКом 2007»
7-я международная выставка-форум «Инфокоммуникации России – XXI век» («ИнфоКом 2007») пройдет с 24 по 27 октября в МВЦ «Крокус Экспо» при поддержке Мининформсвязи России. С 2007 года «ИнфоКом» проводится в новом формате. Централизованный форум соберет в Мос
|24.09.2007
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24 октября состоится форум «ИнфоКом 2007»
7-я международная выставка-форум «Инфокоммуникации России – XXI век» («ИнфоКом 2007») пройдет с 24 по 27 октября в МВЦ «Крокус Экспо» при поддержке мининформсвязи России. С 2007 года «ИнфоКом» проводится в новом формате. Централизованный форум соберет в Мос
|01.11.2006
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"Инфоком – 2006": ИТ-взгляд на нацпроекты
продуктовому маркетингу компании Alcatel CNews: Что нового представила компания Alcatel на выставке Инфоком-2006? Что вы считаете центром экспозиции? Михаил Чернович: В рамках выставки компания
|20.10.2006
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Питер демонстрирует единую точку контроля
нтр Санкт-Петербурга стал одним из крупнейших в своем роде в органах госвласти России. На выставке «ИнфоКом-2006» интерес к опыту Северной столицы проявили не только россияне, но и коллеги из с
|19.10.2006
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Два препятствия для "интернетизации" школ
я «Обеспечение доступа к сети интернет образовательным учреждениям Российской Федерации» на форуме «ИнфоКом-2006». - Зачастую те компьютеры, которые стоят в классах, не соответствуют той специф
|18.10.2006
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Siemens демонстрирует передовые решения на "ИнфоКом-2006"
На выставке «ИнфоКом-2006» Siemens проводит «живую» демонстрацию услуги – обмен мгновенными сообщениями (M
|16.10.2006
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На "ИнфоКом-2006" участники фестиваля "Цифровой Мир–2006" смогут звонить бесплатно
В рамках выставки «ИнфоКом-2006», проходящей с 18 по 21 октября 2006 года в Крокус-Экспо официальный партнер фестиваля «Цифровой Мир – 2006» сеть интернет-телефонии Sipnet совместно с интернет-магазином PCHome ра
|09.10.2006
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В Москве и в пяти городах России пройдет "ИнфоКом-2006"
х округах России пройдет шестая международная выставка - форум "Инфокоммуникации России –XXI век" ("ИнфоКом-2006"). Генеральный спонсор: ECI Telecom, официальный спонсор: МТТ, премьер- партнер:
|04.10.2006
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"Инфоком" пройдёт в Петербурге
ральных округах России пройдет шестая международная выставка-форум "Инфокоммуникации России -XXI" ("ИнфоКом-2006"). В Петербурге «Выставочный центр Северо-Запада Российской Федерации». пл. Побе
|03.10.2006
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18 октября откроется "ИнфоКом-2006"
еральных округах пройдет шестая международная выставка - форум "Инфокоммуникации России - 21 век" ("ИнфоКом-2006"). Генеральный спонсор: ECI Telecom. Официальный спонсор: МТТ. Премьер- партнер:
|02.10.2006
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В Москве и в пяти городах России пройдет "ИнфоКом-2006 "
х округах России пройдет шестая международная выставка - форум "Инфокоммуникации России –XXI век" ("ИнфоКом-2006"). Генеральный спонсор: ECI Telecom, официальный спонсор: МТТ, премьер- партнер:
|25.09.2006
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В Москве и в пяти городах России пройдет "ИнфоКом-2006"
х округах России пройдет шестая международная выставка - форум "Инфокоммуникации России –XXI век" ("ИнфоКом-2006"). Генеральный спонсор: ECI Telecom, официальный спонсор: МТТ, премьер- партнер:
|12.10.2005
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“Инфоком 2005” как PR-кампания российских инфокоммуникаций
ния из регионального в глобального оператора, способного оказывать услуги в любой точке Земного шара. Доклады представителей ГПКС, прозвучавшие на семинаре-презентации предприятия на выставке-форуме «Инфоком-2005», в основном были посвящены итогам реализации Федеральной космической программы (“ФКП-1”, как называют ее на предприятии) по обновлению группировки российских спутников гражданског
|11.10.2004
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Около 200 компаний примут участие в выставке "ИнфоКом-2004"
Около 200 российских и зарубежных компаний представят свои экспозиции на центральной площадке 4-й международной выставки-форума «Инфокоммуникации — XXI век» («ИнфоКом-2004», 20–23 октября 2004), которая в этом году разместится в московском выставочном центре «Крокус Экспо». В предыдущей выставке «ИнфоКом-2003» участвовало 156 организаций.
|11.09.2003
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«ИнфоКом-2003» стремится быть ближе к народу
омств. Развлечением посетителей на московской выставке занимались считанные единицы экспонентов, тогда как остальные никак не изменили свою концепцию участия в выставке. В результате третья выставка «ИнфоКом» представляет из себя «город контрастов», в котором соседствуют развлекательные мероприятия для молодежи, например, турнир по компьютерным играм, и стенд Башкирии, на котором серьезные
|03.09.2003
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Минсвязи РФ проведет форум в рамках выставки "ИнфоКом-2003"
Министерство РФ по связи и информатизации в рамках третьей международной выставки-форума «Инфокоммуникации России–XXI век» («ИнфоКом-2003»), которая состоится с 9 по 13 сентября в Москве в выставочном комплексе ЗАО «Экспоцентр» на Красной Пресне, проводит форум. Все мероприятия форума пройдут в конференц-зале павильо
|14.05.2002
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Леонид Рейман: "Электронная Россия" повысит уровень жизни населения
Навстречу выставке-форуму "ИнфоКом-2002"
CNews.ru: С какой целью начали проводить выставки "ИнфоКом"? Леонид Рейман: Прошедшая в конце октября 2001 года первая выставка-форум "Инфокоммуникации России - XXI век" открыла цикл выставок-конференций. Их цель - отразить происходящие в отрас
ИнфоКом и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1049 15
|Мякишева Марина 84 3
|Солонин Виталий 89 3
|Востриков Юрий 70 3
|Шадаев Максут 1008 3
|Зубков Виктор 49 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Семенов Игорь 10 2
|Дунаев Сергей 55 2
|Пасынков Владимир 12 2
|Урусов Виктор 127 2
|Кирьянова Александра 135 2
|Суровец Дмитрий 76 2
|Панченко Иван 138 2
|Глазков Александр 137 2
|Козырев Алексей 321 2
|Ример Владимир 5 2
|Глухов Иван 27 2
|Малевицкая Алла 6 2
|Хасьянова Гульнара 141 1
|Волков Сергей 80 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Иванов Александр 101 1
|Иванов Сергей 388 1
|Гребенников Сергей 33 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Демидов Александр 20 1
|Фролов Павел 84 1
|Солдатенков Сергей 161 1
|Тихонов Александр 67 1
|Савельев Александр 39 1
|Бородин Андрей 38 1
|Болдинова Екатерина 1 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Сушкевич Антон 66 1
|Столяр Валерий 9 1
|Конявский Валерий 10 1
|Кононенко Олег 40 1
|Колесников Олег 20 1
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