"Инфоком 2008": все надежды на государство Восьмая выставка "Инфоком" прошла в конце октября на традиционной площадке "Крокус Экспо". Несмотря на открытие станции метро "Строгино" в непосредственной близости от выставочного комплекса, посетители традицио

«Ситроникс» представит свои новинки на «ИнфоКом-2008» Компания «Ситроникс» примет участие в 8-й ежегодной международной выставке «ИнфоКом-2008», которая пройдет с 22 по 25 октября в МВЦ «Крокус Экспо». Отметим, то «ИнфоКом» - это крупнейшее событие российской отрасли информационно-коммуникационных технологий, на ко

C 22 по 25 октября в Москве пройдет выставка-форум «ИнфоКом 2008» C 22 по 25 октября в Москве в павильоне №1 МВЦ «Крокус-Экспо» пройдет 8-я международная выставка-форум «ИнфоКом-2008». Выставку проводит компания Formika при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. «ИнфоКом 2008» - это более 200 российских и зарубежных иг

"Инфоком-2007": дан старт 3G в России афон". В настоящий момент у компании уже имеется небольшая (30 станций) сеть третьего поколения в Санкт-Петербурге. Открытие сети для коммерческого использования было специально приурочено к выставке Инфоком 2007. Исторический для компании первый видеозвонок сделал министр Мининформсвязи Леонид Рейман, поговорив с губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко. Десятиминутная беседа был

«Инфоком» и «Монис» строят сеть нового поколения В октябре 2007 г. альтернативный украинский оператор «Инфоком» (г. Ровно) совместно с компанией «Монис», членом международной группы компаний Iskratel приступил к развитию сети нового поколения на базе оборудования SI3000 МSAN. Проект предполагает

24 октября состоится форум «ИнфоКом 2007» 7-я международная выставка-форум «Инфокоммуникации России – XXI век» («ИнфоКом 2007») пройдет с 24 по 27 октября в МВЦ «Крокус Экспо» при поддержке Мининформсвязи России. С 2007 года «ИнфоКом» проводится в новом формате. Централизованный форум соберет в Мос

24 октября состоится форум «ИнфоКом 2007» 7-я международная выставка-форум «Инфокоммуникации России – XXI век» («ИнфоКом 2007») пройдет с 24 по 27 октября в МВЦ «Крокус Экспо» при поддержке мининформсвязи России. С 2007 года «ИнфоКом» проводится в новом формате. Централизованный форум соберет в Мос

"Инфоком – 2006": ИТ-взгляд на нацпроекты продуктовому маркетингу компании Alcatel CNews: Что нового представила компания Alcatel на выставке Инфоком-2006? Что вы считаете центром экспозиции? Михаил Чернович: В рамках выставки компания

Питер демонстрирует единую точку контроля нтр Санкт-Петербурга стал одним из крупнейших в своем роде в органах госвласти России. На выставке «ИнфоКом-2006» интерес к опыту Северной столицы проявили не только россияне, но и коллеги из с

Два препятствия для "интернетизации" школ я «Обеспечение доступа к сети интернет образовательным учреждениям Российской Федерации» на форуме «ИнфоКом-2006». - Зачастую те компьютеры, которые стоят в классах, не соответствуют той специф

Siemens демонстрирует передовые решения на "ИнфоКом-2006" На выставке «ИнфоКом-2006» Siemens проводит «живую» демонстрацию услуги – обмен мгновенными сообщениями (M

На "ИнфоКом-2006" участники фестиваля "Цифровой Мир–2006" смогут звонить бесплатно В рамках выставки «ИнфоКом-2006», проходящей с 18 по 21 октября 2006 года в Крокус-Экспо официальный партнер фестиваля «Цифровой Мир – 2006» сеть интернет-телефонии Sipnet совместно с интернет-магазином PCHome ра

В Москве и в пяти городах России пройдет "ИнфоКом-2006" х округах России пройдет шестая международная выставка - форум "Инфокоммуникации России –XXI век" ("ИнфоКом-2006"). Генеральный спонсор: ECI Telecom, официальный спонсор: МТТ, премьер- партнер:

"Инфоком" пройдёт в Петербурге ральных округах России пройдет шестая международная выставка-форум "Инфокоммуникации России -XXI" ("ИнфоКом-2006"). В Петербурге «Выставочный центр Северо-Запада Российской Федерации». пл. Побе

18 октября откроется "ИнфоКом-2006" еральных округах пройдет шестая международная выставка - форум "Инфокоммуникации России - 21 век" ("ИнфоКом-2006"). Генеральный спонсор: ECI Telecom. Официальный спонсор: МТТ. Премьер- партнер:

В Москве и в пяти городах России пройдет "ИнфоКом-2006 " х округах России пройдет шестая международная выставка - форум "Инфокоммуникации России –XXI век" ("ИнфоКом-2006"). Генеральный спонсор: ECI Telecom, официальный спонсор: МТТ, премьер- партнер:

В Москве и в пяти городах России пройдет "ИнфоКом-2006" х округах России пройдет шестая международная выставка - форум "Инфокоммуникации России –XXI век" ("ИнфоКом-2006"). Генеральный спонсор: ECI Telecom, официальный спонсор: МТТ, премьер- партнер:

“Инфоком 2005” как PR-кампания российских инфокоммуникаций ния из регионального в глобального оператора, способного оказывать услуги в любой точке Земного шара. Доклады представителей ГПКС, прозвучавшие на семинаре-презентации предприятия на выставке-форуме «Инфоком-2005», в основном были посвящены итогам реализации Федеральной космической программы (“ФКП-1”, как называют ее на предприятии) по обновлению группировки российских спутников гражданског

Около 200 компаний примут участие в выставке "ИнфоКом-2004" Около 200 российских и зарубежных компаний представят свои экспозиции на центральной площадке 4-й международной выставки-форума «Инфокоммуникации — XXI век» («ИнфоКом-2004», 20–23 октября 2004), которая в этом году разместится в московском выставочном центре «Крокус Экспо». В предыдущей выставке «ИнфоКом-2003» участвовало 156 организаций.

«ИнфоКом-2003» стремится быть ближе к народу омств. Развлечением посетителей на московской выставке занимались считанные единицы экспонентов, тогда как остальные никак не изменили свою концепцию участия в выставке. В результате третья выставка «ИнфоКом» представляет из себя «город контрастов», в котором соседствуют развлекательные мероприятия для молодежи, например, турнир по компьютерным играм, и стенд Башкирии, на котором серьезные

Минсвязи РФ проведет форум в рамках выставки "ИнфоКом-2003" Министерство РФ по связи и информатизации в рамках третьей международной выставки-форума «Инфокоммуникации России–XXI век» («ИнфоКом-2003»), которая состоится с 9 по 13 сентября в Москве в выставочном комплексе ЗАО «Экспоцентр» на Красной Пресне, проводит форум. Все мероприятия форума пройдут в конференц-зале павильо