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ИнфоКом



05.11.2008 "Инфоком 2008": все надежды на государство

Восьмая выставка "Инфоком" прошла в конце октября на традиционной площадке "Крокус Экспо". Несмотря на открытие станции метро "Строгино" в непосредственной близости от выставочного комплекса, посетители традицио
22.10.2008 «Ситроникс» представит свои новинки на «ИнфоКом-2008»

Компания «Ситроникс» примет участие в 8-й ежегодной международной выставке «ИнфоКом-2008», которая пройдет с 22 по 25 октября в МВЦ «Крокус Экспо». Отметим, то «ИнфоКом» - это крупнейшее событие российской отрасли информационно-коммуникационных технологий, на ко
14.10.2008 C 22 по 25 октября в Москве пройдет выставка-форум «ИнфоКом 2008»

C 22 по 25 октября в Москве в павильоне №1 МВЦ «Крокус-Экспо» пройдет 8-я международная выставка-форум «ИнфоКом-2008». Выставку проводит компания Formika при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. «ИнфоКом 2008» - это более 200 российских и зарубежных иг
07.11.2007 "Инфоком-2007": дан старт 3G в России

афон". В настоящий момент у компании уже имеется небольшая (30 станций) сеть третьего поколения в Санкт-Петербурге. Открытие сети для коммерческого использования было специально приурочено к выставке Инфоком 2007. Исторический для компании первый видеозвонок сделал министр Мининформсвязи Леонид Рейман, поговорив с губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко. Десятиминутная беседа был
30.10.2007 «Инфоком» и «Монис» строят сеть нового поколения

В октябре 2007 г. альтернативный украинский оператор «Инфоком» (г. Ровно) совместно с компанией «Монис», членом международной группы компаний Iskratel приступил к развитию сети нового поколения на базе оборудования SI3000 МSAN. Проект предполагает
22.10.2007 24 октября состоится форум «ИнфоКом 2007»

7-я международная выставка-форум «Инфокоммуникации России – XXI век» («ИнфоКом 2007») пройдет с 24 по 27 октября в МВЦ «Крокус Экспо» при поддержке Мининформсвязи России. С 2007 года «ИнфоКом» проводится в новом формате. Централизованный форум соберет в Мос
24.09.2007 24 октября состоится форум «ИнфоКом 2007»

7-я международная выставка-форум «Инфокоммуникации России – XXI век» («ИнфоКом 2007») пройдет с 24 по 27 октября в МВЦ «Крокус Экспо» при поддержке мининформсвязи России. С 2007 года «ИнфоКом» проводится в новом формате. Централизованный форум соберет в Мос
01.11.2006 "Инфоком – 2006": ИТ-взгляд на нацпроекты

продуктовому маркетингу компании Alcatel CNews: Что нового представила компания Alcatel на выставке Инфоком-2006? Что вы считаете центром экспозиции? Михаил Чернович: В рамках выставки компания
20.10.2006 Питер демонстрирует единую точку контроля

нтр Санкт-Петербурга стал одним из крупнейших в своем роде в органах госвласти России. На выставке «ИнфоКом-2006» интерес к опыту Северной столицы проявили не только россияне, но и коллеги из с
19.10.2006 Два препятствия для "интернетизации" школ

я «Обеспечение доступа к сети интернет образовательным учреждениям Российской Федерации» на форуме «ИнфоКом-2006». - Зачастую те компьютеры, которые стоят в классах, не соответствуют той специф
18.10.2006 Siemens демонстрирует передовые решения на "ИнфоКом-2006"

На выставке «ИнфоКом-2006» Siemens проводит «живую» демонстрацию услуги – обмен мгновенными сообщениями (M
16.10.2006 На "ИнфоКом-2006" участники фестиваля "Цифровой Мир–2006" смогут звонить бесплатно

В рамках выставки «ИнфоКом-2006», проходящей с 18 по 21 октября 2006 года в Крокус-Экспо официальный партнер фестиваля «Цифровой Мир – 2006» сеть интернет-телефонии Sipnet совместно с интернет-магазином PCHome ра
09.10.2006 В Москве и в пяти городах России пройдет "ИнфоКом-2006"

х округах России пройдет шестая международная выставка - форум "Инфокоммуникации России –XXI век" ("ИнфоКом-2006"). Генеральный спонсор: ECI Telecom, официальный спонсор: МТТ, премьер- партнер:
04.10.2006 "Инфоком" пройдёт в Петербурге

ральных округах России пройдет шестая международная выставка-форум "Инфокоммуникации России -XXI" ("ИнфоКом-2006"). В Петербурге «Выставочный центр Северо-Запада Российской Федерации». пл. Побе
03.10.2006 18 октября откроется "ИнфоКом-2006"

еральных округах пройдет шестая международная выставка - форум "Инфокоммуникации России - 21 век" ("ИнфоКом-2006"). Генеральный спонсор: ECI Telecom. Официальный спонсор: МТТ. Премьер- партнер:
02.10.2006 В Москве и в пяти городах России пройдет "ИнфоКом-2006 "

х округах России пройдет шестая международная выставка - форум "Инфокоммуникации России –XXI век" ("ИнфоКом-2006"). Генеральный спонсор: ECI Telecom, официальный спонсор: МТТ, премьер- партнер:
25.09.2006 В Москве и в пяти городах России пройдет "ИнфоКом-2006"

х округах России пройдет шестая международная выставка - форум "Инфокоммуникации России –XXI век" ("ИнфоКом-2006"). Генеральный спонсор: ECI Telecom, официальный спонсор: МТТ, премьер- партнер:
12.10.2005 “Инфоком 2005” как PR-кампания российских инфокоммуникаций

ния из регионального в глобального оператора, способного оказывать услуги в любой точке Земного шара. Доклады представителей ГПКС, прозвучавшие на семинаре-презентации предприятия на выставке-форуме «Инфоком-2005», в основном были посвящены итогам реализации Федеральной космической программы (“ФКП-1”, как называют ее на предприятии) по обновлению группировки российских спутников гражданског
11.10.2004 Около 200 компаний примут участие в выставке "ИнфоКом-2004"

Около 200 российских и зарубежных компаний представят свои экспозиции на центральной площадке 4-й международной выставки-форума «Инфокоммуникации — XXI век» («ИнфоКом-2004», 20–23 октября 2004), которая в этом году разместится в московском выставочном центре «Крокус Экспо». В предыдущей выставке «ИнфоКом-2003» участвовало 156 организаций.
11.09.2003 «ИнфоКом-2003» стремится быть ближе к народу

омств. Развлечением посетителей на московской выставке занимались считанные единицы экспонентов, тогда как остальные никак не изменили свою концепцию участия в выставке. В результате третья выставка «ИнфоКом» представляет из себя «город контрастов», в котором соседствуют развлекательные мероприятия для молодежи, например, турнир по компьютерным играм, и стенд Башкирии, на котором серьезные

03.09.2003 Минсвязи РФ проведет форум в рамках выставки "ИнфоКом-2003"

Министерство РФ по связи и информатизации в рамках третьей международной выставки-форума «Инфокоммуникации России–XXI век» («ИнфоКом-2003»), которая состоится с 9 по 13 сентября в Москве в выставочном комплексе ЗАО «Экспоцентр» на Красной Пресне, проводит форум. Все мероприятия форума пройдут в конференц-зале павильо
14.05.2002 Леонид Рейман: "Электронная Россия" повысит уровень жизни населения
Навстречу выставке-форуму "ИнфоКом-2002"

CNews.ru: С какой целью начали проводить выставки "ИнфоКом"? Леонид Рейман: Прошедшая в конце октября 2001 года первая выставка-форум "Инфокоммуникации России - XXI век" открыла цикл выставок-конференций. Их цель - отразить происходящие в отрас

Публикаций - 102, упоминаний - 120

ИнфоКом и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь Инфоком 63 13
МегаФон 8805 11
SAP SE 5277 7
Cisco Systems 5114 7
Ростелеком - Связьинвест 1707 7
Восход ФГБУ НИИ 644 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 6
8213 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 6
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 6
Siemens AG - Siemens Group 2589 6
Ростелеком 9701 5
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 5
North-West Group - НордВестГрупп - Норд Вест Групп 12 5
Huawei 3933 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 4
Lenovo Motorola 3501 4
NVision Group - Энвижн Груп 679 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 4
Электросвязь 268 4
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 4
Motorola Inc 1140 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 4
ARD Satcom - АРД Сатком Сервис - АРД Телепорт 4 4
Softline - Софтлайн 2811 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 3
Huawei Technologies 399 3
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 15
Северсталь ПАО - Severstal 478 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Почта России ПАО 2112 6
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Северсталь Российская сталь 23 3
Фонд развития игровых технологий и киберспорта РОФ 3 3
Superjob - Суперджоб 503 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Газпром ПАО 1342 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Резонанс НПП 370 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
Северсталь Ресурс 18 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 35 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 2
Кофемания 51 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 2
Связной ГК 1369 1
Евросеть 1404 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Ford 411 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
Гранит 53 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 42 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 459 1
Dixis - Диксис 359 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
Евросеть Техмаркет 80 1
UMA - United Music Agency 40 1
PCHome 32 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 33
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 98 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Федеральное казначейство России 1772 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 106 1
Районные суды РФ 65 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 5
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 2
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 12 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
Электрокабель 10 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
OMA - Open Mobile Alliance 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 15
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 12
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 11
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 8
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 7
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 7
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 7
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 5
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 79 3
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 3
Linux OS 9937 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Mandriva Linux 77 2
Ситроникс - Sitronics Daterium - Датериум МЦОД - мобильные центры обработки данных 4 2
Microsoft Windows 15657 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 2
Информтехника ГК - МиниКом 14 2
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Windows XP 2399 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft Skype 2067 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
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МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 1
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Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Radix Tempo 25 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 110 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
Intel Pentium III 780 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 56 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 12 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Avaya Interaction Center 12 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Nokia Alcatel-Lucent MiLife Platform 6 1
Рейман Леонид 1049 15
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Востриков Юрий 70 3
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Гребенников Сергей 33 1
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Фролов Павел 84 1
Солдатенков Сергей 161 1
Тихонов Александр 67 1
Савельев Александр 39 1
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Матюхин Владимир 61 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 22
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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