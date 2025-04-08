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Смышляев Станислав



08.04.2025 Подписано заключение ФСБ на «КриптоПро Ключ» — решение для мобильной электронной подписи 1
29.10.2024 Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Российская криптография способна решать самые масштабные задачи в финансовом секторе 1
15.07.2024 Компанию «КриптоПро» возглавил Станислав Смышляев 2
15.07.2024 Сменился гендиректор в разработчике криптографической защиты «КриптоПро» 2
16.02.2024 «КриптоSDK» получил положительное заключение ФСБ России 1
29.06.2023 «КриптоПро Ключ» – новое слово в безопасности мобильной подписи 1
22.12.2022 SafeTech выпустила обновленное решение PayControl 1
04.04.2022 Модуль «КриптоSDK» компании «Ростелеком» включен в единый реестр отечественного ПО 1
25.10.2021 «Ростелеком» вывел на рынок модуль «КриптоSDK» для работы с биометрией 1
18.09.2020 Сертификат электронной подписи можно получить дистанционно с помощью ЕБС 1
04.10.2019 ФСБ подтвердила соответствие требованиям ИБ решения «Ростелекома» для обработки биометрии 1
02.10.2019 «Ростелеком» получил заключение ФСБ о соответствии типового решения требованиям ИБ 1
06.08.2019 «Криптопро» исследовал типовое ИБ-решение «Ростелекома» для работы с ЕБС 1
18.02.2019 «Ростелеком» создал решение для безопасного сбора биометрии 1
15.02.2019 «Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных 1
13.10.2016 В России создают гибридную квантово-классическую шифровальную систему 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Смышляев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 15
Ростелеком 9844 9
SafeTech - СэйфТек 94 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 126 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 20 1
Microsoft Corporation 24753 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3178 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4875 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6027 2
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4278 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 13
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2507 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11288 11
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3959 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4325 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3904 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11367 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24518 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20122 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28386 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 789 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12746 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21553 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4867 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4209 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4081 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14026 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1349 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7829 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12710 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12862 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 651 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5377 2
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 367 2
Стандартизация - Standardization 2154 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 379 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 806 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8576 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 570 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 496 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24477 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1985 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 926 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5193 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30213 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 993 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4002 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 69 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 338 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5352 6
КриптоПро CSP СКЗИ 215 4
Ростелеком - КриптоSDK 5 3
КриптоПро HSM ПАКМ СКЗИ - программно-аппаратные криптографические модули 10 3
КриптоПро Ключ 5 2
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 29 2
КриптоПро Ngate 15 1
SafeTech - PayControl 44 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 323 1
КриптоПро JCP СКЗИ 13 1
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 26 1
КриптоПРО - КриптоКлюч - Мой Ключ 4 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 692 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 158 1
Беров Иван 44 9
Зимин Иван 9 2
Чернова Наталья 3 2
Курочкин Юрий 15 1
Верестникова Дарья 36 1
Калемберг Денис 31 1
Поволоцкий Владислав 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43765 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48725 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51950 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8816 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 898 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29673 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 967 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6299 2
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8151 1
Федеральный закон 476-ФЗ 11 1
Образование в России 2257 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2442 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7593 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6036 1
Паспорт - Паспортные данные 2559 1
Экзамены 436 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1561 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6262 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14740 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 932 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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