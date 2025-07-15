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SafeTech ST Crypt STCrypt


Российская группа компаний SafeTech объявила в 2025 году о создании нового юридического лица в составе группы – «ST Crypt», которое будет специализироваться на разработке и внедрении безопасных решений с использованием сертифицированных СКЗИ (средств криптографической защиты информации).

«ST Crypt» фокусируется на создании и внедрении сервисов для функционирования и защиты цифровых услуг на базе электронной подписи, реализации мобильного документооборота и построении PKI-инфраструктуры:

  • интеграция мобильной электронной подписи в бизнес-процессы;
  • создание мобильных сервисов на базе сертифицированных решений для электронной подписи, адаптированных под персональные задачи и специфику бизнес-процессов организации;
  • внедрение сертифицированных средств для реализации функций удостоверяющего центра и повышения защищённости PKI-инфраструктуры;
  • консалтинг в сфере формирования бизнес-процессов и выборе оптимальных решений для эффективного использования электронной подписи в любых сферах деятельности и встраивания их в действующую ИТ-инфраструктуру.

 


 

УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 Приложение для мобильной подписи «КриптоКлюч» опубликовано в RuStore и Google Play 1
24.04.2025 Банк «Уралсиб» и ГК «Астрал» запустили сервис для быстрой онлайн-регистрации бизнеса 1
08.04.2025 Подписано заключение ФСБ на «КриптоПро Ключ» — решение для мобильной электронной подписи 1
25.02.2025 SafeTech реализовал поддержку токенов в myDSS 2.0 1
11.02.2025 Квалифицированная ЭП со смартфона myDSS 2.0 работает с МЧД 1
13.01.2025 Новая компания SafeTech займется разработкой и внедрением безопасных решений с использованием СКЗИ 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

SafeTech и организации, системы, технологии, персоны:

SafeTech - СэйфТек 97 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 419 3
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 102 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 49 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
ГПБ - Газпромбанк 1116 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3003 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3263 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4017 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11728 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24903 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12959 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14164 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3035 2
ЭЦП МЭП - Мобильная электронная подпись - Усиленная квалифицированная электронная подпись - Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг 62 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32396 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 333 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10859 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54000 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25138 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28411 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 714 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 274 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 212 1
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Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4431 1
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