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SafeTech реализовал поддержку токенов в myDSS 2.0

В мобильном приложении myDSS 2.0. для квалифицированной электронной подписи в смартфоне (совместная разработка SafeTech и «КриптоПро») реализована поддержка токенов с ключами КЭП физических и юридических лиц. Токены могут быть подключены к устройству как напрямую через кабель Type-C, так и при помощи технологии NFC, если ее поддерживает сам телефон. Ключи подписи также хранятся на соответствующих токенах или смарт-картах, использующих этот бесконтактный способ передачи данных. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

Благодаря новой функциональности пользователи myDSS 2.0 смогут стать более мобильными и перестать зависеть от компьютера, подписывая электронные документы привычным им способом.

Чтобы воспользоваться токеном со смартфона, необходимо совершить несколько действий для его подключения: выбрать УЦ, который будет реализовывать функцию провайдера с мобильного устройства в информационную систему, и создать соответствующий профиль в приложении myDSS 2.0; в профиле в приложении myDSS 2.0 выбрать пункт «Сертификаты»; нажать на кнопку «Подключить карту или токен»; следовать дальнейшим инструкциям в приложении, ввести пин-код от токена.

При каждом запросе на подписание документа приложение будет обращаться к токену, который нужно приложить к NFC или физически подключить к мобильному телефону.

На данный момент myDSS 2.0. поддерживает работу с сертификатами PKCS11 и ФКН.

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Приложение «КриптоКлюч», мобильная электронная подпись нового поколения, ставшее усовершенствованной версией myDSS, также будет поддерживать работу с токенами. При этом функциональность значительно расширится.

«Мы стараемся быть максимально клиентоориентированными и предлагать нашим пользователям все возможные сценарии работы с ЭП. Если для физических лиц мобильная подпись с использованием myDSS 2.0 уже стала стандартом де-факто, то юридические лица по-прежнему используют ключи на аппаратных носителях. Чтобы и такие пользователи могли быть максимально мобильными, мы реализовали поддержку токенов в мобильном приложении. А новое поколение мобильной электронной подписи «КриптоКлюч», которое сейчас находится в стадии разработки, получит еще большее развитие в части поддержки использования аппаратных носителей», – сказала Дарья Верестникова, генеральный директор STCrypt (SafeTech Group).

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