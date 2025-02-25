КриптоПРО - КриптоКлюч - Мой Ключ

«КриптоКлюч» — мобильное приложение, которое позволяет пользователям безопасно подписывать документы электронной подписью со своего смартфона.

Продукт является совместной разработкой компаний КриптоПро и SafeTech, построен на базе программного комплекса «КриптоПро Ключ» и средства подтверждения электронных транзакций PayControl.