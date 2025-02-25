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КриптоПРО КриптоКлюч Мой Ключ

КриптоПРО - КриптоКлюч - Мой Ключ

«КриптоКлюч» —  мобильное приложение, которое позволяет пользователям   безопасно подписывать документы электронной подписью со своего смартфона.

Продукт является совместной разработкой компаний КриптоПро и SafeTech, построен на базе программного комплекса «КриптоПро Ключ» и средства подтверждения электронных транзакций PayControl.


25.02.2025 SafeTech реализовал поддержку токенов в myDSS 2.0 1
29.10.2024 «КриптоКлюч»: SafeTech и «КриптоПро» объявляют о ребрендинге решения для мобильной электронной подписи 3
29.06.2023 «КриптоПро Ключ» – новое слово в безопасности мобильной подписи 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

КриптоПРО и организации, системы, технологии, персоны:

SafeTech - СэйфТек 91 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 403 2
SafeTech - STCrypt 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
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КриптоПро Ключ 4 2
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 28 2
КриптоПро HSM ПАКМ СКЗИ - программно-аппаратные криптографические модули 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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