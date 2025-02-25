КриптоПРО КриптоКлюч Мой Ключ
«КриптоКлюч» — мобильное приложение, которое позволяет пользователям безопасно подписывать документы электронной подписью со своего смартфона.
Продукт является совместной разработкой компаний КриптоПро и SafeTech, построен на базе программного комплекса «КриптоПро Ключ» и средства подтверждения электронных транзакций PayControl.
КриптоПРО и организации, системы, технологии, персоны:
|КриптоПро Ключ 4 2
|КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 28 2
|КриптоПро HSM ПАКМ СКЗИ - программно-аппаратные криптографические модули 9 1
|SafeTech - PayControl 44 1
|Смышляев Станислав 15 1
|Смирнов Павел 45 1
|Калемберг Денис 30 1
|Верестникова Дарья 35 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
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