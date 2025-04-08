Подписано заключение ФСБ на «КриптоПро Ключ» — решение для мобильной электронной подписи

Подписано заключение ФСБ на «КриптоПро Ключ» — решение для мобильной электронной подписи. В основе решения лежит инновационная технология, которая разрабатывалась специалистами «КриптоПро» несколько лет. Об этом CNews сообщили представители «КриптоПро».

«Нашими криптографами было разработано семейство совершенно новых криптографических протоколов DKSSP, которые обеспечивают безопасность пользовательских ключей даже в случае компрометации клиентского устройства, — сказал Станислав Смышляев, д.ф.-м.н., генеральный директор «КриптоПро». — Ключ подписи не появляется в чистом виде на устройстве ни в один момент времени, все операции с ним производятся распределенным образом. Это позволяет защититься от компрометации ключа пользователя не только в случае потери мобильного телефона, но даже в случае полной компрометации серверных компонент или присутствия вредоносного ПО на смартфоне пользователя».

«КриптоПро Ключ» — это комплексное решение для безопасного создания электронной подписи, управления сертификатами и выполнения разнообразных криптографических операций. Новый продукт поддерживает несколько режимов хранения и использования ключей: распределенно в мобильном приложении и на серверной стороне в защищенном аппаратном модуле безопасности «КриптоПро HSM»; локально, с поддержкой ключевых носителей, подключаемых к мобильному устройству через провод или бесконтактно по NFC; лоокально на рабочем месте пользователя на традиционных ключевых носителях при работе через веб-интерфейс (режим «КриптоПро Ключ Lite»).

В состав решения входят инструментарий разработчика (SDK) для мобильных приложений и законченные мобильные приложения на его основе: одноименное приложение «КриптоПро Ключ» от компании «КриптоПро» и приложение «КриптоКлюч» от компании STCrypt (SafeTech Group).

«В 2018 г. SafeTech Group и «КриптоПро» первыми в России запустили сервисы по онлайн-регистрации бизнеса, регистрации недвижимости и отправки налоговой отчетности со смартфона. Тогда это был своего рода эксперимент. Сейчас мобильная электронная подпись стала неотъемлемой частью жизни. В дальнейшем на базе наших решений пользователи смогут выпускать сертификаты ЭП с идентификацией через «Госуслуги» и ЕБС, с использованием ранее выданной ЭП, оплачивать услуги прямо в приложении. А возможность доверенным УЦ выпускать сертификаты для работы с квалифицированной ЭП юридических лиц на смартфоне даст старт для развития совершенно новых удобных сервисов для бизнеса», - сказала Дарья Верестникова, генеральный директор STCrypt (SafeTech Group).

Сохраняя преемственность, «КриптоПро Ключ» поддерживает программные интерфейсы (API), унаследованные от КриптоПро DSS 2.0. Это обеспечивает переход на новый продукт и современные API, как серверный, так и API для разработки мобильных приложений («КриптоПро Ключ SDK» и «КриптоКлюч SDK»).

Дополнительно реализована возможность дистанционной регистрации пользователей и выпуска новых сертификатов с использованием действующих сертификатов, что позволяет обеспечить полностью удаленный процесс подключения к сервисам на базе решения «КриптоПро Ключ».