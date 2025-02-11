КриптоПро myDSS КриптоПро DSS Lite
КриптоПро myDSS и организации, системы, технологии, персоны:
|Верестникова Дарья 34 3
|Курепкин Игорь 16 3
|Солонин Спартак 31 2
|Родионов Александр 31 2
|Смышляев Станислав 15 2
|Макаров Алексей 63 1
|Новиков Павел 98 1
|Ермолаева Анна 7 1
|Семичастнова Наталья 13 1
|Стрелкина Любовь 10 1
|Кузнецова Анна 15 1
|Кислицын Алексей 10 1
|Маслов Юрий 10 1
|Гуляева Полина 7 1
|Шмырев Денис 2 1
|Гришанова Ирина 27 1
|Филиппов Максим 48 1
|Конусов Андрей 86 1
|Баранов Алексей 17 1
|Галкин Евгений 5 1
|Калемберг Денис 30 1
|Анфимов Павел 48 1
|Мещеряков Кирилл 23 1
|Ахкямов Раис 10 1
|Быков Александр 9 1
|Сибгатуллин Айрат 9 1
|Чернова Наталья 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144973 19
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17445 1
|Казахстан - Республика 5546 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3215 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1524 1
|МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 103 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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