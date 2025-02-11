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КриптоПро myDSS КриптоПро DSS Lite



11.02.2025 Квалифицированная ЭП со смартфона myDSS 2.0 работает с МЧД 1
15.07.2024 Сменился гендиректор в разработчике криптографической защиты «КриптоПро» 1
03.06.2024 «Госключ» в Directum HR Pro доступен «из коробки» 1
24.07.2023 Ключевые носители Esmart Token 192K совместимы с «Криптопро CSP» 5.0 R3 1
14.07.2023 Квалифицированная электронная подпись для юрлиц со смартфона 1
29.06.2023 «КриптоПро Ключ» – новое слово в безопасности мобильной подписи 2
28.04.2023 Раис Ахкямов, ELMA: Мы переосмыслили СЭД и создали единое пространство для работы с документами, доверенностями и МЧД 1
08.11.2022 Новая версия Avanpost PKI дает возможность группового распространения сертификатов 1
17.12.2020 Решением резидента Сколково» защищено взаимодействие клиентов Райффайзенбанка с ФНС России 2
27.08.2020 «Ланит» запустил новый продукт для интеграции внутреннего и внешнего юридически значимого документооборота 1
19.08.2020 Совместная разработка резидента «Сколково» SafeTech и компании «КриптоПро» сертифицирована ФСБ 1
17.03.2020 «Ланит» выпустил новую версию ECM-платформы Landocs 1
31.01.2020 В России заработал сервис электронной регистрации сделок с недвижимостью 1
21.01.2020 «Техносерв» и «Криптопро» заключили партнерское соглашение 1
25.12.2019 Naumen автоматизировала обработку обращений к финансовому уполномоченному 1
13.12.2019 Банк «Восточный» запустил бесплатный сервис онлайн-регистрации бизнеса 1
26.09.2019 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика: ЮЗ ЭДО» 1
24.09.2019 ВТБ запустил пилотный проект облачной электронной подписи документов для бизнеса 1
20.08.2019 «Аванпост» выпустил новую версию Avanpost PKI 1
30.07.2019 Smartdeal внедряет решение по выпуску электронной подписи на базе «Криптопро DSS» 2
04.10.2018 ВТБ объявил о запуске онлайн-сервиса регистрации бизнеса 2
31.01.2018 «Корус Консалтинг» создал ECM-систему для ОЦО «Мегафона» 1
26.04.2017 Как сократить расходы на поддержку электронных подписей? 1
31.03.2017 «Индид» и «КриптоПро» объявили об интеграции КриптоПро DSS и Indeed Card Management 1
22.03.2016 Positive Technologies и «Крипто-Про» интегрировали свои решения для защиты электронной подписи 2
01.03.2016 Avanpost PKI интегрирован с сервером электронной подписи «КриптоПро DSS» 1
01.10.2014 «Сервионика» интегрирует свои сервисы с криптографическими средствами «Крипто-Про» 1

Публикаций - 27, упоминаний - 32

КриптоПро myDSS и организации, системы, технологии, персоны:

КриптоПРО - Крипто-ПРО 401 16
SafeTech - СэйфТек 89 6
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 154 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 70 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 846 2
МегаФон 8901 1
Корус Консалтинг ГК 1220 1
Naumen - Наумен 627 1
OpenText 209 1
1С-Старт 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
АйТи Мониторинг - IT Monitoring 4 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Check Point Software Technologies 761 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1195 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1014 1
Такском - Taxcom 240 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Thales - Gemalto 182 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 57 1
Открытые технологии 701 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Валидата 7 1
АйТи 1369 1
SAP SE 5280 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 1
Directum - Директум 1098 1
Системы документооборота 498 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 358 1
AFI Development 3 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 6 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 29 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3145 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5942 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 2
Федеральное казначейство России 1781 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4135 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12787 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19493 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9207 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5027 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25453 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15972 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24530 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 723 2
КриптоПро CSP СКЗИ 212 4
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 27 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5219 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1425 3
Linux OS 9995 3
КриптоПро HSM ПАКМ СКЗИ - программно-аппаратные криптографические модули 9 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 2
Google Android 14040 2
Apple iOS 7831 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 275 2
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 2
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 26 2
Минцифры РФ - Госключ 138 2
КриптоПро Ключ 4 2
Компания Индид - Indeed CM - Indeed Certificate Manager - Indeed Card Management 10 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 701 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 326 1
Google Play - Google Store - Android Market 3300 1
Новые облачные технологии - МойОфис 784 1
Apple - App Store 2897 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Ланит DocsHouse 4 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 883 1
SafeTech - PayControl 44 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 35 1
ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 23 1
АйТи - Аплана - Логика: ЮЗ ЭДО - юридически значимый электронный документооборот 8 1
Raiffeisen - Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 40 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 21 1
Microsoft Office 365 941 1
Дом.РФ - Домой.ру 1 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 304 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
КриптоПро JCP СКЗИ 13 1
Signal-COM Notary-Pro 6 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 1
КриптоПро ЭЦП 13 1
ВТБ Бизнес 48 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Верестникова Дарья 34 3
Курепкин Игорь 16 3
Солонин Спартак 31 2
Родионов Александр 31 2
Смышляев Станислав 15 2
Макаров Алексей 63 1
Новиков Павел 98 1
Ермолаева Анна 7 1
Семичастнова Наталья 13 1
Стрелкина Любовь 10 1
Кузнецова Анна 15 1
Кислицын Алексей 10 1
Маслов Юрий 10 1
Гуляева Полина 7 1
Шмырев Денис 2 1
Гришанова Ирина 27 1
Филиппов Максим 48 1
Конусов Андрей 86 1
Баранов Алексей 17 1
Галкин Евгений 5 1
Калемберг Денис 30 1
Анфимов Павел 48 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Ахкямов Раис 10 1
Быков Александр 9 1
Сибгатуллин Айрат 9 1
Чернова Наталья 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17445 1
Казахстан - Республика 5546 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 8
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 885 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10975 3
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6157 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5850 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 2
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24191 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2821 1
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2320 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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