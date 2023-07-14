Квалифицированная электронная подпись для юрлиц на смартфоне

Компании SafeTech и «Криптопро» выпустили обновление приложения myDSS 2.0, решения для мобильной электронной подписи. Теперь myDSS 2.0 работает с сертифицированными токенами и смарт-картами «Рутокен» с поддержкой NFC, разработанными компанией «Актив». Совместное решение трех российских вендоров позволит руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям подписывать документы на смартфоне. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

С 1 января 2022 г. представители бизнеса получают сертификаты усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) только в УЦ ФНС и у его доверенных лиц на аппаратных носителях. Использование таких устройств подразумевает подключение их к компьютеру или ноутбуку. Обновленная технология myDSS 2.0 дает возможность подписывать документы без их использования, непосредственно на смартфоне, по бесконтактному интерфейсу, с использованием USB-токенов и смарт-карт с поддержкой технологии NFC. Для этого необходимо получить USB-токен линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC и зарегистрировать его в мобильном приложении myDSS 2.0. Поступивший через программу электронного документооборота или мобильный банк документ можно будет подписать в приложении myDSS 2.0, просто приложив токен с NFC к мобильному телефону (по аналогии с банковской картой в магазине).

Приложение для мобильной электронной подписи myDSS 2.0 можно скачать из популярных магазинов приложений или встроить решение в свое собственное приложение с помощью мобильного SDK.

Линейка токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC сертифицирована в ФСБ как СКЗИ и средство электронной подписи в соответствии с требованиями регулятора.

Генеральный директор SafeTech Lab Кирилл Мещеряков: «Для руководителей бизнеса сейчас крайне важна скорость принятия решений, возможность подписывать в любое время и из любой точки мира. Обновленная версия myDSS 2.0 позволяет это делать с помощью смартфона, который всегда под рукой. И потому наше новое совместное решение — это простота и удобство с сохранением высочайшего уровня надежности и соответствия всем требованиям законодательства».

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив»: «USB-токены и смарт-карты «Рутокен ЭЦП» 3.0 с поддержкой NFC успешно работают в составе практически всех самых востребованных решений, обеспечивающих электронный документооборот в России. Приложение myDSS 2.0 с широкой пользовательской аудиторией, разработанное нашим давним партнером, компанией SafeTech, не стало исключением. Результатом совместной работы стало решение, сочетающее в себе простоту и удобство для мобильных пользователей с высокой степенью защищенности ключей электронной подписи».

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Компания SafeTech – разработчик решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота, поставщик решений мировых производителей программных и аппаратных средств для обеспечения информационной безопасности.

Компания «Криптопро» – разработчик средств криптографической защиты информации и развитие «Инфраструктуры открытых ключей» (Public Key Infrastructure) на основе использования российских и международных стандартов и рекомендаций по стандартизации, а также российских криптографических алгоритмов.

Компания «Актив» — российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации. Компания предлагает продукты и решения под брендом «Рутокен» для строгой двухфакторной аутентификации, электронной подписи и обеспечения безопасности межмашинного взаимодействия в сфере IoT, а также решения для лицензирования, защиты и управления продажами программных продуктов под брендом Guardant. Направление Aktiv.Consulting специализируется на оказании консалтинговых услуг в области информационной безопасности. Компания «Актив» основана в 1994 г. и располагает собственным подразделением НИОКР и производственным комплексом, который находится в Москве.