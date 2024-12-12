ГК «Геоскан» начала применять ключи Guardant DL для защиты своего софта ГК «Геоскан» использует в программном обеспечении для пилотирования БВС программные ключи Guardant DL, предназначенные для защиты от взлома и копирования. В планах «Геоскана» — исполь

СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с ПАК Guardant ID 2.0 ы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock производства ООО «Конфидент» с программно-аппаратным комплексом Guardant ID версии 2.0 производства АО «Актив-софт» и ООО «Рубинтех». Электронные идентификат

Подтверждена совместимость программы для ЭВМ «Гранд-Смета» и аппаратного ключа Guardant Code c ОС «РОСА Кобальт» местимость и корректность работы программы «ГРАНД-Смета» (версия 2023.2, Linux) и аппаратного ключа Guardant Code с операционной системой РОСА Кобальт 7.9 Рабочая станция. Об этом CNews сообщил

Подтверждена совместимость программы для ЭВМ «Гранд-Смета» и аппаратного ключа Guardant Code c ОС «РОСА Кобальт» местимость и корректность работы программы «Гранд-Смета» (версия 2023.2, Linux) и аппаратного ключа Guardant Code с операционной системой «РОСА Кобальт 7.9 Рабочая станция». Об этом CNews сообщ

Dallas Lock 8.0 и ЕЦУ Dallas Lock полностью совместимы с ПАК Guardant ID 2.0 тификат совместимости, который подтверждает корректность совместной работы СЗИ Dallas Lock 8.0 (редакций «К» и «С») и ЕЦУ Dallas Lock, производимых ООО «Конфидент», с программно-аппаратным комплексом Guardant ID версии 2.0 производства АО «Актив-софт» и ООО «Рубинтех». Об этом CNews сообщили представители «Конфидент». ПАК Guardant ID 2.0 является программно-аппаратным комплексом со в

Решение Guardant SLK начало поддерживает Arm-архитектуру Решение Guardant SLK начало поддерживать Arm-архитектуру. Обновление позволяет через API работать с п

Система управления лицензированием Guardant Station включена в реестр российского ПО Система управления лицензированием Guardant Station, разработанная компанией «Актив», успешно прошла процедуру проверки и была в

Подтверждена совместимость продуктов Guardant и операционной системы «Ред ОС» Бизнес-направление Guardant компании «Актив», специализирующееся на разработке решений для лицензирования, защит

Guardant переходит на новое поколение ключей Guardant Code Направление Guardant (входит в компанию «Актив»), российский разработчик и производитель аппаратных и про

Программные ключи Guardant DL компании «Актив» включены в реестр отечественного ПО «Актив» объявила о том, что программные ключи Guardant DL, предназначенные для контроля распространения и контроля использования программно

«Актив» обновила инструментарий защиты ПО Guardant SDK явила о выпуске обновления основного инструментария для защиты и лицензирования софта. Новая версия Guardant SDK включает улучшенный Guardant Armor, оптимизированный сервер сетевых ключе

Решения «Рутокен» и Guardant включены в реестр отечественного ПО чении карточной операционной системы «Рутокен», драйверов «Рутокен» для Windows, «Рутокен Плагина», Guardant Armor и Guardant SP в «Единый реестр российских программ для электронных вычи

Guardant Armor обеспечит защиту ПО от анализа и модификации Команда проекта Guardant разработала новый продукт для противодействия анализу и модификации программного обе

«Актив» представила аппаратную защиту от пиратства для Android ив», российский разработчик средств информационной безопасности, выпустила новый электронный ключ — Guardant SD. Продукт представляет собой карту памяти microSD 4ГБ со встроенным микропроцессор

«Актив» обновил линейку электронных и софтверных ключей Guardant в защиты программного обеспечения, объявила о выпуске новых моделей электронных и софтверных ключей Guardant. Обновленная линейка Guardant включает в себя электронные ключи Guardant

15 тыс. токенов «Актив» обеспечивают ИБ пользователей СЗИ «Страж NT» Компания «Актив» сообщила о поставке 15 тыс. USB-токенов Guardant ID и «Рутокен» в НПЦ «Модуль» за 10 лет технологического сотрудничества. За это врем

«Актив» запустила проект Guardant Online для защиты ПО от пиратства Компания «Актив» объявила о старте нового проекта — Guardant Online. Guardant Online представляет собой комплекс сервисов и технологий, пр

«Актив» выпустил новые модели электронных ключей Guardant с флэш-диском Компания «Актив» сообщила о пополнении модельного ряда электронных ключей Guardant новыми моделями Guardant Sign Flash, Code Flash и сетевой версией Guardant

Вышел Guardant 5.5: комплексная защита ПО от копирования Компания «Актив» объявила о выходе новой версии программного обеспечения ключей Guardant. В версии 5.5 изменения коснулись, в первую очередь, мастера лицензирования и возмож

Новая версия пакета HyperMethod 3.5 включает защиту ключом HM Guardant Key й "HyperMethod 3.5". С 15 июля в комплект поставки пакета дополнительно будет входить программа "HM Guardant Key", которая позволяет установить систему защиты созданного конечного продукта от н