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Актив Рутокен Guardant


  • Guardant Station - российская комплексная система управления лицензированием ПО. Система позволяет в «два клика» устанавливать лицензионные ограничения программного продукта, не меняя его исходного кода. Изначально система Guardant Station предполагала работу только с зарубежными средами ОС Windows и СУБД MS SQL. В 2022 году в соответствии с трендом импортозамещения и всеобщего отказа от зарубежных продуктов в ней была реализована поддержка СУБД PostgreSQL и ОС Linux. В результате у пользователей системы Guardant Station, вендоров ПО, появилась возможность использовать безопасный отечественный технологический стек и уйти от зависимости инфраструктуры от иностранных ИТ продуктов.

12.12.2024 ГК «Геоскан» начала применять ключи Guardant DL для защиты своего софта

ГК «Геоскан» использует в программном обеспечении для пилотирования БВС программные ключи Guardant DL, предназначенные для защиты от взлома и копирования. В планах «Геоскана» — исполь
03.04.2024 СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с ПАК Guardant ID 2.0

ы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock производства ООО «Конфидент» с программно-аппаратным комплексом Guardant ID версии 2.0 производства АО «Актив-софт» и ООО «Рубинтех». Электронные идентификат
27.02.2024 Подтверждена совместимость программы для ЭВМ «Гранд-Смета» и аппаратного ключа Guardant Code c ОС «РОСА Кобальт»

местимость и корректность работы программы «ГРАНД-Смета» (версия 2023.2, Linux) и аппаратного ключа Guardant Code с операционной системой РОСА Кобальт 7.9 Рабочая станция. Об этом CNews сообщил
26.02.2024 Подтверждена совместимость программы для ЭВМ «Гранд-Смета» и аппаратного ключа Guardant Code c ОС «РОСА Кобальт»

местимость и корректность работы программы «Гранд-Смета» (версия 2023.2, Linux) и аппаратного ключа Guardant Code с операционной системой «РОСА Кобальт 7.9 Рабочая станция». Об этом CNews сообщ
14.02.2024 Dallas Lock 8.0 и ЕЦУ Dallas Lock полностью совместимы с ПАК Guardant ID 2.0

тификат совместимости, который подтверждает корректность совместной работы СЗИ Dallas Lock 8.0 (редакций «К» и «С») и ЕЦУ Dallas Lock, производимых ООО «Конфидент», с программно-аппаратным комплексом Guardant ID версии 2.0 производства АО «Актив-софт» и ООО «Рубинтех». Об этом CNews сообщили представители «Конфидент». ПАК Guardant ID 2.0 является программно-аппаратным комплексом со в
01.08.2023 Решение Guardant SLK начало поддерживает Arm-архитектуру

Решение Guardant SLK начало поддерживать Arm-архитектуру. Обновление позволяет через API работать с п
17.02.2023 Система управления лицензированием Guardant Station включена в реестр российского ПО

Система управления лицензированием Guardant Station, разработанная компанией «Актив», успешно прошла процедуру проверки и была в
29.09.2022 Подтверждена совместимость продуктов Guardant и операционной системы «Ред ОС»

Бизнес-направление Guardant компании «Актив», специализирующееся на разработке решений для лицензирования, защит
26.05.2021 Guardant переходит на новое поколение ключей Guardant Code

Направление Guardant (входит в компанию «Актив»), российский разработчик и производитель аппаратных и про
01.03.2021 Программные ключи Guardant DL компании «Актив» включены в реестр отечественного ПО

«Актив» объявила о том, что программные ключи Guardant DL, предназначенные для контроля распространения и контроля использования программно
14.08.2017 «Актив» обновила инструментарий защиты ПО Guardant SDK

явила о выпуске обновления основного инструментария для защиты и лицензирования софта. Новая версия Guardant SDK включает улучшенный Guardant Armor, оптимизированный сервер сетевых ключе
04.04.2017 Решения «Рутокен» и Guardant включены в реестр отечественного ПО

чении карточной операционной системы «Рутокен», драйверов «Рутокен» для Windows, «Рутокен Плагина», Guardant Armor и Guardant SP в «Единый реестр российских программ для электронных вычи
18.11.2016 Guardant Armor обеспечит защиту ПО от анализа и модификации

Команда проекта Guardant разработала новый продукт для противодействия анализу и модификации программного обе
06.06.2013 «Актив» представила аппаратную защиту от пиратства для Android

ив», российский разработчик средств информационной безопасности, выпустила новый электронный ключ — Guardant SD. Продукт представляет собой карту памяти microSD 4ГБ со встроенным микропроцессор
20.12.2012 «Актив» обновил линейку электронных и софтверных ключей Guardant

в защиты программного обеспечения, объявила о выпуске новых моделей электронных и софтверных ключей Guardant. Обновленная линейка Guardant включает в себя электронные ключи Guardant

13.03.2012 15 тыс. токенов «Актив» обеспечивают ИБ пользователей СЗИ «Страж NT»

Компания «Актив» сообщила о поставке 15 тыс. USB-токенов Guardant ID и «Рутокен» в НПЦ «Модуль» за 10 лет технологического сотрудничества. За это врем
16.12.2011 «Актив» запустила проект Guardant Online для защиты ПО от пиратства

Компания «Актив» объявила о старте нового проекта — Guardant Online. Guardant Online представляет собой комплекс сервисов и технологий, пр
16.11.2010 «Актив» выпустил новые модели электронных ключей Guardant с флэш-диском

Компания «Актив» сообщила о пополнении модельного ряда электронных ключей Guardant новыми моделями Guardant Sign Flash, Code Flash и сетевой версией Guardant
19.05.2010 Вышел Guardant 5.5: комплексная защита ПО от копирования

Компания «Актив» объявила о выходе новой версии программного обеспечения ключей Guardant. В версии 5.5 изменения коснулись, в первую очередь, мастера лицензирования и возмож
12.07.2002 Новая версия пакета HyperMethod 3.5 включает защиту ключом HM Guardant Key

й "HyperMethod 3.5". С 15 июля в комплект поставки пакета дополнительно будет входить программа "HM Guardant Key", которая позволяет установить систему защиты созданного конечного продукта от н
28.06.2002 Вышла новая версия ПО для электронных ключей Gaurdant

Компания "Актив" выпустила новую версию программного обеспечения Guardant. Версия 4.1 предоставляет ряд новых возможностей для реализации потенциала электронн

Публикаций - 52, упоминаний - 90

Актив и организации, системы, технологии, персоны:

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 26
Конфидент ЦЗИ 107 4
Анкад - Ancud 48 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 3
Microsoft Corporation 24625 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 2
Trend Micro 601 2
Код Безопасности 616 2
Ред Софт - Red Soft 701 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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