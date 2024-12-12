Актив Рутокен Guardant
- Guardant Station - российская комплексная система управления лицензированием ПО. Система позволяет в «два клика» устанавливать лицензионные ограничения программного продукта, не меняя его исходного кода. Изначально система Guardant Station предполагала работу только с зарубежными средами ОС Windows и СУБД MS SQL. В 2022 году в соответствии с трендом импортозамещения и всеобщего отказа от зарубежных продуктов в ней была реализована поддержка СУБД PostgreSQL и ОС Linux. В результате у пользователей системы Guardant Station, вендоров ПО, появилась возможность использовать безопасный отечественный технологический стек и уйти от зависимости инфраструктуры от иностранных ИТ продуктов.
|12.12.2024
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ГК «Геоскан» начала применять ключи Guardant DL для защиты своего софта
ГК «Геоскан» использует в программном обеспечении для пилотирования БВС программные ключи Guardant DL, предназначенные для защиты от взлома и копирования. В планах «Геоскана» — исполь
|03.04.2024
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СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с ПАК Guardant ID 2.0
ы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock производства ООО «Конфидент» с программно-аппаратным комплексом Guardant ID версии 2.0 производства АО «Актив-софт» и ООО «Рубинтех». Электронные идентификат
|27.02.2024
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Подтверждена совместимость программы для ЭВМ «Гранд-Смета» и аппаратного ключа Guardant Code c ОС «РОСА Кобальт»
местимость и корректность работы программы «ГРАНД-Смета» (версия 2023.2, Linux) и аппаратного ключа Guardant Code с операционной системой РОСА Кобальт 7.9 Рабочая станция. Об этом CNews сообщил
|26.02.2024
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Подтверждена совместимость программы для ЭВМ «Гранд-Смета» и аппаратного ключа Guardant Code c ОС «РОСА Кобальт»
местимость и корректность работы программы «Гранд-Смета» (версия 2023.2, Linux) и аппаратного ключа Guardant Code с операционной системой «РОСА Кобальт 7.9 Рабочая станция». Об этом CNews сообщ
|14.02.2024
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Dallas Lock 8.0 и ЕЦУ Dallas Lock полностью совместимы с ПАК Guardant ID 2.0
тификат совместимости, который подтверждает корректность совместной работы СЗИ Dallas Lock 8.0 (редакций «К» и «С») и ЕЦУ Dallas Lock, производимых ООО «Конфидент», с программно-аппаратным комплексом Guardant ID версии 2.0 производства АО «Актив-софт» и ООО «Рубинтех». Об этом CNews сообщили представители «Конфидент». ПАК Guardant ID 2.0 является программно-аппаратным комплексом со в
|01.08.2023
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Решение Guardant SLK начало поддерживает Arm-архитектуру
Решение Guardant SLK начало поддерживать Arm-архитектуру. Обновление позволяет через API работать с п
|17.02.2023
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Система управления лицензированием Guardant Station включена в реестр российского ПО
Система управления лицензированием Guardant Station, разработанная компанией «Актив», успешно прошла процедуру проверки и была в
|29.09.2022
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Подтверждена совместимость продуктов Guardant и операционной системы «Ред ОС»
Бизнес-направление Guardant компании «Актив», специализирующееся на разработке решений для лицензирования, защит
|26.05.2021
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Guardant переходит на новое поколение ключей Guardant Code
Направление Guardant (входит в компанию «Актив»), российский разработчик и производитель аппаратных и про
|01.03.2021
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Программные ключи Guardant DL компании «Актив» включены в реестр отечественного ПО
«Актив» объявила о том, что программные ключи Guardant DL, предназначенные для контроля распространения и контроля использования программно
|14.08.2017
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«Актив» обновила инструментарий защиты ПО Guardant SDK
явила о выпуске обновления основного инструментария для защиты и лицензирования софта. Новая версия Guardant SDK включает улучшенный Guardant Armor, оптимизированный сервер сетевых ключе
|04.04.2017
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Решения «Рутокен» и Guardant включены в реестр отечественного ПО
чении карточной операционной системы «Рутокен», драйверов «Рутокен» для Windows, «Рутокен Плагина», Guardant Armor и Guardant SP в «Единый реестр российских программ для электронных вычи
|18.11.2016
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Guardant Armor обеспечит защиту ПО от анализа и модификации
Команда проекта Guardant разработала новый продукт для противодействия анализу и модификации программного обе
|06.06.2013
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«Актив» представила аппаратную защиту от пиратства для Android
ив», российский разработчик средств информационной безопасности, выпустила новый электронный ключ — Guardant SD. Продукт представляет собой карту памяти microSD 4ГБ со встроенным микропроцессор
|20.12.2012
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«Актив» обновил линейку электронных и софтверных ключей Guardant
в защиты программного обеспечения, объявила о выпуске новых моделей электронных и софтверных ключей Guardant. Обновленная линейка Guardant включает в себя электронные ключи Guardant
|13.03.2012
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15 тыс. токенов «Актив» обеспечивают ИБ пользователей СЗИ «Страж NT»
Компания «Актив» сообщила о поставке 15 тыс. USB-токенов Guardant ID и «Рутокен» в НПЦ «Модуль» за 10 лет технологического сотрудничества. За это врем
|16.12.2011
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«Актив» запустила проект Guardant Online для защиты ПО от пиратства
Компания «Актив» объявила о старте нового проекта — Guardant Online. Guardant Online представляет собой комплекс сервисов и технологий, пр
|16.11.2010
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«Актив» выпустил новые модели электронных ключей Guardant с флэш-диском
Компания «Актив» сообщила о пополнении модельного ряда электронных ключей Guardant новыми моделями Guardant Sign Flash, Code Flash и сетевой версией Guardant
|19.05.2010
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Вышел Guardant 5.5: комплексная защита ПО от копирования
Компания «Актив» объявила о выходе новой версии программного обеспечения ключей Guardant. В версии 5.5 изменения коснулись, в первую очередь, мастера лицензирования и возмож
|12.07.2002
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Новая версия пакета HyperMethod 3.5 включает защиту ключом HM Guardant Key
й "HyperMethod 3.5". С 15 июля в комплект поставки пакета дополнительно будет входить программа "HM Guardant Key", которая позволяет установить систему защиты созданного конечного продукта от н
|28.06.2002
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Вышла новая версия ПО для электронных ключей Gaurdant
Компания "Актив" выпустила новую версию программного обеспечения Guardant. Версия 4.1 предоставляет ряд новых возможностей для реализации потенциала электронн
Актив и организации, системы, технологии, персоны:
|Альфа-Банк 1769 1
|Гранит 53 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Центр Гейдара Алиева - Heydər Əliyev Mərkəzi 4 1
|Горелов Дмитрий 61 9
|Матреницкий Тимофей 9 8
|Анфимов Павел 48 5
|Шпаков Андрей 0 3
|Черников Константин 5 2
|Сошников Сергей 5 2
|Рустамов Рустам 412 2
|Кадомский Вячеслав 45 2
|Хазиев Марат 2 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Ступин Антон 11 1
|Урусов Виктор 127 1
|Иванов Владимир 61 1
|Степин Андрей 5 1
|Комлев Николай 95 1
|Крулик Евгения 1 1
|Коростелев Павел 30 1
|Орехович Александра 13 1
|Груздев Сергей 46 1
|Исламова Людмила 4 1
|Блинов Олег 5 1
|Красноюрченко Иван 4 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Лашин Ренат 69 1
|Пархоменко Александр 17 1
|Непочатова Елена 18 1
|Мазов Сергей 4 1
|Шолохов Андрей 13 1
|Тернавская Анна 3 1
|Петров Павел 6 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Мещеряков Кирилл 23 1
|Загитов Артур 1 1
|Смирнов Николай 29 1
|Коротун Роман 1 1
|Попов Сергей 135 1
|Ванин Михаил 8 1
|Тихонов Роман 11 1
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