Болид НВП Орион про


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


10.11.2025 Программное обеспечение АРМ «Орион Про» 2.0, работающее под управлением отечественных ОС серии Astra Linux 1.8, включено в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД» Минцифры и доступно для проектирования! 1
29.10.2024 «Болид» выпустила новую версию АРМ «Орион Про» 1
27.01.2023 Просмотр видео в реалтайме и другие функции новой версии ПО Timex 22.3 1
17.01.2022 Начат выпуск биометрического контроллера доступа С2000-BIOAccess-SF10T 1
11.10.2018 Alfa technologies «с нуля» построила ИТ-инфраструктуру тепличного комплекса «Долина солнца» в Кисловодске 1
14.11.2016 Стадион «Динамо» будет защищен ИТ-системой «Астероса» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Болид НВП и организации, системы, технологии, персоны:

Болид НВП - Bolid 91 4
Siemens AG - Siemens Group 2626 1
АРМО ГК 171 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 1
Eurolan - Евролан 14 1
ALFAitech - Alfa Technologies 7 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 18 1
Провенто 2 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
Samsung Electronics 10584 1
Cisco Systems 5216 1
Broadcom - VMware 2484 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 668 1
HP Inc. 5753 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 382 1
Honeywell 293 1
Moxa - Моха 34 1
Macroscop - Макроскоп Трейд - Сателлит Инновация - Eocortex 25 1
PERCo 19 1
ИСС НИЦ - Интеллектуальные сканирующие системы - Научно-исследовательский центр 1 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 324 1
Smartec 153 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 48 1
Сатурн Конверсия ПКФ 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2976 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 11 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Калининград - футбольный стадион 4 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3226 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12737 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14700 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1422 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22752 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72295 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2024 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4041 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5933 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1550 1
Видеокамера - Camcorder 2315 1
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 106 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11882 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8426 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 610 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 669 1
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 95 1
COVID-Tech - CovidTech 3 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1127 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31730 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4319 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8091 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4827 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2565 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2666 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2448 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1747 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2286 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12181 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25876 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 524 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6987 1
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс - Технические средства досмотра - inspection complex 110 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2824 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12267 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 586 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 859 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 58 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1610 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 14 1
Microsoft SQL Server Express 24 1
Smartec Timex 2 1
Smartec Vesta 2 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 112 1
ВТБ Арена парк ЖК - жилой комплекс 6 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3423 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1091 1
Актив - Рутокен Guardant 64 1
Макарищев Кирилл 2 1
Дзилихов Михаил 2 1
Шелепов Владимир 25 1
Оленцов Сергей 1 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Мамисон - горнолыжный туристско-рекреационный комплекс 8 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45448 1
Россия - РФ - Российская федерация 155496 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1678 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 536 1
Солнечная система - Solar system 2542 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1555 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3687 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6332 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1803 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8197 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1012 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 61 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14944 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5283 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1617 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1320 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5356 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7450 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8344 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 256 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1251 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
