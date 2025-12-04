Новая версия АРМ «Орион Про» 1.20.3.9

Компания «Болид» представила новую версию программного обеспечения АРМ «Орион Про». Об этом CNews сообщили представители компании «Болид».

Новые возможности версии 1.20.3.9

Поддержка новой версии ППКУП «Сириус» – «Сириус 2.0». Поддержана интеграция с «Орион Видео 2.0».

Доработан механизм локального кэширования: функциональность рабочего места типа «Оперативная задача» сохраняется после потери связи с ЦСО до закрытия программных модулей «Оперативной задачи» или выключения ПК.

Добавлена возможность отключения отображения аппаратных номеров в сетке зон.

Добавлены новые отчеты: «Права управления для сетевых контроллеров», «Отчеты по распознаванию лиц».

Изменен принцип хранения настроек и логов модулей «Оперативная задача» и «Оболочка системы» – модули теперь хранят свои настройки и логи в папках «cfg» и «logs» в корневой папке АРМ «Орион Про» соответственно.